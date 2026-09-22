Η πρόληψη του καρκίνου δεν εξαρτάται από μία μεγάλη, θεαματική ενέργεια, αλλά από πολλές μικρές επιλογές που επαναλαμβάνονται καθημερινά. Παρότι κανείς δεν μπορεί να μηδενίσει τον κίνδυνο, ορισμένες απλές αλλαγές μπορούν, σε βάθος χρόνου, να ενισχύσουν σημαντικά την προστασία έναντι της νόσου.

Ο Avishek Kumar, ογκολόγος του Νιου Τζέρσεϊ, μοιράστηκε με το Business Insider τα πέντε βασικά βήματα που ακολουθεί ο ίδιος, προκειμένου να περιορίσει σημαντικούς παράγοντες κινδύνου.

Οι μικρές καθημερινές αποφάσεις μπορούν αθροιστικά να προσφέρουν σημαντική προστασία απέναντι σε θανατηφόρες μορφές της νόσου, όπως ο καρκίνος του παχέος εντέρου και ο καρκίνος του πνεύμονα.

«Απλές αντικαταστάσεις, οι οποίες εφαρμόζονται για εβδομάδες, μήνες και τελικά χρόνια, μπορούν να αποφέρουν τεράστια οφέλη», τόνισε και πρόσθεσε: «Κάθε στιγμή έχουμε την ευκαιρία να επιλέξουμε τις σκάλες ή να αντικαταστήσουμε κάτι με μια πιο υγιεινή επιλογή».

1. Περισσότερες φυτικές ίνες, λιγότερα επεξεργασμένα τρόφιμα

Όσον αφορά τη διατροφή, ο δρ Kumar προτείνει να φανταστούμε έναν αγρότη που ζούσε πριν από έναν αιώνα και να δίνουμε προτεραιότητα στις τροφές που θα μπορούσε να καλλιεργήσει, να συλλέξει από τη φύση ή να παρασκευάσει στο σπίτι. «Πιθανότατα δεν θα έτρωγε γαριδάκια», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Στις κατάλληλες επιλογές περιλαμβάνονται τα μούρα, τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα άπαχα κρέατα, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Τα τρόφιμα με τη μεγαλύτερη θρεπτική πυκνότητα είναι συχνά τα φρέσκα προϊόντα και όχι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα μακράς διαρκείας.

Ωστόσο, η πλήρης και μακροχρόνια αποφυγή των επεξεργασμένων τροφίμων από τη σύγχρονη διατροφή δεν είναι εύκολη και – κατ΄ επέκταση – ρεαλιστική. Ο ίδιος απολαμβάνει, όπως πολλοί άλλοι, ένα fast food, αλλά περιστασιακά.

Για να διατηρεί ισορροπημένη τη διατροφή του, φροντίζει τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να αγχώνεται εάν κάποια στιγμή φάει ένα μπράουνι στη δουλειά ή ένα burger.

«Αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι η μακροπρόθεσμη επίδραση. Είναι αυτές οι συνήθειες που λειτουργούν αθροιστικά, όπως η αντικατάσταση ενός γεύματος την ημέρα από ένα υγιεινό, μη επεξεργασμένο πιάτο με μούρα ή λαχανικά», εξήγησε.

2. Ξεκίνημα της ημέρας με άσκηση

Η άσκηση αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους περιορισμού του κινδύνου καρκίνου και δεν χρειάζεται πολύ χρόνο ή χρήματα. Η καθημερινή κίνηση, όπως το περπάτημα, το τρέξιμο ή η χρήση της σκάλας, σωρευτικά προσφέρει προστατευτικά οφέλη.

Ο δρ Kumar κάνει τζόκινγκ σχεδόν κάθε πρωί, αρχίζοντας την ημέρα του με περισσότερη ενέργεια και λιγότερο στρες. Σε όσους δεν αγαπούν το τρέξιμο ή το γυμναστήριο συνιστά να προσθέσουν στην καθημερινότητά τους έναν περίπατο διάρκειας 20 λεπτών. Το σημαντικό είναι να τον μετατρέψουν σε συνήθεια και να αυξάνουν σταδιακά τη σωματική δραστηριότητά τους.

3. Προστασία σπιτιού από πιθανές τοξικές ουσίες

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Σε αυτούς ενδέχεται να περιλαμβάνονται αντικείμενα που υπάρχουν στην κουζίνα ή στους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού.

Για παράδειγμα, τα μικροπλαστικά ενδέχεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου. Αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια μπορούν να εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω οικιακών αντικειμένων, όπως οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων ή η αντικολλητική επίστρωση σε μαγειρικά σκεύη και εργαλεία. Για τον περιορισμό της έκθεσης, ο ογκολόγος συνιστά την αντικατάσταση παλιών ή φθαρμένων σκευών της κουζίνας

«Μερικές φορές έχετε μια κατσαρόλα που σας αρέσει πολύ ή ένα τηγάνι που χρησιμοποιείτε εδώ και χρόνια και η επίστρωσή του έχει αρχίσει να χαλάει, αλλά δεν θέλετε να το πετάξετε», ανέφερε. «Στην πραγματικότητα, όλη αυτή η έκθεση σε διαφορετικά επικίνδυνα σκεύη – κατσαρόλες, τηγάνια, ποτήρια, πιάτα, μπουκάλια κλπ – μπορούν δυνητικά να αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνου αργότερα στη ζωή».

4. Προληπτικές εξετάσεις, ακόμη και όταν το πρόγραμμα είναι γεμάτο

Λόγω του απαιτητικού προγράμματος και της δουλειάς του, ο δρ Kumar παραδέχεται ότι ορισμένες φορές δυσκολεύεται να βρει χρόνο για τις δικές του ιατρικές εξετάσεις. Αυτές είναι συχνά το πρώτο πράγμα που αναβάλλεται όταν η καθημερινότητα γίνεται ιδιαίτερα πιεστική.

Ωστόσο, η συνεπής τήρηση των προληπτικών ελέγχων είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οι περισσότερες μορφές καρκίνου είναι σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίσιμες όταν εντοπίζονται εγκαίρως. Οι συστάσεις προληπτικού ελέγχου περιλαμβάνουν:

Από την ηλικία των 45 ετών: κολονοσκόπηση για τον έλεγχο του καρκίνου του παχέος εντέρου.

κολονοσκόπηση για τον έλεγχο του καρκίνου του παχέος εντέρου. Από την ηλικία των 40 ετών: ετήσια μαστογραφία για τις γυναίκες, με στόχο τον έλεγχο για καρκίνο του μαστού. Ο έλεγχος πρέπει να αρχίζει νωρίτερα όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό καρκίνου.

ετήσια μαστογραφία για τις γυναίκες, με στόχο τον έλεγχο για καρκίνο του μαστού. Ο έλεγχος πρέπει να αρχίζει νωρίτερα όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό καρκίνου. Από την ηλικία των 50 ετών: προληπτικός έλεγχος για καρκίνο του προστάτη στους άνδρες. Και σε αυτή την περίπτωση, ο έλεγχος πρέπει να αρχίζει νωρίτερα όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό.

«Την επόμενη φορά, πριν αναβάλλεται μια επίσκεψη σε γιατρό για προληπτικές εξετάσεις, θυμηθείτε ότι για να προσφέρει την φροντίδα στους άλλους πρέπει πρώτα να φροντίζετε τον εαυτό σας», υπογράμμισε.

5. Διαχείριση του στρες

Το υπερβολικό στρες μπορεί να αποτελέσει από μόνο του κίνδυνο για την υγεία. Η δική του λύση είναι «να αποσυνδέεται εντελώς, να κάθεται σε ένα ήσυχο μέρος, κατά προτίμηση σε εξωτερικό χώρο, και να διαβάζει ένα βιβλίο».

Φροντίζει επίσης να περνά χρόνο με τη σύζυγο και τον γιο του, οργανώνοντας ευχάριστες εξόδους. Ανεξάρτητα από τον τρόπο χαλάρωσης που επιλέγει κάποιος, η συνειδητή διαχείριση του στρες διευκολύνει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση μιας υγιεινής καθημερινότητας.

«Η πρόληψη του καρκίνου δεν αφορά την τελειότητα. Αφορά απλώς τη συνεπή εφαρμογή απλών πραγμάτων», καταλήγει ο δρ Kumar.