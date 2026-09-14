Ο πόνος είναι ο τρόπος του σώματος να προειδοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Υπάρχουν, όμως, ορισμένοι πόνοι που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή, επειδή μπορεί να αποτελούν το πρώτο σημάδι μιας σοβαρής κατάστασης.

Το δύσκολο είναι ότι η ένταση του πόνου δεν αποκαλύπτει πάντα πόσο επικίνδυνη είναι η αιτία του. Ακόμη και μια σχετικά ήπια ενόχληση μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να κρύβει κάτι σημαντικό. Ακολουθούν οι πέντε τύποι πόνου που, σύμφωνα με γιατρούς επειγόντων στη Huffington Post, δεν θα πρέπει να αγνοούνται ή να υποτιμώνται.

1. Ξαφνικός πόνος που δεν υποχωρεί

Ένας πόνος που εμφανίζεται ξαφνικά, είναι έντονος και δεν περνά είναι κάτι που πρέπει να τραβήξει άμεσα την προσοχή, ανεξάρτητα από το σημείο του σώματος στο οποίο εμφανίζεται. Ένας επαγγελματίας υγείας θα πρέπει να αξιολογήσει την κατάσταση και να διαπιστώσει εάν πρόκειται για κάτι σοβαρό.

Εξάλλου είναι προτιμότερο κάποιος να είναι περισσότερο προσεκτικός παρά να υποτιμήσει ένα πιθανό πρόβλημα. Εάν ένας άνθρωπος αισθανθεί έναν πόνο που δεν τον έχει ξανανιώσει ή ανησυχεί αρκετά ώστε να αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά και χρειάζεται αξιολόγηση, τότε θα πρέπει να εξεταστεί. Είτε τελικά η αιτία αποδειχθεί σοβαρή είτε όχι, η έγκαιρη διάγνωση είναι κρίσιμη.

2. Πόνος στο στήθος

Ο ξαφνικός πόνος στο στήθος συνδέεται συχνά – και δικαιολογημένα – με το έμφραγμα. Γι’ αυτό και είναι ένα σύμπτωμα που πρέπει να αντιμετωπίζεται σοβαρά.

Οι ειδικοί τον συγκαταλέγουν στους ιδιαίτερα ανησυχητικούς τύπους πόνου, ειδικά όταν πρόκειται για ένα αίσθημα που δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στο παρελθόν. Η ιατρική αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Ο πόνος στο στήθος θεωρείται ακόμη πιο ανησυχητικός στους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους και σε όσους έχουν παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις, όπως υπέρταση, διαβήτη ή υψηλή χοληστερόλη.

Πέρα από το έμφραγμα, ένας οξύς πόνος στο στήθος μπορεί να συνδέεται και με άλλα σοβαρά προβλήματα, όπως ένας θρόμβος αίματος στους πνεύμονες ή μια ρήξη μεγάλου αιμοφόρου αγγείου στην περιοχή του θώρακα.

Από την άλλη πλευρά, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί μόνο από τον πόνο τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο. Επειδή πολλές διαφορετικές καταστάσεις μπορούν να εκδηλωθούν με πόνο στο στήθος, δεν χρειάζεται πανικός, αλλά ούτε και αδιαφορία. Η κατάλληλη κίνηση είναι η αξιολόγηση από γιατρό, ώστε να εξακριβωθεί η αιτία.

3. Πόνος στη γάμπα μαζί με κοκκίνισμα

Ο πόνος στο κάτω μέρος του ποδιού και ειδικότερα στη γάμπα μπορεί να είναι ανησυχητικός όταν συνοδεύεται από πρήξιμο στο πόδι και/ή κοκκίνισμα της γάμπας. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν συμπτώματα θρόμβωσης, και συγκεκριμένα εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης.

Πρόκειται για έναν τύπο πόνου για τον οποίο οι ειδικοί συνιστούν ιατρική αξιολόγηση το συντομότερο δυνατόν. Η ανάγκη για έλεγχο γίνεται ακόμη μεγαλύτερη εάν το άτομο έχει υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση και έχει παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο κρεβάτι ή εάν έχει πραγματοποιήσει πρόσφατα μια πολύωρη πτήση.

4. Πόνος ψηλά στην πλάτη που μοιάζει σαν κάτι να «σκίζεται»

Ο πόνος στην πλάτη είναι εξαιρετικά συχνός και μπορεί να εμφανιστεί για πολλούς λόγους: από μια κακή στάση στον ύπνο και τη λανθασμένη εκτέλεση μιας άσκησης μέχρι την πολύωρη καθιστική θέση σε μια καρέκλα που δεν προσφέρει σωστή υποστήριξη.

Παρότι κάθε επίμονος πόνος στην πλάτη χρειάζεται προσοχή, υπάρχει ένας συγκεκριμένος τύπος τον οποίο οι γιατροί θεωρούν ιδιαίτερα ανησυχητικό.

Εάν ο πόνος στο πάνω μέρος της πλάτης ή στο πίσω μέρος του θώρακα δίνει την αίσθηση ότι κάτι «σκίζεται» ή διαπερνά την περιοχή, θα πρέπει να αναζητηθεί ιατρική βοήθεια το συντομότερο δυνατόν. Αυτή η χαρακτηριστική αίσθηση μπορεί να υποδηλώνει πρόβλημα στην αορτή, το μεγαλύτερο αιμοφόρο αγγείο του σώματος.

5. Πόνοι χαμηλά στην κοιλιά

Η κοιλιά αποτελεί μία από τις περιοχές που προκαλούν ιδιαίτερη προσοχή στους γιατρούς επειγόντων, καθώς υπάρχουν πολλές διαφορετικές παθήσεις που μπορούν να προκαλέσουν πόνο σε αυτήν. Γι’ αυτό, περισσότερο από μία συγκεκριμένη διάγνωση, σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνονται τα συμπτώματα.

Ο κοιλιακός πόνος ή ο πόνος στα πλάγια —στη δεξιά ή αριστερή πλευρά της μέσης ή χαμηλά στην κοιλιά— μπορεί να σχετίζεται, μεταξύ άλλων, με πέτρες στα νεφρά. Εάν ο ίδιος πόνος συνοδεύεται από πυρετό, μπορεί να αποτελεί ένδειξη λοίμωξης των νεφρών. Επιπλέον, πόνος σε αυτή την περιοχή που συνοδεύεται από ναυτία και εμετό μπορεί να σχετίζεται με σκωληκοειδίτιδα.

Επομένως, όταν ένας τέτοιος πόνος χαμηλά στην κοιλιά ή στα πλάγια συνδυάζεται με κάποιο από αυτά τα ανησυχητικά συμπτώματα, είναι καλή ιδέα να αναζητείται γρήγορα ιατρική βοήθεια.

Κάθε πόνος που σας ανησυχεί είναι λόγος για να μιλήσετε με γιατρό

Όπως επισημαίνουν ειδικοί, ο πόνος που ανησυχεί πραγματικά το άτομο δεν θα πρέπει ποτέ να αγνοείται ή να υποτιμάται. Η εξέταση ενός ανησυχητικού προβλήματος από έναν γιατρό αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή για την υγεία, ακόμη και αν στο τέλος αποδειχθεί ότι ο πόνος δεν οφείλεται σε κάτι σοβαρό.

Μπορεί να χρειαστεί μόνο μια σύντομη ιατρική αξιολόγηση, ορισμένες βασικές εργαστηριακές εξετάσεις ή άλλοι προληπτικοί έλεγχοι. Ωστόσο, ορισμένες καταστάσεις απαιτούν πραγματικά άμεση ιατρική παρέμβαση. Με λίγα λόγια, εάν υπάρχει αμφιβολία για το κατά πόσο ένα σύμπτωμα χρειάζεται άμεση επείγουσα φροντίδα, η ασφαλέστερη επιλογή είναι η… άμεση φροντίδα.