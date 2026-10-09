Η τριχόπτωση αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που απασχολούν άνδρες και γυναίκες, ιδιαίτερα μετά τα 40. Για ορισμένους, η πρώτη ένδειξη είναι περισσότερες τρίχες στη βούρτσα ή στο ντους. Για άλλους, μια χωρίστρα που γίνεται πιο έντονη, μια αλογοουρά που λεπταίνει ή η σταδιακή υποχώρηση της γραμμής των μαλλιών.

Και κάπου εκεί ξεκινά η αναζήτηση λύσεων. Η αγορά κατακλύζεται από συμπληρώματα, ορούς και θεραπείες που υπόσχονται πλούσια, δυνατά μαλλιά μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι αρκετά πιο σύνθετη. Η απώλεια μαλλιών μπορεί να σχετίζεται με διαφορετικούς παράγοντες που συχνά δρουν ταυτόχρονα. Η κληρονομικότητα, οι ορμονικές μεταβολές, οι διατροφικές ελλείψεις, το στρες και ορισμένα προβλήματα υγείας μπορούν να επηρεάσουν τον φυσιολογικό κύκλο ανάπτυξης της τρίχας.

Αυτό σημαίνει ότι η λύση δεν βρίσκεται απαραίτητα σε ένα ακόμη προϊόν περιποίησης ή σε κάποιο συμπλήρωμα. Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα μπορεί να είναι μια επίσκεψη στον γιατρό και ορισμένες στοχευμένες εξετάσεις αίματος.

Ειδικοί εξηγούν ποιες εξετάσεις μπορούν να βοηθήσουν, τι πρέπει να συζητήσετε με τον γιατρό σας και ποιες αλλαγές ενδέχεται να συμβάλουν στην αποκατάσταση της υγείας των μαλλιών.

Γιατί η τριχόπτωση γίνεται πιο σύνθετη μετά τα 40

Η τριχόπτωση δεν έχει πάντα μία και μοναδική αιτία. Διαφορετικοί μηχανισμοί μπορεί να συνυπάρχουν, για αυτό και σπάνια υπάρχει μία λύση που να λειτουργεί για όλους.

Η κληρονομικότητα και η ευαισθησία των τριχοθυλακίων στα ανδρογόνα μπορεί να συμβάλλουν στη σταδιακή αραίωση των μαλλιών. Παράλληλα, παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής ή το περιβάλλον ενδέχεται να προκαλέσουν αυξημένη απώλεια τριχών.

Στις γυναίκες, ιδιαίτερα κατά την περιεμμηνόπαυση, η μείωση των οιστρογόνων και της προγεστερόνης μπορεί επίσης να επηρεάσει την υγεία των μαλλιών, καθώς πρόκειται για ορμόνες που συμβάλλουν στην προστασία τους και προάγουν την ανάπτυξή τους.

Οι εξετάσεις αίματος μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό πιθανών ελλείψεων ή υποκείμενων προβλημάτων υγείας που συμβάλλουν στην τριχόπτωση, συμπληρώνοντας μια δερματολογική αξιολόγηση.

Οι εξετάσεις αίματος που προτείνουν οι ειδικοί

Γενική αίματος: Η γενική αίματος μπορεί να αποκαλύψει την ύπαρξη αναιμίας, καθώς και άλλες αιματολογικές διαταραχές που ενδέχεται να επηρεάζουν την υγεία των μαλλιών.

Φερριτίνη και σίδηρος: Ο έλεγχος των επιπέδων σιδήρου και φερριτίνης μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμος, καθώς η έλλειψη σιδήρου είναι ένας από τους παράγοντες που μπορούν να ενισχύσουν την τριχόπτωση. Η φερριτίνη είναι η πρωτεΐνη που αποθηκεύει τον σίδηρο στον οργανισμό και αποτελεί σημαντικό δείκτη των αποθεμάτων του.

Έλεγχος θυρεοειδούς: Οι ειδικοί επισημαίνουν τη σημασία του ελέγχου της λειτουργίας του θυρεοειδούς, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ανεξήγητης τριχόπτωσης. Ο έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει τις εξετάσεις: TSH (θυρεοειδοτρόπος ορμόνη), Ελεύθερη Τ3 (FT3), Ελεύθερη Τ4 (FT4). Τόσο ο υποθυρεοειδισμός όσο και ο υπερθυρεοειδισμός μπορούν να επηρεάσουν τον φυσιολογικό κύκλο ανάπτυξης της τρίχας.

Βιταμίνη D: Η εξέταση της 25-υδροξυβιταμίνης D (25-OH D) μπορεί να είναι χρήσιμη, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ενδείξεις πιθανής ανεπάρκειας.

Βιταμίνη Β12 και ψευδάργυρος: Ο έλεγχος αυτών των θρεπτικών συστατικών συνιστάται όταν η διατροφή, τα συμπτώματα ή το ιατρικό ιστορικό υποδηλώνουν πιθανή έλλειψη.

Ορμονικός έλεγχος: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διερεύνηση της τριχόπτωσης μπορεί να περιλαμβάνει εξετάσεις ορμονών, όπως: Τεστοστερόνη, DHEA-S (θειική δεϋδροεπιανδροστερόνη), οιστραδιόλη και προλακτίνη. Οι ορμονικές εξετάσεις δεν είναι απαραίτητες σε όλους και η επιλογή τους εξαρτάται από τα συμπτώματα και το ιατρικό ιστορικό. Στις γυναίκες, ο συγκεκριμένος έλεγχος αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν η τριχόπτωση συνοδεύεται από ακανόνιστη έμμηνο ρύση, εμφάνιση ακμής ή αυξημένη τριχοφυΐα σε ασυνήθιστα σημεία.

Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τι μπορείτε να κάνετε

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι δεν πρέπει να αναζητούμε συγκεκριμένες «μαγικές» τιμές στις αιματολογικές εξετάσεις. Δεν υπάρχει ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο επίπεδο φερριτίνης, βιταμίνης D, βιταμίνης Β12, ψευδαργύρου ή θυρεοειδικών ορμονών που να εγγυάται την ανάπτυξη των μαλλιών.

Ο στόχος είναι – πάντα με ιατρική αξιολόγηση – να εντοπιστούν πραγματικές ελλείψεις και με τον κατάλληλο τρόπο να διορθωθούν, ώστε οι τιμές να επανέλθουν στα φυσιολογικά όρια.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προταθούν και αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες. Για την υποστήριξη της ανάπτυξης των μαλλιών, ειδικοί προτείνουν γεύματα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, με επαρκείς ποσότητες πρωτεΐνης, υγιεινών λιπαρών και ιχνοστοιχείων, των οποίων η έλλειψη μπορεί να συμβάλει στην τριχόπτωση.

Η κατανάλωση των παρακάτω τροφών βοηθάει στην κάλυψη των αναγκών του οργανισμού σε σημαντικά θρεπτικά συστατικά, αλλά παράλληλα υποστηρίζει και τη συνολική υγεία. Στις τροφές που προτείνονται περιλαμβάνονται:

Άπαχο κόκκινο κρέας

Σολομός

Πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Κολοκυθόσποροι

Φακές

Αυγά

Κοτόπουλο

Στραγγιστό γιαούρτι

Τυρί cottage

Κινόα

Συμπληρώματα για την τριχόπτωση

Τα συμπληρώματα διατροφής μπορούν να φανούν χρήσιμα σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η στοχευμένη χορήγηση συγκεκριμένων βιταμινών και θρεπτικών συστατικών είναι προτιμότερη από τη λήψη πολυσύνθετων σκευασμάτων που διαφημίζονται γενικά για την υγεία των μαλλιών.

Η αγορά πολλών διαφορετικών συμπληρωμάτων με την πρώτη εμφάνιση αυξημένης τριχόπτωσης δεν αποτελεί σωστή προσέγγιση. Η μεγαλύτερη ποσότητα βιταμινών και θρεπτικών συστατικών δεν συνεπάγεται απαραίτητα καλύτερα αποτελέσματα.

Αντίθετα, είναι προτιμότερο να λαμβάνονται μόνο τα συμπληρώματα που συστήνει ο γιατρός, με βάση συγκεκριμένες ελλείψεις που έχουν διαπιστωθεί. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η υπερβολική πρόσληψη βιταμινών και άλλων συστατικών που ο οργανισμός δεν χρειάζεται σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Σε περιπτώσεις σοβαρότερης έλλειψης ορισμένων θρεπτικών συστατικών, όπως ο σίδηρος, ή όταν υπάρχει ανεπαρκής απορρόφηση του σιδήρου που λαμβάνεται από το στόμα, ενδέχεται να χρειαστεί ενδοφλέβια χορήγηση. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή της κατάλληλης αντιμετώπισης πρέπει να γίνεται με ιατρική καθοδήγηση.

Η τριχόπτωση είναι σύμπτωμα, όχι διάγνωση

Οι τοπικές θεραπείες και άλλες μέθοδοι αντιμετώπισης της τριχόπτωσης, όπως η μινοξιδίλη, έχουν τη θέση τους στη θεραπευτική προσέγγιση. Ωστόσο, οι αιματολογικές εξετάσεις αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για τον εντοπισμό πιθανών υποκείμενων αιτιών.

Η αντιμετώπιση μιας έλλειψης ή μιας διαταραχής μπορεί να ωφελήσει όχι μόνο τα μαλλιά, αλλά και τη συνολική υγεία. Για παράδειγμα, η διόρθωση μιας διατροφικής ανεπάρκειας μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση και άλλων συμπτωμάτων, όπως η κόπωση, που ενδέχεται να μην είχαν συνδεθεί αρχικά με την ίδια αιτία.

Το σημαντικότερο που πρέπει να γνωρίζουν τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες είναι ότι η τριχόπτωση αποτελεί σύμπτωμα και όχι διάγνωση. Ο πραγματικός στόχος δεν είναι απλώς να σταματήσει η απώλεια των μαλλιών, αλλά να κατανοήσουμε γιατί μεταβλήθηκε εξαρχής ο φυσιολογικός κύκλος ανάπτυξής τους.