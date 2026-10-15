Μπορεί να βρίσκεστε με φίλους, να περνάτε ευχάριστα και να μην υπάρχει κανένας προφανής λόγος άγχους. Κι όμως, μέσα σας να αισθάνεστε μια ανεξήγητη ένταση, μια διαρκή ανησυχία που δεν σας αφήνει να χαλαρώσετε.

Το άγχος δεν είναι πάντα εύκολο να εξηγηθεί. Ένας από τους λόγους είναι ότι συχνά αναζητούμε την προέλευσή του αποκλειστικά στο μυαλό και στις σκέψεις μας, παραβλέποντας τον καθοριστικό ρόλο του σώματος.

Η επιστήμη της νευροβιολογίας προσφέρει μια διαφορετική οπτική, όπως επισημαίνουν ειδικοί στο Yahoo Health: το σώμα μας μπορεί να ενεργοποιεί τον συναγερμό του άγχους πολύ πριν το μυαλό μας καταλάβει τι συμβαίνει.

Ένας αρχαίος μηχανισμός επιβίωσης που παραμένει ενεργός

Αν γυρίσουμε πίσω στον χρόνο, στην εποχή των Νεάντερταλ, θα διαπιστώσουμε ότι οι άνθρωποι ζούσαν σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Ο κόσμος ήταν πολύ πιο μυστηριώδης και επικίνδυνος. Μια σκιά που κινούνταν ανάμεσα στα δέντρα μπορούσε να είναι ένα ακίνδυνο ελάφι ή ένα μεγάλο αρπακτικό. Όσοι δε αγνοούσαν μια τέτοια σκιά είχαν περισσότερες πιθανότητες να καταλήξουν θύματα ενός επικίνδυνου ζώου.

Κατά συνέπεια, ο ανθρώπινος οργανισμός ανέπτυξε έναν έμφυτο μηχανισμό συναγερμού. Πρόκειται για το σύστημα της αντίδρασης «μάχης ή φυγής» (fight or flight), το οποίο συνδέεται με την ενεργοποίηση της αμυγδαλής, μιας μικρής περιοχής του εγκεφάλου, σε σχήμα αμυγδάλου, που παρακολουθεί συνεχώς το περιβάλλον για πιθανούς κινδύνους.

Σήμερα, οι απειλές έχουν αλλάξει μορφή. Αντί για μια ύποπτη σκιά ανάμεσα στα δέντρα, ερχόμαστε αντιμέτωποι με έναν αδιάκοπο καταιγισμό δυσάρεστων ειδήσεων και μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον φόβο της κοινωνικής απομόνωσης, των εξαντλητικών επαγγελματικών και προσωπικών υποχρεώσεων, την οικονομική πίεση, αλλά και με ένα smart phone που μας θέτει σε μια μόνιμη κατάσταση «συναγερμού», με κλήσεις, μηνύματα και ειδοποιήσεις.

Παράλληλα, οι διατροφικές συνήθειες πολλών ανθρώπων έχουν επιδεινωθεί, ενώ το ποσοστό όσων απολαμβάνουν πραγματικά ποιοτικό νυχτερινό ύπνο έχει μειωθεί. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται διαρκώς αγχωμένοι.

Η πραγματική αιτία – Τι είναι η «νευροαντίληψη»

Ο νευροεπιστήμονας Stephen Porges χρησιμοποιεί έναν συγκεκριμένο όρο για να περιγράψει αυτή τη διαδικασία: Την αποκαλεί νευροαντίληψη (neuroception).

Η νευροαντίληψη περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το νευρικό μας σύστημα αναζητά συνεχώς ενδείξεις κινδύνου, τόσο στον κόσμο γύρω μας όσο και μέσα στο ίδιο μας το σώμα. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η συνειδητή συμμετοχή του μυαλού.

Ο τόνος της φωνής κάποιου, η έκφραση ενός αγνώστου ή ένα άδειο στομάχι αποτελούν πληροφορίες που επεξεργάζεται το νευρικό σύστημα προτού προλάβουμε να κάνουμε έστω και μία σκέψη. Με άλλα λόγια, το σώμα μπορεί να αντιδράσει πριν από τη συνειδητή σκέψη.

Σε επιστημονική εργασία του το 2022, ο Porges υποστήριξε ότι τα αισθήματα ασφάλειας προκύπτουν από εσωτερικές φυσιολογικές καταστάσεις, οι οποίες ρυθμίζονται από το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, τα συναισθήματά μας αποτελούν την ερμηνεία που δίνει ο εγκέφαλος στα σήματα που λαμβάνει από όργανα όπως η καρδιά και το έντερο. Δηλαδή, το σώμα καταλήγει πρώτα σε ένα συμπέρασμα και το μυαλό δημιουργεί στη συνέχεια την εξήγηση.

Πώς οι καθημερινές συνήθειες μπορούν να τροφοδοτούν το άγχος

Η παραπάνω θεωρία μπορεί να εξηγήσει γιατί ορισμένοι άνθρωποι βιώνουν έντονο άγχος ακόμη και όταν δεν αντιμετωπίζουν κάποιον πραγματικό, άμεσο κίνδυνο. Η ανεπαρκής ξεκούραση, η συχνή κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα και η κακή διατροφή είναι παράγοντες που μπορούν να επιβαρύνουν τον οργανισμό και να επηρεάσουν τη λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το σώμα ενδέχεται να βρίσκεται σε μια διαρκή κατάσταση αυξημένης διέγερσης, ακόμη κι αν οι εξωτερικές συνθήκες φαίνονται απολύτως φυσιολογικές.

Αντίθετα, η υιοθέτηση πιο υγιεινών συνηθειών, όπως η διακοπή του καπνίσματος, ο περιορισμός ή η αποφυγή του αλκοόλ, η τακτική άσκηση και η βελτίωση της διατροφής, μπορεί να συμβάλει στη σταδιακή υποχώρηση του άγχους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αρκούν για να αντιμετωπιστεί το άγχος σε όλους τους ανθρώπους. Αναδεικνύουν, όμως, πόσο στενά συνδέονται η σωματική και η ψυχική υγεία.

Επιπλέον, η αυξημένη έκκριση κορτιζόλης, οι μεταβολές σε χημικές ουσίες που σχετίζονται με τη διάθεση, όπως η σεροτονίνη, και η σταδιακή επιβάρυνση του ύπνου μπορούν να συσσωρεύονται, ενισχύοντας τελικά την αντίδραση του οργανισμού στο στρες.

Τι μπορείτε να κάνετε για να περιορίσετε το άγχος

Η ψυχολογική συμβουλευτική και η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (CBT) μπορούν να προσφέρουν σημαντική βοήθεια στην αντιμετώπιση του άγχους.

Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία θεωρείται μία από τις πλέον καθιερωμένες και αποτελεσματικές θεραπευτικές προσεγγίσεις. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο σύστημα χημικών και βιολογικών διεργασιών.

Καμία μορφή ψυχοθεραπείας δεν μπορεί από μόνη της να αντισταθμίσει όλες τις συνέπειες που προκαλούν στον οργανισμό ο συστηματικά ανεπαρκής ύπνος και οι κακές διατροφικές συνήθειες.

Χαρακτηριστικό είναι το εύρημα μελέτης του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, σύμφωνα με την οποία μόλις μία νύχτα χωρίς ύπνο μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα άγχους έως και κατά 30%.

Παράλληλα, η νικοτίνη, το αλκοόλ και η καφεΐνη επηρεάζουν τη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Μάλιστα, περίπου το 50% των ατόμων με διαταραχή πανικού παρουσίασαν κρίση πανικού έπειτα από την κατανάλωση υψηλών δόσεων καφεΐνης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλείσετε κάθε μικρή καθημερινή απόλαυση ή ότι ο πρωινός καφές και ένα περιστασιακό ποτήρι κρασί απαγορεύονται. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αυτές οι ουσίες μετατρέπονται από μικρές απολαύσεις σε καταχρήσεις.

Αντί να καταφεύγετε σε ουσίες για να αντιμετωπίσετε την ένταση, η σωματική δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει μια πολύ πιο αποτελεσματική διέξοδο. Η άσκηση βοηθά τον οργανισμό να διαχειριστεί το στρες και τη συσσωρευμένη διέγερση που συνδέεται με την αδρεναλίνη.

Εξίσου σημαντική είναι η τακτική κατανάλωση φυσικών, ελάχιστα επεξεργασμένων τροφίμων, σε ένα σχετικά σταθερό πρόγραμμα γευμάτων.

Η συγκεκριμένη συνήθεια συμβάλλει στη διατήρηση πιο σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα, περιορίζοντας τις απότομες μεταβολές που μπορεί να συνοδεύονται από τρέμουλο, νευρικότητα ή αίσθημα εξάντλησης. Αυτές οι σωματικές αντιδράσεις μπορεί να εκλαμβάνονται από τον μηχανισμό της νευροαντίληψης ως ενδείξεις κινδύνου, ενισχύοντας το αίσθημα άγχους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η επικοινωνία ανάμεσα στο έντερο και τον εγκέφαλο. Ένα μεγάλο μέρος των σημάτων που μεταφέρονται μέσω του πνευμονογαστρικού νεύρου κατευθύνεται από το έντερο προς τον εγκέφαλο. Αυτό υποδηλώνει ότι οι τροφές που καταναλώνουμε ενδέχεται να επηρεάζουν τη διάθεσή μας περισσότερο από όσο θεωρούσαμε στο παρελθόν.

Το σώμα χρειάζεται να αισθάνεται ασφαλές

Παρά τις εντυπωσιακές δυνατότητες του ανθρώπινου εγκεφάλου, οι μηχανισμοί επιβίωσης εξακολουθούν να έχουν αρχέγονες βασικές ανάγκες που δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά στο πέρασμα των χιλιετιών.

Ο οργανισμός χρειάζεται επαρκή ξεκούραση, τακτική κίνηση, σταθερή και ποιοτική διατροφή, καθώς και ουσιαστική ανθρώπινη επαφή. Όταν αυτές οι ανάγκες παραμελούνται συστηματικά, το νευρικό σύστημα μπορεί να παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ακόμη κι όταν δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος.

Αντίθετα, όταν φροντίζετε σταθερά αυτές τις βασικές πτυχές της καθημερινότητάς σας, δημιουργείτε καλύτερες προϋποθέσεις ώστε ο οργανισμός να περιορίσει τις αντιδράσεις συναγερμού.

Το σημαντικότερο είναι να θυμάστε ότι το άγχος δεν αποτελεί αποκλειστικά ζήτημα σκέψεων. Μερικές φορές, για να ηρεμήσει το μυαλό, χρειάζεται πρώτα να προσφέρουμε στο σώμα τις συνθήκες που θα του επιτρέψουν να αισθανθεί ασφαλές.