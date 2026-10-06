Υπάρχουν ημέρες που ο εγκέφαλος καλείται να λειτουργεί για ώρες σε υψηλές στροφές. Εργασία, συσκέψεις, αποφάσεις, διάβασμα, συνεχείς πληροφορίες, μηνύματα και υποχρεώσεις διαδέχονται το ένα το άλλο, ακόμη και όταν η ενέργεια αρχίζει να μειώνεται.

Κι όμως, πολλές φορές συνεχίζουμε να αποδίδουμε. Αυτό ακριβώς το φαινόμενο (την ικανότητα να διατηρούμε τη γνωστική μας απόδοση παρά το γεγονός ότι αισθανόμαστε κουρασμένοι) επιχειρεί να φωτίσει μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Communications Psychology.

Οι ερευνητές χρησιμοποιούν τον όρο «fatigue override», δηλαδή την ικανότητα ενός ανθρώπου να εξακολουθεί να αποδίδει παρά την υποκειμενική αίσθηση κόπωσης.

Και τα αποτελέσματα φέρνουν μια μικρή έκπληξη. Δεν είναι μόνο το να αισθανόμαστε πιο κουρασμένοι από το συνηθισμένο που μπορεί να προμηνύει μεγαλύτερη δυσκολία διατήρησης της απόδοσης λίγες ώρες αργότερα. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει όταν ο εγκέφαλός μας δουλεύει ασυνήθιστα γρήγορα.

Ο «γνωστικός μαραθώνιος» της καθημερινότητας

Ο Raymond Hernandez, κύριος συγγραφέας της μελέτης και ερευνητής στο University of Southern California, παρομοιάζει τη διαδικασία με έναν μαραθώνιο. Ένας δρομέας που αισθάνεται ήδη πολύ κουρασμένος στην αρχή του αγώνα πιθανότατα θα δυσκολευτεί περισσότερο να αγνοήσει αυτή την κόπωση και να διατηρήσει τον ρυθμό του αργότερα.

Υπάρχει όμως και η αντίστροφη περίπτωση: ένας δρομέας που ξεκινά ταχύτερα από τον συνηθισμένο του ρυθμό μπορεί να δυσκολευτεί περισσότερο στη συνέχεια. Οι επιστήμονες αναρωτήθηκαν εάν κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια μιας απαιτητικής ημέρας.

Αν, δηλαδή, η υπερβολική κόπωση αλλά και η ασυνήθιστα υψηλή γνωστική απόδοση σε μια δεδομένη στιγμή μπορούν να μας πουν κάτι για τα αποθέματα που θα έχουμε λίγες ώρες αργότερα.

Η ιδέα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η επιστημονική έρευνα δείχνει εδώ και χρόνια ότι η νοητική κόπωση δεν είναι απλώς ένα ασαφές αίσθημα «βαριέμαι» ή «δεν έχω διάθεση».

Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση νευροαπεικονιστικών μελετών έχει δείξει ότι η παρατεταμένη εκτέλεση απαιτητικών γνωστικών εργασιών μπορεί να προκαλέσει κατάσταση νοητικής κόπωσης, η οποία χαρακτηρίζεται τόσο από υποκειμενικό αίσθημα εξάντλησης όσο και από μεταβολές στη γνωστική απόδοση.

1.088 άνθρωποι και χιλιάδες στιγμιότυπα της καθημερινότητάς τους

Η νέα έρευνα έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: δεν εξέτασε απλώς ανθρώπους μία φορά μέσα σε ένα εργαστήριο.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν συντονισμένη ανάλυση δεδομένων από έξι εντατικές διαχρονικές μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 1.088 ενήλικες στις ΗΠΑ, από κλινικούς, μη κλινικούς και μεικτούς πληθυσμούς.

Οι συμμετέχοντες αξιολογούνταν επανειλημμένα μέσα στην ημέρα, για διάστημα αρκετών ημερών. Κάθε φορά ανέφεραν πόσο κουρασμένοι αισθάνονταν και στη συνέχεια πραγματοποιούσαν μια σύντομη γνωστική δοκιμασία, γνωστή ως Symbol Search.

Η άσκηση απαιτούσε να εντοπίζουν γρήγορα αντίστοιχα σύμβολα στην οθόνη, επιτρέποντας στους ερευνητές να εκτιμήσουν την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών. Αυτό έδωσε στους επιστήμονες κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον από μια απλή σύγκριση ανάμεσα σε «κουρασμένους» και «ξεκούραστους» ανθρώπους.

Μπορούσαν να παρακολουθήσουν τον ίδιο άνθρωπο μέσα στον χρόνο και να δουν τι συνέβαινε όταν αισθανόταν περισσότερο κουρασμένος από το δικό του συνηθισμένο επίπεδο ή όταν απέδιδε ταχύτερα από τον προσωπικό του μέσο όρο.

Το πρώτο εύρημα ήταν αναμενόμενο – Το δεύτερο όχι

Όταν οι άνθρωποι αισθάνονταν πιο κουρασμένοι από ό,τι συνήθως, η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών ήταν ελαφρώς χαμηλότερη. Η επίδραση, πάντως, ήταν μικρή. Το πραγματικά ενδιαφέρον εμφανίστηκε όταν οι ερευνητές κοίταξαν τι συνέβαινε στην επόμενη αξιολόγηση, λίγες ώρες αργότερα.

Η μεγαλύτερη από το συνηθισμένο κόπωση προέβλεπε μειωμένη ικανότητα «fatigue override»: όταν οι άνθρωποι αισθάνονταν κουρασμένοι αργότερα, δυσκολεύονταν περισσότερο να διατηρήσουν την προηγούμενη ταχύτητα επεξεργασίας.

Αλλά υπήρχε και δεύτερος προγνωστικός παράγοντας. Η ασυνήθιστα γρήγορη απόδοση. Όταν κάποιος εκτελούσε το τεστ ταχύτερα από τον δικό του συνηθισμένο ρυθμό, αυτό επίσης συνδεόταν με μειωμένη ικανότητα να διατηρήσει την απόδοσή του απέναντι στην κόπωση κατά τις επόμενες ώρες.

Το μοτίβο έμοιαζε εντυπωσιακά με τον μαραθώνιο που περιγράφει ο Hernandez: τόσο το να αισθάνεσαι ήδη εξαντλημένος όσο και το να κινείσαι ασυνήθιστα γρήγορα μπορεί να σημαίνει ότι αργότερα θα είναι δυσκολότερο να κρατήσεις τον ίδιο ρυθμό.

Γιατί η νοητική κόπωση είναι πιο περίπλοκη απ’ όσο νομίζουμε

Το τι ακριβώς συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν κουραζόμαστε νοητικά εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έντονης επιστημονικής συζήτησης.

Μια μεγάλη ανασκόπηση στο Trends in Cognitive Sciences το 2025 σημείωνε ότι, παρότι όλοι αναγνωρίζουμε διαισθητικά τι σημαίνει «νοητική κόπωση», η επιστήμη εξακολουθεί να προσπαθεί να κατανοήσει γιατί εμφανίζεται ύστερα από παρατεταμένη γνωστική εργασία και με ποιον τρόπο επηρεάζει τις αποφάσεις και τη συμπεριφορά μας.

Οι θεωρίες δεν περιορίζονται σε μία εξήγηση. Κάποιες προσεγγίσεις εστιάζουν περισσότερο στις βιολογικές μεταβολές που συνοδεύουν την παρατεταμένη κινητοποίηση των εγκεφαλικών συστημάτων γνωστικού ελέγχου. Άλλες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο κίνητρο, στο αντιλαμβανόμενο κόστος της προσπάθειας και στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος αποφασίζει αν αξίζει να συνεχίσει να επενδύει νοητικούς πόρους σε μια εργασία.

Ακόμη και η ίδια η κόπωση δεν είναι ένα ενιαίο φαινόμενο. Σε ανασκόπηση του Nature Reviews Neurology, ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η κόπωση είναι ένα σύνθετο και ετερογενές σύμπτωμα, με διαφορετικούς βιολογικούς και κλινικούς μηχανισμούς. Μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα ζωής και την ικανότητα εργασίας, ενώ δεν υπάρχει ακόμη ένας ενιαίος επιστημονικός ορισμός που να καλύπτει όλες τις μορφές της.

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν κουράζεται;

Η νευροεπιστήμη αρχίζει να δίνει ορισμένες απαντήσεις, χωρίς ακόμη να έχει λύσει ολόκληρο το παζλ. Μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση μελετών λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (fMRI), μιας τεχνικής που επιτρέπει στους επιστήμονες να παρακολουθούν έμμεσα τη δραστηριότητα διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου εξέτασε τι συμβαίνει στον εγκέφαλο έπειτα από παρατεταμένες νοητικά απαιτητικές εργασίες.

Σε εννέα μελέτες με συνολικά 235 υγιείς συμμετέχοντες, η αύξηση της νοητικής κόπωσης συνδεόταν επανειλημμένα με μεταβολές στην ενεργοποίηση περιοχών που σχετίζονται με τον γνωστικό έλεγχο και την επεξεργασία σημαντικών ερεθισμάτων, μεταξύ των οποίων περιοχές του προμετωπιαίου φλοιού, ο πρόσθιος φλοιός του προσαγωγίου, η νήσος και ο θάλαμος.

Οι ίδιοι οι ερευνητές, ωστόσο, τονίζουν ότι οι νευρωνικοί μηχανισμοί της νοητικής κόπωσης παραμένουν σύνθετοι και ότι τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επιτρέπουν ακόμη μια απλή εξήγηση του τύπου «αυτό είναι το κέντρο της κόπωσης στον εγκέφαλο».

Αυτό είναι σημαντικό και για την ερμηνεία της νέας μελέτης: η ασυνήθιστα γρήγορη σκέψη δεν αποδεικνύεται ότι “καίει” τον εγκέφαλο ούτε ότι εξαντλεί κάποιο συγκεκριμένο ενεργειακό απόθεμα. Η μελέτη καταγράφει μια χρονική συσχέτιση. Δεν αποδεικνύει τον βιολογικό μηχανισμό που βρίσκεται πίσω από αυτή.

Η κόπωση δεν αφορά μόνο το πώς αισθανόμαστε

Η σημασία του φαινομένου ξεπερνά το αίσθημα ότι «δεν έχω άλλη ενέργεια». Σε διαφορετικά περιβάλλοντα, η νοητική κόπωση έχει συνδεθεί με μεταβολές στην προσοχή, στον γνωστικό έλεγχο και στη λήψη αποφάσεων.

Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση του 2026, για παράδειγμα, εξέτασε πειραματικά δεδομένα από τον αθλητισμό και βρήκε ότι η νοητική κόπωση συνδεόταν με χειρότερη απόδοση σε χρόνους αντίδρασης, τεχνική εκτέλεση και λήψη αποφάσεων.

Δεν σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα μπορούν να μεταφερθούν αυτούσια σε έναν εργαζόμενο μπροστά σε έναν υπολογιστή. Δείχνουν όμως ότι η επίδραση της νοητικής κόπωσης στην απόδοση δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο τεστ ή εργασιακό περιβάλλον.

Και το ζήτημα έχει πρακτική σημασία και στην εργασία. Στην Ελλάδα, ο επίσημος ηλεκτρονικός οδηγός «Ηριδανός» για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και την ψυχική υγεία στην εργασία αναφέρει την κόπωση, την έλλειψη συγκέντρωσης και τη δυσκολία στη λήψη αποφάσεων μεταξύ των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την εργασιακή απόδοση.

Μήπως πρέπει να διαχειριζόμαστε τον εγκέφαλο όπως ένας δρομέας τον ρυθμό του;

Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον πρακτικό ερώτημα που ανοίγει η νέα μελέτη. Ένας έμπειρος δρομέας δεν περιμένει να καταρρεύσει για να σκεφτεί τον ρυθμό του. Παρακολουθεί πόσο γρήγορα κινείται, πώς αισθάνεται και πόση απόσταση έχει ακόμη μπροστά του.

Θα μπορούσαμε κάποτε να κάνουμε κάτι ανάλογο με τη γνωστική μας απόδοση; Ο Hernandez και οι συνεργάτες του θεωρούν ότι τα δεδομένα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι άνθρωποι να μπορούν να χρησιμοποιούν πληροφορίες για την πρόσφατη κόπωση και απόδοσή τους προκειμένου να αποφασίζουν πότε είναι καλύτερο να αναλάβουν μια απαιτητική νοητική εργασία ή πότε χρειάζονται ανάπαυση.

Για παράδειγμα, θα είχε ενδιαφέρον να γνωρίζουμε εάν η στιγμή πριν από μια κρίσιμη σύσκεψη, μια σημαντική απόφαση ή μια εργασία που απαιτεί μεγάλη ακρίβεια συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία έχουμε ήδη καταναλώσει μεγάλο μέρος της γνωστικής μας αντοχής.

Αλλά εδώ χρειάζεται ένα μεγάλο «ακόμη δεν γνωρίζουμε». Η συγκεκριμένη μελέτη δεν εξέτασε αν τα διαλείμματα προλαμβάνουν την πτώση της απόδοσης, ούτε καθόρισε πόσο πρέπει να εργαζόμαστε και πόσο να ξεκουραζόμαστε. Και η υπάρχουσα έρευνα δείχνει ότι η απάντηση πιθανότατα δεν είναι τόσο απλή όσο «κάνε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα κάθε ώρα».

Σε μια μικρή πειραματική μελέτη επτά ωρών προσομοιωμένης εργασίας γραφείου, διαλείμματα δέκα λεπτών ανά 50 λεπτά εργασίας δεν ήταν αρκετά για να αποτρέψουν τη νοητική κόπωση και την πτώση της γνωστικής αποτελεσματικότητας. Το δείγμα, ωστόσο, ήταν μόλις 18 υγιείς νεαροί άνδρες, επομένως τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν.

Το σημαντικό όριο της νέας μελέτης

Υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει ξεκάθαραρο. Η μελέτη βασίζεται σε παρατηρησιακά δεδομένα και επομένως δεν μπορεί να αποδείξει σχέση αιτίου-αποτελέσματος.Επομένως δεν αποδεικνύει ότι η έντονη κόπωση προκαλεί τη μετέπειτα πτώση της ικανότητας διατήρησης της απόδοσης.

Οι ερευνητές εντόπισαν συσχετίσεις: δεν απέδειξαν ότι η έντονη κόπωση ή η ασυνήθιστα γρήγορη επεξεργασία πληροφοριών προκαλούν τη μετέπειτα δυσκολία διατήρησης της γνωστικής απόδοσης.

Οι ερευνητές εντόπισαν ότι η μεγαλύτερη από το συνηθισμένο κόπωση και η ταχύτερη από το συνηθισμένο επεξεργασία πληροφοριών προέβλεπαν στατιστικά μειωμένη ικανότητα «fatigue override» στις επόμενες ώρες.

Αυτό είναι διαφορετικό από το να πούμε ότι το ένα προκαλεί το άλλο. Υπάρχει επίσης μια ενδιαφέρουσα κλινική διάσταση: στη συνδυασμένη ανάλυση, οι κλινικές ομάδες παρουσίαζαν χαμηλότερη ικανότητα διατήρησης της απόδοσης απέναντι στην κόπωση σε σύγκριση με τις μη κλινικές ομάδες. Και αυτό ενισχύει την ανάγκη να μη θεωρούμε την κόπωση ίδια για όλους.

Το μήνυμα δεν είναι «δούλεψε πιο αργά»

Ίσως αυτό είναι και το πιο χρήσιμο συμπέρασμα. Η μελέτη δεν μας λέει ότι πρέπει να επιβραδύνουμε όταν αισθανόμαστε παραγωγικοί. Δεν μας λέει ότι η γρήγορη σκέψη είναι επικίνδυνη. Και ασφαλώς δεν αποδεικνύει ότι ένας εγκέφαλος που δουλεύει γρήγορα «ξεμένει από ενέργεια» με τον ίδιο τρόπο που αδειάζει ένα ρεζερβουάρ.

Μας δείχνει κάτι πιο ενδιαφέρον: η γνωστική μας αντοχή είναι δυναμική. Το πώς αισθανόμαστε και το πώς αποδίδουμε αυτή τη στιγμή μπορεί να περιέχει πληροφορίες για το πόσο εύκολο θα είναι να διατηρήσουμε την ίδια απόδοση λίγες ώρες αργότερα.

Και ίσως αυτό αλλάζει ελαφρώς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σκεφτόμαστε μια απαιτητική ημέρα. Το ζητούμενο δεν είναι πάντα να αξιοποιήσουμε κάθε στιγμή στην οποία ο εγκέφαλος μπορεί να τρέξει πιο γρήγορα.

Όπως και στον μαραθώνιο, η πραγματική πρόκληση μπορεί να είναι να γνωρίζουμε όχι μόνο πόσο γρήγορα μπορούμε να τρέξουμε, αλλά και για πόσο μπορούμε να διατηρήσουμε τον ρυθμό.