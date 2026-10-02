Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση εμφανίζεται όταν το περιεχόμενο του στομάχου επιστρέφει στον οισοφάγο, τον σωλήνα που μεταφέρει την τροφή από το στόμα στο στομάχι. Όταν συμβαίνει επανειλημμένα ή προκαλεί επίμονα συμπτώματα ή επιπλοκές, μπορεί να διαγνωστεί ως νόσος, γνωστή διεθνώς ως GERD (ΓΟΠΝ).

Η καούρα – το αίσθημα καψίματος πίσω από το στέρνο – είναι το πιο γνωστό σύμπτωμα, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Η παλινδρόμηση μπορεί επίσης να προκαλέσει ξινή γεύση στο στόμα, αναγωγές, ναυτία, πόνο στο πάνω μέρος της κοιλιάς ή στο στήθος, δυσκολία στην κατάποση, βραχνάδα ή χρόνιο βήχα.

Γενικά, η παλινδρόμηση είναι συνηθισμένη. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν γαστρεντερολόγοι, είναι τόσο συχνή ώστε στα φαρμακεία υπάρχουν ολόκληρα ράφια με μη συνταγογραφούμενα φάρμακα για την αντιμετώπισή της.

Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει πως θα πρέπει να την αγνοείτε. Κανένα σύμπτωμα που επιμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν πρέπει να υποβαθμίζεται, και όπως επισημαίνουν γαστρεντερολόγοι, χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση.

Μάλιστα, η δυσκολία στην κατάποση, καθώς και οι σημαντικές αλλαγές στην όρεξη που οδηγούν σε ακούσια απώλεια βάρους, είναι συμπτώματα που χρειάζονται άμεσα επικοινωνία με γαστρεντερολόγο. Ακόμη όμως και χωρίς αυτά τα προειδοποιητικά σημάδια, όταν τα συμπτώματα αρχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής, είναι ώρα να αναζητηθεί ιατρική φροντίδα.

Τι βλάβες μπορεί να προκαλέσει στον οισοφάγο

Ορισμένες σοβαρές περιπτώσεις παλινδρόμησης που παραμένουν χωρίς θεραπεία μπορούν να οδηγήσουν σε οισοφαγίτιδα, δηλαδή φλεγμονή στο κατώτερο τμήμα του οισοφάγου. Μια άλλη κατάσταση είναι ο λεγόμενος οισοφάγος Barrett. Σε αυτήν, η αντίδραση του οργανισμού στη φλεγμονή και στην έκθεση σε οξύ προκαλεί αλλοιώσεις στον οισοφάγο, οι οποίες μπορεί να εξελιχθούν σε προκαρκινικές.

Ο βαθμός κινδύνου, πάντως, διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ασθενών και η κατάσταση απαιτεί παρακολούθηση. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι ασθενείς που δεν εμφανίζουν δυσπλασία, δηλαδή προκαρκινικές αλλοιώσεις, μπορούν να υποβάλλονται σε ενδοσκόπηση κάθε τρία έως πέντε χρόνια.

Πώς η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση επηρεάζει τους πνεύμονες

Ο οισοφάγος συνδέει το στόμα με το στομάχι. Μπροστά του βρίσκεται ο αεραγωγός, που συνδέει το στόμα με τους πνεύμονες. Οι δύο οδοί μοιράζονται ένα κοινό άνοιγμα στην περιοχή του στόματος.

Έτσι, όταν υλικό από το στομάχι ανεβαίνει μέχρι το στόμα, μπορεί να προκαλέσει τις λεγόμενες μικροεισροφήσεις: μικρά σωματίδια από το στόμα μπορεί να περάσουν στους βρόγχους και να καταλήξουν στους πνεύμονες. Αυτό μπορεί να ερεθίσει τους πνεύμονες και να οδηγήσει σε παθήσεις όπως το άσθμα και οι βρογχεκτασίες.

Ποιες αλλαγές προσφέρουν ανακούφιση

Η προσοχή στη διατροφή είναι ένα σημαντικό βήμα. Συχνά καταναλώνονται τρόφιμα που πυροδοτούν τα συμπτώματα, ενώ μια διατροφή που δεν είναι υγιεινή για τον οργανισμό μπορεί να εντείνει τις ενοχλήσεις.

Οι ειδικοί προτείνουν τις ακόλουθες αλλαγές:

Αποφύγετε τα λιπαρά και τα τηγανητά τρόφιμα.

Αποφύγετε τα όξινα τρόφιμα, όπως τα εσπεριδοειδή: λεμόνια, πορτοκάλια και γκρέιπφρουτ.

Περιορίστε το αλκοόλ.

Αποφύγετε τη σάλτσα ντομάτας.

Αποφύγετε τα ανθρακούχα ποτά.

Μην τρώτε αργά. Ο οργανισμός χρειάζεται τουλάχιστον τρεις ώρες για να ολοκληρώσει την πέψη ενός γεύματος. Η κατάκλιση πριν ολοκληρωθεί η πέψη αυξάνει την πιθανότητα παλινδρόμησης ή καούρας.

Παρακολουθείτε το βάρος σας και διατηρήστε το σε υγιή επίπεδα.

Λάβετε υπόψη την επίδραση ορισμένων φαρμάκων στην πέψη. Για παράδειγμα, φάρμακα της κατηγορίας GLP-1 μπορούν να την επιβραδύνουν.

Το πρόβλημα δεν είναι η καούρα, αλλά οι πιθανές επιπλοκές

Η παλινδρόμηση – λοιπόν – μπορεί να είναι συχνή, αλλά η επιμονή των συμπτωμάτων δεν πρέπει να γίνεται συνήθεια. Οι αλλαγές στη διατροφή και στις καθημερινές συνήθειες μπορούν να βοηθήσουν, όμως όταν οι ενοχλήσεις επηρεάζουν την ποιότητα ζωής ή συνοδεύονται από δυσκολία στην κατάποση και ακούσια απώλεια βάρους, χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να υποχωρήσει η καούρα, αλλά να διερευνηθούν σωστά τα συμπτώματα και να αντιμετωπιστούν πιθανές επιπλοκές.