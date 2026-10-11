Η γενετική προδιάθεση μπορεί να αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης. Δεν σημαίνει, όμως, ότι καθορίζει αναπόφευκτα την πορεία της νόσου ή τη βαρύτητα των συμπτωμάτων που θα αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος.

Μια νέα αμερικανική μελέτη έρχεται να ενισχύσει αυτή τη διάκριση, αναδεικνύοντας τον πιθανό ρόλο της σωματικής δραστηριότητας στη σχέση ανάμεσα στα γονίδια και στην ψυχική υγεία.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, μεταξύ των ανθρώπων με κατάθλιψη, όσοι ήταν περισσότερο σωματικά δραστήριοι εμφάνιζαν γενικά ηπιότερα συμπτώματα. Μάλιστα, η συσχέτιση αυτή ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στους συμμετέχοντες με αυξημένη γενετική προδιάθεση για τη διαταραχή.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στις 2 Οκτωβρίου 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Nature Mental Health, σε μελέτη με επικεφαλής τον ερευνητή Qiliang He και συνεργάτες του.

Το συμπέρασμα δεν είναι ότι η άσκηση «ακυρώνει» τα γονίδια ή ότι μπορεί από μόνη της να θεραπεύσει την κατάθλιψη. Είναι ότι ένας παράγοντας της καθημερινότητας, τον οποίο μπορούμε σε κάποιον βαθμό να τροποποιήσουμε, ενδέχεται να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται η γενετική ευαλωτότητα.

Η κατάθλιψη δεν έχει μία και μοναδική αιτία

Η μείζων καταθλιπτική διαταραχή είναι μια σοβαρή ψυχική διαταραχή που επηρεάζει:

τη διάθεση,

τη σκέψη,

τη συμπεριφορά και

τη λειτουργικότητα του ανθρώπου.

Δεν πρόκειται απλώς για μια περίοδο θλίψης. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

επίμονα καταθλιπτική διάθεση,

απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης,

διαταραχές ύπνου,

αλλαγές στην όρεξη,

κόπωση,

δυσκολία συγκέντρωσης και

μειωμένη δυνατότητα ανταπόκρισης στις καθημερινές υποχρεώσεις.

Η εμφάνιση της νόσου συνδέεται με έναν σύνθετο συνδυασμό βιολογικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Η κληρονομικότητα έχει σημαντικό ρόλο, αλλά δεν αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα.

Αυτό σημαίνει ότι δύο άνθρωποι με παρόμοια γενετική προδιάθεση δεν θα εμφανίσουν απαραίτητα κατάθλιψη, ούτε θα έχουν κατ’ ανάγκη την ίδια βαρύτητα συμπτωμάτων.

Ακριβώς αυτή τη σχέση ανάμεσα στη γενετική ευαλωτότητα και στις καθημερινές συνήθειες επιχείρησαν να διερευνήσουν οι ερευνητές.

Τι εξέτασαν οι επιστήμονες σε 23.517 ανθρώπους

Η ερευνητική ομάδα αξιοποίησε δεδομένα από 23.517 ενήλικες που συμμετείχαν στο αμερικανικό ερευνητικό πρόγραμμα All of Us των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (NIH).

Το All of Us Research Program συνδυάζει πληροφορίες από:

γενετικές αναλύσεις,

ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους,

ερωτηματολόγια και

φορητές συσκευές καταγραφής δραστηριότητας.

Στόχος του είναι να υποστηρίξει την έρευνα για τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και την ανάπτυξη περισσότερο εξατομικευμένων προσεγγίσεων στην ιατρική.

Για κάθε συμμετέχοντα, οι επιστήμονες υπολόγισαν μια βαθμολογία πολυγονιδιακού κινδύνου για κατάθλιψη (polygenic risk score).

Πρόκειται για μια στατιστική εκτίμηση που συνδυάζει την επίδραση πολλών γενετικών παραλλαγών οι οποίες έχουν συσχετιστεί με τη νόσο. Δεν αποτελεί διάγνωση και δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα αν ένας συγκεκριμένος άνθρωπος θα εμφανίσει κατάθλιψη.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές εξέτασαν τη σωματική δραστηριότητα των συμμετεχόντων μέσα από καταγραφές συσκευών Fitbit, εστιάζοντας κυρίως στον αριθμό των καθημερινών βημάτων και στον χρόνο μέτριας έως έντονης δραστηριότητας.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της μελέτης ήταν η διάρκεια αυτών των καταγραφών: οι συμμετέχοντες διέθεταν, κατά μέσο όρο, δεδομένα από περίπου 1,6 χρόνια.

Έτσι, οι ερευνητές μπορούσαν να εξετάσουν τη συνήθη δραστηριότητα σε μεγάλο χρονικό διάστημα, αντί να στηριχθούν αποκλειστικά σε μια σύντομη μέτρηση ή στην ανάμνηση των ίδιων των συμμετεχόντων για το πόσο ασκούνται.

Το σημαντικό εύρημα: Άλλη η πιθανότητα διάγνωσης, άλλη η σοβαρότητα

Οι επιστήμονες εξέτασαν δύο διαφορετικά ερωτήματα: ποιοι συμμετέχοντες είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν διαγνωστεί με κατάθλιψη και πόσο σοβαρά ήταν τα συμπτώματα σε εκείνους που είχαν εμφανίσει τη διαταραχή.

Στην πρώτη περίπτωση, διαπιστώθηκε ότι η υψηλότερη βαθμολογία γενετικού κινδύνου συνδεόταν με μεγαλύτερη πιθανότητα διάγνωσης κατάθλιψης. Αντίθετα, η αυξημένη σωματική δραστηριότητα συνδεόταν με χαμηλότερη πιθανότητα διάγνωσης.

Ωστόσο, δεν εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση ανάμεσα στη γενετική προδιάθεση και στη σωματική δραστηριότητα ως προς τη διάγνωση της κατάθλιψης.

Με άλλα λόγια, η μελέτη δεν απέδειξε ότι η άσκηση μειώνει περισσότερο την πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης ειδικά στους ανθρώπους με υψηλό γενετικό κίνδυνο.

Η εικόνα ήταν διαφορετική όταν οι ερευνητές εξέτασαν τη σοβαρότητα της νόσου

Σε αυτή την ανάλυση, η μεγαλύτερη σωματική δραστηριότητα συνδεόταν με ηπιότερα καταθλιπτικά συμπτώματα, ενώ η συσχέτιση φαινόταν ισχυρότερη μεταξύ των συμμετεχόντων με υψηλότερη γενετική ευαλωτότητα.

Το εύρημα παρατηρήθηκε με διαφορετικούς δείκτες δραστηριότητας, τόσο με βάση τα καθημερινά βήματα όσο και με βάση τον χρόνο μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας.

Η διάκριση είναι ουσιαστική: η έρευνα υποδεικνύει μια πιθανή τροποποίηση της σχέσης γενετικού κινδύνου και βαρύτητας των συμπτωμάτων, όχι εξάλειψη του κινδύνου εμφάνισης της νόσου.

Γιατί έχει σημασία ότι η δραστηριότητα μετρήθηκε με συσκευές Fitbit

Ένα συχνό πρόβλημα στις μελέτες για τη σωματική δραστηριότητα είναι ότι οι συμμετέχοντες καλούνται να θυμηθούν πόσο συχνά και για πόση ώρα ασκήθηκαν. Αυτές οι απαντήσεις μπορεί να επηρεάζονται από σφάλματα μνήμης ή από την τάση να υπερεκτιμούμε τη δραστηριότητά μας.

Οι φορητές συσκευές, αντίθετα, επιτρέπουν τη συστηματική καταγραφή ορισμένων χαρακτηριστικών της κίνησης για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι μετρήσεις τους είναι τέλειες. Οι αλγόριθμοι καταγραφής διαφέρουν, ορισμένες δραστηριότητες δεν αποτυπώνονται εξίσου καλά και η χρήση μιας συσκευής δεν εγγυάται ότι τα δεδομένα είναι πλήρη. Η αξία τους βρίσκεται κυρίως στη δυνατότητα παρακολούθησης των συνηθειών σε πραγματικές συνθήκες.

Το μέγεθος αυτής της ερευνητικής δυνατότητας αποτυπώνεται και σε μια ξεχωριστή δημοσίευση του 2026 στο Nature Medicine, η οποία περιγράφει τη βάση δεδομένων φορητών συσκευών του προγράμματος All of Us. Η βάση περιλάμβανε καταγραφές Fitbit από περισσότερους από 59.000 συμμετέχοντες, σε χρονικό εύρος 14 ετών, με περισσότερες από 39 εκατομμύρια ημερήσιες καταγραφές βημάτων και 31 εκατομμύρια καταγραφές ύπνου.

Πρόκειται για στοιχεία της συνολικής ερευνητικής υποδομής και όχι για το δείγμα της συγκεκριμένης μελέτης για την κατάθλιψη, το οποίο αριθμούσε 23.517 ανθρώπους.

Τι γνωρίζουμε ήδη για την άσκηση και την κατάθλιψη

Η νέα έρευνα δεν είναι η πρώτη που συνδέει τη σωματική δραστηριότητα με καλύτερη ψυχική υγεία. Προσθέτει, όμως, ένα διαφορετικό ερώτημα: εάν η σχέση αυτή μεταβάλλεται ανάλογα με τη γενετική προδιάθεση του ανθρώπου. Η ευρύτερη επιστημονική βιβλιογραφία έχει ήδη δείξει ότι η άσκηση μπορεί να συμβάλει στη μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια μεγάλη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε το 2024 στο The BMJ. Οι ερευνητές εξέτασαν 218 τυχαιοποιημένες μελέτες με συνολικά 14.170 συμμετέχοντες, αξιολογώντας διαφορετικές μορφές άσκησης για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το περπάτημα ή το τρέξιμο, η γιόγκα, η προπόνηση ενδυνάμωσης και άλλες μορφές σωματικής δραστηριότητας συνδέθηκαν με μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Η ανάλυση υποστήριξε ότι η άσκηση μπορεί να αποτελεί ουσιαστική θεραπευτική επιλογή, μόνη της σε κατάλληλες περιπτώσεις ή σε συνδυασμό με καθιερωμένες παρεμβάσεις, όπως η ψυχοθεραπεία και η φαρμακευτική αγωγή.

Οι συγγραφείς επισήμαναν, ωστόσο, ότι η βεβαιότητα των διαθέσιμων στοιχείων ήταν χαμηλή ή πολύ χαμηλή για αρκετές συγκρίσεις, λόγω μεθοδολογικών περιορισμών.

Η διαφορά με τη νέα μελέτη του Nature Mental Health είναι σημαντική: η μετα-ανάλυση του BMJ αξιολόγησε παρεμβάσεις άσκησης σε τυχαιοποιημένες δοκιμές, ενώ η νέα έρευνα εξέτασε παρατηρησιακά δεδομένα και τη σχέση τους με τη γενετική ευαλωτότητα.

Μπορεί η άσκηση να αντισταθμίσει τον γενετικό κίνδυνο;

Η απάντηση χρειάζεται προσοχή. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η σωματική δραστηριότητα ενδέχεται να μετριάζει τη σχέση ανάμεσα στην υψηλή γενετική προδιάθεση και στη σοβαρότητα της κατάθλιψης. Δεν αποδεικνύουν, όμως, ότι η άσκηση προκαλεί άμεσα αυτή τη βελτίωση.

Η μελέτη ήταν παρατηρησιακή. Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα που είχαν ήδη συλλεχθεί, χωρίς να κατανείμουν τυχαία τους συμμετέχοντες σε διαφορετικά προγράμματα άσκησης. Επομένως, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να επηρεάζουν τη συσχέτιση και άλλοι παράγοντες.

Για παράδειγμα, η ίδια η κατάθλιψη μπορεί να μειώνει την ενέργεια, το κίνητρο και τη δυνατότητα σωματικής δραστηριότητας. Έτσι, η χαμηλότερη κινητικότητα μπορεί να αποτελεί εν μέρει συνέπεια των βαρύτερων συμπτωμάτων και όχι μόνο παράγοντα που συνδέεται με αυτά.

Επιπλέον, στοιχεία όπως η γενικότερη κατάσταση της υγείας, οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και οι καθημερινές συνήθειες μπορεί να επηρεάζουν τόσο τη δραστηριότητα όσο και την ψυχική υγεία.

Ένας ακόμη περιορισμός είναι ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν και μοιράζονται δεδομένα από φορητές συσκευές δεν αποτελούν απαραίτητα αντιπροσωπευτικό δείγμα του γενικού πληθυσμού.

Αυτοί οι περιορισμοί δεν ακυρώνουν τα ευρήματα. Καθορίζουν, όμως, τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να συμπεράνουμε από αυτά.

Πόση άσκηση χρειάζεται για να υπάρξει όφελος;

Η νέα μελέτη δεν καθορίζει έναν συγκεκριμένο αριθμό βημάτων ή λεπτών άσκησης που θα μπορούσε να μειώσει τη γενετική επίδραση στη σοβαρότητα της κατάθλιψης.

Επομένως, δεν θα ήταν επιστημονικά ορθό να υποστηρίξουμε ότι ένας συγκεκριμένος ημερήσιος στόχος βημάτων μπορεί να προστατεύσει από την εκδήλωση σοβαρών συμπτωμάτων.

Υπάρχουν, ωστόσο, γενικές συστάσεις για τη σωματική δραστηριότητα, οι οποίες βασίζονται σε ευρύτερα δεδομένα για τη σωματική και ψυχική υγεία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συστήνει στους περισσότερους ενήλικες:

150 έως 300 λεπτά μέτριας έντασης αερόβιας δραστηριότητας την εβδομάδα , όπως το γρήγορο περπάτημα, ή 75 έως 150 λεπτά έντονης δραστηριότητας.

, όπως το γρήγορο περπάτημα, ή 75 έως 150 λεπτά έντονης δραστηριότητας. Ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα.

Οι συστάσεις αυτές αφορούν τη συνολική υγεία και δεν αποτελούν ειδική θεραπευτική «δόση» για την κατάθλιψη ή για ανθρώπους με αυξημένο γενετικό κίνδυνο.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι η σωματική δραστηριότητα δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το γυμναστήριο ή την οργανωμένη προπόνηση:

το περπάτημα,

η ποδηλασία,

ο χορός και

άλλες μορφές κίνησης μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας πιο δραστήριας καθημερινότητας.

Για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κατάθλιψη, η έναρξη μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, εξαιτίας της κόπωσης, της μειωμένης ενεργητικότητας ή της απώλειας κινήτρου. Γι’ αυτό και οι στόχοι χρειάζεται να είναι ρεαλιστικοί, εξατομικευμένοι και προσαρμοσμένοι στις δυνατότητες του κάθε ανθρώπου.

Η άσκηση δεν αντικαθιστά τη θεραπεία της κατάθλιψης

Η σημασία της σωματικής δραστηριότητας δεν πρέπει να οδηγεί στην υποτίμηση της ίδιας της νόσου. Η κατάθλιψη δεν αντιμετωπίζεται απλώς με την προτροπή «βγες έξω και περπάτα». Είναι μια πραγματική διαταραχή ψυχικής υγείας, για την οποία υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Ο ΠΟΥ, στις συστάσεις του για τη σωματική δραστηριότητα ως μέρος της αντιμετώπισης της κατάθλιψης, αναγνωρίζει τον πιθανό υποστηρικτικό της ρόλο. Για τη μέτρια και σοβαρή κατάθλιψη, η άσκηση πρέπει να εξετάζεται συμπληρωματικά προς τις ενδεδειγμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις και όχι ως αυτόματη αντικατάστασή τους.

Η κατάλληλη αντιμετώπιση εξαρτάται από τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, το ιστορικό και τις ανάγκες του ασθενούς και μπορεί να περιλαμβάνει ψυχοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή ή συνδυασμό παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του ΠΟΥ για την κατάθλιψη, που επικαιροποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026, περίπου 322 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζούσαν με κατάθλιψη το 2023. Η νόσος μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τις σχέσεις, την εργασία και την καθημερινή λειτουργικότητα, ενώ υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες για τις διαφορετικές μορφές της.

Το επόμενο βήμα: Άσκηση προσαρμοσμένη στον άνθρωπο και όχι μόνο στη διάγνωση

Η νέα μελέτη ανοίγει ένα ενδιαφέρον πεδίο για την εξατομικευμένη ιατρική. Εάν μελλοντικές παρεμβατικές μελέτες επιβεβαιώσουν ότι άνθρωποι με διαφορετικό γενετικό κίνδυνο ανταποκρίνονται διαφορετικά σε συγκεκριμένα προγράμματα σωματικής δραστηριότητας, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν περισσότερο εξατομικευμένες συστάσεις.

Για παράδειγμα, οι επιστήμονες θα μπορούσαν να εξετάσουν εάν η διάρκεια, η συχνότητα ή η ένταση της άσκησης χρειάζεται να προσαρμόζεται όχι μόνο στη φυσική κατάσταση και στις προτιμήσεις του ανθρώπου, αλλά και σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της βιολογικής του ευαλωτότητας.

Προς το παρόν, όμως, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να συστήνεται διαφορετικό πρόγραμμα άσκησης με βάση μια πολυγονιδιακή βαθμολογία κινδύνου για κατάθλιψη.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν να διερευνήσουν παρόμοιες σχέσεις στις αγχώδεις διαταραχές, καθώς και τον ρόλο άλλων καθημερινών συνηθειών, όπως ο ύπνος.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς στον συνδυασμό αυτών των παραγόντων: η γενετική προδιάθεση, η σωματική δραστηριότητα, ο ύπνος και οι εμπειρίες ζωής δεν λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Η μελέτη δεν προσφέρει μια απλή συνταγή για την πρόληψη ή τη θεραπεία της κατάθλιψης. Προσθέτει, όμως, ένα σημαντικό στοιχείο στην κατανόηση της νόσου: η γενετική ευαλωτότητα δεν είναι ταυτόσημη με ένα προκαθορισμένο αποτέλεσμα και οι καθημερινές συμπεριφορές μπορεί να έχουν ουσιαστική θέση στη συνολική φροντίδα της ψυχικής υγείας.

Η έρευνα αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατανόηση του πώς η βιολογία και ο τρόπος ζωής αλληλεπιδρούν και πώς αυτή η γνώση θα μπορούσε, στο μέλλον, να μεταφραστεί σε καλύτερη και περισσότερο εξατομικευμένη φροντίδα.