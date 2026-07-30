Ο μύθος που όλοι έχουμε επαναλάβει: «Φταίει ο μεταβολισμός μου».

Είναι ίσως η πιο συνηθισμένη φράση κάθε φορά που η ζυγαριά ανεβαίνει, το παντελόνι στενεύει ή το σώμα δείχνει να μην ανταποκρίνεται όπως παλιά.

Μετά τα 30. Μετά τα 40. Μετά τα παιδιά. Μετά την εμμηνόπαυση. Μετά την καθιστική εργασία. Η εξήγηση μοιάζει απλή: ο μεταβολισμός επιβραδύνεται.

Είναι όμως αλήθεια;

Για δεκαετίες η απάντηση θεωρούνταν αυτονόητη. Μέχρι που μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς επιστημονικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για τον ανθρώπινο μεταβολισμό ήρθε να ανατρέψει σχεδόν όλα όσα πιστεύαμε.

Τα ευρήματά της ήταν τόσο εντυπωσιακά ώστε αρκετοί επιστήμονες μίλησαν για μία από τις σημαντικότερες αναθεωρήσεις της ανθρώπινης φυσιολογίας των τελευταίων ετών.

Η μελέτη που άλλαξε όσα γνωρίζαμε

Το 2021 δημοσιεύθηκε στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό Science η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ανάλυση της ανθρώπινης ενεργειακής δαπάνης.

Ερευνητές από περισσότερα από 80 επιστημονικά ιδρύματα, με επικεφαλής τον εξελικτικό ανθρωπολόγο Herman Pontzer του Πανεπιστημίου Duke, ανέλυσαν δεδομένα από 6.421 ανθρώπους, ηλικίας από οκτώ ημερών έως 95 ετών, προερχόμενους από 29 διαφορετικές χώρες.

Για να υπολογίσουν με ακρίβεια πόση ενέργεια καταναλώνει πραγματικά κάθε άνθρωπος στην καθημερινότητά του, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την πιο αξιόπιστη μέθοδο που διαθέτει σήμερα η επιστήμη: το διπλά επισημασμένο νερό (Doubly Labelled Water).

Πρόκειται για μια τεχνική που θεωρείται το «χρυσό πρότυπο» στη μέτρηση της συνολικής ενεργειακής δαπάνης, καθώς επιτρέπει στους επιστήμονες να παρακολουθούν με εξαιρετική ακρίβεια πόσες θερμίδες καίει ένας άνθρωπος στην πραγματική ζωή και όχι μέσα σε ένα εργαστήριο. Τα αποτελέσματα εξέπληξαν ακόμη και τους ίδιους τους ερευνητές.

Οι τέσσερις ηλικίες του μεταβολισμού

Η έρευνα κατέληξε ότι ο ανθρώπινος μεταβολισμός δεν ακολουθεί τη σταδιακή πτωτική πορεία που πιστεύαμε. Αντίθετα, περνά από τέσσερις εντελώς διαφορετικές φάσεις.

Η έκρηξη της βρεφικής ηλικίας

Κατά τον πρώτο χρόνο ζωής, ο οργανισμός λειτουργεί σχεδόν… υπερφυσικά. Ένα βρέφος καίει περίπου 50% περισσότερη ενέργεια από έναν ενήλικα, ακόμη και αφού ληφθεί υπόψη το μέγεθος του σώματός του.

Ο λόγος είναι προφανής: μέσα σε λίγους μήνες δημιουργείται σχεδόν ολόκληρη η αρχιτεκτονική του εγκεφάλου, αναπτύσσονται τα όργανα και παράγονται εκατομμύρια νέα κύτταρα. Το ανθρώπινο σώμα δεν θα ξαναδουλέψει ποτέ με τόσο έντονους μεταβολικούς ρυθμούς.

Από την παιδική ηλικία μέχρι τα 20

Μετά το πρώτο έτος ζωής, ο μεταβολισμός μειώνεται σταδιακά κατά περίπου 3% κάθε χρόνο, μέχρι να σταθεροποιηθεί στις αρχές της τρίτης δεκαετίας.

Είναι μια απολύτως φυσιολογική διαδικασία, καθώς ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του οργανισμού. Εδώ δεν υπάρχει καμία έκπληξη: η μεγάλη ανατροπή έρχεται αμέσως μετά.

Το μεγαλύτερο επιστημονικό σοκ

Για δεκαετίες πιστεύαμε ότι από τα 30 και μετά ο μεταβολισμός αρχίζει να πέφτει αργά αλλά σταθερά. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Η μελέτη του Science διαπίστωσε ότι από την ηλικία των 20 έως περίπου τα 60 χρόνια ο βασικός μεταβολισμός παραμένει ουσιαστικά σταθερός.

Ναι, καλά διαβάσατε. Ούτε στα 30. Ούτε στα 40. Ούτε καν στα 50.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν ουσιαστική μεταβολική επιβράδυνση ούτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όταν το σώμα υφίσταται τεράστιες φυσιολογικές αλλαγές.

«Οι άνθρωποι εκπλήσσονται όταν το ακούνε», είχε δηλώσει ο Δρ. Pontzer μετά τη δημοσίευση της μελέτης. «Δεν βρήκαμε καμία ένδειξη ότι ο μεταβολισμός επιβραδύνεται στη μέση ηλικία».

Αν δεν φταίει ο μεταβολισμός… τότε τι φταίει; Εδώ βρίσκεται ίσως η σημαντικότερη ανατροπή. Οι περισσότεροι άνθρωποι που παρατηρούν αύξηση βάρους μετά τα 35 ή τα 45 θεωρούν σχεδόν αυτονόητο ότι «ο οργανισμός τους δεν καίει όπως παλιά».

Όμως οι επιστήμονες λένε ότι η εξήγηση βρίσκεται αλλού. Ο αναπληρωτής καθηγητής Διατροφής στο Πανεπιστήμιο του Surrey, Dr Adam Collins, θεωρεί ότι ο μύθος του «αργού μεταβολισμού» είναι βαθιά ριζωμένος επειδή… μας ανακουφίζει ψυχολογικά.

«Είναι πολύ βολικό να πιστεύουμε ότι όλα καθορίζονται φυσιολογικά, γιατί έτσι απαλλασσόμαστε από κάθε ευθύνη. Μπορούμε να πούμε “δεν φταίω εγώ, η βιολογία μου δουλεύει εναντίον μου”» επεσήμανε.

Ο ίδιος, όμως, υποστηρίζει ότι η πραγματική εικόνα είναι πολύ πιο σύνθετη. Στα 20 μας χρόνια, οι περισσότεροι κινούνται περισσότερο, κοιμούνται καλύτερα, έχουν λιγότερες οικογενειακές υποχρεώσεις και, συχνά, περισσότερο χρόνο για άσκηση.

Στη συνέχεια όμως έρχονται η εργασία, οι πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη, οι οικογενειακές ευθύνες, το χρόνιο στρες και η σταδιακή μείωση της καθημερινής κίνησης.

Χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, περπατάμε λιγότερο, ανεβαίνουμε λιγότερες σκάλες, καθόμαστε περισσότερες ώρες και ασκούμαστε ολοένα και πιο σπάνια. Δεν είναι απαραίτητα ο μεταβολισμός που αλλάζει.

Είναι η καθημερινότητά μας.

Ο πραγματικός ένοχος δεν είναι ο μεταβολισμός. Είναι οι μύες που χάνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αν ο μεταβολισμός δεν αλλάζει ουσιαστικά από τα 20 μέχρι περίπου τα 60 χρόνια, τότε γιατί τόσοι άνθρωποι βλέπουν το βάρος τους να αυξάνεται και το σώμα τους να αλλάζει;

Η απάντηση βρίσκεται σε έναν από τους σημαντικότερους αλλά λιγότερο συζητημένους παράγοντες της ανθρώπινης υγείας: τη μυϊκή μάζα.

Ο καθηγητής David Broom, ειδικός στη Σωματική Δραστηριότητα και την Υγεία στο York St John University, εξηγεί ότι ο μεταβολικός ρυθμός ηρεμίας (δηλαδή οι θερμίδες που καταναλώνει το σώμα ακόμη και όταν δεν κάνουμε τίποτα) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόση μυϊκή μάζα διαθέτουμε.

«Ο μεταβολισμός μας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη σκελετική μυϊκή μάζα. Όσο περισσότερους μυς έχουμε, τόσο περισσότερη ενέργεια καταναλώνει το σώμα μας ακόμη και σε κατάσταση ηρεμίας» δήλωσε.

Οι μύες δεν είναι απλώς ο κινητήρας της κίνησης. Είναι ένας από τους πιο ενεργούς μεταβολικά ιστούς του οργανισμού, καταναλώνοντας ενέργεια όλο το 24ωρο.

Η “σιωπηλή” απώλεια που ξεκινά μετά τα 30

Οι επιστήμονες αποκαλούν τη σταδιακή απώλεια μυϊκής μάζας σαρκοπενία (sarcopenia). Δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Ξεκινά αργά, σχεδόν ανεπαίσθητα, ήδη από την τέταρτη δεκαετία της ζωής και επιταχύνεται μετά τα 60.

Σύμφωνα με το National Institute on Aging (NIA) των ΗΠΑ, ένας ενήλικας μπορεί να χάνει 3% έως 8% της μυϊκής του μάζας ανά δεκαετία, εάν δεν ασκείται συστηματικά.

Η απώλεια αυτή δεν σημαίνει μόνο μικρότερη δύναμη. Σημαίνει:

χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας,

μεγαλύτερο ποσοστό σωματικού λίπους,

αυξημένο κίνδυνο πτώσεων,

βραδύτερη ανάρρωση μετά από ασθένεια,

μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Με άλλα λόγια, αυτό που οι περισσότεροι αποκαλούν «αργό μεταβολισμό» είναι συχνά το αποτέλεσμα της σταδιακής απώλειας των μυών και της μείωσης της καθημερινής κίνησης.

Η καθιστική ζωή αλλάζει το σώμα περισσότερο από την ηλικία

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ασκούμαστε λιγότερο. Είναι ότι πλέον… καθόμαστε περισσότερο από ποτέ. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), η σωματική αδράνεια συγκαταλέγεται στους τέσσερις σημαντικότερους παράγοντες πρόωρου θανάτου παγκοσμίως.

Περισσότεροι από 1,8 δισεκατομμύρια ενήλικες δεν επιτυγχάνουν τα ελάχιστα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας που συνιστούν οι ειδικοί.

Οι συνέπειες δεν περιορίζονται μόνο στο βάρος. Η καθιστική ζωή επηρεάζει:

την ευαισθησία στην ινσουλίνη,

την αρτηριακή πίεση,

τη λειτουργία της καρδιάς,

τη διάθεση,

ακόμη και τη γνωστική λειτουργία.

Οι 150 εβδομαδιαίες “ασπίδες” για τον μεταβολισμό

Οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του American College of Sports Medicine (ACSM) είναι πλέον ξεκάθαρες. Για όλους τους ενήλικες προτείνονται:

τουλάχιστον 150 έως 300 λεπτά μέτριας έντασης άσκησης κάθε εβδομάδα, ή

75 έως 150 λεπτά έντονης άσκησης, σε συνδυασμό με δύο ή

περισσότερες προπονήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης εβδομαδιαίως.

Ο καθηγητής David Broom επιμένει ιδιαίτερα στην ενδυνάμωση: «Αν δεν κάνουμε όσα χρειάζονται για να διατηρήσουμε τη μυϊκή μας μάζα, τότε πράγματι ο μεταβολισμός μας θα μειωθεί. Όμως αυτό δεν είναι αναπόφευκτο αποτέλεσμα της ηλικίας».

Μετά τα 60 αρχίζει η πραγματική μεταβολική επιβράδυνση

Η μεγάλη μελέτη του Science δείχνει ότι η ουσιαστική πτώση του μεταβολισμού εμφανίζεται μετά την ηλικία των 60 ετών.

Από εκεί και πέρα, η ενεργειακή δαπάνη μειώνεται σταδιακά και μέχρι τα 90 χρόνια είναι περίπου 26% χαμηλότερη σε σχέση με τη μέση ηλικία. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες:

μείωση της μυϊκής μάζας,

αλλαγές στη λειτουργία των οργάνων,

μειωμένη κυτταρική δραστηριότητα,

διαφορετική ορμονική λειτουργία.

Ακόμη όμως και σε αυτή την ηλικία, οι έρευνες δείχνουν ότι η τακτική άσκηση και η σωστή πρόσληψη πρωτεΐνης μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τις απώλειες.

Οι Έλληνες ειδικοί συμφωνούν: “Η κίνηση είναι φάρμακο”

Η σημασία της καθημερινής άσκησης υπογραμμίζεται διαχρονικά και από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, η οποία επισημαίνει ότι η συστηματική φυσική δραστηριότητα μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, διαβήτη και παχυσαρκίας, ενώ συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και της λειτουργικής ανεξαρτησίας όσο μεγαλώνουμε.

Αντίστοιχα, η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η αύξηση του σωματικού βάρους στη μέση ηλικία δεν πρέπει να αποδίδεται αυτόματα στον μεταβολισμό, αλλά να αξιολογείται συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη τη διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα, τον ύπνο, το στρες και πιθανούς ορμονικούς παράγοντες.

Η μεγαλύτερη παγίδα είναι να πιστέψουμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε

Ίσως το σημαντικότερο μήνυμα όλων αυτών των ερευνών δεν αφορά τις θερμίδες: αφορά την ευθύνη. Για χρόνια χρησιμοποιούσαμε τον μεταβολισμό ως άλλοθι: «Μεγάλωσα.» «Έτσι είναι η ηλικία.» «Δεν καίω όπως παλιά.» Η επιστήμη, όμως, έρχεται να ανατρέψει αυτή τη βολική αφήγηση. Ναι, το σώμα αλλάζει. Ναι, η ηλικία επηρεάζει τον οργανισμό.

Αλλά μέχρι τα 60 μας, ο βασικός μεταβολισμός παραμένει εντυπωσιακά σταθερός. Αυτό που αλλάζει περισσότερο είναι ο τρόπος ζωής μας:

κινούμαστε λιγότερο,

χάνουμε μυϊκή μάζα,

κοιμόμαστε χειρότερα,

εργαζόμαστε περισσότερο,

στρεσαριζόμαστε περισσότερο και

αφιερώνουμε λιγότερο χρόνο στη φροντίδα του σώματός μας.

Ίσως, τελικά, το μεγαλύτερο επιστημονικό εύρημα της τελευταίας δεκαετίας να μην είναι ότι ο μεταβολισμός μας δεν επιβραδύνεται όταν νομίζαμε: αλλά ότι η ηλικία δεν είναι η καταδίκη που πιστεύαμε.

Και αυτό είναι ίσως το πιο αισιόδοξο μήνυμα που έχει να δώσει η σύγχρονη επιστήμη: το σώμα μας μάς δίνει πολύ περισσότερες δεύτερες ευκαιρίες απ’ όσες του αναγνωρίζουμε.