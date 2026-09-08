Μερικές από τις πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις στην ιατρική δεν προκύπτουν επειδή οι επιστήμονες προσθέτουν κάτι σε ένα κύτταρο, αλλά επειδή αφαιρούν αυτό που το κρατά εγκλωβισμένο. Στον διαβήτη, αυτό το «φρένο» μπορεί να έχει όνομα: ALDH3B2.

Ερευνητές που συνδέονται με την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και το Joslin Diabetes Center διαπίστωσαν ότι η απενεργοποίηση αυτού του γονιδίου μπορεί να ωθήσει ανθρώπινα κύτταρα των παγκρεατικών πόρων να εγκαταλείψουν την αρχική τους ταυτότητα και να αποκτήσουν χαρακτηριστικά β-κυττάρων που παράγουν ινσουλίνη. Η σχετική εργασία, με τίτλο Loss-of-function of ALDH3B2 transdifferentiates human pancreatic duct cells into beta-like cells, είναι καταχωρισμένη στο PubMed, ενώ η δημοσίευση στο Science Translational Medicine φέρει DOI 10.1126/scitranslmed.ady2234.

Η ιδέα είναι τολμηρή: αντί να δημιουργηθούν νέα β-κύτταρα από το μηδέν, μήπως μπορούν άλλα κύτταρα του ίδιου του παγκρέατος να αλλάξουν ταυτότητα και να αναλάβουν την παραγωγή ινσουλίνης;

Ο διαβήτης και η απώλεια της παραγωγικής δύναμης του παγκρέατος

Στον διαβήτη τύπου 1, το ανοσοποιητικό σύστημα καταστρέφει τα β-κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη. Στον διαβήτη τύπου 2, η εικόνα είναι πιο σύνθετη: η αντίσταση στην ινσουλίνη συνυπάρχει με προοδευτική δυσλειτουργία και απώλεια λειτουργικής μάζας β-κυττάρων, όπως έχει τεκμηριωθεί εκτενώς στη διεθνή βιβλιογραφία και σε σχετικές ανασκοπήσεις.

Οι επιστήμονες αναζητούν εδώ και χρόνια τρόπους να αποκαταστήσουν αυτή την απώλεια:

με μεταμόσχευση παγκρεατικών νησιδίων ,

, με κύτταρα που προέρχονται από βλαστοκύτταρα ή, όπως προτείνει η νέα μελέτη,

ή, όπως προτείνει η νέα μελέτη, μέσω επαναπρογραμματισμού κυττάρων που ήδη υπάρχουν μέσα στο πάγκρεας.

Το CRISPR έψαξε περισσότερα από 19.000 γονίδια

Για να εντοπίσουν τι εμποδίζει τα κύτταρα των παγκρεατικών πόρων να μετατραπούν σε β-κύτταρα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την τεχνολογία CRISPR και εξέτασαν περισσότερα από 19.000 γονίδια, απενεργοποιώντας τα ένα προς ένα.

Είχαν προηγουμένως τροποποιήσει ανθρώπινα κύτταρα παγκρεατικού πόρου ώστε ένας ειδικός δείκτης να «ανάβει» όταν ένα κύτταρο άρχιζε να αποκτά ταυτότητα β-κυττάρου. Ο δείκτης άναψε όταν αφαιρέθηκε το ALDH3B2.

Το γονίδιο φάνηκε να λειτουργεί σαν μοριακό χειρόφρενο: κρατούσε τα κύτταρα σταθερά στην αρχική τους ταυτότητα. Όταν απενεργοποιήθηκε, αυτά απέκτησαν τη δυνατότητα να κινηθούν προς έναν νέο, ινσουλινοπαραγωγό φαινότυπο.

Από λιγότερο από 1% στο 8,5%

Υπό φυσιολογικές πειραματικές συνθήκες, λιγότερο από 1% των κυττάρων του παγκρεατικού πόρου παρουσίαζε τέτοια μετατροπή. Με την απενεργοποίηση του ALDH3B2, το ποσοστό έφτασε περίπου στο 8,5% στα ανθρώπινα κύτταρα.

Τα κύτταρα άρχισαν να απενεργοποιούν γονίδια χαρακτηριστικά των παγκρεατικών πόρων και να ενεργοποιούν γονίδια που σχετίζονται με τα β-κύτταρα, την παραγωγή και την επεξεργασία της ινσουλίνης. Η αλλαγή δεν ήταν μόνο επιφανειακή: καταγράφηκαν και επιγενετικές μεταβολές, μεταξύ άλλων στη μεθυλίωση του DNA γύρω από το γονίδιο της ινσουλίνης.

Η μεταμόρφωση, μάλιστα, δεν φαίνεται να γίνεται σε ένα μόνο βήμα. Τα κύτταρα περνούν προσωρινά από μια πιο ανώριμη, προγονική κατάσταση του παγκρέατος πριν ωριμάσουν προς β-όμοια κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη.

Το κρίσιμο τεστ στα διαβητικά ποντίκια

Οι ερευνητές μεταμόσχευσαν στη συνέχεια τα επαναπρογραμματισμένα ανθρώπινα κύτταρα σε διαβητικά, ανοσοανεπαρκή ποντίκια.

Τα κύτταρα επιβίωσαν και ανταποκρίθηκαν στις μεταβολές της γλυκόζης απελευθερώνοντας ανθρώπινη ινσουλίνη στην κυκλοφορία. Ως αποτέλεσμα, η γλυκόζη αίματος των ποντικών μειώθηκε σε σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα και παρέμεινε χαμηλή για τις έξι εβδομάδες της μελέτης. Πρόκειται για σημαντική προκλινική απόδειξη λειτουργικότητας, όχι όμως ακόμη για θεραπεία σε ανθρώπους.

Μια παγκόσμια ανάγκη που μεγαλώνει

Η σημασία της ανακάλυψης γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν ιδωθεί μέσα στην έκρηξη του διαβήτη παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν με διαβήτη αυξήθηκε από περίπου 200 εκατομμύρια το 1990 σε 830 εκατομμύρια το 2022.

Η μεγάλη διεθνής ανάλυση της NCD Risk Factor Collaboration, που δημοσιεύθηκε στο The Lancet, υπολόγισε περίπου 828 εκατομμύρια ενήλικες με διαβήτη το 2022, αποτυπώνοντας μια από τις ταχύτερα διογκούμενες κρίσεις δημόσιας υγείας.

Στην Ελλάδα, η εθνική μελέτη ΕΜΕΝΟ, κατέγραψε επιπολασμό διαβήτη 11,9% και προδιαβήτη 12,4% στους ενήλικες. Παράλληλα, το IDF Diabetes Atlas για την Ελλάδα καταγράφει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους ηλικίας 20–79 ετών που ζουν με διαβήτη, με σημαντικό ποσοστό να παραμένει αδιάγνωστο.

Η άλλη μεγάλη επανάσταση: β-κύτταρα από βλαστοκύτταρα

Η ιδέα της αποκατάστασης της φυσικής παραγωγής ινσουλίνης έχει ήδη περάσει στην κλινική έρευνα. Σε μελέτη φάσης 1–2 που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine, νησιδιακά κύτταρα προερχόμενα από βλαστοκύτταρα αποκατέστησαν μετρήσιμη λειτουργία των νησιδίων σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1. Από τους 12 ασθενείς που έλαβαν πλήρη δόση, οι 10 δεν χρειάζονταν εξωγενή ινσουλίνη έναν χρόνο αργότερα.

Το μεγάλο εμπόδιο, όμως, παραμένει η ανοσοκαταστολή, καθώς το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να απορρίψει ξένα κύτταρα. Γι’ αυτό η δυνατότητα να δημιουργούνται νέα κύτταρα από το ίδιο το πάγκρεας του ασθενούς είναι τόσο ελκυστική.

Από το CRISPR σε ένα φάρμακο;

Το ALDH3B2 κωδικοποιεί ένζυμο. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή η δράση ενός ενζύμου μπορεί θεωρητικά να ανασταλεί και φαρμακολογικά, χωρίς να απαιτείται κατ’ ανάγκη γονιδιακή επεξεργασία.

Οι ερευνητές δοκίμασαν το DEAB, έναν ευρύτερο αναστολέα ενζύμων της οικογένειας ALDH, και παρατήρησαν επίσης ώθηση των ανθρώπινων παγκρεατικών κυττάρων προς β-όμοια κατάσταση.

Η προοπτική είναι προφανής: εάν εντοπιστεί στο μέλλον ένα μόριο που θα αναστέλλει ειδικά και με ασφάλεια το ALDH3B2, θα μπορούσε θεωρητικά να ανοίξει τον δρόμο για μια φαρμακευτική θεραπεία που θα ενθαρρύνει το πάγκρεας να δημιουργεί περισσότερα κύτταρα παραγωγής ινσουλίνης. Αλλά το «χάπι που αναγεννά το πάγκρεας» δεν υπάρχει ακόμη.

Τα μεγάλα ερωτήματα παραμένουν

Πριν μια τέτοια στρατηγική φτάσει στους ανθρώπους, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική, ελεγχόμενη και ασφαλής. Οι επιστήμονες πρέπει να βρουν εκλεκτικούς αναστολείς του ALDH3B2, να εξασφαλίσουν ότι φτάνουν στα σωστά κύτταρα του παγκρέατος και να αποκλείσουν ανεπιθύμητες αλλαγές κυτταρικής ταυτότητας.

Υπάρχει και ένα πρόσθετο πρόβλημα στον διαβήτη τύπου 1: ακόμη και αν δημιουργηθούν νέα β-κύτταρα από τα ίδια τα κύτταρα του ασθενούς, η αυτοάνοση επίθεση που κατέστρεψε τα αρχικά β-κύτταρα μπορεί να επιτεθεί και στα νέα. Η χρήση αυτόλογων κυττάρων μπορεί να περιορίσει την αλλογενή απόρριψη, δεν εξαφανίζει όμως την αυτοανοσία.

Στον διαβήτη τύπου 2, αντίστοιχα, περισσότερα β-κύτταρα δεν καταργούν από μόνα τους την αντίσταση στην ινσουλίνη ούτε τους μεταβολικούς μηχανισμούς της νόσου.

Από την αντικατάσταση στην αναγέννηση

Μέχρι σήμερα, η κυτταρική θεραπεία του διαβήτη στηρίζεται κυρίως στην αντικατάσταση: νέα κύτταρα από δότες ή από βλαστοκύτταρα.

Η έρευνα για το ALDH3B2 προτείνει κάτι διαφορετικό: αναγέννηση μέσω επαναπρογραμματισμού. Όχι να αναζητηθούν νέα κύτταρα έξω από το σώμα, αλλά να αξιοποιηθούν εκείνα που ήδη υπάρχουν μέσα στο πάγκρεας.

Η μελέτη δεν αποτελεί ακόμη θεραπεία. Δείχνει, όμως, ότι η απενεργοποίηση ενός μόνο γονιδιακού «φρένου» μπορεί να απελευθερώσει μια απρόσμενη πλαστικότητα των ανθρώπινων παγκρεατικών κυττάρων. Και ίσως εκεί βρίσκεται η πραγματική δύναμη του ευρήματος.

Η επόμενη μεγάλη αλλαγή στη θεραπεία του διαβήτη μπορεί να μην είναι απλώς μια καλύτερη μορφή ινσουλίνης. Μπορεί να είναι η δυνατότητα να κάνουμε το ίδιο το πάγκρεας να ξαναβρεί ένα μέρος της χαμένης ικανότητάς του να την παράγει.