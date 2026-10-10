Δύο άνθρωποι μολύνονται από τον ίδιο ιό. Ο ένας εμφανίζει ελάχιστα συμπτώματα. Ο άλλος δυσκολεύεται να αναπνεύσει και μπορεί να χρειαστεί νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά;

Η ηλικία,

τα υποκείμενα νοσήματα,

η ανοσοκαταστολή και

το ιστορικό εμβολιασμού

επηρεάζουν τον κίνδυνο σοβαρής COVID-19. Δεν εξηγούν, όμως, όλες τις διαφορές που παρατηρούνται στην εξέλιξη της λοίμωξης.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό iScience αναζητά απαντήσεις σε έναν συγκεκριμένο μηχανισμό του ανοσοποιητικού συστήματος: τη δράση των CD8+ Τ-κυττάρων, γνωστών και ως «κυττάρων-φονέων».

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς που πέρασαν ήπια την COVID-19 παρουσίαζαν διαφορετική και αποτελεσματικότερη κυτταρική απόκριση σε σύγκριση με όσους νόσησαν σοβαρά. Το εύρημα δεν αποδεικνύει ακόμη σχέση αιτίας και αποτελέσματος, προσφέρει όμως σημαντικά στοιχεία για την κατανόηση της νόσου και τον σχεδιασμό μελλοντικών εμβολίων.

Τα κύτταρα που αναλαμβάνουν δράση όταν ο ιός έχει ήδη εισβάλει

Τα αντισώματα αποτελούν έναν από τους βασικούς μηχανισμούς άμυνας απέναντι στους ιούς. Αναγνωρίζουν συγκεκριμένες δομές τους και μπορούν να εμποδίσουν την είσοδό τους στα κύτταρα.

Τα CD8+ Τ-κύτταρα έχουν διαφορετική αποστολή: αναγνωρίζουν κύτταρα που έχουν ήδη μολυνθεί και μπορούν να τα καταστρέψουν, περιορίζοντας την εξάπλωση της λοίμωξης.

Όπως επισημαίνεται σε επιστημονική ανασκόπηση του 2025 για την κυτταρική ανοσία απέναντι στον SARS-CoV-2, οι έγκαιρες και αποτελεσματικές αποκρίσεις των CD8+ Τ-κυττάρων έχουν συσχετιστεί με καλύτερο έλεγχο του ιού και ηπιότερη νόσο. Παράλληλα, ορισμένα από αυτά τα κύτταρα αποκτούν χαρακτηριστικά ανοσολογικής μνήμης, επιτρέποντας στον οργανισμό να αντιδράσει σε μια επόμενη έκθεση.

Η παρουσία τους, ωστόσο, δεν αρκεί από μόνη της. Η αποτελεσματικότητα της άμυνας εξαρτάται και από τη λειτουργική τους κατάσταση. Αυτή τη διαφορά θέλησαν να εξετάσουν οι επιστήμονες.

Τι αποκάλυψε η ανάλυση 8.402 Τ-κυττάρων

Η ερευνητική ομάδα, με τη συμμετοχή επιστημόνων από τα πανεπιστήμια Columbia και Texas A&M στις ΗΠΑ και το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Minas Gerais στη Βραζιλία, επέλεξε μια πιο ελεγχόμενη προσέγγιση.

Πολλές προηγούμενες μελέτες συνέκριναν ασθενείς με διαφορετικά γενετικά χαρακτηριστικά του ανοσοποιητικού συστήματος. Ένα από αυτά είναι το σύστημα HLA, το οποίο επηρεάζει ποια τμήματα ενός ιού παρουσιάζονται στα Τ-κύτταρα για να αναγνωριστούν.

Ο καθηγητής Moriya Tsuji θέλησε να περιορίσει αυτή τη διαφορά. Όπως εξήγησε στην παρουσίαση της έρευνας από το Texas A&M, στόχος του δεν ήταν να συγκρίνει «μήλα με πορτοκάλια», αλλά ένα πράσινο με ένα κόκκινο μήλο.

Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές εξέτασαν δείγματα αίματος από 42 ασθενείς με κοινό χαρακτηριστικό τον τύπο HLA-A2. Τα δείγματα είχαν συλλεχθεί το 2020, πριν γίνουν διαθέσιμα τα εμβόλια κατά της COVID-19.

Στη συνέχεια ανέλυσαν 8.402 Τ-κύτταρα που αντιδρούσαν στον SARS-CoV-2, αναζητώντας διαφορές ανάμεσα στους ασθενείς με ήπια και σοβαρή νόσο.

Στους ασθενείς με ήπια COVID-19 εντοπίστηκαν περισσότερα CD8+ Τ-κύτταρα με ισχυρή, πολυεπίπεδη απόκριση. Η δραστηριότητά τους μπορούσε να ανιχνευθεί για διάστημα έως και τεσσάρων μηνών.

Αντίθετα, στους ασθενείς με σοβαρή νόσο καταγράφηκαν πληθυσμοί Τ-κυττάρων με δυσλειτουργικά χαρακτηριστικά, γεγονός που υποδηλώνει ότι η κυτταρική άμυνα δεν λειτουργούσε με την ίδια αποτελεσματικότητα.

Η διαφορά, επομένως, δεν αφορούσε μόνο πόσα Τ-κύτταρα διέθετε κάθε ασθενής, αλλά και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στη λοίμωξη.

Γιατί οι μεταλλάξεις δεν εξουδετερώνουν πάντα την κυτταρική ανοσία

Μία από τις σημαντικότερες προεκτάσεις της μελέτης αφορά την ανθεκτικότητα της ανοσολογικής προστασίας απέναντι στις παραλλαγές του SARS-CoV-2.

Οι μεταλλάξεις μπορούν να αλλάξουν περιοχές της πρωτεΐνης ακίδας, δυσκολεύοντας την αναγνώριση του ιού από ορισμένα αντισώματα. Τα CD8+ Τ-κύτταρα, όμως, αναγνωρίζουν και τμήματα πρωτεϊνών που προέρχονται από το εσωτερικό του ιού. Πολλά από αυτά τα τμήματα παραμένουν σχετικά σταθερά μεταξύ διαφορετικών παραλλαγών.

Σύμφωνα με επιστημονική ανασκόπηση για τις αποκρίσεις των Τ-κυττάρων στον SARS-CoV-2, σημαντικό μέρος της κυτταρικής ανοσίας μπορεί να διατηρείται ακόμη και όταν οι μεταλλάξεις μειώνουν την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων αντισωμάτων.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα Τ-κύτταρα είναι ανεπηρέαστα από τις μεταλλάξεις. Ορισμένες αλλαγές του ιού μπορούν να περιορίσουν την αναγνώριση συγκεκριμένων στόχων. Ωστόσο, η δυνατότητα των Τ-κυττάρων να αναγνωρίζουν περισσότερα από ένα τμήματα του SARS-CoV-2 αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.

Η χαρτογράφηση των στόχων που αναγνωρίζουν τα CD8+ Τ-κύτταρα σε ανθρώπους που ανάρρωσαν από COVID-19 έχει ήδη αναδείξει την πολυπλοκότητα αυτής της απόκρισης και τη σημασία της για την ανάπτυξη νέων εμβολιαστικών στρατηγικών.

Μπορούν τα εμβόλια του μέλλοντος να στοχεύουν πιο σταθερά τμήματα του ιού;

Η έρευνα για τα Τ-κύτταρα ενισχύει το ενδιαφέρον για εμβόλια που δεν θα βασίζονται αποκλειστικά στην αναγνώριση της πρωτεΐνης ακίδας. Μία από τις στρατηγικές που εξετάζονται είναι η ενεργοποίηση CD8+ Τ-κυττάρων απέναντι σε πολλαπλούς, σχετικά σταθερούς στόχους του SARS-CoV-2.

Η προσέγγιση έχει ήδη δοκιμαστεί σε προκλινικό επίπεδο. Σε μελέτη του 2024 για ένα πολυεπιτοπικό εμβόλιο, οι ερευνητές συνδύασαν στόχους για αντισώματα και Τ-κύτταρα. Σε πειράματα με γενετικά τροποποιημένα ποντίκια καταγράφηκαν ανοσολογικές αποκρίσεις και προστασία απέναντι σε διαφορετικές παραλλαγές του ιού. Πρόκειται για ενθαρρυντικά αποτελέσματα, όχι όμως για απόδειξη αποτελεσματικότητας στον άνθρωπο.

Επιπλέον, η νέα μελέτη του iScience δεν αποδεικνύει ότι η ισχυρότερη απόκριση των Τ-κυττάρων ήταν εκείνη που προκάλεσε την ηπιότερη νόσηση. Είναι πιθανό να συνέβαλε στην προστασία, αλλά δεν μπορεί ακόμη να αποκλειστεί ότι η ίδια η σοβαρή λοίμωξη επηρέασε αρνητικά τη λειτουργία αυτών των κυττάρων.

Αυτό είναι και το επόμενο κρίσιμο βήμα: να αποδειχθεί η αιτιώδης σχέση ανάμεσα στη συγκεκριμένη κυτταρική απόκριση και στην προστασία από τη σοβαρή COVID-19. Μόνο τότε τα ευρήματα θα μπορούν να αξιοποιηθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια στον σχεδιασμό εμβολίων που θα ενισχύουν στοχευμένα αυτούς τους μηχανισμούς.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για την προστασία σήμερα

Η ανάπτυξη εμβολίων νέας γενιάς δεν αναιρεί την αξία των ήδη διαθέσιμων εμβολίων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξακολουθεί να επισημαίνει τον ρόλο του εμβολιασμού στην προστασία από τη σοβαρή COVID-19 και τον θάνατο, ιδιαίτερα για τις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Στην Ελλάδα, ο ΕΟΔΥ παρέχει πληροφορίες για τη νόσο:

τους παράγοντες κινδύνου και

τα μέτρα πρόληψης

ενώ η επιδημιολογική επιτήρηση συνεχίζεται, όπως αποτυπώνεται και στα ενημερωτικά δελτία του οργανισμού.

Η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα παραμένει, καθώς ο ιός συνεχίζει να κυκλοφορεί και να εξελίσσεται. Τα δεδομένα επιτήρησης του ΠΟΥ καταγράφουν την παρουσία διαφορετικών παραλλαγών και τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση από τη νόσο, αν και η πληρότητα των στοιχείων διαφέρει μεταξύ των χωρών.

Η νέα μελέτη αφορά, συνεπώς, μια πιθανή μελλοντική βελτίωση της προστασίας και όχι κάποια αλλαγή στις σημερινές συστάσεις εμβολιασμού.

Από την COVID-19 στον καρκίνο και τον HIV

Η αξιοποίηση των Τ-κυττάρων δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση του SARS-CoV-2.

Ο καθηγητής Moriya Tsuji και οι συνεργάτες του μελετούν στρατηγικές ενίσχυσης της κυτταρικής ανοσίας και για άλλες ασθένειες, όπως η ελονοσία, η λοίμωξη από HIV και ο καρκίνος.

Οι μηχανισμοί αυτών των ασθενειών διαφέρουν σημαντικά. Κοινό στοιχείο, ωστόσο, είναι η προσπάθεια να προσδιοριστεί ποιοι πληθυσμοί Τ-κυττάρων μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματικότερη ανοσολογική άμυνα και πώς μπορούν να ενεργοποιηθούν με ασφάλεια.

Η μελέτη των 42 ασθενών δεν δίνει ακόμη την απάντηση στο γιατί δύο άνθρωποι μπορεί να βιώσουν τόσο διαφορετικά την ίδια λοίμωξη. Αναδεικνύει, όμως, έναν μηχανισμό που αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω.

Γιατί η επόμενη πρόοδος απέναντι στην COVID-19 ίσως δεν εξαρτηθεί μόνο από το πόσο γρήγορα θα αναγνωρίζουμε τις νέες μεταλλάξεις, αλλά και από το πόσο αποτελεσματικά θα μπορούμε να ενεργοποιούμε τις άμυνες που ήδη διαθέτει ο οργανισμός μας.