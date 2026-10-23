Λίγο έως πολύ, όλοι γνωρίζουν πως το αλκοόλ είναι επιβαρυντικό για τον οργανισμό – ιδιαίτερα σε υπέρμετρες ποσότητες, αλλά όχι μόνο σε αυτές. Συνήθως οι προειδοποιήσεις εστιάζουν στις μακροχρόνιες επιπτώσεις. Ενδεχομένως ένα πιο ισχυρό κίνητρο για να περιορίσει ή και να διακόψει κάποιος την κατανάλωσή του είναι να αντιληφθεί όσα μπορεί να κερδίσει όταν βγάλει το αλκοόλ από την καθημερινότητά του

Η αποχή μπορεί να γίνει μια ευκαιρία να αισθανθούμε καλύτερα σήμερα, προστατεύοντας παράλληλα την υγεία μας για το μέλλον. Έρευνες που επικαλούνται ειδικοί στο Eating Well, αναδεικνύουν τα οφέλη στον εγκέφαλο και το σώμα μας, τα οποία αξίζει να γνωρίζουμε…

Η μνήμη σας θα βελτιωθεί

Η δυσκολία να θυμηθείτε με ακρίβεια όσα συνέβησαν σε μια βραδινή έξοδο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της άμεσης επίδρασης του αλκοόλ στη μνήμη. Το αλκοόλ παρεμβαίνει στην επικοινωνία μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων, επηρεάζοντας την κρίση και τον σχηματισμό αναμνήσεων.

Οι επιπτώσεις, όμως, δεν περιορίζονται στις ώρες της μέθης. Η τακτική κατανάλωση μπορεί να συνδέεται με εξασθένηση της μνήμης ακόμη και όταν κάποιος δεν βρίσκεται υπό την επήρειά του.

Σε ανασκόπηση 16 μελετών, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ενήλικες με διαταραχή χρήσης αλκοόλ παρουσίασαν βελτίωση στη μνήμη, την προσοχή, τις εκτελεστικές λειτουργίες και την αντίληψη έπειτα από 6 έως 12 μήνες αποχής. Η διακοπή μπορεί να βοηθήσει τη μνήμη να βελτιωθεί σταδιακά, καθώς μειώνει τη φλεγμονή και επιτρέπει στον ιππόκαμπο, την περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη μνήμη, να αρχίσει να ανακάμπτει.

Θα κοιμάστε καλύτερα

Ένα ποτό πριν από τον ύπνο μπορεί να σας χαλαρώνει και να σας βοηθάει να αποκοιμηθείτε πιο γρήγορα, αλλά εκεί συνήθως σταματά η «θετική» του επίδραση. Στη συνέχεια μπορεί να διαταράξει τον ύπνο και να προκαλέσει αφυπνίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όταν αυτές οι διαταραχές επαναλαμβάνονται, επηρεάζεται και η λειτουργία του εγκεφάλου.

Μελέτη σε 242 άνδρες φοιτητές εντόπισε ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στην κατανάλωση αλκοόλ και την κακή ποιότητα ύπνου. Μάλιστα, όσοι είχαν βαθμολογία που υποδήλωνε κίνδυνο διαταραχής χρήσης αλκοόλ και παράλληλα κοιμούνταν άσχημα είχαν τετραπλάσια πιθανότητα να εμφανίζουν γνωστικά προβλήματα, σε σύγκριση με φοιτητές που δεν έπιναν και κοιμούνταν καλά.

Το αλκοόλ διαταράσσει τη φάση REM, η οποία υποστηρίζει τον σχηματισμό αναμνήσεων, τις γνωστικές λειτουργίες και τη συναισθηματική ρύθμιση. Έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και δύο τυπικές μονάδες αλκοόλ μπορούν να επηρεάσουν αυτή τη φάση, ενώ η διαταραχή γίνεται μεγαλύτερη όσο αυξάνεται η κατανάλωση. Η αποχή μπορεί να περιορίσει αυτή την αρνητική επίδραση, βοηθώντας σας να κοιμάστε καλύτερα και να ξυπνάτε πιο ξεκούραστοι.

Μειώνεται ο κίνδυνος άνοιας

Σε μελέτη του 2025 οι ερευνητές ανέλυσαν γενετικά δεδομένα από 2,4 εκατομμύρια ανθρώπους, διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος άνοιας αυξανόταν σταθερά με κάθε επιπλέον ποτό. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως παρότι η μικρή κατανάλωση ενδέχεται να μην αυξάνει δραστικά τον κίνδυνο, σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται να λειτουργεί προστατευτικά, όπως υποστήριζαν ορισμένες μελέτες στο παρελθόν.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί, η διακοπή του αλκοόλ ωφελεί τον εγκέφαλο μειώνοντας τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, παράγοντες που μπορούν με τον χρόνο να βλάψουν τα εγκεφαλικά κύτταρα.

Τα οφέλη δεν περιορίζονται στον εγκέφαλο

Η αποχή από το αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει θετικά και άλλες πλευρές της υγείας:

Καλύτερη αρτηριακή πίεση. Η διακοπή μπορεί να βελτιώσει την πίεση, ιδιαίτερα σε όσους πίνουν πολύ. Ωστόσο, όφελος από τη μείωση ή την αποχή μπορούν να δουν και όσοι καταναλώνουν μικρότερες ποσότητες. Μακροπρόθεσμα, η χαμηλότερη πίεση μειώνει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Μικρότερος κίνδυνος καρκίνου. Το αλκοόλ έχει συνδεθεί με αύξηση κινδύνου εμφάνισης τουλάχιστον επτά τύπων καρκίνου, μεταξύ των οποίων ο καρκίνος του μαστού και του παχέος εντέρου. Επηρεάζει τις ορμόνες, προκαλεί βλάβες στο DNA, αυξάνει το οξειδωτικό στρες και ενισχύει την απορρόφηση γνωστών καρκινογόνων ουσιών. Αυτές οι επιδράσεις μπορούν να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε επίπεδο κατανάλωσης και εντείνονται όσο περισσότερο πίνει κάποιος.

Πιθανή απώλεια βάρους. Το αλκοόλ αποδίδει 7 θερμίδες ανά γραμμάριο, χωρίς να υπολογίζονται οι επιπλέον θερμίδες από τα σάκχαρα που ενδέχεται να περιέχει ένα ποτό, όπως ένα κοκτέιλ. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί πως οδηγεί σε λιγότερο υγιεινές επιλογές φαγητού και υπερκατανάλωση τροφής. Η διακοπή του, επομένως, μπορεί να βοηθήσει και στη αποτελεσματικότερη διαχείριση του βάρους.