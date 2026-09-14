Ένα smartphone, σε συνδυασμό με ειδικό φορητό εξάρτημα απεικόνισης, μπορεί να βοηθήσει ώστε ο αρχικός οφθαλμολογικός έλεγχος να φτάσει σε ανθρώπους που βρίσκονται μακριά από τον ειδικό γιατρό.

Ερευνητικά δεδομένα από 1.093 ασθενείς στη Νότια Ινδία δείχνουν ότι εικόνες του πρόσθιου τμήματος του ματιού, οι οποίες λαμβάνονταν από εκπαιδευμένους κοινοτικούς λειτουργούς υγείας και αξιολογούνταν εξ αποστάσεως από οφθαλμιάτρους, οδήγησαν σε εντυπωσιακά υψηλή συμφωνία με την εξέταση που πραγματοποιούσε ο γιατρός έχοντας τον ασθενή μπροστά του.

Στο σημαντικότερο κλινικό αποτέλεσμα (την απόφαση εάν ο ασθενής πρέπει να παραπεμφθεί για περαιτέρω φροντίδα) η συμφωνία έφτασε το 96,1%.

Η μελέτη, έχει τίτλο Development and validation of a user-friendly smartphone imaging and telemedicine platform for remote diagnosis of anterior segment eye disease. Χρειάζεται, ωστόσο, μία σημαντική επιστημονική υποσημείωση: πρόκειται για preprint, το οποίο δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από ομότιμους κριτές.

Τα δεδομένα παρουσιάστηκαν επίσης στο 44ο Συνέδριο της European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), που πραγματοποιείται στο Λονδίνο από τις 11 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν είναι μόνο ιατρικό

Ο καταρράκτης προκαλεί θόλωση του φυσικού φακού του ματιού και αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες απώλειας όρασης και τύφλωσης παγκοσμίως. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι ότι δεν υπάρχει αποτελεσματική αντιμετώπιση. Είναι ότι εκατομμύρια άνθρωποι δεν φτάνουν ποτέ σε αυτή.

Τα νεότερα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δείχνουν ότι τουλάχιστον 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν κάποια διαταραχή της κοντινής ή μακρινής όρασης. Σε τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο περιπτώσεις, το πρόβλημα θα μπορούσε να είχε προληφθεί ή δεν έχει ακόμη αντιμετωπιστεί. Ο καταρράκτης αντιστοιχεί σε περίπου 94 εκατομμύρια περιπτώσεις μη αντιμετωπισμένης διαταραχής της μακρινής όρασης ή τύφλωσης.

Τον Φεβρουάριο του 2026 ο ΠΟΥ ανέδειξε ακόμη πιο έντονα το πρόβλημα: σχεδόν ένας στους δύο ανθρώπους παγκοσμίως που χρειάζονται χειρουργική επέμβαση καταρράκτη εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση σε αυτήν. Η ανισότητα είναι πολύ μεγαλύτερη στην Αφρική, όπου περίπου τρεις στους τέσσερις ανθρώπους που χρειάζονται επέμβαση παραμένουν χωρίς θεραπεία.

Και ενώ η ζήτηση αυξάνεται λόγω και της γήρανσης του πληθυσμού, η επέμβαση καταρράκτη είναι μία από τις πλέον αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές ιατρικές παρεμβάσεις. Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίπου 15 λεπτά, αποκαθιστώντας την όραση.

Πώς ένα κινητό μετατρέπεται σε εργαλείο screening

Το σύστημα που δοκίμασαν οι ερευνητές δεν είναι απλώς η κάμερα ενός smartphone. Αναπτύχθηκε μια φορητή συσκευή απεικόνισης του πρόσθιου τμήματος του ματιού, η Scout™, η οποία συνδυάζεται με Android smartphone και την εφαρμογή τηλεϊατρικής InSightful. Το σύστημα τυποποιεί κρίσιμες παραμέτρους της λήψης, όπως τον φωτισμό, τη μεγέθυνση και την ανάλυση της εικόνας.

Οι εικόνες και τα κλινικά δεδομένα μπορούν στη συνέχεια να μεταφορτωθούν σε cloud πλατφόρμα, όπου ο οφθαλμίατρος τα εξετάζει εξ αποστάσεως και αποφασίζει τόσο για τη διάγνωση όσο και για την ανάγκη παραπομπής. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε ώστε να μπορεί να λειτουργεί και σε περιοχές με περιορισμένη συνδεσιμότητα.

Αυτό είναι σημαντικό: δεν κάνει τη διάγνωση το κινητό και δεν καταργείται ο οφθαλμίατρος. Το smartphone λειτουργεί ως μέσο για να φτάσουν στον ειδικό οι κατάλληλες εικόνες και πληροφορίες χωρίς να απαιτείται εξαρχής η φυσική παρουσία του δίπλα στον ασθενή.

Τρεις ώρες εκπαίδευσης, 1.093 ασθενείς

Για να εξετάσουν εάν το μοντέλο μπορεί να λειτουργήσει έξω από ένα εξειδικευμένο οφθαλμολογικό κέντρο, οι ερευνητές εκπαίδευσαν κοινοτικούς λειτουργούς υγείας στη χρήση του συστήματος. Η εκπαίδευση διήρκεσε μόλις τρεις ώρες.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 1.093 ασθενείς, σε 19 δράσεις οφθαλμολογικού προσυμπτωματικού ελέγχου σε αγροτικές περιοχές της Νότιας Ινδίας. Οι λειτουργοί υγείας κατέγραφαν τις εικόνες και τα δεδομένα και οι οφθαλμίατροι τα αξιολογούσαν από απόσταση.

Παράλληλα, οι ασθενείς εξετάζονταν με τον συμβατικό τρόπο από οφθαλμίατρο με φυσική παρουσία. Έτσι οι ερευνητές μπορούσαν να συγκρίνουν άμεσα τις δύο ανεξάρτητες αξιολογήσεις.

Συμφωνία 96,1% στην απόφαση που έχει μεγαλύτερη σημασία

Το ισχυρότερο εύρημα αφορά την απόφαση παραπομπής. Ο οφθαλμίατρος που εξέταζε τις εικόνες από απόσταση και εκείνος που εξέταζε τον ίδιο ασθενή από κοντά συμφώνησαν στο 96,1% των αποφάσεων για το εάν απαιτούνταν παραπομπή, με 95% διάστημα εμπιστοσύνης 94,7%-97,1%.

Η συμφωνία για τη διάγνωση οποιουδήποτε καταρράκτη ήταν 89%, για τον ώριμο καταρράκτη 96%, για τον ανώριμο 85% και για την ψευδοφακία (δηλαδή την παρουσία τεχνητού ενδοφακού μετά από προηγούμενη επέμβαση) 97%. Για το πτερύγιο, η ποσοστιαία συμφωνία ήταν 94%, αλλά ο δείκτης κappa έδειξε μέτρια συμφωνία (κ=0,47).

Η τελευταία διάκριση έχει σημασία: δεν είναι επιστημονικά σωστό να χαρακτηρίζεται απλώς το 94% ως «πολύ υψηλή διαγνωστική ακρίβεια», χωρίς να αναφέρεται ο δείκτης συμφωνίας.

Λιγότερο από 2,5 λεπτά ανά μάτι

Το πείραμα δεν αξιολόγησε μόνο την ακρίβεια αλλά και το κατά πόσο το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πράξη. Οι κοινοτικοί λειτουργοί υγείας ολοκλήρωναν τον έλεγχο σε λιγότερο από 2,5 λεπτά ανά μάτι και κατάφεραν να εξασφαλίσουν εικόνες διαγνωστικής ποιότητας σε περισσότερο από το 90% των ματιών που εξετάστηκαν.

Υπήρχε όμως μια κρίσιμη παράμετρος: όσο βελτιωνόταν η ποιότητα της εικόνας τόσο αυξανόταν και η συμφωνία μεταξύ της εξ αποστάσεως και της δια ζώσης αξιολόγησης. Αυτό δείχνει ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Η σωστή λήψη και η εκπαίδευση παραμένουν σημαντικές.

Όταν ακόμη και τρία χιλιόμετρα εμποδίζουν την εξέταση

Το ενδιαφέρον της τεχνολογίας γίνεται πιο σαφές αν δούμε το πρόβλημα που προσπαθεί να λύσει. Στις αγροτικές περιοχές της Ινδίας χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια τα λεγόμενα eye camps, στα οποία εξειδικευμένες ομάδες μετακινούνται για να εξετάσουν κατοίκους μακριά από μεγάλα οφθαλμολογικά κέντρα.

Ωστόσο, προηγούμενα δεδομένα του Aravind Eye Hospital που παραθέτουν οι συγγραφείς έδειξαν ότι τέτοιες δράσεις έφταναν μόλις στο 7% των κατοίκων της περιοχής-στόχου. Όταν η απόσταση ξεπερνούσε τα τρία χιλιόμετρα, η συμμετοχή μειωνόταν κατά 80%. Μεταξύ όσων δεν προσήλθαν, το 44% είχε πρόβλημα όρασης και περίπου ένας στους τρεις χρειαζόταν χειρουργική επέμβαση καταρράκτη.

Η απόσταση επομένως δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Για έναν ηλικιωμένο, έναν άνθρωπο με κινητικές δυσκολίες ή έναν κάτοικο μιας φτωχής αγροτικής περιοχής, μπορεί να είναι η διαφορά ανάμεσα στην εξέταση και στη μη διάγνωση.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα

Τα δεδομένα προέρχονται από τη Νότια Ινδία και δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα ίδια αποτελέσματα θα μεταφέρονταν αυτομάτως στο ελληνικό σύστημα υγείας. Η αρχή πάνω στην οποία βασίζεται η τεχνολογία, όμως, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια χώρα με νησιωτικότητα, ορεινές περιοχές και μεγάλες αποστάσεις από εξειδικευμένες δομές. Και η Ελλάδα ήδη επενδύει ακριβώς σε αυτή τη λογική μέσω του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ).

Τον Ιούνιο του 2026, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την περαιτέρω ανάπτυξη του ΕΔΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα, παρουσιάζοντας την τηλεϊατρική ως εργαλείο ενίσχυσης της πρόσβασης στη δημόσια περίθαλψη ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας.

Δεν υπάρχει, πάντως, αυτή τη στιγμή στοιχείο ότι το συγκεκριμένο Scout™ πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα. Η σύνδεση με την ελληνική πραγματικότητα αφορά τη δυνατότητα του μοντέλου τηλεοφθαλμολογίας, όχι κάποιο ήδη προγραμματισμένο ελληνικό πρόγραμμα με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Ο στόχος δεν είναι να αντικατασταθεί ο οφθαλμίατρος

Εδώ βρίσκεται ίσως και το ουσιαστικότερο συμπέρασμα της έρευνας. Η αξία ενός τέτοιου συστήματος δεν είναι να μετατρέψει το smartphone σε «οφθαλμίατρο τσέπης». Είναι να λειτουργήσει ως εργαλείο διαλογής και έγκαιρης παραπομπής.

Ένας εκπαιδευμένος επαγγελματίας υγείας θα μπορούσε να συλλέξει τα απαραίτητα δεδομένα κοντά στον τόπο κατοικίας του ασθενούς. Ο ειδικός θα μπορούσε να τα αξιολογήσει από απόσταση και να ξεχωρίσει ποιος χρειάζεται να μετακινηθεί για ολοκληρωμένη εξέταση και θεραπεία. Έτσι, ο περιορισμένος χρόνος των ειδικών μπορεί να επικεντρώνεται περισσότερο εκεί όπου πραγματικά απαιτείται η ιατρική τους γνώση.

Η ίδια η μελέτη καταλήγει ότι το smartphone-based screening από λειτουργούς υγείας με περιορισμένη εκπαίδευση πέτυχε διαγνωστική συμφωνία και συμφωνία παραπομπής συγκρίσιμες με την εξέταση από οφθαλμίατρο με φυσική παρουσία, δημιουργώντας προοπτικές για αποκεντρωμένο screening σε περιοχές με περιορισμένους πόρους.

Και μετά, τεχνητή νοημοσύνη;

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η προφανής επόμενη συζήτηση, αλλά εδώ χρειάζεται προσοχή. Στα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν, η αξιολόγηση έγινε από οφθαλμιάτρους και όχι από AI. Επομένως, δεν παρουσιάζεται η τεχνητή νοημοσύνη ως ήδη αποδεδειγμένο μέρος της συγκεκριμένης διαδικασίας. Μελλοντικά, αλγόριθμοι ανάλυσης εικόνας θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αυτοματοποιημένη αρχική διαλογή, αλλά αυτό αποτελεί διαφορετικό στάδιο που χρειάζεται τη δική του κλινική επικύρωση.

Υπάρχει άλλωστε ένας ακόμη λόγος για προσεκτική ανάγνωση των αποτελεσμάτων: η συγκεκριμένη εργασία είναι preprint. Τα ευρήματα είναι ενδιαφέροντα και το δείγμα των 1.093 ασθενών σημαντικό, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση από ομότιμους κριτές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οριστική κλινική απόδειξη.

Αυτό, ωστόσο, δεν μειώνει το ερώτημα που θέτει η μελέτη για το μέλλον της φροντίδας των ματιών. Σε έναν κόσμο όπου ο καταρράκτης επηρεάζει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους και ένας στους δύο που χρειάζεται επέμβαση δεν έχει πρόσβαση σε αυτή, η καινοτομία δεν αφορά μόνο το τι μπορεί να κάνει η Ιατρική μέσα στο νοσοκομείο. Αφορά και το πώς ο ασθενής θα φτάσει εγκαίρως σε αυτή.

Και εκεί μπορεί να βρίσκεται η πραγματική αξία του smartphone: όχι στο να αντικαταστήσει τον γιατρό, αλλά στο να μικρύνει την απόσταση που χωρίζει τον ασθενή από αυτόν.