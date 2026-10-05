Ο λαιμός σας ενοχλεί σε κάθε κατάποση, η μύτη δεν λέει να ξεβουλώσει και ο βήχας γίνεται πιο επίμονος την ώρα που προσπαθείτε να κοιμηθείτε. Όταν το κοινό κρυολόγημα γίνεται βασανιστικό, η ανακούφιση γίνεται προτεραιότητα.

Εκτός από την ξεκούραση, την υγιεινή διατροφή και την επαρκή ενυδάτωση, υπάρχουν μερικές «σπιτικές» θεραπείες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Πρόκειται για απλές λύσεις που ανακουφίζουν και υποστηρίζονται από επιστημονικά στοιχεία.

Πανεπιστημιακοί γιατροί στην Washington Post παρουσιάζουν τις τρεις πιο αποτελεσματικές επιλογές, που καταπραΰνουν τον λαιμό, περιορίζουν τον βήχα και βοηθούν στην ανάρρωση, ενώ επισημαίνουν και τι χρειάζεται να προσέξετε πριν τις δοκιμάσετε…

Μέλι για τον βήχα και τον λαιμό

Το μέλι καλύπτει τον λαιμό με ένα προστατευτικό στρώμα, κάτι που μπορεί να ανακουφίσει τον πονόλαιμο και να καταπραΰνει τον βήχα. Παράλληλα, διαθέτει αντιβακτηριακές ιδιότητες.

Προσοχή: Δεν επιτρέπεται η χορήγηση μελιού σε βρέφη μικρότερα του ενός έτους, καθώς μπορεί να περιέχει βακτηριακά σπόρια που προκαλούν βρεφική αλλαντίαση, μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Στους ενήλικες και στα μεγαλύτερα παιδιά, τα σπόρια αυτά δεν μπορούν να αναπτυχθούν σε βακτήρια που παράγουν τοξίνες.

Ανασκόπηση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών σε παιδιά – άνω του ενός έτους – έδειξε ότι το μέλι ενδέχεται να προσφέρει παρόμοια οφέλη με τη δεξτρομεθορφάνη, μια δραστική ουσία που χρησιμοποιείται σε μη συνταγογραφούμενα αντιβηχικά.

Μπορεί επίσης να είναι αποτελεσματικότερο από το αντιισταμινικό διφαινυδραμίνη στη μείωση της συχνότητας του βήχα. Σημειώνεται ότι τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα για τον βήχα δεν συστήνονται για παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών.

Επιπλέον, από άλλη μελέτη έχει διαπιστωθεί ότι οι γαργάρες με μία κουταλιά της σούπας μέλι, αναμεμειγμένη με περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού νερό, βοήθησαν στην ανακούφιση του πόνου μετά από αμυγδαλεκτομή, δηλαδή τη χειρουργική αφαίρεση των αμυγδαλών.

Μπορείτε να παίρνετε ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι μερικές φορές την ημέρα, για να ανακουφίσετε τον βήχα και τον πονόλαιμο. Εναλλακτικά, μπορείτε να το προσθέσετε σε ζεστό τσάι ή σε μικρή ποσότητα ζεστού νερού. Ωστόσο, όσο περισσότερο το αραιώνετε, τόσο λιγότερο αποτελεσματικό ενδέχεται να είναι.

Η λήψη μιας δόσης πριν από τον ύπνο μπορεί να περιορίσει τα συμπτώματα και να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε. Συνήθως, προς το τέλος της ημέρας ο βήχας γίνεται εντονότερος, καθώς η ομιλία κατά τη διάρκεια της ημέρας τείνει να ερεθίζει τον λαιμό και να πυροδοτεί περισσότερο βήχα.

Πλύσεις με αλατούχο διάλυμα για τη μύτη

Οι ρινικές πλύσεις, δηλαδή η χρήση αλατούχου διαλύματος για τον καθαρισμό των ρινικών οδών, μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση από τη συμφόρηση και να καταπραΰνουν τον ερεθισμό στα ιγμόρεια. Πρόκειται για μια πρακτική που συστήνεται από ωτορινολαρυγγολόγους.

Οι πλύσεις μπορούν να κάνουν τις ρινικές εκκρίσεις πιο ρευστές, κάτι που ενδέχεται να βοηθήσει και στον πονόλαιμο. Μπορούν επίσης να περιορίσουν μέρος της ξηρότητας που προκαλεί το φύσημα της μύτης. Είναι ιδιαίτερα καταπραϋντικές, ειδικά για τα παιδιά, για τα οποία οι διαθέσιμες επιλογές είναι πιο περιορισμένες.

Οι πλύσεις μπορούν να γίνουν με ειδική συσκευή, όπως ένα μπουκάλι ρινικών πλύσεων ή με ένα ρινικό σπρέι αλατούχου διαλύματος που διατίθεται χωρίς συνταγή.

Μπορείτε επίσης να παρασκευάσετε και σπιτικό αλατούχο διάλυμα. Αναμείξτε τρία κουταλάκια του γλυκού μη ιωδιούχο αλάτι με ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα. Στη συνέχεια, πάρτε ένα κουταλάκι του γλυκού από αυτό το μείγμα και διαλύστε το σε περίπου 240 ml αποστειρωμένου ή αποσταγμένου νερού, ή νερού βρύσης που έχει προηγουμένως βράσει και έχει κρυώσει.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό βρύσης που δεν έχει προηγουμένως βράσει, καθώς μπορεί να περιέχει επιβλαβής μικροοργανισμούς. Τα έτοιμα σπρέι αλατούχου διαλύματος απαλλάσσουν από την ανάγκη υπολογισμού των αναλογιών. Για να τα χρησιμοποιήσετε, γείρετε το κεφάλι στο πλάι, τοποθετήστε το ακροφύσιο στο ένα ρουθούνι και ψεκάστε. Στη συνέχεια, επαναλάβετε από την άλλη πλευρά.

Ψευδάργυρος: Μπορεί να συντομεύσει τη διάρκεια των συμπτωμάτων

Ο ψευδάργυρος είναι σημαντικός για την υγιή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και τον μεταβολισμό. Επειδή ο οργανισμός δεν παράγει ψευδάργυρο, χρειάζεται να τον προσλαμβάνει από τροφές που είναι πλούσιες σε αυτόν, όπως το κρέας, τα ψάρια και τα θαλασσινά. Οι ενήλικες γυναίκες πρέπει να λαμβάνουν καθημερινά 8 mg ψευδαργύρου μέσω της διατροφής τους και οι άνδρες 11 mg.

Στα φαρμακεία διατίθενται επίσης συμπληρώματα ψευδαργύρου χωρίς συνταγή, σε μορφή παστίλιας ή δισκίων ταχείας διάλυσης. Μελέτες έχουν δείξει πως παρότι ο ψευδάργυρος είναι απίθανο να προλάβει ένα κρυολόγημα, μπορεί να μειώσει τη διάρκεια των συμπτωμάτων κατά περίπου δύο ημέρες.

Όπως ισχύει για κάθε φάρμακο ή συμπλήρωμα, πριν πάρετε ψευδάργυρο συμβουλευτείτε τον επαγγελματία υγείας που σας παρακολουθεί, καθώς μπορεί να αλληλεπιδράσει με ορισμένα φάρμακα.

Σύμφωνα με τις συστάσεις ειδικών, η λήψη του είναι προτιμότερο να ξεκινά μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Μια συνηθισμένη ημερήσια δόση που έχει χρησιμοποιηθεί σε μελέτες είναι περίπου 80 mg, κατανεμημένα σε περισσότερες παστίλιες μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, υπάρχουν πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, ιδιαίτερα στις υψηλότερες δόσεις, όπως οι στομαχικές ενοχλήσεις.