Η απόφαση να δοθεί σε ένα παιδί το πρώτο του smartphone πριν από τα 13 έτη μπορεί να συνδέεται με κινδύνους για ορισμένες πτυχές της ψυχικής του υγείας, οι οποίοι μέχρι τώρα παρέμεναν άγνωστοι.

Νέα μελέτη σε σχεδόν 9.000 εφήβους στις ΗΠΑ, με επικεφαλής επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο (UCSF), διαπίστωσε ότι η κατοχή smartphone στην ηλικία των 12 ετών συσχετιζόταν με 36% υψηλότερη πιθανότητα αναφοράς τουλάχιστον ενός συμπτώματος διατροφικής διαταραχής.

Στην ίδια ηλικία, η συχνότητα αναφοράς συμπτωμάτων υπερφαγίας ήταν κατά 61% υψηλότερη στα παιδιά που είχαν smartphone σε σύγκριση με εκείνα που δεν είχαν. Σχεδόν το 70% των 12χρονων που συμμετείχαν στη μελέτη διέθετε δικό του smartphone.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open, ενισχύουν τα αυξανόμενα στοιχεία ότι η απόκτηση smartphone σε μικρή ηλικία και η χρήση του χωρίς επίβλεψη ενδέχεται να συνδέονται με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία.

Γενικά, η κατοχή προσωπικού smartphone στην πρώιμη εφηβεία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενδέχεται να αυξάνει την έκθεση σε ψηφιακά περιβάλλοντα χωρίς επίβλεψη, σε μια ευαίσθητη αναπτυξιακή περίοδο. Αυτές οι επιδράσεις μπορεί επίσης να συσσωρεύονται με τον χρόνο, ανάλογα και με το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο συμβαίνει η έκθεση.

Τι δείχνουν τα ευρήματα — και τι δεν… δείχνουν

Τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν ότι τα smartphone προκαλούν συμπτώματα διατροφικών διαταραχών. Ωστόσο, είναι πιθανό η πρώιμη πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς επίβλεψη να ενισχύει τη δυσαρέσκεια για την εικόνα του σώματος κατά την εφηβεία.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς. Παράλληλα, οι γιατροί θα μπορούσαν να εξετάζουν αν οι έφηβοι διαθέτουν smartphone και πώς χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν αξιολογούν τον κίνδυνο διατροφικών διαταραχών.

Όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς της μελέτης, οι διατροφικές διαταραχές είναι σοβαρές και δυνητικά απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, οι οποίες, ωστόσο, συχνά μπορούν να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν με έγκαιρες παρεμβάσεις.

Οι συσχετίσεις που παρέμεναν μέχρι τα 14

Η ανάλυση βασίστηκε σε δεδομένα υγείας από μια συνεχιζόμενη διαχρονική μελέτη εφήβων στις ΗΠΑ. Ήδη στην ηλικία των 12 ετών, η κατοχή smartphone συνδεόταν με διάφορα συμπτώματα διατροφικών διαταραχών.

Ορισμένες από αυτές τις συσχετίσεις εξακολουθούσαν να είναι εμφανείς δύο χρόνια αργότερα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Στην ηλικία των 14 ετών, σχεδόν το ένα τέταρτο των παιδιών που διέθεταν smartphone από τα 12 ανέφερε τουλάχιστον ένα σύμπτωμα διατροφικής διαταραχής.

Σε σύγκριση με τα παιδιά που δεν είχαν smartphone στα 12, εκείνα που είχαν παρουσίαζαν κατά 103% υψηλότερη πιθανότητα να αναφέρουν ότι συνέδεαν την προσωπική τους αξία με το βάρος τους. Είχαν επίσης κατά 49% υψηλότερο κίνδυνο να αναφέρουν τουλάχιστον ένα σύμπτωμα διατροφικής διαταραχής έως την ηλικία των 14 ετών.

Ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων και των προτύπων σώματος

Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το περιεχόμενο που προβάλλει εξιδανικευμένα σώματα συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο δυσαρέσκειας για την εικόνα του σώματος και διαταραγμένης / ανθυγιεινής διατροφικής συμπεριφοράς.

Οι συγγραφείς της τελευταίας έρευνας επισημαίνουν ότι τα ευρήματά τους έχουν ιδιαίτερη σημασία λόγω της ηλικίας των συμμετεχόντων: στην πρώιμη εφηβεία η ικανότητα αυτορρύθμισης εξακολουθεί να αναπτύσσεται, ενώ η ευαισθησία απέναντι στην αξιολόγηση από τους άλλους είναι αυξημένη.

Ο ψηφιακός κόσμος στον οποίο ζούμε δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να κατανοήσουμε σε ποια ηλικία είναι ασφαλές να αποκτήσει ένα παιδί smartphone και πώς μπορεί να ρυθμίζεται η χρήση του. Μόνο μέσα από αυτή τη γνώση μπορούμε να προσδιορίσουμε την καλύτερη προστασία για τους σημερινούς και τους μελλοντικούς εφήβους.