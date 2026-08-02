Ο καρκίνος του παχέος εντέρου εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως. Παρά το γεγονός ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει ζωές, εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να αποφεύγουν ή να καθυστερούν τον προληπτικό έλεγχο.

Μέσα σε αυτό το τοπίο, μια νέα εξέταση αίματος που εγκρίθηκε πρόσφατα από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) φιλοδοξεί να προσθέσει ακόμη ένα εργαλείο στη μάχη κατά της νόσου, δίνοντας τη δυνατότητα ανίχνευσης γενετικών σημάτων που σχετίζονται με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Πρόκειται για τη δεύτερη αιματολογική εξέταση προσυμπτωματικού ελέγχου που λαμβάνει έγκριση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενισχύοντας τις προσδοκίες για ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών στον προληπτικό έλεγχο.

Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν: καμία εξέταση αίματος δεν αντικαθιστά σήμερα την κολονοσκόπηση.

Η «σιωπηλή» απειλή πίσω από χιλιάδες διαγνώσεις κάθε χρόνο

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι ο τρίτος συχνότερος καρκίνος παγκοσμίως και μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου από καρκίνο. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης, γι’ αυτό και οι διεθνείς επιστημονικές εταιρείες επιμένουν στη σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου.

Στην Ελλάδα, η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη ανίχνευση μπορούν να αποτρέψουν μεγάλο αριθμό περιστατικών.

Πώς λειτουργεί η νέα εξέταση αίματος

Η νέα εξέταση έχει σχεδιαστεί για ενήλικες ηλικίας 45 ετών και άνω με μέσο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου.

Η διαδικασία είναι απλή: ο γιατρός παραγγέλνει την εξέταση, λαμβάνεται δείγμα αίματος στο ιατρείο και αυτό αποστέλλεται σε εξειδικευμένο εργαστήριο για ανάλυση. Τα αποτελέσματα επιστρέφουν συνήθως μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες.

Το τεστ αναζητά στο αίμα μικροσκοπικά θραύσματα DNA που ενδέχεται να προέρχονται από καρκινικά κύτταρα ή προκαρκινικές αλλοιώσεις.

Οι ειδικοί επισημαίνουν, ωστόσο, ότι ένα θετικό αποτέλεσμα δεν σημαίνει απαραίτητα καρκίνο. Απαιτείται πάντα επιβεβαίωση με κολονοσκόπηση, η οποία παραμένει η εξέταση αναφοράς για τη διάγνωση και την αφαίρεση προκαρκινικών πολυπόδων.

Πόσο αξιόπιστη είναι;

Η έγκριση του FDA βασίστηκε στη μελέτη PREEMPT CRC, τη μεγαλύτερη προοπτική κλινική μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για αιματολογική εξέταση προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Στη μελέτη συμμετείχαν 48.995 ασυμπτωματικοί ενήλικες, ηλικίας 45 έως 85 ετών, οι οποίοι επρόκειτο να υποβληθούν σε προληπτική κολονοσκόπηση.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εξέταση:

ανίχνευσε το 81,1% των περιπτώσεων καρκίνου,

εντόπισε το 13,7% των προχωρημένων προκαρκινικών αλλοιώσεων,

αναγνώρισε σωστά περίπου 9 στα 10 αρνητικά αποτελέσματα.

Παρότι τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται ενθαρρυντικά, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η ικανότητα εντοπισμού των προκαρκινικών βλαβών παραμένει σαφώς χαμηλότερη από εκείνη της κολονοσκόπησης.

«Δεν υπάρχει μία εξέταση που να ταιριάζει σε όλους»

Ο Paul Limburg, ομότιμος καθηγητής Ιατρικής στη Σχολή Ιατρικής Mayo Clinic, δήλωσε ότι σχεδόν 60 εκατομμύρια Αμερικανοί που πληρούν τα κριτήρια για προσυμπτωματικό έλεγχο εξακολουθούν να μην εξετάζονται εγκαίρως.

«Καμία μεμονωμένη επιλογή ελέγχου δεν θα καλύψει τις ανάγκες και τις προτιμήσεις όλων των ανθρώπων. Όλοι οι ασθενείς αξίζουν την ευκαιρία να επιλέξουν την εξέταση που τους ταιριάζει καλύτερα», τόνισε.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι εξετάσεις αίματος θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως εναλλακτική λύση για άτομα που αποφεύγουν την κολονοσκόπηση ή τις εξετάσεις κοπράνων, αυξάνοντας συνολικά τα ποσοστά πρόληψης.

Τι λένε οι διεθνείς οδηγίες

Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία συστήνει ο προσυμπτωματικός έλεγχος για άτομα μέσου κινδύνου να ξεκινά από την ηλικία των 45 ετών.

Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ιατρικής Ογκολογίας (ESMO) επισημαίνει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση παραμένουν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για τη μείωση της θνησιμότητας.

Η μεγάλη εικόνα: Επανάσταση ή συμπληρωματικό εργαλείο;

Η έγκριση της δεύτερης αιματολογικής εξέτασης για τον καρκίνο του παχέος εντέρου δείχνει ότι η ιατρική αναζητά ολοένα και λιγότερο επεμβατικές λύσεις για την πρόληψη.

Οι ειδικοί, ωστόσο, συμφωνούν σε ένα σημείο: η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι να βρεθεί μια «μαγική» εξέταση, αλλά να πειστούν περισσότεροι άνθρωποι να εξετάζονται εγκαίρως.

Γιατί, τελικά, η πιο αποτελεσματική εξέταση δεν είναι πάντα η πιο σύγχρονη: είναι εκείνη που ο ασθενής θα κάνει στην ώρα της.