Για χρόνια, η παχυσαρκία αντιμετωπιζόταν ως ζήτημα προσωπικής ευθύνης. Σήμερα, η επιστήμη γνωρίζει ότι πρόκειται για μια πολύπλοκη, χρόνια νόσο, που επηρεάζεται από γενετικούς, ορμονικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Μετά την επανάσταση που έφεραν οι αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 και, αργότερα, οι θεραπείες διπλής δράσης που στοχεύουν ταυτόχρονα το GLP-1 και το GIP, η διεθνής ερευνητική κοινότητα στρέφεται πλέον σε μια νέα κατηγορία φαρμάκων, τα λεγόμενα «GLP-3».

Πρόκειται για πειραματικές ουσίες που φιλοδοξούν να αλλάξουν ξανά τα δεδομένα στη διαχείριση της παχυσαρκίας και του σακχαρώδη διαβήτη, ενεργοποιώντας ταυτόχρονα τρεις διαφορετικούς μεταβολικούς μηχανισμούς. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι θεραπείες αυτές βρίσκονται ακόμη σε κλινική ανάπτυξη και δεν έχουν εγκριθεί για χρήση.

Τι είναι πραγματικά τα «GLP-3»;

Παρά την ονομασία τους, τα «GLP-3» δεν αποτελούν έναν νέο υποδοχέα του ανθρώπινου οργανισμού. Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια νέα γενιά φαρμάκων που στοχεύουν ταυτόχρονα τρία διαφορετικά ορμονικά μονοπάτια:

GLP-1, που μειώνει την όρεξη και αυξάνει το αίσθημα κορεσμού.

GIP, που συμβάλλει στη ρύθμιση της ινσουλίνης και του μεταβολισμού.

Γλυκαγόνη (GCG), που αυξάνει την ενεργειακή κατανάλωση και ενισχύει τη διάσπαση του λίπους.

Στόχος των ερευνητών είναι να συνδυάσουν τη μείωση της πείνας με την αύξηση της ενεργειακής δαπάνης, ώστε ο οργανισμός να καταναλώνει λιγότερες θερμίδες και ταυτόχρονα να καίει περισσότερη ενέργεια.

Από το GLP-1 στους τριπλούς αγωνιστές

Οι θεραπείες πρώτης γενιάς βασίζονται στην ενεργοποίηση του υποδοχέα GLP-1, ο οποίος επιβραδύνει τη γαστρική κένωση, μειώνει τα επίπεδα σακχάρου και περιορίζει την όρεξη.

Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν οι διπλοί αγωνιστές, που συνδυάζουν τη δράση του GLP-1 με εκείνη του GIP, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερα οφέλη στη διαχείριση του σωματικού βάρους.

Τα «GLP-3» επιχειρούν να πάνε ένα βήμα παραπέρα, προσθέτοντας τη δράση της γλυκαγόνης, η οποία φαίνεται ότι αυξάνει τον μεταβολικό ρυθμό και επιταχύνει την καύση λίπους στο ήπαρ.

Σύμφωνα με την επιστημονική επιθεώρηση Nature Reviews Drug Discovery, η ταυτόχρονη ενεργοποίηση πολλαπλών ορμονικών μηχανισμών αποτελεί μία από τις πιο ελπιδοφόρες στρατηγικές στη θεραπεία της παχυσαρκίας.

Γιατί προκαλούν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον

Η παχυσαρκία εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν σήμερα με παχυσαρκία, ενώ η νόσος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακά νοσήματα και αρκετές μορφές καρκίνου.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μελέτης της Παχυσαρκίας υπογραμμίζει ότι η φαρμακευτική αντιμετώπιση της νόσου πρέπει να συνδυάζεται με αλλαγές στον τρόπο ζωής, σωστή διατροφή και συστηματική ιατρική παρακολούθηση.

Στην Ελλάδα, η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η παχυσαρκία αποτελεί χρόνια νόσο που απαιτεί εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση.

Δεν έχουν εγκριθεί ακόμη

Παρά τις υψηλές προσδοκίες, οι θεραπείες της κατηγορίας «GLP-3» βρίσκονται ακόμη σε φάση κλινικών δοκιμών και δεν έχουν εγκριθεί από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ούτε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA).

Οι ειδικοί τονίζουν ότι θα χρειαστούν επιπλέον δεδομένα για την αποτελεσματικότητα και, κυρίως, για την ασφάλειά τους πριν μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή κλινική πράξη.

Η προειδοποίηση των ειδικών: Προσοχή στα σκευάσματα του διαδικτύου

Καθώς το ενδιαφέρον για τις νέες θεραπείες αυξάνεται, ολοένα και περισσότερες ιστοσελίδες διαφημίζουν μη εγκεκριμένα πεπτίδια και ουσίες που υπόσχονται θεαματική απώλεια βάρους.

Ο FDA έχει προειδοποιήσει ότι προϊόντα που διακινούνται διαδικτυακά χωρίς έγκριση ενδέχεται να είναι επικίνδυνα, καθώς η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους δεν έχουν αξιολογηθεί.

Οι ειδικοί συνιστούν:

να συμβουλεύεστε πάντοτε τον γιατρό σας,

να ενημερώνεστε από επιστημονικά τεκμηριωμένες πηγές,

να μην αγοράζετε ποτέ μη εγκεκριμένα πεπτίδια από το διαδίκτυο,

να αποφεύγετε προϊόντα που υπόσχονται «θαυματουργά» αποτελέσματα.

Γιατί, παρά τον ενθουσιασμό που προκαλεί η νέα γενιά θεραπειών, η επόμενη επανάσταση στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας βρίσκεται ακόμη στα εργαστήρια και όχι στα ηλεκτρονικά καταστήματα.