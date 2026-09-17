Η οστεοαρθρίτιδα γόνατος αποτελεί μια διαδεδομένη πάθηση των αρθρώσεων που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Ο επίμονος πόνος και η δυσκαμψία στο γόνατο μπορούν να μετατρέψουν ακόμη και τις πιο απλές καθημερινές κινήσεις σε δοκιμασία.

Πολλοί ασθενείς για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αναγκάζονται να λαμβάνουν αντιφλεγμονώδη φάρμακα, τα οποία όμως μπορεί να συνδέονται με κινδύνους για το γαστρεντερικό και το καρδιαγγειακό σύστημα. Αυτό έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον για θεραπείες που μπορούν να ανακουφίσουν τα συμπτώματα χωρίς να βασίζονται στη λήψη φαρμάκων.

Μια νέα μεγάλη ανάλυση χιλιάδων ασθενών αποκαλύπτει ποιες μη φαρμακευτικές θεραπείες μπορούν πραγματικά να προσφέρουν τη μεγαλύτερη ανακούφιση. Μάλιστα, ορισμένες από τις αποτελεσματικότερες λύσεις είναι απλές, προσιτές και ενδέχεται να υπερτερούν έναντι πιο προηγμένων τεχνολογικών μεθόδων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «PLOS One», οι επιγονατίδες, η υδροθεραπεία και η άσκηση αναγνωρίζονται από τους ίδιους τους ασθενείς – και τους ερευνητές – ως οι αποτελεσματικότερες επιλογές χωρίς φάρμακα για τα άτομα με οστεοαρθρίτιδα γόνατος.

Στο «μικροσκόπιο» 12 μη φαρμακευτικές θεραπείες

Προκειμένου να διαπιστώσουν ποιες μη φαρμακευτικές θεραπείες φαίνεται να λειτουργούν καλύτερα, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 139 κλινικές δοκιμές, στις οποίες συμμετείχαν σχεδόν 10.000 άνθρωποι.

Οι μελέτες αξιολόγησαν 12 διαφορετικές προσεγγίσεις, μεταξύ των οποίων:

η θεραπεία με λέιζερ,

η ηλεκτρική διέγερση,

οι επιγονατίδες,

οι ορθωτικοί πάτοι,

η κινησιολογική ταινία,

η υδροθεραπεία,

η σωματική άσκηση,

οι υπέρηχοι.

Αντί να εξετάσει ξεχωριστά κάθε θεραπεία, η ερευνητική ομάδα πραγματοποίησε μια δικτυωτή μετα-ανάλυση. Η συγκεκριμένη μέθοδος επιτρέπει τη σύγκριση πολλών θεραπειών μέσα από διαφορετικές κλινικές δοκιμές και την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας κάθε επιλογής σε σχέση με τις υπόλοιπες.

Τι έδειξε η έρευνα

Οι επιγονατίδες κατέλαβαν υψηλή θέση σε αρκετούς σημαντικούς δείκτες. Η χρήση τους συσχετίστηκε με μείωση του πόνου και της δυσκαμψίας, αλλά και με βελτίωση της σωματικής λειτουργικότητας.

Η υδροθεραπεία, η οποία περιλαμβάνει ασκήσεις ή θεραπείες που πραγματοποιούνται σε ζεστό νερό, αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική στη μείωση του πόνου. Σταθερά οφέλη παρουσίασε και η τακτική άσκηση, συμβάλλοντας τόσο στον περιορισμό του πόνου όσο και στη βελτίωση της σωματικής λειτουργίας.

Υποσχόμενα αποτελέσματα παρουσίασαν επίσης ορισμένες πιο προηγμένες τεχνολογικά θεραπείες. Η θεραπεία με λέιζερ υψηλής έντασης και η θεραπεία με κρουστικά κύματα πρόσφεραν οφέλη σε συγκεκριμένους τομείς. Αντίθετα, οι υπέρηχοι κατατάχθηκαν στην τελευταία θέση των συγκρίσεων μεταξύ των θεραπειών.

Οι απλές θεραπείες ως… προτεραιότητα

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι σχετικά απλές και εύκολα προσβάσιμες θεραπείες μπορεί να αποτελούν ορισμένες από τις ισχυρότερες επιλογές για τη διαχείριση της οστεοαρθρίτιδας γόνατος χωρίς φάρμακα.

Για τον λόγο αυτό, όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς της μελέτης, ασθενείς και γιατροί θα μπορούσαν να δίνουν προτεραιότητα σε αυτές τις επιλογές, οι οποίες υποστηρίζονται από επιστημονικά στοιχεία. Οι επιγονατίδες, η υδροθεραπεία και η άσκηση μπορούν να μειώσουν τον πόνο και να βελτιώσουν την κινητικότητα, χωρίς τους γαστρεντερικούς ή καρδιαγγειακούς κινδύνους που συνδέονται με κοινά παυσίπονα.

Οι μελλοντικές έρευνες θα χρειαστεί να εξετάσουν εάν ο συνδυασμός διαφορετικών θεραπειών μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Παράλληλα, οι επιστήμονες θέλουν να προσδιορίσουν ποιες προσεγγίσεις προσφέρουν τα μεγαλύτερα οφέλη σε σχέση με το κόστος τους, στρέφοντας το ενδιαφέρον σε ασφαλέστερες και οικονομικότερες παρεμβάσεις.