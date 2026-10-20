Ο τρόπος με τον οποίο ξεκινά η ημέρα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Αν και η δυσκοιλιότητα συχνά αποδίδεται στη διατροφή, οι αιτίες της δεν περιορίζονται μόνο σε όσα καταναλώνουμε.

Ο οργανισμός λειτουργεί με συγκεκριμένους βιολογικούς ρυθμούς και το έντερο επηρεάζεται από τις καθημερινές μας επιλογές, ακόμη και από εκείνες που μοιάζουν ασήμαντες. Μέσα στη βιασύνη του πρωινού, είναι εύκολο να παραμελήσουμε συνήθειες που συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος ή να κάνουμε άλλες που το επιβαρύνουν και διαταράσσουν την τακτική κένωση, επιδεινώνοντας τη δυσκοιλιότητα.

Όπως επισημαίνουν γαστρεντερολόγοι στο Health, η αναγνώριση και η διόρθωση αυτών των συνηθειών μπορεί να συμβάλει στην ομαλότερη λειτουργία του εντέρου και να περιορίσει τις πεπτικές ενοχλήσεις.

1. Δεν πίνετε νερό μόλις ξυπνήσετε

Οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν ολόκληρη τη νύχτα χωρίς να καταναλώσουν υγρά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ήπια αφυδάτωση, ιδιαίτερα όταν η πρόσληψη υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι ανεπαρκής. Μάλιστα, μελέτες δείχνουν ότι ο οργανισμός χάνει περίπου 400 έως 700 ml νερού κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου.

Η αφυδάτωση μπορεί να επιδεινώσει τη δυσκοιλιότητα, καθώς ο οργανισμός χρειάζεται σταθερή πρόσληψη υγρών για να διατηρεί τα κόπρανα μαλακά και να διευκολύνει την αποβολή τους.

Ξεκινήστε την ημέρα σας πίνοντας ένα ποτήρι νερό αμέσως μόλις ξυπνήσετε ή αφού βουρτσίσετε τα δόντια σας. Αν δεν σας αρέσει το σκέτο νερό, μπορείτε να προσθέσετε λίγο χυμό λεμονιού για περισσότερη γεύση. Εξίσου σημαντικό είναι να φροντίζετε για την επαρκή ενυδάτωσή σας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, προτιμώντας κυρίως το νερό.

2. Επιλέγετε πρωινό με λίγες φυτικές ίνες

Η συστηματική κατανάλωση τροφών με χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, όπως τα δημητριακά πρωινού με ζάχαρη, τα γλυκά αρτοσκευάσματα και το λευκό ψωμί του τοστ, μπορεί να επιδεινώσει τη δυσκοιλιότητα.

Οι φυτικές ίνες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα θρεπτικά συστατικά για την υγεία του εντέρου και συμβάλλουν στην τακτική και ευκολότερη κένωσή του. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες φυτικών ινών, με διαφορετική δράση στο πεπτικό σύστημα:

Οι διαλυτές φυτικές ίνες βρίσκονται σε τρόφιμα όπως τα όσπρια και ορισμένα φρούτα και βοηθούν ώστε τα κόπρανα να παραμένουν πιο μαλακά.

Οι αδιάλυτες φυτικές ίνες περιέχονται σε τρόφιμα όπως τα δημητριακά ολικής άλεσης, αυξάνουν τον όγκο των κοπράνων και διευκολύνουν τη μετακίνησή τους μέσα από το πεπτικό σύστημα.

Όταν το πρωινό περιλαμβάνει κυρίως τροφές φτωχές σε φυτικές ίνες, οι κενώσεις μπορεί να γίνουν λιγότερο συχνές ή πιο δύσκολες. Προσπαθήστε να συμπεριλαμβάνετε τουλάχιστον μία πηγή φυτικών ινών στο πρωινό σας. Φρούτα, δημητριακά ολικής άλεσης, σπόροι και ξηροί καρποί είναι εξαιρετικές επιλογές και μπορούν να συνδυαστούν για ένα πλούσιο και θρεπτικό πρωινό.

3. Δεν κινείστε αρκετά το πρωί

Η καθιστική ζωή αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που μπορεί να επιβαρύνει τη λειτουργία του εντέρου. Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που ακολουθούν έναν καθιστικό τρόπο ζωής έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν δυσκοιλιότητα.

Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να συμβάλει στην ανακούφιση από τη δυσκοιλιότητα, καθώς διεγείρει την κινητικότητα του εντέρου και βοηθά τα κόπρανα να μετακινούνται μέσα από το πεπτικό σύστημα.

Αν ο χρόνος σας είναι περιορισμένος το πρωί, προσπαθήστε να κάνετε έναν σύντομο περίπατο προτού ξεκινήσετε τις καθημερινές σας υποχρεώσεις. Ακόμη και λίγα λεπτά περπατήματος μπορούν να αποτελέσουν μια χρήσιμη προσθήκη στη ρουτίνα σας. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε ήπιες διατάσεις, οι οποίες βοηθούν στην ενεργοποίηση του πεπτικού συστήματος. Αν διαθέτετε περισσότερο χρόνο, μπορείτε να εντάξετε στο πρωινό σας πρόγραμμα μια μεγαλύτερης διάρκειας προπόνηση.

4. Δεν έχετε σταθερή ρουτίνα για την τουαλέτα

Η απουσία μιας σταθερής ρουτίνας για την κένωση του εντέρου, η αναβολή της τουαλέτας ή η συνήθεια να αποφεύγετε τη χρήση της όταν βρίσκεστε εκτός σπιτιού συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο δυσκοιλιότητας.

Αυτές οι συμπεριφορές μπορούν να μειώσουν την ευαισθησία του πεπτικού συστήματος στα φυσιολογικά σήματα που υποδεικνύουν την ανάγκη για κένωση. Ως αποτέλεσμα, η αποβολή των κοπράνων μπορεί να γίνει δυσκολότερη, επιδεινώνοντας τα συμπτώματα της δυσκοιλιότητας.

Όταν αισθάνεστε την ανάγκη να επισκεφθείτε την τουαλέτα, είναι σημαντικό να πηγαίνετε χωρίς μεγάλη καθυστέρηση – κατά το δυνατόν. Επιπλέον, η προσπάθεια να χρησιμοποιείτε την τουαλέτα περίπου την ίδια ώρα κάθε πρωί μπορεί να βοηθήσει στην καθιέρωση ενός σταθερού προγράμματος κενώσεων, συμβάλλοντας στην ανακούφιση από τη δυσκοιλιότητα.

5. Αγνοείτε τις παρενέργειες φαρμάκων και συμπληρωμάτων

Ορισμένα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν τη δυσκοιλιότητα, επηρεάζοντας τη φυσιολογική λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Ανάλογα με τον τρόπο δράσης τους, μπορεί να επιβραδύνουν την πέψη, να εμποδίζουν τη μετάδοση των νευρικών σημάτων που προκαλούν την ανάγκη για κένωση ή να μειώνουν την περιεκτικότητα των κοπράνων σε νερό.

Μεταξύ των φαρμάκων και συμπληρωμάτων που έχουν συνδεθεί με τη δυσκοιλιότητα περιλαμβάνονται τα φάρμακα της κατηγορίας GLP-1, ορισμένα παυσίπονα, τα συμπληρώματα σιδήρου και τα συμπληρώματα φυτικών ινών.

Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα κάποιο νέο φάρμακο ή συμπλήρωμα διατροφής και λίγο αργότερα εμφανίσατε δυσκοιλιότητα, είναι σημαντικό να ενημερώσετε τον γιατρό σας. Ανάλογα με τα συμπτώματά σας, ο γιατρός μπορεί να συστήσει προσαρμογή της δοσολογίας ή αντικατάσταση του προϊόντος με κάποια άλλη επιλογή.

6. Ξυπνάτε πολύ νωρίς ή κοιμάστε υπερβολικά

Ο ύπνος επηρεάζει περισσότερες λειτουργίες του οργανισμού από όσες ίσως φαντάζεστε, μεταξύ των οποίων και τη δραστηριότητα του εντέρου. Το να ξυπνάτε πολύ αργότερα από τη συνηθισμένη σας ώρα ή να μην εξασφαλίζετε αρκετές ώρες ξεκούρασης μπορεί να επιδεινώσει τη δυσκοιλιότητα.

Οι διαταραχές του ύπνου, όπως η αϋπνία και ο υπερβολικός ύπνος, μπορούν να απορρυθμίσουν τον φυσιολογικό βιολογικό ρυθμό του οργανισμού, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων την επίσκεψη στην τουαλέτα, ενώ έχουν συνδεθεί και με εμφάνιση δυσκοιλιότητας.

Οι ειδικοί συνιστούν στους περισσότερους ενήλικες να κοιμούνται από 7 έως 9 ώρες κάθε βράδυ. Εάν δυσκολεύεστε να διατηρήσετε μια φυσιολογική διάρκεια ύπνου, είναι χρήσιμο να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας, ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τρόπους βελτίωσης της καθημερινής σας ρουτίνας.

Σε κάθε περίπτωση, υιοθέτηση πιο σταθερών συνηθειών ύπνου μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση του φυσιολογικού ρυθμού του οργανισμού και, κατ’ επέκταση, στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου.