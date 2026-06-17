«Κάνε αυτό που σου λέω, αλλιώς δεν θα σε καλέσω στο πάρτι μου». «Δεν θα κάτσω μαζί σου, αν δεν μου δώσεις το γλυκό σου». Τέτοιες φράσεις μπορεί να ακούγονται συχνά ανάμεσα σε παιδιά μικρότερης ηλικίας, όταν προσπαθούν να λύσουν διαφορές, να επιβληθούν ή να πάρουν αυτό που θέλουν.

Όπως σημειώνει σε άρθρο της στο Conversation, η Angela J. Narayan, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ντένβερ, πολλές φορές, γονείς και εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι πρόκειται για συνηθισμένες, σχεδόν αθώες «απειλές» της παιδικής καθημερινότητας. Όμως, η γραμμή που χωρίζει μια «παιδική διαπραγμάτευση» από μια συμπεριφορά εκφοβισμού μπορεί να είναι πολύ πιο λεπτή απ’ όσο φαίνεται.

Άλλωστε, πόσο διαφορετικές είναι αυτές οι φράσεις από σχόλια που μπορεί να ακούν τα παιδιά από τους ίδιους τους ενήλικες; Από το «πρέπει να πας στην ώρα σου στο σχολείο ή πρέπει να κάνεις αυτό, αλλιώς…» μέχρι το «αν δεν μου δώσεις αυτό το παιχνίδι, δεν θα είσαι πια ο καλύτερός μου φίλος», η απόσταση είναι μικρή.

Και στις δύο περιπτώσεις, είτε προέρχονται από ενήλικες είτε από παιδιά, αυτές οι φράσεις δείχνουν έναν τρόπο άσκησης πίεσης. Σύμφωνα με την παιδοψυχολογία, τα παιδιά μιμούνται σε μεγάλο βαθμό τις συμπεριφορές που παρατηρούν στο σπίτι. Και όταν βλέπουν ότι οι απειλές, η χειραγώγηση ή η συναισθηματική πίεση «λειτουργούν», είναι πιθανό να τις υιοθετήσουν στις δικές τους σχέσεις.

Γιατί το bullying δεν αφορά μόνο το παιδί που το υφίσταται

Ο εκφοβισμός συνδέεται με σοβαρές συνέπειες όχι μόνο για το παιδί που γίνεται στόχος, αλλά και για τα ίδια τα παιδιά που εκφοβίζουν. Τα παιδιά που ασκούν bullying στην προεφηβεία διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο, σε σχέση με τους συνομηλίκους τους, να εμφανίσουν κατάθλιψη στην εφηβεία.

Παράλληλα, είναι πιο πιθανό να εκδηλώσουν επιθετική συμπεριφορά, να παραβιάζουν κανόνες, να εμφανίσουν προβλήματα χρήσης ουσιών και να συναναστρέφονται με άλλους εφήβους που παρουσιάζουν παρόμοιες τάσεις. Τα καλά νέα είναι ότι οι γονείς μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις δικές τους συγκρούσεις, δείχνοντας στα παιδιά πιο υγιείς, θετικούς και αποτελεσματικούς τρόπους αλληλεπίδρασης.

Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να παίρνουν αυτό που θέλουν

Σε όλους τους πολιτισμούς, ανεξάρτητα από την ιδιοσυγκρασία τους, τα περισσότερα παιδιά λειτουργούν με δύο βασικούς στόχους: θέλουν να αποκτήσουν ή να κάνουν πράγματα που τους αρέσουν και προσπαθούν να αποφύγουν όσα δεν τους αρέσουν.

Θέλουν αγκαλιές, στοργή, επιβράβευση, όμορφα παιχνίδια, νόστιμο φαγητό και λιχουδιές. Θέλουν να παίζουν, να διασκεδάζουν και να περνούν χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους τους. Από την άλλη, δεν θέλουν να κάνουν πράγματα που τους φαίνονται κουραστικά, αγχωτικά, τρομακτικά ή βαρετά, όπως το συμμάζεμα, οι δουλειές του σπιτιού, η προετοιμασία για ύπνο ή δύσκολες και μονότονες σχολικές εργασίες.

Το ερώτημα είναι: με ποιους τρόπους μαθαίνει ένα παιδί να κάνει κάτι που δεν θέλει; Όπως υπογραμμίζει η Angela J. Narayan στο άρθρο της, οι ενήλικες, ειδικά όταν έχουν εξουσία πάνω στο παιδί, μπορούν να χρησιμοποιήσουν θετικές τακτικές, όπως ενθάρρυνση, κίνητρα και έπαινο. Μπορούν όμως να χρησιμοποιήσουν και αρνητικές τακτικές, όπως απειλές, χειραγώγηση και πίεση. Κάποιες μέθοδοι, όπως το να ζητά κανείς κάτι ευγενικά, να λέει «παρακαλώ» και «ευχαριστώ», είναι πιο υγιείς και αποτελεσματικές από άλλες, όπως η γκρίνια ή η επίμονη παράκληση.

Τα παιδιά παρατηρούν ποιοι τρόποι λειτουργούν και ποιοι θεωρούνται αποδεκτοί. Και το βασικό τους πρότυπο είναι οι ενήλικες που έχουν εξουσία πάνω τους.

Το πρόβλημα της επιθετικότητας στο σπίτι

Στο ένα άκρο του φάσματος βρίσκεται η ανοιχτή επιθετικότητα, εξηγεί η Angela J. Narayan. Η παρατήρηση επιθετικής συμπεριφοράς ανάμεσα στους γονείς αυξάνει τον κίνδυνο τα παιδιά να εμφανίσουν μεγαλύτερη επιθετικότητα και βία στις δικές τους κοινωνικές σχέσεις.

Χαρακτηριστική είναι η κλασική μελέτη «Bobo Doll» του 1961, του ψυχολόγου Άλμπερτ Μπαντούρα στο Στάνφορντ. Η μελέτη έδειξε ότι παιδιά προσχολικής ηλικίας που έβλεπαν έναν ενήλικα να χτυπά και να κλωτσά μια φουσκωτή κούκλα σε ανθρώπινο μέγεθος ήταν πιο πιθανό να συμπεριφερθούν επιθετικά προς την ίδια κούκλα όταν ένιωθαν ματαίωση ή εκνευρισμό.

Έρευνες σε παιδιά που εκτέθηκαν σε ενδοοικογενειακή βία από πολύ μικρή ηλικία δείχνουν επίσης ότι, ως ενήλικες, είχαν περισσότερες πιθανότητες να γίνουν τόσο θύματα όσο και δράστες βίας στις ερωτικές τους σχέσεις. Μάλιστα, ο κίνδυνος φάνηκε να είναι ιδιαίτερα αυξημένος όταν η έκθεση στη βία είχε συμβεί στην προσχολική ηλικία, γεγονός που δείχνει πόσο κρίσιμα είναι τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης για τη διαμόρφωση υγιών τρόπων επίλυσης συγκρούσεων.

Οι «λεπτές» μορφές πίεσης που αντιγράφουν τα παιδιά

Φυσικά, πολλοί άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν σωματική βία ούτε μεταξύ τους ούτε απέναντι στα παιδιά τους για να πετύχουν αυτό που θέλουν. Όμως τα παιδιά δεν παρατηρούν μόνο τη σωματική επιθετικότητα. Παρακολουθούν επίσης πώς λειτουργούν πιο λεπτές μορφές πίεσης, όπως η χειραγώγηση, οι απειλές και ο αποκλεισμός.

Αν ένα παιδί ακούει συχνά φράσεις όπως «αν δεν το κάνεις αυτό, θα χάσεις εκείνο» ή «αν δεν κάνεις αυτό που θέλω, θα σου κάνω το άλλο», μαθαίνει ότι οι απειλές είναι αποδεκτός και αποτελεσματικός τρόπος για να κάνει τους άλλους να συμμορφωθούν.

Ακόμη πιο ύπουλες μπορεί να είναι οι συμπεριφορές υποτίμησης ανάμεσα στους γονείς. Για παράδειγμα, όταν το παιδί ακούει τον έναν γονιό να μειώνει τον άλλον λέγοντας «η μαμά είναι τόσο ανοργάνωτη, δεν μπορεί να τα βάλει σε σειρά» ή «ο μπαμπάς είναι τόσο τεμπέλης, η μαμά πρέπει πάντα να κάνει και το μαγείρεμα και το καθάρισμα», παίρνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ότι η υποτίμηση του άλλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τρόπος επιβολής.

Στον παιδικό κόσμο, αυτό μπορεί να μετατραπεί σε φράσεις όπως: «Δεν μπορείς να παίξεις μαζί μας γιατί το φόρεμά σου είναι άσχημο» ή «δεν είσαι αρκετά έξυπνος για να κάνουμε μαζί μια εργασία». Τα παιδιά μπορούν να εντοπίζουν τις αδυναμίες των άλλων και να μαθαίνουν να τις εκμεταλλεύονται για να αποκτήσουν κοινωνική δύναμη ή να πάρουν αυτό που θέλουν.

Για τα μεγαλύτερα παιδιά, ακόμη και η σιωπηλή τιμωρία ανάμεσα στους γονείς μπορεί να γίνει πρότυπο. Όταν βλέπουν τον έναν γονιό να αγνοεί τον άλλον, να τον «παγώνει», να τον αποκλείει ή να εξαφανίζεται συναισθηματικά, μπορεί να θεωρήσουν ότι το να απομονώνεις, να ακυρώνεις ή να αγνοείς κάποιον είναι χρήσιμες στρατηγικές στις δικές τους σχέσεις.

Η δύναμη του καλού παραδείγματος

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Αν η επιθετικότητα και η ασέβεια μπορούν να βλάψουν τα παιδιά, τότε ο σεβασμός, η καλοσύνη και η συμπόνια μπορούν να τα βοηθήσουν ουσιαστικά. Οι γονείς που ζητούν πράγματα ο ένας από τον άλλον με σεβασμό, που ευχαριστούν και επαινούν ο ένας τον άλλον και που λειτουργούν ως ομάδα, δείχνουν στα παιδιά υγιείς κοινωνικές στρατηγικές. Αυτά τα πρότυπα έχουν μακροπρόθεσμα οφέλη.

Όταν τα παιδιά μαθαίνουν τέτοιες θετικές δεξιότητες, δεν είναι μόνο λιγότερο πιθανό να εκφοβίσουν άλλους για να πάρουν αυτό που θέλουν. Είναι επίσης πιο πιθανό να αναγνωρίσουν πότε τα ίδια δέχονται bullying και να αντισταθούν σε αυτό.

Για παράδειγμα, αν ο ένας γονιός είναι πιο υπομονετικός και συναισθηματικά διαθέσιμος, ενώ ο άλλος είναι πιο σταθερός και ικανός να βάζει όρια, μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά. Ο ένας μπορεί να αναλάβει την πρωινή ρουτίνα με ζεστασιά και καθοδήγηση, ενώ ο άλλος μπορεί να φροντίζει με συνέπεια την τήρηση της βραδινής ρουτίνας.

Το κρίσιμο στοιχείο, τονίζει η Angela J. Narayan, είναι τα παιδιά να βλέπουν ότι οι γονείς αναγνωρίζουν και εκτιμούν ο ένας τα δυνατά σημεία του άλλου. Φράσεις όπως «ευχαριστούμε τη μαμά που μας βοήθησε να φύγουμε στην ώρα μας» ή «ευτυχώς που ο μπαμπάς μας κρατά οργανωμένους» μπορεί να μοιάζουν μικρές, αλλά έχουν μεγάλη σημασία. Αυτός ο διακριτός σεβασμός δείχνει στα παιδιά ότι οι σχέσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται για να πετυχαίνουμε πράγματα, όχι μέσα από απειλές ή υποτίμηση, αλλά με συνεργασία, αναγνώριση και θετικό τρόπο.

Η καλοσύνη ως ασπίδα απέναντι στο bullying

Τα παιδιά που έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν την καλοσύνη και τον σεβασμό για να πετύχουν αυτό που θέλουν είναι λιγότερο πιθανό να ανεχτούν αγενείς, σκληρές ή χειριστικές συμπεριφορές από άλλα παιδιά. Η καλοσύνη γίνεται σταδιακά εσωτερικό τους κριτήριο. Τα βοηθά να αναγνωρίζουν πότε κάτι δεν είναι σωστό και τους δίνει τη δύναμη να απομακρυνθούν από ένα άτομο που εκφοβίζει τους άλλους.

Καταλήγοντας, η Angela J. Narayan σημειώνει πως τα παιδιά παρατηρούν τους ενήλικες για να καταλάβουν πώς πρέπει να φέρονται. Οι γονείς έχουν δύναμη πάνω στο τι κάνουν τα παιδιά και με ποιον τρόπο. Έχουν όμως και τη δύναμη να τους δείξουν πώς να φέρονται στους άλλους, πώς να διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις και πώς να πετυχαίνουν πράγματα χωρίς να πληγώνουν ή να μειώνουν κανέναν.

Το κλειδί είναι να δίνουν οι ίδιοι το παράδειγμα: με καλοσύνη, συνεργασία και ευγνωμοσύνη. Όσο νωρίτερα αρχίσει αυτό στη ζωή ενός παιδιού, τόσο πιο βαθιά μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα σχετίζεται με τους άλλους μεγαλώνοντας.