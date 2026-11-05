Οι πρώτες κινήσεις της ημέρας δεν είναι πάντα εύκολες. Τα γόνατα δυσκολεύονται να λυγίσουν, η μέση μοιάζει «μπλοκαρισμένη» και τα χέρια χρειάζονται χρόνο για να κινηθούν άνετα.

Η πρωινή δυσκαμψία είναι συχνή. Μόλις σηκώνεστε από το κρεβάτι μπορεί να υπάρχει η αίσθηση ότι οι αρθρώσεις και οι μύες είναι σφιγμένοι και δυσκίνητοι. Συνήθως επηρεάζει και τις δύο πλευρές του σώματος, σε σημεία όπως τα γόνατα, τα ισχία, οι ώμοι, τα χέρια ή η μέση, και υποχωρεί σταδιακά μόλις αρχίσετε να κινείστε.

Γιατί το σώμα «πιάνεται» στη διάρκεια της νύχτας

Η πρωινή δυσκαμψία οφείλεται σε έναν συνδυασμό ακινησίας και φυσικών διακυμάνσεων της φλεγμονής στον οργανισμό. Όπως εξηγούν γιατροί, όταν παραμένετε ακίνητοι για ώρες, το υγρό που λιπαίνει τις αρθρώσεις γίνεται πιο παχύρρευστο, ενώ οι γύρω μύες κρυώνουν και σφίγγουν.

Το φαινόμενο μπορεί να γίνεται πιο αισθητό όσο μεγαλώνετε, καθώς οι αρθρώσεις παράγουν λιγότερο αρθρικό υγρό. Όσο περισσότερο παραμένετε ακίνητοι, τόσο εντονότερη μπορεί να γίνεται η δυσκαμψία. Γι’ αυτό όσοι περνούν μεγάλα διαστήματα στο κρεβάτι, είτε στο σπίτι είτε στο νοσοκομείο, μπορούν να εμφανίσουν σημαντική δυσκαμψία μέσα σε σύντομο χρόνο.

Οι κινήσεις που μπορείτε να κάνετε πριν σηκωθείτε

Για τη συνηθισμένη πρωινή δυσκαμψία, οι ειδικοί συστήνουν να αφιερώνετε ένα έως δύο λεπτά σε ήπιες κινήσεις, ξαπλωμένοι ή καθισμένοι στην άκρη του κρεβατιού:

Τεντώστε τα πέλματα και στη συνέχεια τραβήξτε τα δάχτυλα προς το μέρος σας.

Κάντε μικρούς κύκλους με τους αστραγάλους.

Καθισμένοι, πιέστε τα δάχτυλα των ποδιών στο πάτωμα και ανασηκώστε τις φτέρνες.

Περιστρέψτε αργά τους καρπούς και κινήστε τα δάχτυλα των χεριών.

Οι κινήσεις των κάτω άκρων ωφελούν γόνατα, ισχία, αστραγάλους και πέλματα, ενώ συνολικά αυτή η ήπια κινητοποίηση βοηθά το αρθρικό υγρό να κυκλοφορήσει ξανά μέσα στις αρθρώσεις.

Στη συνέχεια, σηκωθείτε και καθίστε μερικές φορές στην άκρη του κρεβατιού: είναι μια ιδιαίτερα ωφέλιμη άσκηση για τα πόδια και τον κορμό.

Έπειτα, από όρθια θέση, ανασηκωθείτε στις μύτες των ποδιών δύο φορές περίπου. Αν δυσκολεύεστε με την ισορροπία, κρατηθείτε από το κεφαλάρι, έναν σταθερό στύλο του κρεβατιού ή την πλάτη μιας σταθερής καρέκλας. Ολοκληρώστε με απαλές περιστροφικές κινήσεις των ώμων και του αυχένα.

Αυτή η ακολουθία διαρκεί περίπου δύο λεπτά και σύμφωνα με την κλινική εμπειρία πολλοί ασθενείς αναφέρουν αισθητά λιγότερη δυσκαμψία ήδη από τη δεύτερη ή την τρίτη ημέρα εφαρμογής.

Το ζεστό νερό με ένα ντους μπορεί επίσης να ανακουφίσει τους δύσκαμπτους μυς και τις αρθρώσεις. Η κίνηση, όμως, χρειάζεται να συνεχίζεται μέσα στην ημέρα. Οι ήπιες κινήσεις γιόγκα και τάι τσι αποτελούν εξαιρετικές επιλογές, καθώς καλλιεργούν ταυτόχρονα ευλυγισία, δύναμη και ισορροπία. Η προπόνηση ενδυνάμωσης και το ανεβοκατέβασμα σκάλας είναι επίσης κάποιες επιλογές.

Ελέγξτε τα μαξιλάρια και το στρώμα σας

Ένα σημαντικό μέρος της πρωινής δυσκαμψίας μπορεί να σχετίζεται με τη στάση του ύπνου και την επιφάνεια στην οποία κοιμάστε.

Τα πολλά μαξιλάρια, τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο, μπορούν να φέρουν τον αυχένα και τη σπονδυλική στήλη σε επιβαρυντική θέση. Αν το στρώμα σας είναι παλιό και δεν στηρίζει επαρκώς το σώμα, εξετάστε το ενδεχόμενο αντικατάστασής του.

Πότε χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση

Είναι σημαντικό να ξεχωρίζετε την καθημερινή δυσκαμψία από εκείνη που χρειάζεται διερεύνηση. Αν διαρκεί περισσότερο από 30 λεπτά, ιδιαίτερα στα χέρια, μπορεί να αποτελεί ένδειξη φλεγμονώδους πάθησης, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Η πρωινή δυσκαμψία των χεριών είναι ένα από τα χαρακτηριστικά συμπτώματά της.

Μελέτη του 2023 διαπίστωσε επίσης ότι η παρατεταμένη πρωινή δυσκαμψία, διάρκειας τουλάχιστον 60 λεπτών, είναι επίσης αρκετά συχνή σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα των χεριών. Επομένως, η επίμονη δυσκαμψία δεν πρέπει να παραβλέπεται και χρειάζεται αξιολόγηση. Αν είναι έντονη, παρατεταμένη ή επιδεινώνεται, απευθυνθείτε στον γιατρό σας.

Για τη συνηθισμένη πρωινή δυσκαμψία, το βασικό μήνυμα παραμένει απλό: όσο περισσότερο κινείστε, τόσο καλύτερα θα αισθάνεστε. Ακόμη και λίγη ήπια κίνηση αμέσως μετά το ξύπνημα μπορεί να βοηθήσει να ξεκινήσει καλύτερα η ημέρα σας.