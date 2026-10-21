Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να υποστηρίξει τη διάθεση και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής κατά τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Menopause, το επιστημονικό περιοδικό της Αμερικανικής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης.

Η ανασκόπηση 12 κλινικών δοκιμών, στις οποίες συμμετείχαν περισσότερες από 1.000 γυναίκες ηλικίας 40 έως 65 ετών, διαπίστωσε ότι τόσο η αερόβια άσκηση όσο και οι δραστηριότητες που συνδυάζουν σώμα και νου ενδέχεται να συνδέονται με λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα και μεγαλύτερη ευεξία.

Ποια είδη άσκησης βοηθούν στα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης;

Κατά την εμμηνόπαυση είναι συχνή η εμφάνιση ψυχολογικών συμπτωμάτων, όπως η κατάθλιψη, το άγχος, η πεσμένη διάθεση, το στρες και οι δυσκολίες στη σκέψη και τη μνήμη. Τα συμπτώματα αυτά μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής.

Η συγκεκριμένη μελέτη διαπίστωσε ότι η τακτική σωματική δραστηριότητα μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση ορισμένων ψυχολογικών συμπτωμάτων και της συνολικής ευεξίας κατά την εμμηνόπαυση.

Οι δραστηριότητες που εξετάστηκαν χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες: προγράμματα βασισμένα στην αερόβια άσκηση και δραστηριότητες που συνδυάζουν σώμα και νου.

Προγράμματα με βάση την αερόβια άσκηση: περπάτημα, Zumba, αερόβια γυμναστική, χορός και τάε κβον ντο.

περπάτημα, Zumba, αερόβια γυμναστική, χορός και τάε κβον ντο. Προγράμματα που εντάχθηκαν στην κατηγορία άσκησης σώματος και νου: γιόγκα, τάι τσι, Pilates και διατάσεις.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα προγράμματα αερόβιας άσκησης εμφάνισαν τις ισχυρότερες επιδράσεις στη μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής.

Πώς μπορεί να επηρεάσει τον οργανισμό η αερόβια άσκηση

Όπως επισημαίνουν στο Health Line ειδικοί στη γυναικεία υγεία και στην εμμηνόπαυση, η αερόβια άσκηση μπορεί να επιδράσει θετικά με διάφορους τρόπους. Στους μηχανισμούς – μέσω των οποίων ενδέχεται να βελτιώνει τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης – περιλαμβάνονται η απελευθέρωση ενδορφινών, η μείωση της φλεγμονής, η βελτίωση των επιπέδων χοληστερόλης και η καλύτερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και των κύκλων του ύπνου.

Έρευνες έχουν δείξει επίσης ότι η σωματική δραστηριότητα μπορεί να επηρεάσει θετικά και την ψυχική υγεία, συμβάλλοντας στη βελτίωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους.

Οι δραστηριότητες που συνδυάζουν σώμα και νου εμφάνισαν σημαντική επίδραση κυρίως στην ψυχολογική διάσταση της ποιότητας ζωής. Αυτές οι μορφές άσκησης περιλαμβάνουν ενσυνειδητότητα, επίγνωση του σώματος και ασκήσεις αναπνοής, στοιχεία που ενδέχεται να βοηθούν στην καλύτερη ρύθμιση των συναισθημάτων.

Πολλαπλά τα οφέλη της άσκησης κατά την εμμηνόπαυση

Σε κάθε περίπτωση, οι λόγοι για τους οποίους συνιστάται η σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης, αλλά και μετά από αυτήν, εκτείνονται πολύ πέρα από τη διάθεση. Η άσκηση είναι σημαντική για την καρδιαγγειακή και τη μεταβολική υγεία, τη διατήρηση της μυϊκής μάζας και της σωματικής λειτουργικότητας, καθώς και για την υποστήριξη της υγείας των οστών.

Αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στη μέση ηλικία, καθώς οι γυναίκες βιώνουν αλλαγές στη σύσταση του σώματος, στα οστά και στην καρδιομεταβολική υγεία, οι οποίες συνδέονται τόσο με την ηλικία όσο και με την εμμηνόπαυση.

Ειδικοί επισημαίνουν πώς πέρα από την αερόβια άσκηση και τις ασκήσεις σώματος και νου, υπάρχουν και άλλες μορφές που μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη:

Ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης με το βάρος του σώματος και με αντιστάσεις: Και οι δύο κατηγορίες συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των οστών.

Και οι δύο κατηγορίες συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των οστών. Ασκήσεις χαμηλών κραδασμών: Το γρήγορο περπάτημα, η χρήση ελλειπτικού μηχανήματος και η άσκηση σε σκαλοπάτια ή μηχάνημα step ενδυναμώνουν τους μυς και υποστηρίζουν την υγεία των οστών.

Το γρήγορο περπάτημα, η χρήση ελλειπτικού μηχανήματος και η άσκηση σε σκαλοπάτια ή μηχάνημα step ενδυναμώνουν τους μυς και υποστηρίζουν την υγεία των οστών. Ασκήσεις υψηλών κραδασμών: Σε αυτές περιλαμβάνονται το τρέξιμο ή το τζόγκινγκ, το σχοινάκι και η αερόβια υψηλής έντασης. Οι δυνατοί μύες ενισχύουν τη ροή του αίματος και τη μεταφορά βασικών θρεπτικών συστατικών που βοηθούν στη διατήρηση υγιούς οστικής πυκνότητας.

Αρκεί μόνο η άσκηση για τη ψυχική υγεία;

Η σωματική δραστηριότητα αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής ευεξίας κατά τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα μπορεί να ξεπεράσει σοβαρά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης στην ψυχική υγεία απλώς και μόνο κάνοντας γυμναστική.

Οι γυναίκες που βιώνουν επίμονη κατάθλιψη, άγχος ή συμπτώματα που επηρεάζουν έντονα την ποιότητα ζωής τους χρειάζεται να αναζητούν αξιολόγηση και να συζητούν με τον γιατρό τους για όλες τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.