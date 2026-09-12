Τα τελευταία χρόνια, η συζήτηση γύρω από τη μακροζωία δεν περιορίζεται απλώς στο πώς θα ζήσουμε περισσότερο, αλλά επεκτείνεται στο πώς θα περάσουμε περισσότερα από αυτά τα χρόνια με υγεία και καλή ποιότητα ζωής.

Όταν αναφερόμαστε στο ζήτημα της ευζωίας, η συζήτηση συνήθως περιστρέφεται γύρω από την κινητικότητα ή τη λειτουργία του εγκεφάλου. Τι συμβαίνει, όμως, με τη σεξουαλική ζωή;

Όλο και περισσότεροι γιατροί και άνθρωποι με επιρροή στον χώρο της ευεξίας συμπεριλαμβάνουν την ικανοποιητική σεξουαλική ζωή στα κριτήρια της ευεξίας καθώς μεγαλώνουμε.

Μάλιστα, ένας νέος όρος έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος: το «sex span», δηλαδή η διάρκεια της ενεργής και ικανοποιητικής σεξουαλικής ζωής. Τι σημαίνει ακριβώς αυτός ο όρος και με ποιους τρόπους μπορεί να παραταθεί;

Τι είναι το «sex span»

Ο όρος «sex span» έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από μια ομιλία TED το 2024. Παρότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός του στην κλινική βιβλιογραφία, θεωρείται γενικά το σεξουαλικό αντίστοιχο του δημοφιλούς όρου «health span», δηλαδή των ετών που ένας άνθρωπος ζει με καλή υγεία.

Όπως το «health span» αναφέρεται στον αριθμό των ετών κατά τα οποία κάποιος παραμένει υγιής, έτσι και το «sex span» περιγράφει τα χρόνια στα οποία μπορεί να απολαμβάνει ικανοποιητική, άνετη και ουσιαστική σεξουαλική οικειότητα, σύμφωνα με ψυχολόγους και σεξολόγους στο Health.

Η έννοια δεν περιορίζεται στην ικανότητα για σεξουαλική επαφή. Περιλαμβάνει τη σεξουαλική επιθυμία, τη διέγερση, την απόλαυση, τον οργασμό, τη σωματική άνεση, την οικειότητα και τη συναισθηματική σύνδεση.

Μπορεί το «sex span» να αποτελεί έναν σχετικά νέο και δημοφιλή όρο, όμως η επιστημονική βάση πίσω από αυτόν δεν είναι καινούργια. Δεκαετίες ερευνών δείχνουν ότι η σεξουαλική υγεία συνδέεται στενά με τη συναισθηματική ευεξία, την ικανοποίηση μέσα στη σχέση και τη συνολική ποιότητα ζωής.

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη διάρκεια της σεξουαλικής ζωής

Όπως αναφέρουν ειδικοί στο Health, πολλοί παράγοντες, τόσο σωματικοί όσο και συναισθηματικοί, μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα ενός ανθρώπου να απολαμβάνει ευχάριστες και ουσιαστικές σεξουαλικές επαφές καθώς μεγαλώνει.

Οι ορμόνες παίζουν συχνά σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Από ανατομική και φυσιολογική άποψη, οι ορμονικές μεταβολές που συμβαίνουν με την ηλικία μπορούν να επηρεάσουν τόσο τη σεξουαλική επιθυμία όσο και την αίσθηση κατά τη διάρκεια της επαφής.

Η μείωση των επιπέδων των οιστρογόνων κατά την περίοδο πριν από την εμμηνόπαυση, για παράδειγμα, μπορεί να κάνει τους ιστούς του κόλπου πιο λεπτούς και ξηρούς, με αποτέλεσμα το σεξ να γίνεται λιγότερο άνετο. Υπάρχουν, ωστόσο, διαθέσιμες θεραπείες και λιπαντικά που μπορούν να βοηθήσουν.

Στους άνδρες, η στυτική δυσλειτουργία επηρεάζει συχνά αρνητικά τη σεξουαλική ευεξία. Αν και δεν θεωρείται φυσιολογικό ή αναπόφευκτο μέρος της γήρανσης, συνδέεται με ορισμένες σωματικές και ψυχολογικές αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία.

Παράγοντες κινδύνου και συμπεριφορές που γίνονται συχνότεροι όσο περνούν τα χρόνια – όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο διαβήτης και η καθιστική ζωή – μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης στυτικής δυσλειτουργίας.

Παράλληλα, συναισθηματικοί ή ακόμη και κοινωνικοί παράγοντες μπορούν να περιορίσουν τη σεξουαλική ικανοποίηση. Αρκετοί άνθρωποι αισθάνονται ότι είναι «πολύ μεγάλοι για να κάνουν σεξ», εξαιτίας λανθασμένων αντιλήψεων και κοινωνικών προτύπων που πιστεύουν ότι πρέπει να ακολουθούν.

Αυτές οι σκέψεις συνοδεύονται συχνά από άγνοια γύρω από το γεγονός ότι αρκετά σεξουαλικά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν, ιδιαίτερα όσα σχετίζονται με ορμονικές μεταβολές, όπως εκείνες της εμμηνόπαυσης.

Πώς μπορείτε να παρατείνετε τη σεξουαλική σας ζωή

Τα καλά νέα είναι ότι, ενώ ορισμένοι παράγοντες μπορεί να περιορίσουν τη διάρκεια της ικανοποιητικής σεξουαλικής ζωής, άλλοι μπορούν να την παρατείνουν. Η καλή καρδιαγγειακή και μεταβολική υγεία αποτελούν πιθανότατα δύο από τα σημαντικότερα κομμάτια του παζλ, μαζί με μια θετική ψυχική στάση απέναντι στο σεξ, επισημαίνουν ψυχολόγοι και σεξολόγοι

Σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν χρειάζεται να ανακαλύψετε από την αρχή τους κανόνες της ευεξίας για να βελτιώσετε τη σεξουαλική σας ζωή. Οι υγιεινές συνήθειες που προστατεύουν τη σωματική και την ψυχική υγεία ενισχύουν συχνά και τη σεξουαλική υγεία.

Τα ισχυρότερα επιστημονικά στοιχεία για την πρόληψη —ή ακόμη και την αναστροφή— της κακής σεξουαλικής υγείας σχετίζονται με τη σωματική άσκηση και τη διατροφή. Ο επαρκής ύπνος και οι στρατηγικές διαχείρισης του στρες είναι επίσης σημαντικά, αν και η έρευνα σε αυτούς τους τομείς δεν είναι ακόμη το ίδιο ανεπτυγμένη.

Καθοριστική σημασία έχει και η φροντίδα της συναισθηματικής ευεξίας, όπως και η επικοινωνία με τον σύντροφο. Οι ειδικοί συνιστούν τα σεξουαλικά προβλήματα και οι ανησυχίες να συζητούνται ανοιχτά είτε με τον σύντροφο είτε με τον γιατρό, χωρίς επικριτική διάθεση και με διάθεση κατανόησης και φροντίδας. Η αίσθηση ενότητας και αλληλοϋποστήριξης μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της σεξουαλικής ζωής.

Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε ότι πολλές από τις σεξουαλικές αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία μπορούν να αντιμετωπιστούν. Μία από τις μεγαλύτερες παρανοήσεις είναι ότι πρέπει απλώς να γίνουν αποδεκτές ως αναπόφευκτες.

Πολλοί από τους παράγοντες που περιορίζουν τη διάρκεια της ικανοποιητικής σεξουαλικής ζωής μπορούν να τροποποιηθούν, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζονται εγκαίρως και όχι αφού έχουν εξελιχθεί σε χρόνια προβλήματα.

Επιλογές όπως η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, η φυσικοθεραπεία πυελικού εδάφους, η σεξοθεραπεία (μια εξειδικευμένη μορφή ψυχοθεραπείας) και η συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή αξίζει να συζητηθούν με τον γιατρό, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ανησυχίες κάθε ανθρώπου.