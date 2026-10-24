Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι αρχίζετε να κάνετε μια κίνηση επειδή την έκανε κάποιος απέναντί σας, χωρίς να το έχετε αποφασίσει; Ίσως αλλάζετε στάση όταν αλλάζει στάση ο συνομιλητής σας ή επηρεάζεστε ανεπαίσθητα από τις κινήσεις των ανθρώπων γύρω σας. Η τάση αυτή, γνωστή ως αυτόματη μίμηση, αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής μελέτης εδώ και χρόνια.

Πόσο κοινή είναι, όμως, στους ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών; Μιμούνται περισσότερο τους άλλους όσοι μεγαλώνουν σε κοινωνίες που δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην ομάδα και στις συλλογικές σχέσεις;

Μια νέα διεθνής έρευνα, με επικεφαλής τον Oliver Genschow, εξέτασε αυτά τα ερωτήματα μέσα από δύο πειράματα, το μεγαλύτερο από τα οποία περιέλαβε 4.447 ανθρώπους από 22 χώρες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αυτόματη μίμηση εμφανίζεται σταθερά σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Δεν επιβεβαίωσαν, ωστόσο, την αρχική υπόθεση ότι οι άνθρωποι από περισσότερο συλλογικές κοινωνίες μιμούνται εντονότερα τους άλλους.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Communications Psychology.

Τι είναι η αυτόματη μίμηση και γιατί μας επηρεάζει

Η αυτόματη μίμηση δεν προϋποθέτει συνειδητή απόφαση. Πρόκειται για την τάση η παρατήρηση μιας κίνησης να επηρεάζει τον τρόπο και την ταχύτητα με την οποία εκτελούμε μια δική μας κίνηση.

Για παράδειγμα, όταν βλέπουμε κάποιον να σηκώνει ένα δάχτυλο, η εικόνα αυτή μπορεί να διευκολύνει ή να δυσκολέψει μια αντίστοιχη κίνηση που καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε.

Το φαινόμενο συνδέεται με τη σχέση ανάμεσα στην αντίληψη και τη δράση: όσα παρατηρούμε στους άλλους μπορούν να επηρεάζουν τις κινητικές μας αντιδράσεις.

Η μίμηση έχει απασχολήσει την επιστήμη και ως στοιχείο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, καθώς ορισμένες μορφές της έχουν συσχετιστεί με την οικειότητα, τη συμπάθεια και τη δημιουργία κοινωνικών δεσμών.

Όπως αναλύεται στο επιστημονικό βιβλίο Automatic Imitation, που κυκλοφόρησε από τον Springer Nature, οι άνθρωποι μπορούν να μιμούνται αυθόρμητα ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών. Παραμένει, ωστόσο, αντικείμενο έρευνας το κατά πόσο η αυτόματη μίμηση καθορίζεται από βασικούς μηχανισμούς αντίληψης και κίνησης ή επηρεάζεται και από κοινωνικά κίνητρα.

Μιμούνται περισσότερο οι άνθρωποι στις συλλογικές κοινωνίες;

Ένα σημαντικό ερώτημα για τους επιστήμονες ήταν αν το πολιτισμικό περιβάλλον επηρεάζει την ένταση της αυτόματης μίμησης.

Σε γενικές γραμμές, οι περισσότερο ατομικιστικές κοινωνίες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην προσωπική αυτονομία και στην ατομική ταυτότητα. Αντίθετα, στις περισσότερο συλλογικές κοινωνίες αποδίδεται μεγαλύτερη σημασία στην ομάδα, στις κοινωνικές σχέσεις και στην αλληλεξάρτηση των μελών της.

Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι η μεγαλύτερη έμφαση στις σχέσεις με τους άλλους θα μπορούσε να συνοδεύεται από ισχυρότερη τάση αυτόματης μίμησης.

«Συγκεκριμένα, προβλέψαμε ότι οι άνθρωποι από πιο συλλογικές κουλτούρες θα μιμούνταν τους άλλους πιο έντονα», δήλωσε ο Genschow. «Κύριος στόχος μας ήταν να ελέγξουμε αυτή την πρόβλεψη σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα πολιτισμών από ό,τι είχε εξεταστεί σε προηγούμενες έρευνες».

Η διερεύνηση είχε ιδιαίτερη σημασία επειδή μεγάλο μέρος της προηγούμενης έρευνας για την αυτόματη μίμηση είχε πραγματοποιηθεί σε δυτικούς, μορφωμένους και οικονομικά ανεπτυγμένους πληθυσμούς.

Επομένως, δεν ήταν αυτονόητο ότι τα συμπεράσματα αυτών των μελετών μπορούσαν να γενικευθούν σε ανθρώπους από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Δύο πειράματα, 22 χώρες και χιλιάδες συμμετέχοντες

Η ερευνητική ομάδα πραγματοποίησε δύο πειράματα.

Στο πρώτο πείραμα συμμετείχαν 408 άνθρωποι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Βιετνάμ. Οι δύο χώρες επιλέχθηκαν επειδή παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς την πολιτισμική διάσταση του ατομικισμού και της συλλογικότητας.

συμμετείχαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Βιετνάμ. Οι δύο χώρες επιλέχθηκαν επειδή παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς την πολιτισμική διάσταση του ατομικισμού και της συλλογικότητας. Στο δεύτερο πείραμα η έρευνα επεκτάθηκε σε 22 χώρες. Αρχικά συμμετείχαν 5.573 άτομα και, μετά την εφαρμογή των προκαθορισμένων κριτηρίων αποκλεισμού, στην τελική ανάλυση περιλήφθηκαν 4.447 συμμετέχοντες, ηλικίας 21 έως 85 ετών.

Οι ερευνητές επιδίωξαν τα δείγματα να είναι αντιπροσωπευτικά ως προς την ηλικία και το φύλο στις χώρες που εξετάστηκαν. Οι οδηγίες των πειραμάτων μεταφράστηκαν επίσης στις αντίστοιχες γλώσσες.

Με αυτόν τον σχεδιασμό επιχείρησαν να ξεπεράσουν έναν βασικό περιορισμό προηγούμενων ερευνών: τη συγκέντρωση των δεδομένων σε λίγες χώρες ή σε σχετικά μικρά δείγματα.

Το πείραμα με τα δάχτυλα: Πώς μετρήθηκε η μίμηση

Για να εξετάσουν την αυτόματη μίμηση, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν μια δοκιμασία σε υπολογιστή, στην οποία οι συμμετέχοντες έπρεπε να αντιδρούν σε συγκεκριμένες οδηγίες ενώ παρακολουθούσαν κινήσεις ενός χεριού.

«Και στις δύο μελέτες, οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν μια δοκιμασία στον υπολογιστή που αφορούσε τη μίμηση και την αναστολή της», εξήγησε ο Genschow. «Έβλεπαν εικόνες ενός χεριού που σήκωνε είτε τον δείκτη είτε το μεσαίο δάχτυλο, και έπρεπε να σηκώσουν το αντίστοιχο δάχτυλο, ανταποκρινόμενοι σε έναν αριθμό που εμφανιζόταν στην οθόνη. Το σημαντικό είναι ότι η κίνηση του δαχτύλου που παρατηρούσαν ήταν άλλοτε ίδια με την κίνηση που έπρεπε να εκτελέσουν οι ίδιοι, και άλλοτε διαφορετική».

Όταν η κίνηση που παρατηρούσε ο συμμετέχων ταίριαζε με εκείνη που έπρεπε να εκτελέσει, η αντίδρασή του αναμενόταν να είναι ταχύτερη.

Όταν οι δύο κινήσεις δεν ταίριαζαν, έπρεπε να αγνοήσει την εικόνα και να ακολουθήσει τη σωστή οδηγία.

«Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι τείνουν να αντιδρούν πιο αργά όταν η κίνηση που παρατηρούν έρχεται σε αντίθεση με την απαιτούμενη κίνηση, σε σχέση με τις περιπτώσεις όπου οι δύο κινήσεις ταυτίζονται», ανέφερε ο Genschow. «Αυτή η διαφορά στους χρόνους αντίδρασης παρέχει μια έμμεση μέτρηση της αυτόματης μίμησης: όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά, τόσο ισχυρότερη είναι η τάση για μίμηση. Το πλεονέκτημα αυτής της δοκιμασίας είναι ότι μας επιτρέπει να αξιολογούμε την αυτόματη μίμηση σε πολλές διαφορετικές χώρες».

Με άλλα λόγια, οι επιστήμονες δεν βασίστηκαν στις προσωπικές εκτιμήσεις των συμμετεχόντων για το πόσο συχνά μιμούνται τους άλλους. Μέτρησαν τις διαφορές στους χρόνους αντίδρασης κατά την εκτέλεση συγκεκριμένων κινήσεων.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα και ποια υπόθεση δεν επιβεβαιώθηκε

Το βασικό εύρημα ήταν ότι και στις 22 χώρες οι συμμετέχοντες αντιδρούσαν, κατά μέσο όρο, γρηγορότερα όταν η κίνηση που παρατηρούσαν συμφωνούσε με εκείνη που έπρεπε να εκτελέσουν.

Όταν η παρατηρούμενη κίνηση ήταν διαφορετική, ο χρόνος αντίδρασης αυξανόταν.

Η διαφορά αυτή καταγράφηκε σταθερά στους πληθυσμούς που εξετάστηκαν, ενισχύοντας την άποψη ότι η συγκεκριμένη μορφή αυτόματης μίμησης δεν αποτελεί χαρακτηριστικό μόνο ορισμένων πολιτισμών.

Το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα, ωστόσο, προέκυψε από τη σύγκριση ανάμεσα στις περισσότερο ατομικιστικές και στις περισσότερο συλλογικές κοινωνίες.

Παρά την αρχική πρόβλεψη, οι ερευνητές δεν εντόπισαν πειστικά στοιχεία ότι οι άνθρωποι από συλλογικές κοινωνίες παρουσιάζουν εντονότερη αυτόματη μίμηση.

«Δεν βρήκαμε πειστικά στοιχεία που να δείχνουν ότι οι άνθρωποι από πιο συλλογικές κουλτούρες μιμούνται τους άλλους πιο έντονα από ό,τι οι άνθρωποι που προέρχονται από πιο ατομικιστικές κουλτούρες», δήλωσε ο Genschow.

Το συμπέρασμα δεν σημαίνει ότι ο πολιτισμός δεν επηρεάζει ποτέ τη μίμηση. Σημαίνει ότι η συγκεκριμένη έρευνα δεν επιβεβαίωσε την προβλεπόμενη σχέση ανάμεσα στη συλλογικότητα και στην ένταση της αυτόματης μίμησης.

Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν επίσης ότι τα ευρήματα δεν αποκλείουν πλήρως την ύπαρξη μικρότερων πολιτισμικών διαφορών.

Η μίμηση συνδέεται πάντα με τη συμπάθεια και την οικειότητα;

Η σχέση ανάμεσα στη μίμηση και στις κοινωνικές σχέσεις είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, αλλά και σύνθετα, πεδία της σχετικής έρευνας.

Ορισμένες μελέτες έχουν συνδέσει τη μίμηση με την κοινωνική προσέγγιση και τη συμπάθεια. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι κάθε αυτόματη κινητική αντίδραση εκφράζει απαραίτητα επιθυμία σύνδεσης με τον άλλον.

Ενδεικτικά, σε προηγούμενη επιστημονική μελέτη που περιλάμβανε έξι πειράματα και συνολικά 1.538 συμμετέχοντες, εξετάστηκε αν οι άνθρωποι μιμούνται περισσότερο κάποιον επειδή ανήκει στην ίδια κοινωνική ομάδα με αυτούς.

Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν σταθερή ενίσχυση της αυτόματης μίμησης μόνο λόγω της κοινής ομαδικής ταυτότητας. Δεν προέκυψαν επίσης σαφείς ενδείξεις ότι η αίσθηση ομοιότητας ή σύνδεσης εξηγούσε μια τέτοια επίδραση.

Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη να διακρίνουμε την αυτόματη κινητική μίμηση από τις πιο σύνθετες κοινωνικές συμπεριφορές που συχνά περιγράφουμε με την ίδια λέξη.

Τι θέλουν να εξετάσουν στη συνέχεια οι επιστήμονες

Παρά το μεγάλο εύρος της νέας μελέτης, παραμένουν σημαντικά ερωτήματα για τους μηχανισμούς που επηρεάζουν την αυτόματη μίμηση.

Ένα από αυτά αφορά την ταυτότητα του προσώπου που παρατηρούμε: αντιδρούμε διαφορετικά όταν βλέπουμε κάποιον από τη δική μας κοινωνική ομάδα; Παίζει ρόλο η οικειότητα; Και τι συμβαίνει όταν η κίνηση προέρχεται από ένα ρομπότ αντί από άνθρωπο;

«Στη μελλοντική μας έρευνα, σκοπεύουμε να εξετάσουμε πιο διεξοδικά τους κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αυτόματη μίμηση. Για παράδειγμα, μας ενδιαφέρει να διαπιστώσουμε αν οι άνθρωποι μιμούνται πιο έντονα τα μέλη της δικής τους ομάδας σε σχέση με μέλη άλλων ομάδων, καθώς και αν αντιδρούν διαφορετικά σε ανθρώπινες ενέργειες σε σύγκριση με ενέργειες που εκτελούνται από ρομπότ».

Η ερευνητική ομάδα θέλει επίσης να κατανοήσει καλύτερα αν η αυτόματη μίμηση προκύπτει κυρίως από τη σύνδεση ανάμεσα στην παρατήρηση και στην εκτέλεση μιας κίνησης ή αν διαμορφώνεται ουσιαστικά και από κοινωνικά κίνητρα.

«Τα ερωτήματα αυτά άπτονται μιας ευρύτερης συζήτησης σχετικά με το αν η αυτόματη μίμηση αποτελεί πρωτίστως μια βασική αντιληπτικο-κινητική διαδικασία ή αν διαμορφώνεται επίσης από κοινωνικά κίνητρα και σχέσεις», πρόσθεσε ο Genschow. «Μέσω της συστηματικής μεταβολής των κοινωνικών παραγόντων και της διερεύνησης των πιθανών υποκείμενων μηχανισμών, ελπίζουμε να κατανοήσουμε καλύτερα πότε, γιατί και ποιους μιμούνται οι άνθρωποι αυτόματα».

Τι μας λέει τελικά η έρευνα για την ανθρώπινη συμπεριφορά

Η αξία της μελέτης βρίσκεται κυρίως στο ότι εξέτασε μια συγκεκριμένη μορφή αυτόματης μίμησης σε πολύ περισσότερα πολιτισμικά περιβάλλοντα από όσα είχαν συνήθως συμπεριληφθεί σε προηγούμενες έρευνες.

Παρά τις διαφορές στη γλώσσα, στις κοινωνικές αξίες και στις πολιτισμικές συνήθειες, οι συμμετέχοντες από τις 22 χώρες παρουσίασαν το ίδιο βασικό μοτίβο: η παρατήρηση μιας συμβατής κίνησης διευκόλυνε την εκτέλεση της δικής τους.

Το εύρημα ενισχύει την πιθανότητα ότι πίσω από αυτή την αντίδραση λειτουργεί ένας ευρέως διαδεδομένος ανθρώπινος μηχανισμός.

Χρειάζεται, ωστόσο, μια ουσιαστική διευκρίνιση: η έρευνα δεν αποδεικνύει ότι όλοι οι άνθρωποι μιμούνται στον ίδιο βαθμό ούτε ότι κάθε μορφή μίμησης λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο.

Η δοκιμασία με τα δάχτυλα μετρά μια συγκεκριμένη πτυχή της αυτόματης μίμησης. Δεν μπορεί από μόνη της να εξηγήσει όλες τις συμπεριφορές που παρατηρούμε στην καθημερινή κοινωνική ζωή.

Αναδεικνύει, όμως, κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον: ακόμη και μια μικρή κίνηση, που επηρεάζεται από όσα βλέπουμε χωρίς να το συνειδητοποιούμε, μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τους κοινούς μηχανισμούς που συνδέουν την ανθρώπινη αντίληψη με τη δράση.