Κανείς δεν σας γνωρίζει καλύτερα από τον σύντροφό σας… Ή τουλάχιστον, αυτό ελπίζουν τα περισσότερα ζευγάρια: ότι έπειτα από αρκετά χρόνια κοινής ζωής και αμέτρητες συζητήσεις και κοινές εμπειρίες, θα βρίσκονται δίπλα σε έναν άνθρωπο που θυμάται απ’ έξω πώς πίνουν τον καφέ τους και αντιλαμβάνεται ότι είναι αγχωμένοι πριν ακόμη πουν λέξη.

Αυτό το επίπεδο οικειότητας θεωρείται συχνά ο τελικός προορισμός μιας δυνατής σχέσης. Ωστόσο, τα πιο δεμένα ζευγάρια φαίνεται να αντιμετωπίζουν τη γνωριμία μεταξύ τους ως μια διαδικασία που δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Επιλέγουν συνεχώς να μαθαίνουν, να αναθεωρούν όσα γνωρίζουν και να ανακαλύπτουν ξανά ο ένας τον άλλον με την πάροδο του χρόνου.

Σύμφωνα με θεραπευτές – συμβούλους γάμων και οικογένειας στην Washington Post, η διαδικασία αυτή βασίζεται σε μια απλή ενέργεια, την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν αυτονόητη στην αρχή μιας σχέσης, αλλά συχνά εγκαταλείπουν αργότερα: Να κάνουν πολλές ερωτήσεις.

Η απώλεια της σημασίας της περιέργειας μπορεί να μοιάζει προφανής για τους περισσότερους. Όταν γνωρίζετε για πρώτη φορά έναν άνθρωπο, θέλετε φυσικά να μάθετε πού μεγάλωσε, τι αναζητά στη ζωή και στον έρωτα, τι τον φοβίζει και ποιες συμπεριφορές τον κάνουν να αισθάνεται ότι τον αγαπούν. Όταν, όμως, έχετε περάσει χρόνια μαζί, είναι εύκολο να θεωρήσετε ότι αυτές οι συζητήσεις δεν αποτελούν πλέον προτεραιότητα. Πιστεύετε ότι γνωρίζετε τον άνθρωπό σας και ότι εκείνος γνωρίζει εσάς. Τι άλλο θα μπορούσε να υπάρχει για να μάθετε;

Η απάντηση, όπως σημειώνουν ειδικοί, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά. Αγνοώντας αυτήν την πραγματικότητα, ενδέχεται να χάνετε μια πολύτιμη ευκαιρία να κάνετε τη σχέση σας πιο υγιή.

Γιατί χρειάζεται να γνωρίσετε ξανά τον σύντροφό σας

Σκεφτείτε πόσο έχουν αλλάξει με τα χρόνια οι απόψεις, οι προτεραιότητες, τα ενδιαφέροντα και οι καθημερινές σας συνήθειες, παρότι στον πυρήνα σας παραμένετε ο ίδιος άνθρωπος.

Η ίδια αρχή ισχύει και για τον άνθρωπο που βρίσκεται στο πλευρό σας. Για να διατηρήσετε την εγγύτητα στη σχέση σας, χρειάζεται να δεσμευτείτε ότι θα γνωρίζετε τον άνθρωπο που είναι σήμερα και όχι μόνο την εκδοχή του την οποία ερωτευτήκατε πριν από 20 χρόνια.

Η περιέργεια λειτουργεί ως πρόσκληση για σύνδεση. Κάθε καινούργια ερώτηση δημιουργεί μια ευκαιρία να ακούσετε τον σύντροφό σας και να του υπενθυμίσετε, μέσα από τη συμπεριφορά σας: «Εξακολουθώ να ενδιαφέρομαι για εσένα».

Η αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης υποστηρίζεται και από την έρευνα. Μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2017 από ομάδα ψυχολόγων του Χάρβαρντ διαπίστωσε ότι όταν οι άνθρωποι διατηρούσαν την περιέργειά τους για το πρόσωπο που βρισκόταν απέναντί τους, κάνοντας προσεγμένες και συγκεκριμένες ερωτήσεις, ένιωθαν δυνατότερη τη σχέση με τον σύντροφό τους, καθώς βελτιώνονταν τόσο η κατανόηση και η ανταπόκριση στις ανάγκες του άλλου όσο και η συναισθηματική οικειότητα.

Αντίθετα, η απώλεια του αυθόρμητου ενδιαφέροντος και του θαυμασμού που χαρακτηρίζουν την περίοδο του «μήνα του μέλιτος» μπορεί να βλάψει τη σχέση. Χωρίς καινούργιες εμπειρίες και στιγμές ανακάλυψης, τα ζευγάρια κινδυνεύουν να χάσουν τη σπίθα τους και να εγκλωβιστούν σε μια προβλέψιμη, μονότονη και βαρετή κατάσταση.

Πώς θα επαναφέρετε την «περιέργεια» στη σχέση σας

Η συμβουλή «κάντε περισσότερες ερωτήσεις» δεν σημαίνει ότι πρέπει να ετοιμάσετε έναν κατάλογο και να ανακρίνετε τον σύντροφό σας κατά τη διάρκεια του δείπνου. Οι ψυχοθεραπευτές προτείνουν πρακτικούς τρόπους, χωρίς πίεση, για να αρχίσετε να γνωρίζετε ξανά ο ένας τον άλλον, ακόμη και έπειτα από δεκαετίες κοινής ζωής.

Βρείτε χρόνο για ουσιαστική επικοινωνία

Μπορεί να ακούγεται προφανές, ωστόσο οι άνθρωποι σπάνια σταματούν να κάνουν ερωτήσεις επειδή το έχουν αποφασίσει συνειδητά. Συνήθως, δεν ξυπνούν ένα πρωί σκεπτόμενοι ότι δεν ενδιαφέρονται πλέον για τον σύντροφό τους. Απλώς είναι απασχολημένοι λόγω των υποχρεώσεων της καθημερινότητας. Αυτό σημαίνει ότι η αναμονή μέχρι να εμφανιστεί από μόνη της κάποια στιγμή «ελεύθερου χρόνου» σπάνια αποδίδει.

Χρειάζεται, επομένως, να δημιουργείτε σκόπιμα χρόνο για ουσιαστική επικοινωνία. Ακόμη και τα βράδια που θα προτιμούσατε να αποσυνδεθείτε από τα πάντα και να χαζέψετε στο κινητό σας, μπορείτε να καθιερώσετε λίγα λεπτά πριν από τον ύπνο για να μιλήσετε για όσα συνέβησαν μέσα στην ημέρα. Μπορείτε επίσης να αφιερώνετε τα πρωινά της Κυριακής σε μια βόλτα για καφέ, κατά την οποία θα συζητάτε για μικρά και φαινομενικά άσχετα πράγματα: τα νέα σας ενδιαφέροντα, κάποια παράξενη σκέψη που σας πέρασε από το μυαλό ή απλώς την καλύτερη στιγμή του Σαββατοκύριακού σας.

Οι συζητήσεις δεν χρειάζεται να είναι «βαθιές» για να έχουν σημασία, ούτε απαιτούν μια επίσημη καταχώριση στο ημερολόγιό σας. Ακόμη και οι πιο καθημερινές κουβέντες αποκτούν μεγαλύτερη αξία όταν δίνετε στον άλλον την πλήρη προσοχή σας.

Μιλήστε για συγκεκριμένες στιγμές, όχι για γενικότητες

Οι γενικές ερωτήσεις συνήθως οδηγούν σε εξίσου γενικές απαντήσεις. Για αυτό και ερωτήσεις όπως «Πώς ήταν η μέρα σου;» συχνά δεν καταφέρνουν να ανοίξουν μια πραγματική συζήτηση.

Οι περισσότεροι άνθρωποι πιθανότατα θα απαντήσουν ότι η μέρα τους ήταν καλή, άσχημη ή ίδια όπως πάντα. Τότε, εκείνος που έκανε την ερώτηση αναγκάζεται να προσπαθήσει ξανά με μια καλύτερη και πιο συγκεκριμένη ερώτηση.

Αντί να ζητάτε μια γενική περιγραφή, επικεντρωθείτε σε συγκεκριμένες στιγμές. Μπορείτε, για παράδειγμα, να ρωτήσετε για το πιο δύσκολο μέρος της δουλειάς σήμερα, για κάτι που συνέβη και τον/την εξέπληξε, για κάτι που μπορεί να περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία μέσα στην εβδομάδα…

Ακόμη καλύτερα, αφήστε τα τυχαία γεγονότα της καθημερινότητας να γίνουν η αφορμή για συζήτηση. Αναφερθείτε σε ένα γεγονός που συνέβη – προσωπικό ή της επικαιρότητας – ή σε ένα αστείο meme που είδατε και ρωτήστε: «Το είδες αυτό;» ή «Ποια είναι η γνώμη σου;».

Αυτού του είδους οι συζητήσεις γύρω από κοινές εμπειρίες μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες. Ο άλλος μπορεί να απαντήσει ότι δεν έχει δει κάτι και εσείς να ενθουσιαστείτε και να θελήσετε αμέσως να του το δείξετε. Έτσι, ακόμη και ένα απλό καθημερινό γεγονός δημιουργεί μια μικρή στιγμή σύνδεσης.

Μη σταματάτε στην πρώτη απάντηση

Το κλειδί για να γνωρίσετε ξανά τον σύντροφό σας, χωρίς η συζήτηση να μοιάζει με αμήχανη διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων, είναι να κάνετε λογικές συμπληρωματικές ερωτήσεις. Για να το πετύχετε αυτό, πρέπει πρώτα να ακούτε πραγματικά.

Αντισταθείτε στην παρόρμηση να συνδέσετε αμέσως την ιστορία του άλλου με μια δική σας εμπειρία ή να περάσετε γρήγορα στο επόμενο θέμα. Προσπαθήστε να διατηρείτε οπτική επαφή, να προσφέρετε την πλήρη προσοχή σας και να συνεχίζετε τη συζήτηση βασιζόμενοι σε όσα μόλις ακούσατε.

Ρωτήστε για μια ασυνήθιστη λεπτομέρεια που παρατηρήσατε από όσα σας είπε και σας τράβηξε την προσοχή ή δώστε βάση σε μια έντονη αντίδραση του/της συντρόφου σας, η οποία υποδηλώνει ότι υπάρχουν περισσότερα να σας πει. Αν, για παράδειγμα, παραπονιέται για έναν συνάδελφο, ρωτήστε πώς αντιδρούν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Αν μιλά με ενθουσιασμό για ένα καινούργιο εστιατόριο, ζητήστε περισσότερες λεπτομέρειες: Αν δοκίμασε κάποιο συγκεκριμένο πιάτο ή εάν το κατάστημα ήταν καλύτερο ή χειρότερο από κάποιο άλλο αγαπημένο του/της μέρος;

Συνήθως, η δεύτερη ή η τρίτη ερώτηση – και όχι η πρώτη – είναι εκείνη που αποκαλύπτει κάτι το οποίο δεν γνωρίζατε.

Κρατήστε τις μεγάλες συζητήσεις για τις κοινές σας εξόδους

Οι συζητήσεις για τις αξίες, τα όνειρα, τα όρια και τα προβλήματα εξακολουθούν να είναι απαραίτητες σε έναν μακροχρόνιο γάμο ή σε μια σταθερή σχέση. Το πρόβλημα είναι ότι μια συζήτηση για τις βαθύτερες ανησυχίες σας ή για την κατάσταση της σχέσης μπορεί να μοιάζει αταίριαστη την ώρα που τακτοποιείτε τα ψώνια ή βουρτσίζετε τα δόντια σας.

Ορισμένες κουβέντες χρειάζονται τον δικό τους χρόνο και χώρο. Σε αυτό μπορούν να βοηθήσουν οι προγραμματισμένες έξοδοι και τα ραντεβού του ζευγαριού, κατά τη διάρκεια των οποίων μπορείτε να κάνετε συζητήσεις με τέτοιο περιεχόμενο. Φυσικά, χρειάζεται επίσης να κάνετε συζητήσεις για την ίδια τη σχέση σας. Μπορείτε ακόμη να ρωτήσετε πως ο/η σύντροφός σας θα ήθελε να τον/την υποστηρίξετε πιο αποτελεσματικά αν περνά μια δύσκολη περίοδο.

Τέλος, όπως σημειώνουν οι ειδικοί, μην αντιμετωπίζετε αυτές τις συζητήσεις ως αποστολή για να ανακαλύψετε κάποια μυστική και εντελώς καινούργια εκδοχή του ανθρώπου σας. Στόχος είναι περισσότερο η επανεκτίμηση. Προσπαθείτε να κατανοήσετε ποιος είναι σήμερα ο σύντροφός σας, ποιοι είστε εσείς και ποιοι θέλετε να γίνετε μαζί ως ζευγάρι με την πάροδο του χρόνου.