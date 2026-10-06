Όταν προσπαθείτε να βελτιώσετε την υγεία του πεπτικού σας συστήματος, είναι απολύτως φυσιολογικό να εστιάζετε κυρίως στις τροφές που καταναλώνετε. Η διατροφή είναι βασικός παράγοντας, αλλά είναι μόνο ένα από τα κομμάτια του παζλ.

Οι συνήθειες σας στην τουαλέτα επηρεάζουν επίσης την υγεία του εντέρου. Από την παραμονή στη λεκάνη για περισσότερη ώρα από όσο χρειάζεται μέχρι την έντονη προσπάθεια για κένωση, ορισμένες καθημερινές συμπεριφορές μπορεί να συμβάλλουν στην εμφάνιση αιμορροΐδων και άλλων γαστρεντερικών προβλημάτων.

Γαστρεντερολόγοι επισημαίνουν τέσσερις συνηθισμένες συνήθειες που πρέπει να αποφεύγετε, καθώς και πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν το πεπτικό σας σύστημα να λειτουργεί καλύτερα…

1. Αγνοείτε την ανάγκη να πάτε στην τουαλέτα

Το να αναβάλλετε περιστασιακά την επίσκεψη στην τουαλέτα όταν νιώθετε την ανάγκη για κένωση δεν αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Όταν όμως αυτό συμβαίνει συστηματικά, μπορεί να οδηγήσει σε δυσκοιλιότητα.

Όσο περισσότερο παραμένουν τα κόπρανα στο παχύ έντερο, τόσο περισσότερο νερό απορροφάται από αυτά. Ως αποτέλεσμα, γίνονται πιο ξηρά, πιο σκληρά και δυσκολότερα στην αποβολή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους, με αυτόν τον τρόπο «εκπαιδεύετε» το παχύ έντερο —και συγκεκριμένα το σιγμοειδές και το ορθό— να συνηθίζει να συγκρατεί μεγαλύτερη ποσότητα κοπράνων. Οι περιοχές αυτές μπορεί να διαταθούν ώστε να χωρούν περισσότερα κόπρανα, γεγονός που με τη σειρά του επιδεινώνει τα προβλήματα δυσκοιλιότητας.

Η καταστολή της ανάγκης για κένωση μπορεί επίσης να σας κάνει λιγότερο ευαίσθητους στα σήματα που στέλνει το σώμα όταν είναι ώρα να επισκεφθείτε την τουαλέτα.

Ιδανικά, η διαδικασία πρέπει να είναι απλή: όταν νιώθετε την ανάγκη, ακούστε το σώμα σας και πηγαίνετε στην τουαλέτα. Δώστε στον εαυτό σας ένα εύλογο χρονικό περιθώριο, περίπου 5 έως 10 λεπτών, και αφήστε την κένωση να γίνει φυσικά, χωρίς να προσπαθείτε να την εξαναγκάσετε.

2. Κάνετε σκρολάρισμα στο κινητό ενώ κάθεστε στη λεκάνη

Πολλοί χρησιμοποιούν την επίσκεψη στην τουαλέτα ως ευκαιρία για να χαζέψουν στο κινητό. Είναι όμως εύκολο να χάσετε την αίσθηση του χρόνου και να καταλήξετε να κάθεστε στη λεκάνη πολύ περισσότερο από όσο χρειάζεται.

Η παρατεταμένη παραμονή σε αυτή τη θέση αυξάνει την πίεση στις φλέβες γύρω από το ορθό και τον πρωκτό. Αυτό μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση αιμορροΐδων ή να επιδεινώσει όσες ήδη υπάρχουν.

3. Πιέζεστε υπερβολικά για να ενεργηθείτε

Η συστηματική έντονη προσπάθεια κατά την κένωση μπορεί να αυξήσει την πίεση στο ορθό και στην περιοχή του πρωκτού, συμβάλλοντας σε προβλήματα όπως οι αιμορροΐδες και οι ραγάδες του πρωκτού.

Αν διαπιστώνετε ότι χρειάζεται να πιέζεστε, αυτό συχνά αποτελεί ένδειξη ότι τα κόπρανά σας είναι υπερβολικά σκληρά και ότι έχετε δυσκοιλιότητα. Αντί να προσπαθείτε όλο και πιο έντονα, είναι σημαντικό να αναζητήσετε τι προκαλεί το πρόβλημα. Πιθανές αιτίες είναι η ανεπαρκής πρόσληψη φυτικών ινών, η κατανάλωση λίγου νερού ή η έλλειψη άσκησης, η οποία βοηθά την κινητικότητα του πεπτικού συστήματος.

Μην προσπαθείτε να εξαναγκάσετε την κένωση. Αν δεν μπορείτε να ενεργηθείτε, σηκωθείτε. Η παραμονή στη λεκάνη για περισσότερη ώρα δεν θα βοηθήσει. Αντίθετα, θα σας βοηθήσει να συζητήσετε το ζήτημά σας με έναν γαστρεντερολόγο.

4. Κάθεστε στην τουαλέτα σε ακατάλληλη θέση

Παρότι δεν υπάρχει μία «τέλεια» στάση για να κάθεστε στην τουαλέτα, η θέση του σώματός σας μπορεί να επηρεάσει το πόσο εύκολα θα γίνει η κένωση.

Η τοποθέτηση των ποδιών σε ένα μικρό σκαμνί, ώστε τα γόνατα να βρίσκονται ψηλότερα από τους γοφούς, φέρνει το σώμα σε μια στάση που μοιάζει περισσότερο με βαθύ κάθισμα. Για ορισμένους ανθρώπους, αυτό μπορεί να διευκολύνει την αποβολή των κοπράνων και να μειώσει την ανάγκη για έντονη προσπάθεια.

Μια άλλη επιλογή είναι να γέρνετε ελαφρώς προς τα εμπρός ενώ κάθεστε στη λεκάνη. Σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους, αυτή η στάση βοηθά στη χαλάρωση των μυών στο κάτω μέρος της κοιλιάς και στο πυελικό έδαφος.

Τι άλλο μπορείτε να κάνετε για την υγεία του πεπτικού σας

Καταναλώνετε ποικιλία τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες. Μια διατροφή με άφθονες φυτικές ίνες από φρούτα, λαχανικά, όσπρια και ξηρούς καρπούς δεν βοηθά μόνο στη βελτίωση των κενώσεων. Τρέφει επίσης τα ωφέλιμα βακτήρια του εντερικού μικροβιώματος.

Μια διατροφή με άφθονες φυτικές ίνες από φρούτα, λαχανικά, όσπρια και ξηρούς καρπούς δεν βοηθά μόνο στη βελτίωση των κενώσεων. Τρέφει επίσης τα ωφέλιμα βακτήρια του εντερικού μικροβιώματος. Παραμένετε ενυδατωμένοι. Η κατανάλωση επαρκούς ποσότητας νερού καθημερινά βοηθά στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας.

Η κατανάλωση επαρκούς ποσότητας νερού καθημερινά βοηθά στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας. Βάλτε την κίνηση στη ζωή σας. Το περπάτημα και άλλες μορφές τακτικής άσκησης μέτριας έντασης υποστηρίζουν την πέψη και την υγεία του εντέρου.

Το περπάτημα και άλλες μορφές τακτικής άσκησης μέτριας έντασης υποστηρίζουν την πέψη και την υγεία του εντέρου. Κοιμηθείτε αρκετά. Ο επαρκής ύπνος κάθε βράδυ μπορεί να υποστηρίξει ένα υγιές εντερικό μικροβίωμα και να βελτιώσει τα γαστρεντερικά συμπτώματα.

Ο επαρκής ύπνος κάθε βράδυ μπορεί να υποστηρίξει ένα υγιές εντερικό μικροβίωμα και να βελτιώσει τα γαστρεντερικά συμπτώματα. Περιορίστε τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Έρευνες δείχνουν ότι μια διατροφή πλούσια σε αυτά μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το εντερικό μικροβίωμα, μειώνοντας την ποικιλότητα σημαντικών μικροοργανισμών του εντέρου.

Αν τα γαστρεντερικά συμπτώματα επιμένουν, επισκεφθείτε γιατρό. Τα επίμονα προβλήματα στις συνήθειες του εντέρου χρειάζονται περαιτέρω αξιολόγηση από επαγγελματία υγείας, τονίζουν οι γαστρεντερολόγοι.