Η νόσος Αλτσχάιμερ εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά αινίγματα της εποχής μας. Γιατί ορισμένοι άνθρωποι εμφανίζουν τη νόσο και άλλοι όχι; Ποιοι μηχανισμοί πυροδοτούν τις αλλαγές στον εγκέφαλο, πολύ πριν γίνουν εμφανή τα πρώτα προβλήματα μνήμης; Και, κυρίως, μπορούν οι επιστήμονες να εντοπίσουν νέους στόχους για αποτελεσματικότερες θεραπείες; Μια διεθνής γενετική έρευνα πρωτοφανούς κλίμακας φέρνει την επιστημονική κοινότητα ένα βήμα πιο κοντά στις απαντήσεις.

Αναλύοντας γενετικά δεδομένα από περίπου 2,8 εκατομμύρια ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 183.620 άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ, οι ερευνητές εντόπισαν 127 περιοχές του ανθρώπινου DNA που συνδέονται με τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Από αυτές, οι 48 αποτελούν νέες γενετικές συσχετίσεις.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας μεγάλης διεθνούς συνεργασίας, με επικεφαλής το Vrije Universiteit Amsterdam και τη συμμετοχή της βρετανικής μελέτης PROTECT του Πανεπιστημίου του Έξετερ.

Το σημαντικότερο μήνυμα δεν περιορίζεται στον αριθμό των νέων γενετικών ευρημάτων. Η έρευνα φωτίζει τον ρόλο των ανοσοκυττάρων του εγκεφάλου και συγκεκριμένων τύπων νευρώνων, προσφέροντας νέα στοιχεία για τις βιολογικές διεργασίες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της νόσου.

Και παρότι τα ευρήματα δεν συνιστούν ακόμη θεραπευτική ανακάλυψη, δημιουργούν μια ισχυρότερη επιστημονική βάση για την αναζήτηση νέων παρεμβάσεων.

Η μεγαλύτερη γενετική έρευνα για το Αλτσχάιμερ – Τι σημαίνουν τα 127 ευρήματα

Η νέα μελέτη, με τίτλο «Alzheimer’s disease genetics converges on microglial and neuronal dysregulation», δημοσιεύθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2026 στο Nature και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσπάθειες χαρτογράφησης της γενετικής αρχιτεκτονικής της νόσου.

Οι επιστήμονες συνδύασαν δεδομένα από 30 ερευνητικές ομάδες, πραγματοποιώντας μια μελέτη συσχέτισης ολόκληρου του γονιδιώματος, γνωστή ως GWAS (Genome-Wide Association Study).

Η συγκεκριμένη μέθοδος επιτρέπει στους ερευνητές να εξετάζουν εκατομμύρια γενετικές παραλλαγές και να αναζητούν εκείνες που εμφανίζονται συχνότερα σε ανθρώπους με μια συγκεκριμένη νόσο.

Στην ανάλυση περιλήφθηκαν άνθρωποι με διαγνωσμένη νόσο Αλτσχάιμερ, άτομα που ανέφεραν γονέα με τη νόσο, καθώς και ομάδες ελέγχου.

Οι 127 γενετικές περιοχές που εντοπίστηκαν δεν αντιστοιχούν απαραίτητα σε 127 διαφορετικά γονίδια που προκαλούν Αλτσχάιμερ. Πρόκειται για θέσεις του γονιδιώματος στις οποίες παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.

Αυτός ο διαχωρισμός είναι κρίσιμος: η γενετική συσχέτιση δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη αιτιότητας. Οι ερευνητές πρέπει πλέον να προσδιορίσουν ποια γονίδια επηρεάζονται πραγματικά, με ποιον τρόπο μεταβάλλουν τη λειτουργία των κυττάρων και αν μπορούν να αποτελέσουν ασφαλείς θεραπευτικούς στόχους.

Μικρογλοία: Τα ανοσοκύτταρα του εγκεφάλου αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο

Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας αφορά τη μικρογλοία, τα εξειδικευμένα ανοσοκύτταρα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Τα κύτταρα αυτά συμμετέχουν:

στην προστασία του εγκεφάλου,

στην απομάκρυνση κυτταρικών υπολειμμάτων και

στη διαχείριση φλεγμονωδών διεργασιών.

Η νέα γενετική ανάλυση ενισχύει τα στοιχεία ότι οι διαταραχές στη λειτουργία της μικρογλοίας συνδέονται με την παθολογία του Αλτσχάιμερ.

Το εύρημα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η νόσος δεν αντιμετωπίζεται πλέον ερευνητικά μόνο ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης παθολογικών πρωτεϊνών, όπως το β-αμυλοειδές και η tau. Η επιστημονική εικόνα περιλαμβάνει επίσης την ανοσολογική απόκριση, τη φλεγμονή και τις αλληλεπιδράσεις διαφορετικών κυτταρικών πληθυσμών.

Η ίδια η πρωτότυπη δημοσίευση στο Nature αναδεικνύει τη σύγκλιση γενετικών ευρημάτων σε μηχανισμούς που σχετίζονται τόσο με τη μικρογλοία όσο και με τη δυσλειτουργία των νευρώνων.

Δεν εμπλέκεται μόνο το ανοσοποιητικό: Νέα στοιχεία για συγκεκριμένους νευρώνες

Μέχρι σήμερα, μεγάλο μέρος της γενετικής έρευνας για το Αλτσχάιμερ είχε επικεντρωθεί σε γονίδια που σχετίζονται με:

τον μεταβολισμό του αμυλοειδούς,

τη λειτουργία των λιπιδίων και τ

ην ανοσολογική δραστηριότητα του εγκεφάλου.

Η νέα μελέτη προσθέτει μια σημαντική διάσταση. Οι επιστήμονες εντόπισαν γενετικά σήματα που συνδέονται με συγκεκριμένους τύπους νευρικών κυττάρων, υποδεικνύοντας ότι ορισμένοι νευρωνικοί πληθυσμοί ενδέχεται να συμμετέχουν πιο άμεσα στις βιολογικές διεργασίες της νόσου από όσο είχε αποτυπωθεί σε προηγούμενες αναλύσεις.

Η καθηγήτρια Danielle Posthuma, από το Vrije Universiteit Amsterdam και επικεφαλής της ερευνητικής προσπάθειας, εξηγεί ότι η αξία της μελέτης βρίσκεται στη δυνατότητα σύνδεσης των νέων γενετικών παραγόντων με πιο συγκεκριμένες βιολογικές διεργασίες.

Όπως επισημαίνει, η ανάδειξη της συμμετοχής και άλλων τύπων εγκεφαλικών κυττάρων προσφέρει μια πιο λεπτομερή εικόνα της βιολογίας του Αλτσχάιμερ και δημιουργεί νέες κατευθύνσεις για τη διερεύνηση πιθανών θεραπειών.

Από ένα δείγμα σάλιου σε μια παγκόσμια γενετική έρευνα

Στη διεθνή προσπάθεια συνέβαλε η μελέτη PROTECT, υπό την ηγεσία του Πανεπιστημίου του Έξετερ. Ένα χαρακτηριστικό της είναι η δυνατότητα συλλογής γενετικών δειγμάτων από τους συμμετέχοντες μέσω μιας απλής διαδικασίας λήψης σάλιου στο σπίτι.

Τα δείγματα αυτά, σε συνδυασμό με πληροφορίες από άλλες μεγάλες ερευνητικές ομάδες, επιτρέπουν την ανάλυση γενετικών δεδομένων σε μια κλίμακα που θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί από ένα μόνο ερευνητικό κέντρο.

Η καθηγήτρια Anne Corbett, επικεφαλής της PROTECT στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ, χαρακτήρισε τη νέα γενετική ανάλυση ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο τα γονίδια επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ.

Υπογράμμισε επίσης τη συμβολή της PROTECT-UK και τη σημασία του συνδυασμού δεδομένων από συμμετέχοντες σε ολόκληρο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στην επίσημη ανακοίνωση του Πανεπιστημίου του Έξετερ.

Είναι το Αλτσχάιμερ κληρονομικό; Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οικογένειες

Ένα εύλογο ερώτημα που γεννά η νέα έρευνα είναι κατά πόσο η νόσος Αλτσχάιμερ καθορίζεται από τα γονίδιά μας. Η απάντηση είναι πιο σύνθετη από ένα απλό «ναι» ή «όχι».

Οι γενετικοί παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου, όμως η ύπαρξη μιας γενετικής παραλλαγής κινδύνου δεν σημαίνει ότι κάποιος θα εμφανίσει οπωσδήποτε Αλτσχάιμερ.

Όπως εξηγεί και η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, η μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων δεν ακολουθεί ένα απλό κληρονομικό πρότυπο. Υπάρχουν, ωστόσο, σπάνιες οικογενείς μορφές, συχνά με εμφάνιση σε νεότερες ηλικίες, που σχετίζονται με συγκεκριμένες παθογόνες μεταλλάξεις.

Ένα από τα περισσότερο μελετημένα γονίδια είναι το APOE, ιδιαίτερα η παραλλαγή APOE ε4, η οποία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η γενετική πληροφορία δεν επιτρέπει να προβλεφθεί με βεβαιότητα ποιος θα νοσήσει.

Η ευρωπαϊκή οργάνωση Alzheimer Europe, στις θέσεις της για τον γενετικό έλεγχο, υπογραμμίζει την ανάγκη προσεκτικής ερμηνείας των αποτελεσμάτων και κατάλληλης γενετικής συμβουλευτικής.

Επομένως, τα νέα ευρήματα έχουν προς το παρόν πρωτίστως ερευνητική και όχι άμεση διαγνωστική αξία για τον γενικό πληθυσμό.

Νέοι στόχοι για φάρμακα – Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε μια θεραπεία;

Η χαρτογράφηση νέων γενετικών περιοχών μπορεί να βοηθήσει τους επιστήμονες να εντοπίσουν πρωτεΐνες και κυτταρικούς μηχανισμούς στους οποίους θα μπορούσαν να στοχεύσουν μελλοντικά φάρμακα.

Μάλιστα, η δημοσίευση στο Nature αναφέρει ότι, ανάμεσα στις 48 νέες γενετικές περιοχές, εντοπίστηκαν 17 γονίδια που αλληλεπιδρούν με φάρμακα ήδη εγκεκριμένα για άλλες παθήσεις.

Αυτό δημιουργεί ερευνητικό ενδιαφέρον για πιθανές νέες θεραπευτικές στρατηγικές, χωρίς να σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα φάρμακα είναι αποτελεσματικά ή κατάλληλα για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Η διαδρομή από ένα γενετικό εύρημα έως μια εγκεκριμένη θεραπεία απαιτεί εργαστηριακή επιβεβαίωση, προκλινικές μελέτες και κλινικές δοκιμές. Στο μεταξύ, η θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου εξελίσσεται ήδη.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έχει εγκρίνει το lecanemab για συγκεκριμένους ασθενείς με πρώιμη νόσο Αλτσχάιμερ και επιβεβαιωμένη παθολογία αμυλοειδούς. Πρόκειται για θεραπεία που μπορεί να επιβραδύνει τη γνωστική έκπτωση σε επιλεγμένους ασθενείς, αλλά δεν αποτελεί ίαση και απαιτεί αυστηρή παρακολούθηση λόγω πιθανών σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών.

Αντίστοιχα, το donanemab έχει λάβει ευρωπαϊκή άδεια κυκλοφορίας για συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών με πρώιμη συμπτωματική νόσο.

Οι θεραπείες αυτές στοχεύουν το β-αμυλοειδές. Η νέα γενετική μελέτη, αντίθετα, διευρύνει το πεδίο της έρευνας και προς άλλους μηχανισμούς, όπως η ανοσολογική δραστηριότητα και η λειτουργία των νευρώνων.

Πάνω από 150 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να ζουν με άνοια το 2050

Η ανάγκη για αποτελεσματικότερες θεραπευτικές επιλογές γίνεται ολοένα πιο επιτακτική. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 2021 περίπου 57 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν με άνοια παγκοσμίως, ενώ καταγράφονται σχεδόν 10 εκατομμύρια νέα περιστατικά κάθε χρόνο. Η νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί τη συχνότερη αιτία άνοιας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 60% έως 70% των περιπτώσεων.

Η νέα δημοσίευση στο Nature παραπέμπει σε εκτίμηση σύμφωνα με την οποία ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων με άνοια μπορεί να φτάσει τα 153 εκατομμύρια έως το 2050.

Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται εκατομμύρια οικογένειες που καλούνται να αντιμετωπίσουν την προοδευτική απώλεια μνήμης, τις δυσκολίες στην καθημερινή λειτουργικότητα και τις αυξανόμενες ανάγκες φροντίδας. Γι’ αυτό και η αναζήτηση νέων θεραπευτικών στόχων δεν αποτελεί μόνο επιστημονική πρόκληση, αλλά και επείγουσα ανάγκη δημόσιας υγείας.

Το επόμενο βήμα: Να μετατραπεί η γενετική γνώση σε πραγματικό όφελος για τους ασθενείς

Παρά την εντυπωσιακή κλίμακά της, η νέα μελέτη έχει περιορισμούς. Ένας από τους σημαντικότερους είναι ότι, παρότι συμπεριέλαβε ανθρώπους με διαφορετικά γενετικά υπόβαθρα, η μεγάλη πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν ευρωπαϊκής καταγωγής.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση, περίπου το 91% του αποτελεσματικού δείγματος αφορούσε άτομα ευρωπαϊκής γενετικής καταγωγής. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες σε άλλους πληθυσμούς, ώστε τα ευρήματα να μπορούν να αξιοποιηθούν με μεγαλύτερη αξιοπιστία διεθνώς.

Επιπλέον, οι γενετικές συσχετίσεις δεν αποκαλύπτουν αυτομάτως ποιο γονίδιο ευθύνεται για έναν βιολογικό μηχανισμό ούτε αποδεικνύουν ότι η τροποποίησή του θα αποτρέψει την ασθένεια. Η επιστημονική αξία της έρευνας βρίσκεται στο ότι προσφέρει έναν λεπτομερέστερο χάρτη των μηχανισμών που αξίζει να διερευνηθούν.

Η διεθνής συνεργασία, υπό την αιγίδα της Psychiatric Genomics Consortium, με τη συμβολή ερευνητών από το Vrije Universiteit Amsterdam, το Πανεπιστήμιο του Όσλο, το Πανεπιστήμιο του Έξετερ και δεκάδων άλλων επιστημονικών ομάδων, δείχνει επίσης πόσο καθοριστική είναι η συγκέντρωση μεγάλων και ποικιλόμορφων συνόλων δεδομένων.

Η ανακάλυψη 48 νέων γενετικών περιοχών δεν σημαίνει ότι βρέθηκε η θεραπεία για το Αλτσχάιμερ. Σημαίνει όμως ότι οι επιστήμονες γνωρίζουν πλέον περισσότερα για το πού πρέπει να αναζητήσουν τις επόμενες απαντήσεις.

Και σε μια νόσο που στερεί σταδιακά από τους ανθρώπους τη μνήμη, την αυτονομία και την καθημερινότητά τους, αυτή η γνώση αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς το μέλλον.