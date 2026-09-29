Η δυσανεξία στο κρύο δεν αποτελεί από μόνη της μια «ανησυχητική κατάσταση», αλλά δεν πρέπει και να αγνοείται. Αν αισθάνεστε συχνά να κρυώνετέ, όταν οι συνθήκες δεν το εξηγούν και όλοι οι άλλοι νιώθουν άνετα, ενδεχομένως να πρέπει να το ελέγξετε ιατρικά ώστε να διαπιστώσετε πιθανή υποκείμενη αιτία.

Ο ενδοκρινολόγος – πέρα από τη συχνότητα του αισθήματος – μπορεί να αναζητήσει και άλλα συμπτώματα, όπως κόπωση, τριχόπτωση, μεταβολές στο βάρος ή αλλαγές στις κενώσεις, για παράδειγμα δυσκοιλιότητα. Σημασία μπορεί να έχουν επίσης τυχόν διαταραχές της περιόδου, αλλαγές στο δέρμα και στα νύχια – όπως ξηροδερμία ή εύθραυστα νύχια – καθώς και το οικογενειακό ιστορικό παθήσεων του θυρεοειδούς.

Οι απαντήσεις μπορεί να δώσουν κάποιες ενδείξεις, αλλά για να διερευνηθεί η αιτία χρειάζονται και εξετάσεις. Σύμφωνα με ενδοκρινολόγους, πρώτη στη λίστα είναι συνήθως η εξέταση της λειτουργίας του θυρεοειδούς, καθώς ο υποθυρεοειδισμός μπορεί να προκαλεί δυσανεξία στο κρύο.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει την TSH, ορμόνη που παράγεται από την υπόφυση και δίνει σήμα στον θυρεοειδή να παράγει ορμόνες, την T4 ή θυροξίνη, που αποτελεί την κύρια ορμόνη που παράγει ο θυρεοειδής και λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ως πρόδρομος, και την T3 ή τριιωδοθυρονίνη, ενεργή ορμόνη που συμμετέχει στη ρύθμιση του μεταβολισμού. Μπορεί επίσης να ζητηθούν γενική αίματος, για τον έλεγχο πιθανής αναιμίας, και εξετάσεις σιδήρου.

Τρεις πιθανές αιτίες πίσω από το συχνό αίσθημα κρύου

1. Αλλαγές στον μεταβολισμό

Ο μεταβολισμός συμβάλλει στη διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας του σώματος. Στον υποθυρεοειδισμό επιβραδύνεται σημαντικά, γι’ αυτό και τα άτομα με αυτή την πάθηση μπορεί να κρυώνουν πιο εύκολα.

Υποθυρεοειδισμός σημαίνει ότι ο θυρεοειδής αδένας δεν παράγει και δεν απελευθερώνει αρκετές ορμόνες. Πέρα από τη δυσανεξία στο κρύο, μπορεί να εμφανιστούν κόπωση, κατάθλιψη ή άγχος, ξηρό δέρμα ή ξηρά μαλλιά, έντονη έμμηνος ρύση, μούδιασμα, μυϊκή αδυναμία και ανεξήγητη αύξηση βάρους.

2. Ορμονικές μεταβολές

Οι ορμονικές διαταραχές μπορούν επίσης να κάνουν κάποιον να κρυώνει συχνά. Ο υποθυρεοειδισμός είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αλλά αίσθημα κρύου μπορεί να εμφανιστεί και στην περιεμμηνόπαυση ή την εμμηνόπαυση.

Σε αυτές τις περιόδους, οι έντονες εξάψεις συχνά ακολουθούνται από κρύο ιδρώτα. Τα οιστρογόνα συμμετέχουν στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και, καθώς τα επίπεδά τους μειώνονται, αυτή η ρύθμιση μπορεί να διαταραχθεί. Έτσι εξηγείται γιατί ορισμένες γυναίκες τη νύχτα σκεπάζονται και ξεσκεπάζονται ξανά και ξανά.

Σύμφωνα με επιστημονική ανασκόπηση του 2019, πάνω από το 80% των γυναικών στην εμμηνόπαυση βιώνουν εξάψεις. Αν και συνήθως δίνεται έμφαση στο αίσθημα ζέστης, συχνά ακολουθεί κρύος ιδρώτας.

3. Χαμηλός δείκτης μάζας σώματος

Ο σημαντικός περιορισμός των θερμίδων και η απώλεια βάρους μπορούν να επιβραδύνουν τον μεταβολισμό και να μειώσουν την ικανότητα του σώματος να διατηρεί τη θερμότητά του.

Επιπλέον, τα άτομα με χαμηλό δείκτη μάζας σώματος συχνά κρυώνουν περισσότερο από εκείνα με υψηλότερο δείκτη. Όσο χαμηλότερο είναι το σωματικό βάρος, τόσο μικρότερη είναι η φυσική «μόνωση» του σώματος. Ιδίως όταν η απώλεια βάρους είναι γρήγορη, ο οργανισμός μπορεί να επιβραδύνει τον μεταβολισμό του για να εξοικονομήσει ενέργεια, εντείνοντας το αίσθημα κρύου.

Πότε αξίζει να μιλήσετε με γιατρό

Αν κρυώνετε τακτικά ενώ οι γύρω σας δεν κρυώνουν, αξίζει να προγραμματίσετε μια επίσκεψη σε γιατρό ή ενδοκρινολόγο, ώστε να διερευνηθεί αν υπάρχει υποκείμενη αιτία.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί στο Parade έλεγχος είναι ιδιαίτερα σημαντικός όταν το συχνό αίσθημα κρύου συνοδεύεται από κόπωση, μεταβολές στο βάρος ή στις κενώσεις, αλλαγές στο δέρμα, στα μαλλιά ή στα νύχια, ή διαταραχές της περιόδου.

Για τις αιτίες που περιγράφονται παραπάνω υπάρχουν δυνατότητες αντιμετώπισης, αρκεί πρώτα να εντοπιστεί τι προκαλεί το σύμπτωμα. Μερικές φορές το σώμα ζητά απλώς ένα πουλόβερ. Άλλες φορές χρειάζεται τη βοήθεια ενός ειδικού.