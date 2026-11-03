Μια γενετική βλάβη που μπορεί να καταστρέψει σταδιακά τους πνεύμονες και το ήπαρ διορθώθηκε για πρώτη φορά σε επτά ασθενείς, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο στην αντιμετώπιση μιας σοβαρής κληρονομικής νόσου.

Επιστήμονες από την Ιατρική Σχολή του Ανόβερου στη Γερμανία και το Νοσοκομείο Renji της Σαγκάης χρησιμοποίησαν μια εξελιγμένη τεχνική γονιδιακής επεξεργασίας για να παρέμβουν απευθείας στο ελαττωματικό DNA των ηπατικών κυττάρων.

Στόχος τους ήταν να αποκαταστήσουν την παραγωγή της άλφα-1 αντιθρυψίνης, μιας πρωτεΐνης που προστατεύει τους πνεύμονες από τη σταδιακή καταστροφή των ιστών τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιατρικής Σχολής του Ανόβερου, στις 2 Νοεμβρίου 2026, οι επτά ασθενείς έλαβαν την πειραματική θεραπεία, με τα πρώτα αποτελέσματα να χαρακτηρίζονται ενθαρρυντικά.

Πρόκειται για σημαντική επιστημονική εξέλιξη, καθώς η νέα προσέγγιση δεν επιχειρεί απλώς να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της νόσου, αλλά να διορθώσει τη γενετική διαταραχή που την προκαλεί.

Ωστόσο, η θεραπεία παραμένει πειραματική και απαιτούνται μεγαλύτερες κλινικές μελέτες και μακροχρόνια παρακολούθηση για να διαπιστωθεί:

η ασφάλεια,

η διάρκεια του αποτελέσματος και

η επίδρασή της στην εξέλιξη της νόσου.

Τι είναι η ανεπάρκεια άλφα-1 αντιθρυψίνης και γιατί καταστρέφει δύο όργανα

Η ανεπάρκεια άλφα-1 αντιθρυψίνης (AATD) είναι μια κληρονομική γενετική διαταραχή που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες τόσο στους πνεύμονες όσο και στο ήπαρ.

Η άλφα-1 αντιθρυψίνη είναι μια πρωτεΐνη που παράγεται κυρίως στο ήπαρ και κυκλοφορεί μέσω του αίματος. Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες της είναι να προστατεύει τους πνευμονικούς ιστούς από τη δράση ενζύμων, όπως η ελαστάση των ουδετεροφίλων, τα οποία μπορούν να καταστρέψουν τις κυψελίδες όταν δεν ελέγχονται επαρκώς.

Στις σοβαρές μορφές της νόσου, μεταλλάξεις στο γονίδιο SERPINA1 οδηγούν στην παραγωγή ελαττωματικής πρωτεΐνης. Ιδιαίτερα στην παραλλαγή Z, η παθολογική πρωτεΐνη συσσωρεύεται στα ηπατικά κύτταρα, ενώ η ποσότητα της λειτουργικής πρωτεΐνης που φτάνει στο αίμα μειώνεται σημαντικά.

Έτσι δημιουργείται ένας διπλός κίνδυνος:

οι πνεύμονες παραμένουν ανεπαρκώς προστατευμένοι και

το ήπαρ μπορεί να υποστεί βλάβη από τη συσσώρευση της παθολογικής πρωτεΐνης.

Οι συνέπειες περιλαμβάνουν:

πνευμονικό εμφύσημα,

χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ),

ηπατική ίνωση και, σε ορισμένες περιπτώσεις,

κίρρωση.

Η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία (ERS), σε επιστημονική δημοσίευσή της στο European Respiratory Journal, επισημαίνει ότι η νόσος παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιάγνωστη, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να μη λαμβάνουν έγκαιρα την κατάλληλη παρακολούθηση και θεραπεία.

Το «γονιδιακό ψαλίδι» διορθώνει το λάθος στη ρίζα του

Η νέα προσέγγιση βασίζεται στην τεχνολογία CRISPR και ειδικότερα στη μέθοδο base editing, δηλαδή στη διόρθωση συγκεκριμένων βάσεων του DNA. Αντί να εισαγάγουν ένα νέο αντίγραφο του γονιδίου, οι ερευνητές επιδιώκουν να διορθώσουν το γενετικό σφάλμα μέσα στα ίδια τα ηπατικά κύτταρα.

Η τεχνική χρησιμοποιεί ένα τροποποιημένο σύστημα γονιδιακής επεξεργασίας, το οποίο επιτρέπει την αλλαγή ενός συγκεκριμένου δομικού στοιχείου του DNA χωρίς να απαιτείται πλήρης θραύση και των δύο αλυσίδων του. Στη συνέχεια, οι φυσικοί μηχανισμοί επιδιόρθωσης του κυττάρου συμβάλλουν στη σταθεροποίηση της διόρθωσης.

«Όπως συμβαίνει με πολλές συγγενείς γενετικές διαταραχές, η ανεπάρκεια άλφα-1 αντιθρυψίνης μπορεί να οφείλεται σε ένα εξαιρετικά μικρό σφάλμα στο DNA», εξηγεί ο καθηγητής Michael Ott, επικεφαλής του Εργαστηρίου Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Ανόβερου.

Η σημασία της τεχνολογίας βρίσκεται στο ότι, εφόσον η διόρθωση αποδειχθεί αποτελεσματική και διαρκής, τα ίδια τα κύτταρα θα μπορούν να παράγουν λειτουργική πρωτεΐνη.

Επτά ασθενείς ταξίδεψαν από τη Γερμανία στην Κίνα

Η κλινική εφαρμογή προέκυψε από τη συνεργασία της Ιατρικής Σχολής του Ανόβερου με το Νοσοκομείο Renji στη Σαγκάη. Επτά ασθενείς ταξίδεψαν από τη Γερμανία στην Κίνα, συνοδευόμενοι από ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να λάβουν την πειραματική θεραπεία.

Όπως εξηγεί ο ερευνητής Simon Krooss, η επιστημονική ομάδα είχε προηγουμένως μελετήσει τη μέθοδο σε πειραματικά μοντέλα άλλων γενετικών παθήσεων. Η συνεργασία με το κινεζικό νοσοκομείο επέτρεψε τη μετάβαση από την προκλινική έρευνα στην πρώτη εφαρμογή σε ανθρώπους. Το ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε ως προς τη μετακίνηση και τη θεραπεία των ασθενών από κινεζική εταιρεία που αναπτύσσει την τεχνολογία.

Η ιστορία της 55χρονης που σταμάτησε τις εβδομαδιαίες εγχύσεις

Ανάμεσα στους ασθενείς ήταν η 55χρονη Katrin H., η οποία αντιμετώπιζε επί χρόνια σοβαρή δύσπνοια και προοδευτικό περιορισμό της σωματικής της αντοχής. Η κατάσταση της υγείας της την είχε αναγκάσει να εγκαταλείψει την εργασία της ως αναισθησιολόγος.

Η διάγνωση της ανεπάρκειας άλφα-1 αντιθρυψίνης είχε τεθεί το 2011. Έκτοτε λάμβανε θεραπεία αναπλήρωσης, με ενδοφλέβια χορήγηση της πρωτεΐνης σε εβδομαδιαία βάση. Παρά τη θεραπεία, η νόσος συνέχιζε να εξελίσσεται.

Τον Μάρτιο του 2026 ταξίδεψε στη Σαγκάη, όπου παρέμεινε για τέσσερις εβδομάδες και έλαβε τη νέα γονιδιακή θεραπεία με ενδοφλέβια έγχυση. Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, οι εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν ότι ο οργανισμός της άρχισε να παράγει ξανά λειτουργική άλφα-1 αντιθρυψίνη.

Στην περίπτωσή της δεν αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά την αρχική παρακολούθηση, ενώ δεν χρειάστηκε να συνεχίσει τις εβδομαδιαίες εγχύσεις αναπλήρωσης. «Για μένα είναι σαν να κέρδισα το λαχείο», δήλωσε η ίδια. Η ασθενής συνεχίζει να εργάζεται σε διοικητική θέση στον τομέα της νοσοκομειακής υγιεινής.

Τι δείχνουν οι επιστημονικές δημοσιεύσεις

Η ερευνητική ομάδα παραπέμπει σε αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Hepatology. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια προδημοσίευση στο medRxiv, τον Ιούνιο του 2026, με αντικείμενο τη γονιδιακή διόρθωση του SERPINA1 σε ασθενή με ανεπάρκεια άλφα-1 αντιθρυψίνης.

Η εργασία περιγράφει ευρήματα από βιοψία ήπατος μετά τη χορήγηση θεραπείας γονιδιακής επεξεργασίας, παρέχοντας στοιχεία για τη διόρθωση του γονιδίου μέσα στον ηπατικό ιστό.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εργασία δημοσιεύθηκε ως preprint, δηλαδή χωρίς να έχει ολοκληρωθεί κατά τη δημοσίευσή της η συνήθης διαδικασία αξιολόγησης από ανεξάρτητους επιστήμονες.

Τα ευρήματα ενισχύουν το ερευνητικό ενδιαφέρον, αλλά δεν αρκούν από μόνα τους για να τεκμηριώσουν μακροχρόνια αποτελεσματικότητα ή οριστική ίαση.

Μια νόσος που συχνά συγχέεται με το άσθμα

Η ανεπάρκεια άλφα-1 αντιθρυψίνης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα κληρονομικής νόσου που μπορεί να παραμείνει αδιάγνωστη για πολλά χρόνια. Τα συμπτώματα, όπως δύσπνοια, βήχας, συριγμός και μειωμένη αντοχή στην άσκηση, δεν είναι ειδικά και συχνά αποδίδονται σε συχνότερες αναπνευστικές παθήσεις.

«Τα συμπτώματα είναι συνήθως μη ειδικά και γι’ αυτό η διάγνωση καθυστερεί. Συχνά η νόσος συγχέεται αρχικά με το βρογχικό άσθμα», αναφέρει η πνευμονολόγος Nora Drick από την Ιατρική Σχολή του Ανόβερου.

Η υποδιάγνωση έχει επισημανθεί και στην Ελλάδα. Σε ελληνική επιστημονική παρουσίαση για το πνευμονικό εμφύσημα και τον έλεγχο της άλφα-1 αντιθρυψίνης αναφέρεται, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, ότι ο μέσος χρόνος από την εμφάνιση των συμπτωμάτων έως τη διάγνωση μπορεί να φτάνει τα 7,2 χρόνια.

Στην ίδια παρουσίαση επισημαίνεται ότι σημαντικό ποσοστό των ασθενών με σοβαρή ανεπάρκεια παραμένει αδιάγνωστο ή έχει λάβει διαφορετική διάγνωση.

Ποιοι πρέπει να εξετάζονται

Η διάγνωση ξεκινά με μέτρηση της άλφα-1 αντιθρυψίνης στο αίμα και, όταν υπάρχει ένδειξη, ακολουθεί ειδικός έλεγχος για τις γενετικές παραλλαγές που σχετίζονται με τη νόσο.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ο έλεγχος είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε ασθενείς με ΧΑΠ, ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υποψία κληρονομικής ανεπάρκειας.

Η διερεύνηση μπορεί επίσης να είναι απαραίτητη σε ανθρώπους με ανεξήγητη ηπατική νόσο, βρογχεκτασίες ή οικογενειακό ιστορικό της διαταραχής. Όταν επιβεβαιώνεται η διάγνωση, μπορεί να συστηθεί και έλεγχος συγγενών, με την κατάλληλη γενετική συμβουλευτική.

Η έγκαιρη αναγνώριση της νόσου έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιτρέπει την αποφυγή παραγόντων που επιταχύνουν τη βλάβη των πνευμόνων, κυρίως του καπνίσματος, και την κατάλληλη παρακολούθηση της πνευμονικής και ηπατικής λειτουργίας.

Μπορεί η γονιδιακή θεραπεία να οδηγήσει σε ίαση;

Το σημαντικότερο ερώτημα είναι εάν η διόρθωση της γενετικής βλάβης μπορεί να προσφέρει μόνιμη προστασία στους ασθενείς. Η νέα τεχνολογία δημιουργεί αυτή την προοπτική, αλλά υπάρχουν ακόμη κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν.

Πρώτον , πρέπει να αποδειχθεί ότι η παραγωγή λειτουργικής άλφα-1 αντιθρυψίνης διατηρείται σε επαρκή επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

, πρέπει να αποδειχθεί ότι η παραγωγή λειτουργικής άλφα-1 αντιθρυψίνης διατηρείται σε επαρκή επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεύτερον , χρειάζεται να αξιολογηθεί εάν η παρέμβαση περιορίζει πραγματικά την εξέλιξη της πνευμονικής και ηπατικής βλάβης.

, χρειάζεται να αξιολογηθεί εάν η παρέμβαση περιορίζει πραγματικά την εξέλιξη της πνευμονικής και ηπατικής βλάβης. Τρίτον, απαιτείται μακροχρόνια παρακολούθηση για πιθανές ανεπιθύμητες συνέπειες της γονιδιακής επεξεργασίας.

Επιπλέον, η διόρθωση του γενετικού προβλήματος δεν σημαίνει ότι μπορούν να αποκατασταθούν αυτομάτως οι βλάβες που έχουν ήδη δημιουργηθεί στους πνεύμονες ή στο ήπαρ.

Για τους ασθενείς με προχωρημένο εμφύσημα, επομένως, η διατήρηση της λειτουργίας που έχει απομείνει μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με την αποκατάσταση της παραγωγής της πρωτεΐνης.

Το επόμενο βήμα το 2027

Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει τη συνέχιση της κλινικής μελέτης στην Ιατρική Σχολή του Ανόβερου στις αρχές του 2027. Η θεραπεία δεν έχει λάβει ακόμη άδεια κυκλοφορίας και δεν αποτελεί διαθέσιμη επιλογή στην καθημερινή κλινική πράξη.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η τεχνολογία θα μπορούσε μελλοντικά να αξιοποιηθεί και σε άλλες κληρονομικές παθήσεις του ήπατος, στις οποίες η νόσος προκαλείται από συγκεκριμένη αλλαγή μιας βάσης του DNA. Για τους ανθρώπους που ζουν με ανεπάρκεια άλφα-1 αντιθρυψίνης, η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει ότι η νόσος έχει ήδη νικηθεί.

Σημαίνει, όμως, ότι η επιστήμη αρχίζει να δοκιμάζει στην πράξη κάτι που μέχρι πρόσφατα αποτελούσε κυρίως ερευνητικό στόχο: να διορθώνει την αιτία μιας κληρονομικής ασθένειας μέσα στα ίδια τα κύτταρα του ασθενούς, αντί να περιορίζεται στη διαχείριση των συνεπειών της.