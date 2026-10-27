Μια σημαντική δυνατότητα για την ασφαλέστερη χορήγηση των κυτταρικών θεραπειών CAR-T αναδεικνύει νέα επιστημονική μελέτη. Ερευνητές εντόπισαν δύο δείκτες στο αίμα που σχετίζονται με την πιθανότητα εμφάνισης του συνδρόμου απελευθέρωσης κυτταροκινών (CRS), μιας δυνητικά σοβαρής επιπλοκής που προκαλείται από την έντονη ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Rheumatology, εξέτασε 108 ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία με κύτταρα CAR-T. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο αυξημένος αριθμός Β-λεμφοκυττάρων και τα υψηλότερα επίπεδα της φλεγμονώδους ουσίας ιντερλευκίνης-6 (IL-6), πριν από τη θεραπεία, συνδέονται με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης του συνδρόμου.

Η ανακάλυψη θα μπορούσε μελλοντικά να βοηθήσει τους γιατρούς να αναγνωρίζουν έγκαιρα τους ασθενείς που χρειάζονται στενότερη παρακολούθηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ήδη αναπτυχθεί μια πλήρως επιβεβαιωμένη εξέταση πρόβλεψης.

Τι είναι η θεραπεία CAR-T και γιατί προκαλεί επιπλοκές

Η θεραπεία CAR-T βασίζεται στη γενετική τροποποίηση Τ-λεμφοκυττάρων, ώστε να αναγνωρίζουν και να επιτίθενται σε συγκεκριμένα κύτταρα του οργανισμού.

Έχει ήδη καθιερωθεί για ορισμένες αιματολογικές κακοήθειες, ενώ τα τελευταία χρόνια μελετάται και ως πιθανή θεραπευτική επιλογή για σοβαρά αυτοάνοσα νοσήματα που δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις υπάρχουσες θεραπείες.

Στα αυτοάνοσα νοσήματα, το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται λανθασμένα στους ιστούς του ίδιου του οργανισμού. Ορισμένες θεραπείες CAR-T στοχεύουν τα Β-λεμφοκύτταρα, τα οποία συμμετέχουν στην παθολογική ανοσολογική απόκριση.

Ωστόσο, η ισχυρή ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού μπορεί να προκαλέσει σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών. Πρόκειται για μια φλεγμονώδη αντίδραση που εκδηλώνεται συχνά με πυρετό και μπορεί, στις σοβαρότερες περιπτώσεις, να συνοδεύεται από πτώση της αρτηριακής πίεσης, αναπνευστικά προβλήματα και δυσλειτουργία οργάνων. Γι’ αυτό η πρόβλεψη του κινδύνου πριν από τη θεραπεία αποτελεί σημαντικό στόχο της έρευνας.

Τι έδειξε η μελέτη σε 108 ασθενείς

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τη Shirley Chiu Wai Chan από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Erlangen στη Γερμανία, ανέλυσε αναδρομικά δεδομένα ασθενών που έλαβαν αυτόλογη θεραπεία CAR-T από τον Μάρτιο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2025.

Στην έρευνα συμμετείχαν έξι ιατρικά κέντρα της Γερμανίας και ένα της Κίνας. Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 34 έτη, ενώ το 70% ήταν γυναίκες.

Από τους 108 ασθενείς, οι 86, δηλαδή το 80%, εμφάνισαν σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών μετά τη θεραπεία.

Ωστόσο, η μεγάλη πλειονότητα των περιστατικών ήταν ήπια. Συγκεκριμένα,

71 ασθενείς (66% του συνόλου) παρουσίασαν σύνδρομο βαθμού 1,

14 ασθενείς (13%) βαθμού 2 και

μόλις ένας ασθενής (1%) βαθμού 3.

Παράλληλα, τρεις ασθενείς (3%) εμφάνισαν το σύνδρομο νευροτοξικότητας ICANS, μια άλλη γνωστή επιπλοκή της θεραπείας CAR-T, η οποία στη συγκεκριμένη ομάδα περιορίστηκε σε ήπια ή μέτρια περιστατικά.

Το γεγονός ότι το CRS καταγράφηκε στο 80% των ασθενών δεν σημαίνει επομένως ότι τέσσερις στους πέντε εμφάνισαν σοβαρή επιπλοκή.

Οι δύο δείκτες που ξεχώρισαν

Οι ερευνητές συνέκριναν τις εξετάσεις αίματος των ασθενών που εμφάνισαν CRS με εκείνες των ασθενών που δεν παρουσίασαν το σύνδρομο.

Διαπίστωσαν ότι όσοι εμφάνισαν CRS είχαν πριν από τη θεραπεία:

Υψηλότερο αριθμό Β-λεμφοκυττάρων: διάμεση τιμή 43 κύτταρα ανά μικρολίτρο αίματος, έναντι 6.

Υψηλότερα επίπεδα ιντερλευκίνης-6: 10 pg/mL έναντι 3 pg/mL.

Υψηλότερα επίπεδα C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP): 5 mg/L έναντι 3 mg/L.

Η IL-6 είναι μια πρωτεΐνη που συμμετέχει στη φλεγμονώδη απόκριση, ενώ η CRP αποτελεί ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαστηριακό δείκτη φλεγμονής.

Μετά τη στατιστική ανάλυση, ο αριθμός των Β-λεμφοκυττάρων και τα επίπεδα IL-6 εξακολούθησαν να εμφανίζουν ανεξάρτητη συσχέτιση με την πιθανότητα εμφάνισης CRS.

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι τόσο ο αριθμός των κυττάρων που αποτελούν στόχο της θεραπείας όσο και η προϋπάρχουσα φλεγμονώδης κατάσταση του οργανισμού ενδέχεται να επηρεάζουν τον κίνδυνο.

Μπορούν οι βιοδείκτες να αλλάξουν την κλινική πρακτική;

Η πρακτική αξία των ευρημάτων βρίσκεται στη δυνατότητα εξατομίκευσης της παρακολούθησης. Εάν οι συγκεκριμένοι δείκτες επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερες και ανεξάρτητες μελέτες, θα μπορούσαν να συμβάλουν στον εντοπισμό ασθενών που χρειάζονται εντατικότερη κλινική επιτήρηση ή ειδικά μέτρα πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης.

Οι συγγραφείς σημειώνουν: «Τα δεδομένα αυτά… υποστηρίζουν τον εντοπισμό (με βάση βιοδείκτες) πληθυσμών που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για CRS, οι οποίοι θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με προληπτική αγωγή ή εντατικότερη παρακολούθηση πριν και μετά τη χορήγηση των κυττάρων CAR-T».

Ωστόσο, η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η μείωση των Β-λεμφοκυττάρων ή της φλεγμονής πριν από τη θεραπεία μπορεί να αποτρέψει το σύνδρομο. Ούτε έχει ακόμη καθιερωθεί συγκεκριμένο όριο τιμών που να μπορεί να χρησιμοποιείται με ασφάλεια για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων.

Επιπλέον, οι ερευνητές εντόπισαν κυρίως δείκτες που σχετίζονται με την εμφάνιση του CRS και όχι με τη βαρύτητά του. Η διάκριση είναι σημαντική, καθώς τα περισσότερα περιστατικά της μελέτης ήταν ήπια.

Νέες προοπτικές για τη θεραπεία των αυτοάνοσων νοσημάτων

Η σημασία της έρευνας συνδέεται με την ταχεία ανάπτυξη των θεραπειών CAR-T πέρα από την ογκολογία.

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες διεθνείς συστάσεις που δημοσιεύθηκαν τον Οκτώβριο του 2026, η χρήση αυτών των θεραπειών σε σοβαρά, ανθεκτικά αυτοάνοσα νοσήματα απαιτεί προσεκτική επιλογή ασθενών, διεπιστημονική συνεργασία και μακροχρόνια παρακολούθηση.

Οι συστάσεις, που εκπονήθηκαν με τη συμμετοχή διεθνών επιστημονικών οργανισμών κυτταρικών θεραπειών και μεταμοσχεύσεων, επισημαίνουν επίσης την ανάγκη για μεγαλύτερες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες και για καλύτερους βιοδείκτες αποτελεσματικότητας και τοξικότητας. Η νέα έρευνα κινείται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση.

Παρότι πρόκειται για αναδρομική μελέτη σχετικά μικρού αριθμού ασθενών, τα ευρήματα προσφέρουν ένα σημαντικό βήμα προς την καλύτερη κατανόηση των επιπλοκών της θεραπείας CAR-T.

Το επόμενο ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν οι βιοδείκτες μπορούν πράγματι να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη του κινδύνου σε διαφορετικούς πληθυσμούς ασθενών και εάν η αξιοποίησή τους μπορεί να μειώσει τις επιπλοκές στην καθημερινή κλινική πράξη.

Σε ένα θεραπευτικό πεδίο που εξελίσσεται με ταχύτητα, η δυνατότητα πρόβλεψης και έγκαιρης αντιμετώπισης των ανεπιθύμητων ενεργειών μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντική με την αποτελεσματικότητα της ίδιας της θεραπείας.