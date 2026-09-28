Κάθε φθινόπωρο, τα προϊόντα που υπόσχονται «ενίσχυση» του ανοσοποιητικού τραβούν την προσοχή. Όμως, πριν αναζητήσετε λύσεις σε ένα μπουκαλάκι, σε χάπια ή αναβράζοντα δισκία, αξίζει να μάθετε τι πραγματικά χρειάζεται ο οργανισμό σας για ενισχύσει την άμυνά του.

Ενόψει της εποχής του κρυολογήματος και της γρίπης, ειδικοί επισημαίνουν πέντε πρακτικές και ουσιαστικές κινήσεις για το ανασοποιητικό σύστημα.

1. Κοιμηθείτε αρκετά — οι ώρες έχουν σημασία

Σε μελέτη κατά την οποία εθελοντές εκτέθηκαν σε ιό του κρυολογήματος, όσοι κοιμούνταν λιγότερες από έξι ώρες τη νύχτα είχαν πάνω από τετραπλάσια πιθανότητα να αρρωστήσουν σε σύγκριση με όσους κοιμούνταν περισσότερο από επτά ώρες. Η διαφορά παρέμεινε ακόμη και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη την ηλικία, το στρες και την κατάσταση της υγείας τους. Κανένα προϊόν δεν προσφέρει αποτέλεσμα αυτού του μεγέθους.

2. Ασκηθείτε τακτικά, με μέτρια ένταση

Μελέτη που παρακολούθησε περίπου 1.000 ενηλίκους το φθινόπωρο και τον χειμώνα διαπίστωσε ότι όσοι έκαναν αερόβια άσκηση πέντε ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα είχαν περίπου 43% λιγότερες ημέρες με συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό, σε σύγκριση με όσους ασκούνταν μία ημέρα ή λιγότερο.

Προσοχή: Δώστε χρόνο στην αποκατάσταση. Οι πολύωρες, ιδιαίτερα απαιτητικές προπονήσεις, μπορούν να καταστείλουν προσωρινά τη λειτουργία του ανοσοποιητικού για ώρες μετά.

3. Να τρέφεστε τακτικά, με ποικιλία και ισορροπία

Το ανοσοποιητικό σύστημα χρειάζεται ενέργεια, πρωτεΐνες, βιταμίνες και μέταλλα. Μια διατροφή που υποστηρίζει τη λειτουργία του δεν απαιτεί ειδικά προϊόντα. Καλή βάση αποτελούν τα λαχανικά, τα μούρα, τα φρούτα, τα προϊόντα ολικής άλεσης, τα όσπρια, τα ψάρια, τα ακόρεστα λιπαρά και οι πηγές πρωτεΐνης που ταιριάζουν στις διατροφικές σας επιλογές. Προσπαθήστε να καταναλώνετε λαχανικά διαφορετικών χρωμάτων μέσα στην ημέρα και να συμπεριλαμβάνετε μια πηγή πρωτεΐνης στα κύρια γεύματά σας.

4. Προλάβετε τις λοιμώξεις με σωστή υγιεινή και εμβολιασμό

Για να κρυολογήσει κάποιος, πρέπει να εκτεθεί σε έναν ιό. Επομένως, ο περιορισμός της έκθεσης αποτελεί πρακτικό μέρος της πρόληψης. Οι ιοί του κοινού κρυολογήματος μεταδίδονται εύκολα μέσω της επαφής με τα χέρια. Η προσεκτική υγιεινή των χεριών αναγνωρίζεται ως το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης του κοινού κρυολογήματος.

Δεν υπάρχει εμβόλιο για το κοινό κρυολόγημα, υπάρχει όμως για τη γρίπη. Η γρίπη συχνά προκαλεί πιο αιφνίδια και σοβαρή νόσηση από ένα συνηθισμένο κρυολόγημα. Ο εμβολιασμός δημιουργεί στοχευμένη ανοσία, αλλά δεν αντικαθιστά τα υπόλοιπα μέτρα πρόληψης.

5. Ελέγξτε τη βιταμίνη D

Μεγάλη επιστημονική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο The BMJ διαπίστωσε ότι τα συμπληρώματα βιταμίνης D συνέβαλαν στη μείωση των λοιμώξεων του αναπνευστικού συνολικά. Το μεγαλύτερο όφελος παρατηρήθηκε σε άτομα που είχαν ήδη έλλειψη.

Η βιταμίνη D συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί πως η λήψη της – μέσω συμπληρώματος – θα πρέπει να γίνεται ύστερα από ιατρική αξιολόγηση για τη σωστή δοσολογία. Εξάλλου μια μεγαλύτερη δόση δεν προσφέρει απαραίτητα καλύτερη προστασία και σε υπερβολικές ποσότητες θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τι ισχύει με τη βιταμίνη C και τον ψευδάργυρο

Οι μεγάλες δόσεις βιταμίνης C, οι καραμέλες για το ανοσοποιητικό και οτιδήποτε διαφημίζεται ως «ενισχυτικό» κατατάσσονται χαμηλά σε αξιολόγηση δημοφιλών πρακτικών για την ανοσία. Στην πραγματικότητα, η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης C (με δεδομένο ότι σπάνια παρατηρείται έλλειψη) δεν αποτρέπει την πιθανότητα ενός κρυολογήματος. Μπορεί απλώς να μειώσει ελαφρώς τη διάρκεια και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, μόνο εάν λαμβάνεται τακτικά.

Αβέβαιο παραμένει και κατά πόσον τα συμπληρώματα ψευδαργύρου μειώνουν τη διάρκεια των συμπτωμάτων, αν έχετε φυσιολογικά επίπεδα. Η έλλειψή του ωστόσο έχει συνδεθεί με σημαντική αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού.