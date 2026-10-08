Τα περιστατικά επτά τύπων καρκίνου έχουν αυξηθεί απότομα στους νεότερους ανθρώπους, σύμφωνα με μεγάλη νέα έρευνα. Τα ευρήματα σήμαναν συναγερμό με προειδοποιήσεις ότι οι επιλογές που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής κοστίζουν χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο.

Συγκεκριμένα, ανάλυση δεδομένων από την Αγγλία, τις ΗΠΑ και την Ολλανδία, που πραγματοποίησε το Παγκόσμιο Ταμείο Έρευνας για τον Καρκίνο (WCRF), εντόπισε «σημαντικές αυξήσεις» στους καρκίνους πρώιμης έναρξης για επτά τύπους καρκίνου στην Αγγλία, πέντε στις ΗΠΑ και τέσσερις στην Ολλανδία.

Παρότι ο καρκίνος αυξάνεται παγκοσμίως σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, η άνοδος των περιστατικών πρώιμης έναρξης είναι ταχύτερη από εκείνη που καταγράφεται στις υπόλοιπες ηλικίες.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα στοιχεία αντανακλούν την εντεινόμενη παγκόσμια επιδημία παχυσαρκίας, την κακή διατροφή και την ανεπαρκή σωματική άσκηση, αλλά και την αυξανόμενη ενημέρωση για τον καρκίνο και την πιο έγκαιρη διάγνωση. Οι συντάκτες της έρευνας επισημαίνουν ότι ο καρκίνος στους ανθρώπους κάτω των 50 ετών παραμένει ασυνήθιστος, με τη διάμεση ηλικία διάγνωσης να ξεπερνά τα 60 έτη. Ωστόσο, η τάση προκαλεί ανησυχία.

«Μια ωρολογιακή βόμβα»

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ειδικοί στον Guardian χαρακτηρίζουν το πρόβλημα ως «μια ωρολογιακή βόμβα που πρέπει να εξουδετερώσουμε το συντομότερο δυνατόν, διαφορετικά οι αριθμοί αναμφίβολα θα συνεχίσουν να αυξάνονται». «Η συνολική τάση είναι επίσης ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς εκδηλώνεται σε ένα περιβάλλον όπου παράγοντες του τρόπου ζωής συμβάλλουν σε χιλιάδες θανάτους».

Οι επτά τύποι καρκίνου που αυξάνονται

Από τους 12 τύπους όγκων που μελετήθηκαν στην Αγγλία, η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του προστάτη στους άνδρες κάτω των 50 ετών αυξήθηκε από ένα περιστατικό ανά 100.000 άτομα το 2001 σε 3,6 ανά 100.000 το 2023.

Την ίδια περίοδο, η συχνότητα του καρκίνου του εντέρου στους κάτω των 50 ετών εκτινάχθηκε από 3,9 σε 8,4 περιστατικά ανά 100.000 άτομα. Παράλληλα, οι καρκίνοι της μήτρας και των νεφρών πρώιμης έναρξης διπλασιάστηκαν επίσης, φτάνοντας τα 3,9 και τα 3 περιστατικά ανά 100.000 άτομα αντίστοιχα.

Η συχνότητα του καρκίνου του μαστού στους κάτω των 50 ετών αυξήθηκε, αν και λιγότερο απότομα, από 42 σε 47,5 περιστατικά ανά 100.000 άτομα το 2023. Αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στους καρκίνους του παγκρέατος και του ήπατος πρώιμης έναρξης.

Στις ΗΠΑ, η ανάλυση επίσημων δεδομένων από το 2000 και μετά έδειξε ότι η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου των νεφρών στους κάτω των 50 ετών υπερδιπλασιάστηκε: από 2,5 περιστατικά ανά 100.000 άτομα το 2000 σε 5,3 το 2023. Οι καρκίνοι του εντέρου, της μήτρας και του παγκρέατος αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 50%, ενώ ο καρκίνος του μαστού κατά περίπου 20%.

Στην Ολλανδία, οι ερευνητές εντόπισαν σημαντικές αυξήσεις στους καρκίνους του εντέρου, των νεφρών, του ήπατος και του τραχήλου της μήτρας πρώιμης έναρξης.

Αντίθετα, η συχνότητα του καρκίνου του πνεύμονα στους κάτω των 50 ετών μειώθηκε και στις τρεις χώρες, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη υποχώρηση του καπνίσματος.

Η δρ Γιώτα Μήτρου, εκτελεστική διευθύντρια έρευνας και πολιτικής του WCRF, χαρακτήρισε την πορεία αυτή «ανησυχητική».

«Πίσω από κάθε αριθμό βρίσκεται ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει τον καρκίνο νωρίτερα από ό,τι θα περίμενε ο ίδιος, η οικογένειά του και συχνά ο γιατρός του. Παρότι ο καρκίνος εξακολουθεί να είναι πολύ συχνότερος στους μεγαλύτερους ενήλικες, αυτές οι μεταβολές στις νεότερες γενιές πρέπει να αντιμετωπιστούν ως σοβαρή προτεραιότητα για την έρευνα και την πρόληψη του καρκίνου», τόνισε.

Οι παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στην αύξηση

Σύμφωνα με το WCRF, στην τάση αυτή θα μπορούσαν να συμβάλλουν παράγοντες κινδύνου όπως τα αυξανόμενα επίπεδα παχυσαρκίας, η κακή διατροφή, η ανεπαρκής άσκηση, η κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα και η έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως ρύποι, χημικές ουσίες, πλαστικά, καθώς και η ρύπανση του νερού και του αέρα.

Περίπου το 40% των καρκίνων συνδέεται με τέτοιου είδους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου. Ωστόσο, η μεγαλύτερη ενημέρωση για τα συμπτώματα του καρκίνου σημαίνει επίσης ότι οι άνθρωποι είναι πιθανότερο να διαγνωστούν νωρίτερα.

«Παρότι δεν κατανοούμε πλήρως γιατί εμφανίζονται περισσότεροι καρκίνοι σε ανθρώπους κάτω των 50 ετών, είναι πιθανό να διαδραματίζουν ρόλο παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τον καρκίνο, όπως το υπερβάλλον βάρος και η παχυσαρκία, η διατροφή, η κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα», δήλωσε η δρ Βανέσα Γκόρντον-Ντσίγκου, υπεύθυνη αξιοποίησης των ερευνητικών ευρημάτων στο WCRF.

«Ταυτόχρονα, το κοινό ενημερώνεται όλο και περισσότερο για τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τον καρκίνο, καθώς και για τα σημεία και τα συμπτώματα της νόσου που πρέπει να προσέχει. Επομένως, είναι πιθανότερο να αναζητήσει ιατρική φροντίδα όταν τα εμφανίσει».

Παρότι περισσότεροι καρκίνοι διαγιγνώσκονται σε πιο πρώιμο στάδιο, «η αύξηση των διαγνώσεων δεν εξηγεί ολόκληρη την εικόνα και χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να κατανοήσουμε τους καρκίνους πρώιμης έναρξης», πρόσθεσε.

Το πρόβλημα ξεπερνά τα σύνορα μιας χώρας

Η αύξηση των περιστατικών καρκίνου στις νεότερες ηλικίες αναδεικνύει μια πρόκληση που ξεπερνά τα σύνορα μιας χώρας. Παρότι η νόσος παραμένει συχνότερη στους μεγαλύτερους ανθρώπους, οι μεταβολές στους κάτω των 50 ετών απαιτούν ουσιαστική έρευνα, ενίσχυση της πρόληψης και έγκαιρη διάγνωση. Το ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστούν οι αιτίες αυτής της τάσης και να περιοριστούν οι παράγοντες κινδύνου που μπορούν να αλλάξουν.