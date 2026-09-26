Ένας ιός μπορεί να παραμένει σχεδόν αθόρυβος στο ανθρώπινο ήπαρ για χρόνια. Κι όμως, πίσω από αυτή τη σιωπή μπορεί να εξελίσσεται μια νόσος ικανή να οδηγήσει σε κίρρωση και καρκίνο του ήπατος.

Είναι η χρόνια ηπατίτιδα Β και μια νέα πειραματική θεραπεία επιχειρεί κάτι που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε εξαιρετικά δύσκολο: να επιβάλει μακροχρόνια «σιωπή» στο ίδιο το γενετικό υλικό του ιού.

Η θεραπεία ονομάζεται CRMA-1001 και τα εντυπωσιακά προκλινικά αποτελέσματά της δημοσιεύθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Nature Biomedical Engineering.

Δεν πρόκειται ακόμη για αποδεδειγμένη ίαση. Πρόκειται όμως για μια διαφορετική στρατηγική απέναντι σε έναν ιό που μολύνει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

254 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με χρόνια ηπατίτιδα Β

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 254 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν με χρόνια λοίμωξη από τον HBV το 2022.

Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η λοίμωξη μπορεί να παραμένει ασυμπτωματική για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν εξελιχθεί, όμως, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ηπατική βλάβη, κίρρωση και ηπατοκυτταρικό καρκίνο.

Οι σημερινές αντιιικές θεραπείες μπορούν να καταστείλουν αποτελεσματικά τον πολλαπλασιασμό του HBV και να μειώσουν τον κίνδυνο επιπλοκών. Σπάνια όμως οδηγούν σε λειτουργική ίαση. Ο λόγος κρύβεται βαθιά μέσα στα ηπατικά κύτταρα.

Ο HBV μπορεί να διατηρεί εκεί το λεγόμενο cccDNA, ένα εξαιρετικά σταθερό γενετικό «αρχείο οδηγιών» από το οποίο ο ιός μπορεί να παράγει νέο ιικό RNA. Τμήματα του DNA του μπορούν επίσης να ενσωματωθούν στο γονιδίωμα των ηπατικών κυττάρων. Το CRMA-1001 σχεδιάστηκε ακριβώς για να αντιμετωπίσει αυτή την επίμονη δεξαμενή.

Αντί να κόψει το DNA, πατά τον «διακόπτη off»

Η θεραπεία χρησιμοποιεί RNA-οδηγό ώστε να εντοπίσει συγκεκριμένες περιοχές του DNA του HBV και μεταφέρει το θεραπευτικό φορτίο στα ηπατικά κύτταρα μέσω λιπιδικών νανοσωματιδίων. Εκεί βρίσκεται η μεγάλη διαφορά: Δεν κόβει το DNA του ιού.

Αντίθετα, προσθέτει συγκεκριμένες χημικές σημάνσεις (ομάδες μεθυλίου) οι οποίες καταστέλλουν τη μεταγραφή του. Με απλά λόγια, δεν επιχειρεί να σκίσει τις «σελίδες» των γενετικών οδηγιών του ιού. Επιχειρεί να τις κλείσει, ώστε το κύτταρο να σταματήσει να τις διαβάζει.

Σε μολυσμένα ανθρώπινα ηπατικά κύτταρα, το CRMA-1001 μείωσε κατά 98% τα επίπεδα των ιικών πρωτεϊνών HBsAg και HBeAg.

Έως και 90% με μη ανιχνεύσιμους δείκτες

Τα αποτελέσματα στα πειραματόζωα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακά. Σε μοντέλα ποντικών, μία μόνο δόση προκάλεσε μείωση ιικών βιοδεικτών μεγαλύτερη από 1.000 φορές, με την καταστολή να διατηρείται επί μήνες.

Με τρεις δόσεις, έξι μήνες αργότερα έως και το 90% των ζώων είχε μη ανιχνεύσιμο επιφανειακό αντιγόνο HBsAg και HBV DNA.

Στους πιθήκους, η θεραπεία κατευθύνθηκε κυρίως στο ήπαρ. Παροδική αύξηση των ηπατικών τρανσαμινασών καταγράφηκε στην υψηλότερη δόση που δοκιμάστηκε. Παράλληλα, οι αναλύσεις σε ανθρώπινα κύτταρα δεν εντόπισαν ανθρώπινα γονίδια στα οποία να συνυπάρχουν ανεπιθύμητη υπερμεθυλίωση και αλλαγή της γονιδιακής έκφρασης.

Οι ίδιοι οι ερευνητές, ωστόσο, υπογραμμίζουν τον κρίσιμο περιορισμό: κανένα ζωικό μοντέλο δεν αναπαράγει πλήρως τη χρόνια λοίμωξη από HBV στον άνθρωπο. Το 90%, επομένως, αφορά πειραματόζωα και όχι ασθενείς.

Τι γίνεται στην Ελλάδα; Περίπου 200.000 άνθρωποι

Η συγκεκριμένη επιστημονική εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την Ελλάδα. Ο ΕΟΔΥ εκτιμά τον επιπολασμό της χρόνιας ηπατίτιδας Β στη χώρα περίπου στο 2% του πληθυσμού, ενώ σε ενημέρωσή του έχει υπολογίσει ότι περίπου 200.000 άνθρωποι στην Ελλάδα είναι χρόνιοι φορείς του HBV.

Εδώ βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα: η ηπατίτιδα Β μπορεί να είναι σιωπηλή. Ένας άνθρωπος μπορεί να ζει για χρόνια με τον ιό χωρίς συμπτώματα και χωρίς να γνωρίζει ότι έχει μολυνθεί. Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι οι χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες Β και C εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό αλλά συχνά «σιωπηλό» πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Τον Ιούλιο του 2026, ο καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας του ΕΚΠΑ και συντονιστής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ηπατίτιδα Β, Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης, σημείωσε μέσω του ΕΟΔΥ ότι η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπεία μπορούν σήμερα να βελτιώσουν θεαματικά την έκβαση των ασθενών.

Υπογράμμισε επίσης ένα κρίσιμο πλεονέκτημα που ήδη διαθέτουμε: για την ηπατίτιδα Β υπάρχει αποτελεσματικό εμβόλιο, ενώ ο καθολικός εμβολιασμός των βρεφών και των ομάδων αυξημένου κινδύνου εφαρμόζεται στην Ελλάδα εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Άρα η μάχη έχει δύο διαφορετικά μέτωπα: να προλαμβάνονται οι νέες λοιμώξεις και να βρεθεί ένας τρόπος ουσιαστικής θεραπείας για όσους ήδη ζουν με χρόνια HBV λοίμωξη.

Από το εργαστήριο στους ανθρώπους

Το CRMA-1001 έχει πλέον κάνει το σημαντικότερο άλμα: έχει περάσει σε κλινική ανάπτυξη σε ανθρώπους. Πρόκειται για το σημείο όπου θα αρχίσει να φαίνεται αν τα εντυπωσιακά εργαστηριακά αποτελέσματα μπορούν πράγματι να μεταφραστούν σε θεραπεία. Και εδώ χρειάζεται η σημαντικότερη διευκρίνιση.

Οι επιστήμονες μιλούν για πιθανότητα «λειτουργικής ίασης». Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι εξαφανίζεται κάθε ίχνος HBV DNA από τον οργανισμό. Στόχος είναι μια διαρκής απώλεια του HBsAg και μακροχρόνιος έλεγχος του ιού χωρίς συνεχή θεραπεία.

Το CRMA-1001 παραμένει πειραματικό. Δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσο αποτελεσματικό θα είναι στους ανθρώπους, σε πόσους ασθενείς θα λειτουργήσει, πόσο θα διαρκεί το αποτέλεσμα ή ποιες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να εμφανιστούν σε μεγαλύτερους πληθυσμούς. Αλλά η επιστημονική ιδέα πίσω του είναι συναρπαστική: αντί να πολεμάς τον ιό καθημερινά, να απενεργοποιήσεις τις γενετικές οδηγίες που του επιτρέπουν να επιστρέφει.

Για εκατομμύρια ανθρώπους διεθνώς (και για περίπου 200.000 ανθρώπους στην Ελλάδα) το αν αυτή η «σιωπή» αποδειχθεί ασφαλής και διαρκής στους ανθρώπους είναι ένα ερώτημα με τεράστια σημασία.