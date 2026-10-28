Το σάκχαρο του αίματος, ή αλλιώς η γλυκόζη, αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας του οργανισμού. Όταν δεν υπάρχει διαβήτης, το σώμα το ρυθμίζει πιο αποτελεσματικά. Στον προδιαβήτη ή στον διαβήτη, όμως, δυσκολεύεται περισσότερο να διατηρήσει τη γλυκόζη σε υγιή επίπεδα.

Όπως επισημαίνουν διατροφολόγοι στο Eating Well με εξειδίκευση στον διαβήτη, είναι απολύτως φυσιολογικό το σάκχαρο να ανεβαίνει και να πέφτει μέσα στην ημέρα. Ο στόχος δεν είναι μια απολύτως επίπεδη γραμμή στις μετρήσεις, αλλά να μην είναι ούτε υπερβολικά υψηλό ούτε υπερβολικά χαμηλό.

Η υπογλυκαιμία εμφανίζεται όταν το σάκχαρο πέσει στα 70 mg/dL ή χαμηλότερα. Μπορεί να συνοδεύεται από ταχυκαρδία, τρέμουλο, εφίδρωση, πείνα, ζάλη και αλλαγές στη διάθεση, όπως άγχος, ευερεθιστότητα και σύγχυση. Η σοβαρή υπογλυκαιμία μπορεί να είναι επικίνδυνη και χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε κώμα ή ακόμη και σε θάνατο.

Στον αντίποδα, το υψηλό σάκχαρο, γνωστό ως υπεργλυκαιμία, δεν προκαλεί πάντοτε εμφανή συμπτώματα. Ωστόσο, μπορεί να εκδηλωθεί με έντονη δίψα, αυξημένη ούρηση και αυξημένη πείνα. Με την πάροδο του χρόνου, τα αυξημένα επίπεδα σακχάρου μπορούν να συμβάλουν στην εξέλιξη του προδιαβήτη σε διαβήτη και να αυξήσουν τον κίνδυνο επιπλοκών, όπως βλάβες στα μάτια, στα πόδια, στην καρδιά, στα νεύρα και στους νεφρούς.

Γι’ αυτό, βασικός στόχος στη διαχείριση του διαβήτη είναι το σάκχαρο να παραμένει σε υγιές εύρος όσο το δυνατόν περισσότερο. Όμως, ορισμένες καθημερινές συνήθειες, όπως τονίζουν διατροφολόγοι, μπορεί να επηρεάζουν τις τιμές του χωρίς να το αντιλαμβάνεστε…

1. Ο τρόπος που πίνετε τον πρωινό καφέ

Η τακτική κατανάλωση καφέ έχει συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη. Ωστόσο, τόσο η ώρα που τον πίνετε όσο και όσα προσθέτετε στο φλιτζάνι μπορούν να επηρεάσουν το σάκχαρό σας.

Ο καφές μπορεί να προκαλέσει γρήγορη άνοδο της γλυκόζης, ιδιαίτερα όταν περιέχει πρόσθετα όπως κρέμες με ζάχαρη, σιρόπια και υγρά συστατικά πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά. Σύμφωνα με διατροφολόγους, μια άνοδος του σακχάρου στην αρχή της ημέρας μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αυξομειώσεις που θα ακολουθήσουν αργότερα.

Για να διαπιστώσετε πώς σας επηρεάζει ο καφές, οι ειδικοί προτείνουν να ελέγξετε το σάκχαρό σας με μετρητή γλυκόζης ή με σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης, γνωστό ως CGM.

2. Ο ανεπαρκής ή διακοπτόμενος ύπνος

Στη διαχείριση του σακχάρου, η προσοχή στρέφεται συχνά στη διατροφή και στην άσκηση, ενώ ο ύπνος παραβλέπεται. Ωστόσο, ο μη ποιοτικός ύπνος – διακοπτόμενος ή ανεπαρκής – μπορεί να μειώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και να δυσκολέψει τον οργανισμό να ρυθμίσει τη γλυκόζη.

Πολλές μελέτες δείχνουν ότι η έλλειψη ύπνου, η οποία συχνά συνδέεται με λιγότερες από έξι ώρες ύπνου τη νύχτα, καθώς και η κατάκλιση αργά το βράδυ μπορούν να μειώσουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη και να αυξήσουν την αντίσταση σε αυτήν.

Όταν τα κύτταρα εμφανίζουν αντίσταση στην ινσουλίνη που παράγει το σώμα, η γλυκόζη δεν μπορεί να εισέλθει αποτελεσματικά σε αυτά, με αποτέλεσμα το σάκχαρο στο αίμα να αυξάνεται.

Παράλληλα, η έλλειψη ύπνου συνδέεται με λιγότερη σωματική δραστηριότητα και λιγότερο υγιεινές διατροφικές επιλογές, δύο ακόμη παράγοντες κινδύνου για αυξημένο σάκχαρο. Η καθιέρωση μιας σταθερής ρουτίνας ύπνου μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη ρύθμισή του.

3. Το πολύωρο καθισιό, ιδιαίτερα μετά το φαγητό

Η πιεστική καθημερινότητα μπορεί να σας κρατά πολλές ώρες καθισμένους σε ένα γραφείο. Και όσο περισσότερο κάθεστε, τόσο λιγότερος χρόνος μένει για σωματική δραστηριότητα.

Η τακτική κίνηση έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη διαχείριση του σακχάρου, μειώνει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας και έχει θετική επίδραση στο βάρος και στη συνολική υγεία. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, όταν οι μύες είναι ενεργοί, χρησιμοποιούν γλυκόζη, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο μετά το φαγητό. Γι’ αυτό προτείνουν μια απλή συνήθεια: έναν σύντομο περίπατο διάρκειας 10 έως 15 λεπτών μετά το γεύμα.

Τα μικρά διαλείμματα κίνησης βοηθούν επίσης στη ρύθμιση του σακχάρου σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σηκωθείτε κάθε 30 λεπτά και κινηθείτε λίγο: κάντε μια σύντομη βόλτα, επιτόπιο βάδισμα ή μερικά καθίσματα.

Τι μπορείτε να κάνετε για καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου

Οι διατροφολόγοι συστήνουν να εστιάζετε στη συνολική εικόνα, επισημαίνοντας πως το σημαντικότερο είναι η συνέπεια στις συνήθειές σας. Η σταθερή προσπάθεια έχει μεγαλύτερη αξία από την τελειότητα και μπορεί να ξεκινήσει με μερικά απλά βήματα.

Χτίστε τα γεύματά σας γύρω από τις φυτικές ίνες, την πρωτεΐνη και τα υγιεινά λιπαρά. Επιλέξτε τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες, όπως λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης και φρούτα, και συνδυάστε τα με πρωτεΐνη και υγιεινά λιπαρά, όπως το ελαιόλαδο και το αβοκάντο.

Κινηθείτε μετά τα γεύματα. Ένας περίπατος δέκα λεπτών μετά το φαγητό είναι ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να περιορίσετε την απότομη μεταγευματική άνοδο του σακχάρου. Τα σύντομα διαλείμματα κίνησης μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να συμπληρώσετε τα συνιστώμενα 150 λεπτά άσκησης την εβδομάδα, μοιράζοντας τη δραστηριότητα σε μικρότερα χρονικά διαστήματα. Για παράδειγμα, μπορείτε να εντάξετε στην ημέρα σας τρεις δεκάλεπτους περιπάτους.

Αντιμετωπίστε τον ύπνο ως μέρος της διαχείρισης του σακχάρου. Οι ειδικοί ενθαρρύνουν ένα σταθερό ωράριο ύπνου και αφύπνισης, καθώς και μια καθημερινή ρουτίνα που υποστηρίζει τον επαρκή και ποιοτικό ύπνο.

Χρησιμοποιήστε την καταγραφή για να κατανοήσετε τις συνήθειές σας. Η αναγνώριση όσων κάνετε ήδη και του τρόπου με τον οποίο επηρεάζουν το σάκχαρό σας είναι ένα χρήσιμο πρώτο βήμα για αλλαγές. Ένα σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τι επηρεάζει τις δικές σας τιμές. Η προσοχή πρέπει να εστιάζει στα επαναλαμβανόμενα μοτίβα και όχι σε μία μόνο μέτρηση.