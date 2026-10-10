Η φλεγμονή είναι ένας μηχανισμός άμυνας του οργανισμού. Όταν, όμως, παραμένει ενεργή για μεγάλο διάστημα, η προστασία μετατρέπεται σε επιβάρυνση — και η καρδιά βρίσκεται στο επίκεντρο του προβλήματος. Μελέτη σε σχεδόν μισό εκατομμύριο ανθρώπους συνδέει τη χρόνια, χαμηλού βαθμού φλεγμονή με αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία της καρδιάς, αλλά και με υψηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Παράλληλα, αναδεικνύει τέσσερις βασικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη χρόνια φλεγμονή, φωτίζοντας κρίσιμες πτυχές της σύνδεσης του καθημερινού τρόπου ζωής με την υγεία της καρδιάς.

Τι εξέτασε η μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα υγείας από 488.079 ενηλίκους ηλικίας 40 έως 69 ετών, οι οποίοι συμμετείχαν στη UK Biobank, μια μεγάλη, μακροχρόνια μελέτη υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στόχος τους ήταν να κατανοήσουν πώς συνδέεται η χρόνια φλεγμονή με την καρδιά και ποιοι παράγοντες σχετίζονται με υψηλότερα επίπεδά της.

Για τον σκοπό αυτό μέτρησαν τα ακετύλια γλυκοπρωτεϊνών, γνωστά ως GlycA, έναν δείκτη στο αίμα που αντανακλά τη μακροχρόνια, χαμηλού βαθμού φλεγμονή.

Στη συνέχεια συνέκριναν τα επίπεδα του δείκτη με την κατάσταση της καρδιάς, τα καρδιαγγειακά συμβάματα και με στοιχεία του τρόπου ζωής, το σωματικό λίπος, την ψυχική υγεία, κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και γενετικά χαρακτηριστικά. Ορισμένοι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν επίσης σε απεικονιστικές εξετάσεις της καρδιάς και πρόσθετες αιματολογικές εξετάσεις.

Τι έδειξε η έρευνα

Τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα GlycA έτειναν να έχουν παχύτερα τοιχώματα της καρδιάς, μικρότερες καρδιακές κοιλότητες και χαμηλότερο όγκο παλμού. Αυτό σημαίνει ότι η καρδιά τους αντλούσε λιγότερο αίμα με κάθε χτύπο.

Παράλληλα, όσοι είχαν τα υψηλότερα επίπεδα φλεγμονής εμφάνιζαν 43% υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε σύγκριση με εκείνους που είχαν τα χαμηλότερα. Σε αυτά περιλαμβάνονταν το έμφραγμα, το εγκεφαλικό επεισόδιο, η καρδιακή ανεπάρκεια και ο θάνατος από καρδιαγγειακά αίτια.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης πρωτεΐνες που συμμετέχουν στη μετάδοση φλεγμονωδών σημάτων και ενδέχεται να βοηθούν στην εξήγηση της σύνδεσης ανάμεσα στη φλεγμονή και τις αλλαγές στην καρδιά. Ποιοι παράγοντες, όμως, συνδέονταν εξαρχής με υψηλότερη φλεγμονή;

Οι 4 βασικοί παράγοντες υψηλότερης φλεγμονής

Οι παράγοντες που συνδέονταν πιο έντονα με υψηλή φλεγμονή ήταν

το κοιλιακό λίπος,

το κάπνισμα,

η ψυχολογική επιβάρυνση

το χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο

Τα καταθλιπτικά συμπτώματα και ορισμένες άλλες κατανομές του σωματικού λίπους – πέρα από το κοιλιακό – σχετίζονταν επίσης με υψηλότερα επίπεδα φλεγμονής. Αντίθετα, η σωματική δραστηριότητα, η πιο υγιεινή διατροφή και το υψηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο συνδέονταν με χαμηλότερα επίπεδα.

Τα ευρήματα αυτά δεν αποδεικνύουν ότι κάποιος μεμονωμένος παράγοντας προκαλεί φλεγμονή ή καρδιακά προβλήματα. Η μελέτη ήταν παρατηρητική, δηλαδή εντόπισε συσχετίσεις και όχι σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι σωματικοί, συναισθηματικοί και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες μπορούν να διαδραματίζουν ρόλο στις φλεγμονώδεις διεργασίες του οργανισμού.

Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τη χρόνια φλεγμονή

Δεν υπάρχει μία και μοναδική συνήθεια που να εξαλείφει τη χρόνια φλεγμονή. Ωστόσο, αρκετές γνώριμες πρακτικές που ωφελούν την καρδιά συνδέθηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη με χαμηλότερα επίπεδά της.

Βάλτε την άσκηση στη ζωή σας. Η τακτική σωματική δραστηριότητα συσχετίστηκε με χαμηλότερη φλεγμονή. Το περπάτημα, η προπόνηση ενδυνάμωσης, το ποδήλατο ή οποιαδήποτε άλλη μορφή κίνησης απολαμβάνετε μπορούν να συμβάλουν.

Επιλέξτε ισορροπημένα γεύματα. Η πιο υγιεινή διατροφή συνδέθηκε με χαμηλότερη φλεγμονή. Δεν χρειάζεται να αναζητάτε την τέλεια «αντιφλεγμονώδη» δίαιτα. Δώστε έμφαση σε μη επεξεργασμένα ή ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα, σε τροφές φυτικής προέλευσης και σε επιλογές πλούσιες σε φυτικές ίνες.

Πάρτε το στρες στα σοβαρά. Η ψυχολογική επιβάρυνση ήταν ένας από τους παράγοντες που συνδέονταν στενότερα με τη φλεγμονή. Η ψυχοθεραπεία, η κοινωνική σύνδεση, η άσκηση και η δημιουργία περισσότερου ελεύθερου χρόνου στο πρόγραμμά σας μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση του άγχους.

Αν καπνίζετε, κόψτε το. Το κάπνισμα συνδέθηκε έντονα με υψηλότερη φλεγμονή. Το εύρημα αυτό προστίθεται στα ήδη καλά τεκμηριωμένα οφέλη της διακοπής του για την υγεία.

Για όσους ανησυχούν για την υγεία της καρδιάς τους, η υιοθέτηση συνηθειών που συμβάλλουν στον περιορισμό της φλεγμονής είναι ένας τρόπος να αναλάβουν δράση. Οι παραπάνω επιλογές δεν αποτελούν γρήγορες – ούτε «μαγικές» – λύσεις. Είναι πρακτικοί τρόποι για τη μακροχρόνια υποστήριξη της καρδιαγγειακής υγείας.