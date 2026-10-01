Μερικές φορές, μια έντονη κρίση διάρροιας οφείλεται απλώς στο άγχος ή σε μια γαστρεντερίτιδα που διαρκεί μόλις ένα εικοσιτετράωρο. Τα αέρια και το φούσκωμα που επιμένουν μπορεί επίσης να έχουν προκληθεί από τη διατροφή σας ή ακόμη και από μια πολύωρη πτήση.

Ωστόσο, παρόμοια συμπτώματα μπορούν να υποδηλώνουν και κάτι πολύ πιο σοβαρό. Στον γαστρεντερικό σωλήνα – που εκτείνεται από το στόμα έως το τέλος του παχέος εντέρου – δεν είναι πάντοτε εύκολο να ξεχωρίσει κανείς μια παροδική ενόχληση από ένα προειδοποιητικό σημάδι. Γαστρεντερολόγοι στους New York Times επισημαίνουν πέντε συμπτώματα που δεν θα πρέπει ποτέ να αγνοήσετε.

1. Αίμα στην τουαλέτα

Το αίμα στα κόπρανα μπορεί συχνά να υποβαθμίζεται και να αποδίδεται σε αιμορροΐδες. Οι αιμορροΐδες είναι διογκωμένες φλέβες που παρουσιάζουν φλεγμονή. Όταν ερεθίζονται ή ασκείται πίεση σε αυτές, μπορεί να εμφανιστεί έντονο κόκκινο αίμα στο χαρτί υγείας, σταγόνες αίματος στη λεκάνη ή αίμα στην επιφάνεια των κοπράνων.

Το χρώμα του αίματος, όμως, συχνά δεν αρκεί για να διαπιστωθεί εάν προέρχεται από αιμορροΐδες ή από κάτι σοβαρότερο, τονίζουν οι ειδικοί. Ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του ορθού, η νόσος του Crohn, η εκκολπωματίτιδα, ακόμη και ορισμένες γαστρεντερικές λοιμώξεις μπορούν επίσης να προκαλέσουν αίμα μέσα στα κόπρανα ή στην επιφάνειά τους.

Επίσης κόπρανα που είναι μαύρα ή έχουν σκούρο βυσσινί χρώμα μπορεί να αποτελούν ένδειξη αιμορραγίας στο στομάχι ή στο ανώτερο τμήμα του πεπτικού συστήματος. Πιθανές αιτίες είναι ένα έλκος στομάχου, ο καρκίνος του στομάχου ή του οισοφάγου και άλλες παθήσεις.

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις των ειδικών, οποιαδήποτε παρουσία αίματος μέσα στα κόπρανα ή γύρω από αυτά πρέπει να αναφέρεται σε γιατρό.

2. Μια ασυνήθιστη αλλαγή στις κενώσεις

Απρόσμενες αλλαγές στο σχήμα, στη συχνότητα ή στη σύσταση των κοπράνων είναι καλό να συζητούνται με γιατρό. Σε αυτές περιλαμβάνονται ασυνήθιστη δυσκοιλιότητα ή διάρροια, καθώς και τα κόπρανα που γίνονται ασυνήθιστα λεπτά.

Όταν τέτοιες αλλαγές εμφανίζονται χωρίς σαφή εξήγηση – όπως για παράδειγμα μια μεταβολή στη διατροφή, στα φάρμακα ή στα επίπεδα άγχους – μπορεί να υποδηλώνουν ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά.

Για παράδειγμα, ένας όγκος που μεγαλώνει στο παχύ έντερο μπορεί να προκαλέσει δυσκοιλιότητα ή λεπτά κόπρανα. Η φλεγμονή του εντέρου μπορεί επίσης να προκαλέσει τόσο δυσκοιλιότητα όσο και διάρροια, συχνά μαζί με πόνο, αέρια και φούσκωμα.

3. Διάρροια που δεν υποχωρεί

Εάν τα κόπρανα παραμένουν πολύ μαλακά ή υδαρή για περισσότερες από πέντε έως επτά ημέρες, χρειάζεται επικοινωνία με έναν γιατρό, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν κοιλιακός πόνος, κράμπες ή αλλαγές στην όρεξη.

Εντερικές λοιμώξεις από συγκεκριμένα παθογόνα, όπως τα παράσιτα Cyclospora και Giardia ή το βακτήριο Clostridioides difficile, μπορούν να προκαλέσουν διάρροια, κράμπες, πόνο ή μεταβολές στην όρεξη. Ανάλογα με την αιτία, μπορεί να χρειαστούν αντιβιοτικά ή άλλες θεραπείες, επισημαίνουν γαστρεντερολόγοι.

Τα φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, όπως η νόσος του Crohn και η ελκώδης κολίτιδα, μπορούν επίσης να προκαλέσουν χρόνια διάρροια, πόνο, κράμπες, αέρια και φούσκωμα. Αντίστοιχα συμπτώματα μπορεί να προκαλέσει και η κοιλιοκάκη, μια αυτοάνοση πάθηση στην οποία η κατανάλωση γλουτένης ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα, προκαλώντας βλάβη στο λεπτό έντερο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, επίμονη διάρροια μπορεί να προκαλέσει και ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του ορθού.

4. Δυσκολία στην κατάποση

Ο επαναλαμβανόμενος πόνος, η ενόχληση ή η δυσκολία κατά την κατάποση μπορούν να αποτελούν ανησυχητικά σημάδια. Σε αυτά περιλαμβάνονται η αίσθηση ότι η τροφή δεν μπορεί να μετακινηθεί από το στόμα προς τον λαιμό ή ότι «κολλάει» στον λαιμό.

Εάν τέτοια συμπτώματα εμφανίζονται συχνά, χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση, ακόμη και αν διαρκούν μόνο για μια στιγμή, υπογραμμίζουν οι ειδικοί. Παθήσεις που επηρεάζουν τα νεύρα ή τους μυς, όπως η νόσος του Πάρκινσον και η πολλαπλή σκλήρυνση, μπορούν να προκαλέσουν ενόχληση ή δυσκολία στην κατάποση. Παθήσεις που δημιουργούν εμπόδιο κοντά στον λαιμό, όπως ο καρκίνος του φάρυγγα ή του οισοφάγου, μπορούν επίσης να δυσκολέψουν τη διέλευση της τροφής. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η τροφή που σφηνώνει μπορεί να οδηγήσει και σε πνιγμό.

5. Συμπτώματα που σας ξυπνούν μέσα στη νύχτα

Διάρροια, κοιλιακός πόνος, κράμπες, ναυτία ή άλλες γαστρεντερικές ενοχλήσεις που διακόπτουν τον ύπνο πρέπει να κινητοποιούν την προσοχή σας. Σοβαρές παθήσεις, όπως η νόσος του Crohn ή ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του ορθού, μπορούν να προκαλέσουν τέτοιες δυσάρεστες νυχτερινές αφυπνίσεις. Το ίδιο μπορεί να συμβεί με μια ιογενή γαστρεντερίτιδα ή μια τροφική δηλητηρίαση.

Αντίθετα, λιγότερο επείγουσες καταστάσεις, όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ή μια συνηθισμένη δυσπεψία, είναι λιγότερο πιθανό να διακόψουν τον ύπνο, καθώς τα συμπτώματά τους εμφανίζονται συχνότερα όταν το άτομο είναι ξύπνιο.

Οι ειδικοί συστήνουν επίσης να ενημερώνεται ο γιατρός για συχνές νυχτερινές εφιδρώσεις που δεν σχετίζονται με την εμμηνόπαυση. Οι αδικαιολόγητες νυχτερινές εφιδρώσεις μπορεί να αποτελούν σύμπτωμα πολλών μορφών καρκίνου, μεταξύ αυτών και καρκίνων του γαστρεντερικού συστήματος, όπως του παχέος εντέρου και του ορθού ή του παγκρέατος.

Η ανεξήγητη απώλεια βάρους χρειάζεται επίσης προσοχή

Ως γενικός κανόνας, η ανεξήγητη απώλεια άνω του 10% του σωματικού βάρους, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα στο οποίο έχει συμβεί, πρέπει να αναφέρεται σε γιατρό.

Στις ανησυχητικές παθήσεις που μπορούν να προκαλέσουν απρόσμενη απώλεια βάρους περιλαμβάνονται οι καρκίνοι του γαστρεντερικού συστήματος, τα φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, οι εντερικές αποφράξεις και η γαστροπάρεση, μια διαταραχή κατά την οποία το στομάχι αδειάζει με υπερβολικά αργό ρυθμό.