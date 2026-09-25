Η έρευνα για την άνοια φαίνεται πως βρίσκεται σε σημείο καμπής. Η νόσος Αλτσχάιμερ θεωρούταν κάποτε «μη θεραπεύσιμη», όμως αυτός ο χαρακτηρισμός δεν ισχύει πλέον σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τη φετινή Παγκόσμια Έκθεση για τη Νόσο Αλτσχάιμερ.

Μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια, νέα φάρμακα αποδείχθηκε ότι επιβραδύνουν την επιδείνωση στα αρχικά στάδια της νόσου. Παράλληλα, αυξάνονται τα στοιχεία που δείχνουν ότι ορισμένες περιπτώσεις άνοιας θα μπορούσαν ενδεχομένως να καθυστερήσουν ή και να προληφθούν μέσω της μείωσης των παραγόντων κινδύνου.

Σήμερα πραγματοποιούνται εκατοντάδες κλινικές δοκιμές σε όλο τον κόσμο. Επιστήμονες εξετάζουν πιθανά φάρμακα, νέους τρόπους διάγνωσης και παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, με στόχο τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση ή την καθυστέρηση της έκπτωσης των γνωστικών λειτουργιών.

Η προοπτική μιας οριστικής θεραπείας παραμένει μακρινή. Ωστόσο, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση για τη Νόσο Αλτσχάιμερ 2026, μοιάζει πιο απτή από ποτέ.

Από το «αναπόφευκτο» στη δυνατότητα παρέμβασης

Η έκθεση, την οποία παρουσιάζει το Science Alert, συντάχθηκε από τη Διεθνή Οργανισμό για τη Νόσο Αλτσχάιμερ (Alzheimer’s Disease International, ADI). Όπως επισημαίνει, επί δεκαετίες η άνοια αντιμετωπιζόταν ευρέως ως αναπόφευκτη συνέπεια της γήρανσης και του νευροεκφυλισμού, με λίγες θεραπευτικές επιλογές πέρα από την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων.

Πλέον, η έρευνα έχει εισέλθει σε περίοδο πρωτοφανούς δραστηριότητας. Η νόσος Αλτσχάιμερ δεν περιγράφεται πια σε όλες τις περιπτώσεις ως μη θεραπεύσιμη. Αντίθετα, αντιμετωπίζεται ολοένα περισσότερο ως μια πάθηση στην οποία η έγκαιρη διάγνωση, η καλύτερη κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών της και ένα ευρύτερο φάσμα παρεμβάσεων μπορούν, συνδυαστικά, να βελτιώσουν την έκβαση για τους ασθενείς.

Η ADI, που συχνά αναφέρεται ως «παγκόσμια φωνή της άνοιας», πρόκειται για μια διεθνή ομοσπονδία ενώσεων για την άνοια, που διατηρεί επίσημες σχέσεις με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από το 2009 δημοσιεύει κάθε χρόνο μια έκθεση για την έρευνα γύρω από την άνοια, εστιάζοντας κάθε φορά σε διαφορετικό θέμα.

Η φετινή έκθεση, με τίτλο «Μια νέα εποχή στις κλινικές δοκιμές για την άνοια», υποστηρίζει ότι η έρευνα έχει αποκτήσει αξιοσημείωτη επιστημονική δυναμική. Οι συντάκτες της συγκρίνουν τη σημερινή στιγμή με την ογκολογία της δεκαετίας του 1990: τότε, η πρώτη γενιά αντικαρκινικών θεραπειών, παρότι ατελής, άνοιξε τον δρόμο για αποτελεσματικούς συνδυασμούς φαρμάκων, εξατομικευμένη ιατρική και πρώιμη παρέμβαση.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει μία μεμονωμένη ανακάλυψη αντίστοιχη με την ανακάλυψη της πενικιλίνης ή την εμφάνιση των στατινών. Υπάρχει όμως μια πιο αθόρυβη αλλαγή: η έμφαση μετατοπίζεται από τη θεραπεία στην πρόληψη, από το μεμονωμένο μόριο στον τρόπο ζωής και από την αντίληψη του αναπόφευκτου στην αναγνώριση νέων δυνατοτήτων.

Ο ρόλος της πρόληψης

Καθώς οι πληθυσμοί γερνούν παγκοσμίως, ορισμένες εκτιμήσεις προβλέπουν ότι έως το 2050 θα ζουν με άνοια 139 εκατομμύρια άνθρωποι. Ακόμη και μια μικρή καθυστέρηση στην εμφάνιση της γνωστικής έκπτωσης θα μπορούσε να σημαίνει εκατομμύρια λιγότερες περιπτώσεις.

Πρόσφατα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσίευσε νέες οδηγίες για τη μείωση του κινδύνου άνοιας. Σύμφωνα με την αναδυόμενη έρευνα, έως και το 45% των περιπτώσεων άνοιας θα μπορούσε ενδεχομένως να προληφθεί ή να καθυστερήσει με την αντιμετώπιση 14 τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου σε όλη τη διάρκεια της ζωής.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται η υπέρταση, η κατάθλιψη, η σωματική αδράνεια, το κάπνισμα, ο διαβήτης, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και η υψηλή χοληστερόλη.

Τα πρώτα φάρμακα που αλλάζουν τα δεδομένα

Οι κλινικές δοκιμές για την άνοια βρίσκονται επίσης σε μια σημαντική ιστορική στιγμή. Από το 2000 έως το 2020, πάνω από το 99% των πειραματικών φαρμάκων απέτυχε στις κλινικές δοκιμές.

Ωστόσο, η πρόσφατη εμφάνιση της δονανεμάμπης και της λεκανεμάμπης αποτέλεσε, σύμφωνα με ειδικούς στην έκθεση, ένα μεγάλο βήμα. Ήταν τα πρώτα φάρμακα που έλαβαν πλήρη έγκριση και αποδείχθηκε ότι επιβραδύνουν σε έναν βαθμό την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ στα αρχικά της στάδια, αντί να αντιμετωπίζουν μόνο τα συμπτώματά της.

Προφανώς οι ειδικοί θα επιθυμούσαν μεγαλύτερο όφελος για τους ασθενείς. Παρ’ όλα αυτά, θεωρούν την εξέλιξη σημαντική, επειδή έδειξε ότι η πορεία της νόσου μπορεί να τροποποιηθεί. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μένουν ακόμη πολλά να χτιστούν.

Παρά τις όποιες επιφυλάξεις για τα εν λόγω φάρμακα, καθώς δεν φαίνεται να δρουν με τον ίδιο τρόπο σε κάθε ασθενή ή σε κάθε περιοχή του εγκεφάλου, η έγκρισή τους αποτελεί θετική εξέλιξη που, σύμφωνα με τη νέα έκθεση, έχει αλλάξει τις προσδοκίες για όσα μπορεί να πετύχει η έρευνα για την άνοια.

Την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των υποψήφιων φαρμάκων που μελετώνται για την άνοια έχει αυξηθεί περίπου κατά 40%. Αυτή τη στιγμή αξιολογούνται 158 πιθανές θεραπείες σε 192 κλινικές δοκιμές παγκοσμίως. Μόνο φέτος αναμένονται αποτελέσματα από οκτώ δοκιμές Φάσης ΙΙΙ, στις οποίες οι θεραπείες ελέγχονται αυστηρά σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων και συγκρίνονται με την καθιερωμένη φροντίδα.

Πολλά από τα φάρμακα που εξετάζονται είναι ήδη εγκεκριμένα για χρήση στον άνθρωπο. Μάλιστα, πάνω από το ένα τρίτο των φαρμάκων για την άνοια που βρίσκονται σήμερα υπό ανάπτυξη σχεδιάστηκε αρχικά για άλλες παθήσεις. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να επιταχύνει τη χρήση τους σε περίπτωση που αποδειχθούν αποτελεσματικά.

Η διάγνωση στο κρίσιμο πρώιμο στάδιο της νόσου

Πολλοί άνθρωποι στα αρχικά στάδια της γνωστικής έκπτωσης δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Σύμφωνα με ειδικούς, ένα από τα μεγαλύτερα σημερινά σφάλματα είναι ότι άνθρωποι που εμφανίζουν σαφείς ενδείξεις πρώιμου Αλτσχάιμερ δεν λαμβάνουν την προσοχή που χρειάζονται, ενώ το χρονικό περιθώριο για θεραπευτική παρέμβαση είναι πολύ μικρό.

Οι ασθενείς συχνά δεν ενημερώνονται για τις κλινικές δοκιμές ή για τα νέα φάρμακα. Οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη να αλλάξει η νοοτροπία στον ιατρικό χώρο, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να πληροφορούνται για τις δοκιμές και να υποστηρίζονται εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όπως επισημαίνουν, χρειάζονται πράξεις και όχι μόνο δηλώσεις.

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι η διάγνωση. Μια νέα γενιά θεραπειών που ενδέχεται να επιβραδύνουν την έκπτωση της μνήμης και της σκέψης μπορεί να βοηθήσει μόνο αν φτάσει πράγματι στους ασθενείς.

Μια πιθανή λύση είναι οι εξετάσεις αίματος που αναζητούν βιοδείκτες της άνοιας. Παρότι τα νέα αυτά εργαλεία εμφανίζονται πολλά υποσχόμενα στις αρχικές μελέτες, πρέπει ακόμη να δοκιμαστούν σε επίπεδο πληθυσμού, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εντοπίζουν με ακρίβεια ανθρώπους με πρώιμες ενδείξεις γνωστικής έκπτωσης.

Όπως υπογραμμίζει η έκθεση, ακόμη και ένα φάρμακο που θα αποτελούσε σημαντική ανακάλυψη θα είχε περιορισμένη αξία αν οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν με άνοια δεν εντοπίζονταν εξαρχής.

Καταλήγοντας, η έκθεση βλέπει πραγματικούς λόγους αισιοδοξίας. Το ζητούμενο πλέον είναι η επιστημονική πρόοδος να συνοδευτεί από πρόοδο στην καθημερινή κλινική πράξη. Για την επόμενη δεκαετία, η πρόκληση είναι η συμμετοχή στην έρευνα για την άνοια να πάψει να εξαρτάται από την επιμονή ή την τύχη και να γίνει μια ρεαλιστική δυνατότητα για κάθε άνθρωπο που θέλει να την εξετάσει.