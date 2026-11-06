Ένα τσίμπημα από έντομο που κοκκινίζει, ένας αστράγαλος που πρήζεται μετά από διάστρεμμα ή ο πυρετός που συνοδεύει τη γρίπη είναι γνώριμες εκδηλώσεις της φλεγμονής. Ωστόσο, δεν είναι πάντα τόσο εύκολο να την αντιληφθείτε. Μια φλεγμονή χαμηλής έντασης μπορεί να παραμένει στους ιστούς για χρόνια, προκαλώντας βλάβες χωρίς εμφανή προειδοποιητικά σημάδια.

Τι είναι η φλεγμονή

Η φλεγμονή είναι η αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος σε μια λοίμωξη ή έναν τραυματισμό. Τα λευκά αιμοσφαίρια κινητοποιούνται στο αίμα ή στους ιστούς, ώστε να προστατεύσουν τον οργανισμό από επιβλαβείς εισβολείς και να ανταποκριθούν στις βλάβες των ιστών. Ουσιαστικά, η φλεγμονή βοηθά το σώμα να επουλωθεί και να αναγεννηθεί.

Πρόκειται δηλαδή για έναν φυσιολογικό και απαραίτητο μηχανισμό του οργανισμού. Το κρίσιμο είναι να διακρίνετε πότε αποτελεί μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού και πότε μπορεί να συνδέεται με ένα ευρύτερο πρόβλημα υγείας.

Οξεία και χρόνια φλεγμονή: Ποια είναι η διαφορά

Η φλεγμονή δεν έχει μία μόνο μορφή. Μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια, τοπική ή συστηματική, δηλαδή να αφορά ευρύτερα τον οργανισμό. Όπως επισημαίνουν ενδοκρινολόγοι, παρότι οι φλεγμονώδεις αντιδράσεις μπορούν να προστατεύσουν το σώμα και να αποκαταστήσουν την ισορροπία του, η χρόνια φλεγμονή συνδέεται συχνά με παθήσεις όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία και τα αυτοάνοσα νοσήματα.

Η οξεία φλεγμονή είναι προσωρινή και βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι υποχωρεί. Συνήθως είναι εντονότερη και πιο αισθητή, αλλά ηρεμεί ή εξαφανίζεται από μόνη της. Διαρκεί κατά κανόνα από λίγες ημέρες έως μερικές εβδομάδες, όπως συμβαίνει με ένα κοινό κρυολόγημα ή έναν τραυματισμένο αστράγαλο. Έχει προστατευτικό ρόλο, καθώς αποτελεί τον φυσικό μηχανισμό με τον οποίο ο οργανισμός προστατεύει τους τραυματισμένους ιστούς και καταπολεμά τις λοιμώξεις.

Η χρόνια φλεγμονή είναι συχνά χαμηλότερης έντασης, αλλά επιμένει και δεν υποχωρεί. Μπορεί να προκύψει από μια μακροχρόνια λοίμωξη, όπως η ηπατίτιδα C, από έκθεση σε χημικές ερεθιστικές ουσίες ή ρύπανση, από αυτοάνοσα νοσήματα όπως ο λύκος, από γενετικές ανωμαλίες, κακή διατροφή ή τη γήρανση. Όταν διαρκεί μήνες ή χρόνια, μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής και να συμβάλει στην εμφάνιση άλλων προβλημάτων υγείας, μεταξύ αυτών και του καρκίνου.

Τα πέντε χαρακτηριστικά σημάδια της οξείας φλεγμονής

Η οξεία φλεγμονή εμφανίζει πέντε βασικά χαρακτηριστικά:

Πρήξιμο: Ένα εξόγκωμα ή μια περιοχή που έχει διογκωθεί.

Ένα εξόγκωμα ή μια περιοχή που έχει διογκωθεί. Ερυθρότητα: Αλλαγή στο χρώμα της περιοχής, η οποία μπορεί να εμφανιστεί όταν διαστέλλονται τα αιμοφόρα αγγεία.

Αλλαγή στο χρώμα της περιοχής, η οποία μπορεί να εμφανιστεί όταν διαστέλλονται τα αιμοφόρα αγγεία. Θερμότητα: Η περιοχή είναι ζεστή όταν την αγγίζετε.

Η περιοχή είναι ζεστή όταν την αγγίζετε. Πόνος: Μπορεί να είναι συνεχής ή να εμφανίζεται μόνο κατά την επαφή.

Μπορεί να είναι συνεχής ή να εμφανίζεται μόνο κατά την επαφή. Απώλεια λειτουργικότητας: Για παράδειγμα, δυσκολία στην κίνηση μιας άρθρωσης ή δυσκολία στην αναπνοή λόγω λοίμωξης στους πνεύμονες.

8 ύπουλα σημάδια της χρόνιας φλεγμονής

Σε αντίθεση με την οξεία φλεγμονή, η χρόνια δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή. Ειδικοί στην ανοσολογία επισημαίνουν ότι συμμετέχει στην ανάπτυξη πολλών ασθενειών που εξελίσσονται πιο αργά, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, το μεταβολικό σύνδρομο, η αρθρίτιδα και η νόσος Αλτσχάιμερ.

Ακολουθούν οκτώ λιγότερο εμφανή συμπτώματα που χρειάζονται προσοχή.

1. Εξανθήματα και αλλαγές στο δέρμα

Το δέρμα είναι όργανο και, όπως κάθε άλλο όργανο, μπορεί να επηρεαστεί από τη φλεγμονή. Οι αλλαγές στο χρώμα του, ιδιαίτερα η ερυθρότητα, ο κνησμός, οι πλάκες, η απολέπιση, τα εξογκώματα, οι κρούστες, οι φουσκάλες και οι περιοχές ξηρότητας αποτελούν σημάδια δερματικής φλεγμονής. Η ψωρίαση, το έκζεμα, η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα (ανάστροφή ακμή) και το σκληρόδερμα είναι ορισμένες από τις παθήσεις του δέρματος στις οποίες εμπλέκεται υποκείμενη φλεγμονή.

2. Επίμονη κόπωση

Όλοι νιώθουν κατά καιρούς κουρασμένοι. Μια περίοδος έντονου στρες που συνοδεύεται από αϋπνία ή ένα μωρό που ξυπνά συχνά τη νύχτα μπορούν να εξηγήσουν την έλλειψη ενέργειας. Αν, όμως, αισθάνεστε διαρκώς κουρασμένοι χωρίς να μπορείτε να εντοπίσετε την αιτία, έρευνες υποδεικνύουν ότι η χρόνια φλεγμονή χαμηλής έντασης μπορεί να συμβάλλει στην εξάντλησή σας.

3. Προβλήματα ισορροπίας

Μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οι άνθρωποι που πέφτουν συχνότερα τείνουν να έχουν υψηλότερα επίπεδα ορισμένων δεικτών φλεγμονής στο αίμα. Οι ερευνητές εξακολουθούν να αναζητούν την εξήγηση. Η διατήρηση της ισορροπίας απαιτεί τη συνεργασία πολλών διαφορετικών μερών του σώματος, όπως οι μύες, τα οστά, ο εγκέφαλος και το εσωτερικό αυτί. Εάν κάποιο από αυτά δεν λειτουργεί σωστά, μπορεί να επηρεαστεί και η ισορροπία σας.

4. Μυϊκή αδυναμία

Η φλεγμονή μπορεί να επηρεάσει τη μυϊκή δύναμη με διάφορους τρόπους. Έρευνες έχουν συνδέσει την παρουσία συγκεκριμένων φλεγμονωδών δεικτών στο αίμα με τη διάσπαση του μυϊκού ιστού ή με προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο οι μύες χρησιμοποιούν την ενέργεια. Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη αποσαφηνίσει πλήρως τους ακριβείς μηχανισμούς. Μάλιστα, σε ορισμένες ομάδες, όπως οι άνθρωποι με καρδιακές παθήσεις, η φλεγμονή φαίνεται ότι μπορεί να αποδυναμώνει τους μυς και μέσω άλλων οδών.

5. Δυσκολίες στη μνήμη και τη συγκέντρωση

Η υπερβολική φλεγμονή μπορεί να βλάψει τους νευρώνες. Σύμφωνα με ανασκόπηση ερευνών, αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη της νόσου Αλτσχάιμερ, της ήπιας γνωστικής διαταραχής και της αγγειακής άνοιας, καθώς και στη γενικότερη έκπτωση της γνωστικής λειτουργίας. Εάν δυσκολεύεστε να θυμηθείτε, να συγκεντρωθείτε ή να αξιολογήσετε προβλήματα, είναι σκόπιμο να απευθυνθείτε στον γιατρό σας.

6. Ξηροφθαλμία

Μπορεί να αποδίδετε την ξηρότητα των ματιών στον καιρό ή σε άλλους καθημερινούς παράγοντες. Ωστόσο, πίσω από αυτήν ενδέχεται να βρίσκεται η φλεγμονή. Συγκεκριμένα, μπορεί να αφορά τον κερατοειδή ή αδένες, μεμβράνες και συστατικά που συμμετέχουν στην παραγωγή και τη σύνθεση των δακρύων. Έρευνες δείχνουν ότι η φλεγμονή σε αυτά τα σημεία μπορεί να προκαλέσει νέκρωση κυττάρων ή βλάβες σε ιστούς και νεύρα.

Η ξηροφθαλμία δεν είναι απλώς μια ενόχληση. Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, όταν δεν αντιμετωπίζεται, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο οφθαλμικών λοιμώξεων και να προκαλέσει βλάβες στην επιφάνεια του ματιού. Γι’ αυτό χρειάζεται εξέταση από οφθαλμίατρο εάν εμφανίζετε ξηρότητα, κνησμό, κοκκίνισμα, αίσθημα καύσου ή δακρύρροια, θολή όραση ή ευαισθησία στο φως.

7. Πόνος στην πλάτη ή τη μέση

Όταν πονάτε στην πλάτη ή τη μέση χωρίς προφανή αιτία, όπως η ανύψωση βαριών αντικειμένων ή ένας τραυματισμός, η φλεγμονή μπορεί να βρίσκεται στη ρίζα του προβλήματος. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο φλεγμονώδης πόνος στην πλάτη τείνει να εμφανίζεται σταδιακά και να βελτιώνεται με την άσκηση. Εκτιμάται ότι η φλεγμονή μπορεί να προκαλεί μεταβολές στους ιστούς συγκεκριμένων περιοχών, οδηγώντας σε πόνο.

8. Διάρροια και εντερικές ενοχλήσεις

Η φλεγμονή μπορεί να επηρεάσει και το έντερο. Εκτός από διάρροια, ένα άτομο με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου μπορεί να εμφανίσει κοιλιακό πόνο, εμετούς, αιμορραγία από το ορθό ή απώλεια βάρους, σύμφωνα με έρευνες.

Τα συμπτώματα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το τμήμα του εντέρου στο οποίο εντοπίζεται η φλεγμονή. Η αντιμετώπιση μπορεί να είναι απαιτητική, αλλά υπάρχουν τρόποι περιορισμού της εντερικής φλεγμονής που μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τη θεραπεία που συστήνει ο γιατρός.

Πώς μετριέται η φλεγμονή

Η φλεγμονή δεν είναι πάντα εύκολο να μετρηθεί. Ορισμένες ενδείξεις, όπως ο πυρετός, το εμφανές πρήξιμο και η ερυθρότητα, είναι πιο ξεκάθαρες. Η χρόνια φλεγμονή χαμηλής έντασης είναι δυσκολότερο να αξιολογηθεί. Ο γιατρός μπορεί να ελέγξει τα επίπεδα της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης, του ινωδογόνου ή των κυκλοφορούντων αντισωμάτων στο αίμα. Μπορεί επίσης να ζητήσει γενική αίματος, η οποία καταγράφει την ποσότητα των διαφορετικών τύπων κυττάρων του αίματος.

Υπάρχουν και εξετάσεις για τη μέτρηση άλλων παραγόντων που εμπλέκονται στη φλεγμονή, όπως ο TNF και η IL-1β, ωστόσο αυτές δεν αποτελούν εξετάσεις ρουτίνας. Όπως επισημαίνουν ειδικοί στην ανοσολογία, εξακολουθούν να λείπουν ακριβείς και εύκολα προσβάσιμοι τρόποι αξιολόγησης όλων των περιπτώσεων φλεγμονής.

Πώς αντιμετωπίζεται η χρόνια φλεγμονή

Η καταλληλότερη θεραπεία εξαρτάται από την αιτία. Στην οξεία φλεγμονή, στόχος είναι η αντιμετώπιση της λοίμωξης ή του τραυματισμού. Στη χρόνια φλεγμονή, χρειάζεται θεραπεία των υποκείμενων χρόνιων παθήσεων.

Ανάλογα με την περίπτωση, ο γιατρός μπορεί να προτείνει:

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα: Η ιβουπροφαίνη ή η ασπιρίνη μπορούν να βοηθήσουν αναστέλλοντας ένζυμα που συμμετέχουν στην παραγωγή ουσιών της φλεγμονώδους αντίδρασης. Ωστόσο, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μακροχρόνια χωρίς ιατρική καθοδήγηση, καθώς μπορούν να προκαλέσουν δυσπεψία, έλκη στομάχου και προβλήματα στο ήπαρ ή στους νεφρούς.

Αντιισταμινικά: Περιορίζουν τη δράση της ισταμίνης, μιας ουσίας που εμπλέκεται στη διαστολή των αγγείων και στην προσέλκυση λευκοκυττάρων, συμβάλλοντας στο πρήξιμο, τον κνησμό και την παραγωγή βλέννας στις αλλεργικές αντιδράσεις.

Στεροειδή φάρμακα, όπως τα κορτικοστεροειδή: Φάρμακα όπως η δεξαμεθαζόνη είναι σημαντικά για τη βραχυχρόνια αντιμετώπιση σοβαρών φλεγμονωδών διαταραχών. Συνήθως δεν προορίζονται για μακροχρόνια χρήση, καθώς καταστέλλουν την ανοσολογική απόκριση.

Βιολογικές θεραπείες: Πρόκειται για αντισώματα που στοχεύουν και αναστέλλουν τον TNF και άλλες κυτταροκίνες. Τα οφέλη και οι κίνδυνοι πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά, καθώς μπορεί να έχουν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως αυξημένη ευαισθησία στις λοιμώξεις. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα φάρμακα, όπως η μετφορμίνη και οι στατίνες.

Συμπληρώματα: Οι βιταμίνες Α, C και D, τα ιχθυέλαια, ο κουρκουμάς, το σκόρδο και το τζίντζερ αναφέρονται επίσης για τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους. Ωστόσο, οι γιατροί τονίζουν ότι πρέπει να συζητάτε μαζί τους για όλα τα συμπληρώματα που λαμβάνετε.

Τι μπορείτε να κάνετε για την πρόληψη

Ο στόχος δεν είναι να εξαφανίσετε εντελώς τη φλεγμονή, αφού ο οργανισμός τη χρειάζεται για την επούλωση. Μπορείτε, όμως, να υιοθετήσετε συνήθειες που ενδέχεται να μειώσουν την πιθανότητα εμφάνισης χρόνιας φλεγμονής.

Η διακοπή του καπνίσματος και η αποφυγή ρύπων μπορούν να βοηθήσουν. Σημαντικό ρόλο έχει και η διατροφή: οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες, η ζάχαρη και τα ωμέγα-6 λιπαρά οξέα αναφέρονται μεταξύ των διατροφικών παραγόντων που μπορούν να συμβάλλουν στη φλεγμονή, ενώ τα ωμέγα-3, τα οποία υπάρχουν στα ψάρια και σε ορισμένους σπόρους, μπορούν να την περιορίζουν.

Ειδικοί στην ανοσολογία επισημαίνουν ότι μια διατροφή χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη θεωρείται κατάλληλη για τον περιορισμό της χρόνιας φλεγμονής. Η τακτική άσκηση μπορεί επίσης να βοηθήσει.

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό

Ένας εμφανής τραυματισμός, όπως ένα κάταγμα στο χέρι που συνοδεύεται από πρήξιμο, χρειάζεται άμεση ιατρική αξιολόγηση. Σε άλλες περιπτώσεις, όμως, η αναγνώριση και η αντιμετώπιση της φλεγμονής είναι πιο περίπλοκες.

Ειδικοί συστήνουν να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια εάν ένα κρυολόγημα, ένα εξάνθημα, μια πληγή στο δέρμα ή ένας μυοσκελετικός πόνος δεν υποχωρεί με τη φροντίδα στο σπίτι μέσα σε πέντε έως δέκα ημέρες.

Για πιθανή χρόνια φλεγμονή, χρειάζεται να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν έχετε μακροχρόνιο πόνο ή ενόχληση στις αρθρώσεις, στους μυς ή στο στομάχι, καθώς και προβλήματα παλινδρόμησης. Το ίδιο ισχύει εάν εμφανίζετε ανεξήγητη απώλεια ή αύξηση βάρους ή παχυσαρκία, μαζί με διαταραχές διάθεσης, προβλήματα ύπνου ή επίμονη κόπωση.

Ορισμένα αίτια χρόνιας φλεγμονής μπορούν να αντιμετωπιστούν, αρκεί να εντοπιστεί τι ακριβώς συμβαίνει. Δώστε προσοχή σε συμπτώματα, ακόμη κι αν κατά τα άλλα αισθάνεστε καλά. Παρατηρήστε πότε άρχισε το πρόβλημα, πόσο συχνά εμφανίζεται, πόσο διαρκεί και εάν εξετάστε εάν υπάρχει κάποιο επαναλαμβανόμενο μοτίβο ή παράγοντας που το πυροδοτεί.

Συζητήστε αυτές τις πληροφορίες με τον γιατρό σας, μαζί με τυχόν πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο ζωής και στοιχεία του οικογενειακού ιατρικού ιστορικού σας, ώστε η αξιολόγηση να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη.