Βίντεο με εκατομμύρια προβολές στα social media παρουσιάζουν την κυκλοσπορία ως «κόλπο» για γρήγορη απώλεια βάρους. Οι ειδικοί, όμως, προειδοποιούν ότι πρόκειται για μια σοβαρή παρασιτική λοίμωξη που μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση, δυσαπορρόφηση θρεπτικών συστατικών και πολύμηνη ταλαιπωρία.

Οι διατροφικές «μόδες» του διαδικτύου έχουν κατά καιρούς περάσει κάθε όριο. Από τις εξαντλητικές δίαιτες και τα αμφιλεγόμενα συμπληρώματα μέχρι τις προκλήσεις που υπόσχονται θεαματικά αποτελέσματα μέσα σε λίγες ημέρες, τα social media έχουν εξελιχθεί σε ένα ανεξάντλητο πεδίο παραπληροφόρησης γύρω από την υγεία.

Το τελευταίο viral trend, όμως, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους επιστήμονες

Τις τελευταίες εβδομάδες, δημιουργοί περιεχομένου σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram ανεβάζουν βίντεο στα οποία καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ωμών λαχανικών και άλλων φρέσκων προϊόντων, αστειευόμενοι ότι ελπίζουν να μολυνθούν από το παράσιτο Cyclospora, ώστε να χάσουν γρήγορα βάρος μέσω της έντονης διάρροιας. Σε ορισμένα από τα βίντεο, που έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 2 εκατομμύρια προβολές, οι χρήστες ισχυρίζονται (χιουμοριστικά ή όχι) ότι η λοίμωξη μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ακόμη και 9 έως 15 κιλών.

Οι γαστρεντερολόγοι χαρακτηρίζουν την τάση όχι μόνο παραπλανητική αλλά και επικίνδυνη

Όπως επισημαίνουν, η κυκλοσπορία δεν αποτελεί μέθοδο απώλειας βάρους, αλλά μια παρασιτική λοίμωξη του λεπτού εντέρου, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αφυδάτωση, απώλεια ηλεκτρολυτών, δυσαπορρόφηση θρεπτικών συστατικών και συμπτώματα που επιμένουν για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες. Η απώλεια κιλών που παρατηρείται σε ορισμένους ασθενείς δεν αφορά το σωματικό λίπος, αλλά κυρίως υγρά και μυϊκή μάζα, τα οποία αναπληρώνονται μετά την ανάρρωση. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), η κυκλοσπορίαση προκαλείται από το παράσιτο Cyclospora cayetanensis και μεταδίδεται κυρίως μέσω μολυσμένων τροφίμων ή νερού.

«Δεν χάνετε λίπος – Χάνετε νερό και θέτετε σε κίνδυνο την υγεία σας»

Η Ekta Gupta, επικεφαλής Γαστρεντερολογίας στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Maryland Midtown, προειδοποιεί ότι η εικόνα που παρουσιάζεται στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να οδηγήσει πολλούς ανθρώπους σε επικίνδυνες παρανοήσεις.

«Μερικοί άνθρωποι μπορεί να παραβλέπουν τα συμπτώματα επειδή πιστεύουν ότι μπορούν να χάσουν μερικά ακόμη κιλά όσο συνεχίζεται η λοίμωξη. Αυτό που αγνοούν είναι ότι η νόσος προκαλεί δυσαπορρόφηση θρεπτικών συστατικών και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρότερα προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα όταν δεν αντιμετωπίζεται έγκαιρα», τονίζει.

Η ίδια εξηγεί ότι η χαρακτηριστική υδαρής διάρροια της κυκλοσπορίας μπορεί να διαρκέσει από λίγες εβδομάδες έως και αρκετούς μήνες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζει υποτροπές: τα συμπτώματα υποχωρούν προσωρινά και στη συνέχεια επανεμφανίζονται, καθυστερώντας σημαντικά την πλήρη ανάρρωση.

Σύμφωνα με το CDC, οι συχνότερες εκδηλώσεις της λοίμωξης περιλαμβάνουν:

υδαρή, συχνά εκρηκτική διάρροια,

απώλεια όρεξης,

ναυτία και εμέτους,

κοιλιακό άλγος και κράμπες,

έντονη κόπωση,

χαμηλό πυρετό,

απώλεια σωματικού βάρους λόγω αφυδάτωσης και δυσαπορρόφησης.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι χωρίς την κατάλληλη θεραπεία, η λοίμωξη μπορεί να παραταθεί σημαντικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο επιπλοκών, ιδιαίτερα σε παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Τι είναι η κυκλοσπορία και γιατί οι ειδικοί παρακολουθούν την έξαρση των κρουσμάτων

Η κυκλοσπορίαση είναι μια παρασιτική λοίμωξη του λεπτού εντέρου που προκαλείται από το πρωτόζωο Cyclospora cayetanensis. Η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων φρέσκων φρούτων, λαχανικών, βοτάνων ή νερού και όχι από άμεση επαφή από άνθρωπο σε άνθρωπο, καθώς το παράσιτο χρειάζεται ημέρες ή και εβδομάδες στο περιβάλλον για να γίνει μολυσματικό.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), οι περισσότερες εξάρσεις συνδέονται με φρέσκα προϊόντα που καταναλώνονται ωμά, όπως σαλάτες, μυρωδικά, φρούτα και λαχανικά. Για τον λόγο αυτό, οι υγειονομικές αρχές επιμένουν στη σχολαστική υγιεινή των τροφίμων, χωρίς όμως να δαιμονοποιούν την κατανάλωσή τους, καθώς αποτελούν βασικό στοιχείο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Η έξαρση στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η συζήτηση γύρω από την κυκλοσπορία δεν ξεκίνησε τυχαία. Το καλοκαίρι του 2023, οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές κατέγραψαν αυξημένο αριθμό περιστατικών σε πολλές πολιτείες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του CDC, έχουν δηλωθεί 4.173 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ χιλιάδες ακόμη περιστατικά βρίσκονται υπό διερεύνηση ή δεν έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο πραγματικός αριθμός των λοιμώξεων πιθανότατα είναι μεγαλύτερος, καθώς πολλοί ασθενείς με ήπια συμπτώματα δεν υποβάλλονται ποτέ σε διαγνωστικό έλεγχο.

Η έξαρση αυτή ήταν αρκετή για να μετατραπεί το θέμα σε αντικείμενο σχολιασμού στα κοινωνικά δίκτυα. Δυστυχώς, αντί να αναδείξει την ανάγκη πρόληψης, έδωσε αφορμή για ένα επικίνδυνο trend που παρουσιάζει μια σοβαρή λοίμωξη ως μέσο απώλειας βάρους.

«Δεν πρόκειται για λίπος – Είναι αφυδάτωση»

Ο γαστρεντερολόγος David Kahana, πιστοποιημένος από το American Board of Internal Medicine, ξεκαθαρίζει ότι η εικόνα που δημιουργείται στα social media δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

«Μετά από επεισόδια έντονης υδαρούς διάρροιας είναι φυσιολογικό να εμφανίζεται πτώση του σωματικού βάρους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο οργανισμός καίει λίπος», εξηγεί.

Όπως επισημαίνει, η απώλεια αφορά κυρίως νερό, ηλεκτρολύτες και, σε παρατεταμένες περιπτώσεις, μυϊκή μάζα. Με την αποκατάσταση της ενυδάτωσης και την επιστροφή στη φυσιολογική διατροφή, το μεγαλύτερο μέρος του χαμένου βάρους επανέρχεται.

«Η πραγματική απώλεια βάρους απαιτεί χρόνο και σταθερές αλλαγές στον τρόπο ζωής. Δεν επιτυγχάνεται μέσα από μια σοβαρή λοίμωξη», τονίζει.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η αιφνίδια μείωση των κιλών που προκαλείται από γαστρεντερίτιδες ή παρασιτικές λοιμώξεις δεν αποτελεί ένδειξη βελτίωσης της υγείας. Αντίθετα, συχνά συνοδεύεται από διαταραχές των ηλεκτρολυτών, έντονη εξάντληση και αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών, ιδιαίτερα σε παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με χρόνια νοσήματα.

Όταν η διάρροια δεν είναι μια απλή στομαχική διαταραχή

Σε αντίθεση με μια κοινή ιογενή γαστρεντερίτιδα, η κυκλοσπορίαση μπορεί να εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα επίμονη λοίμωξη. Ορισμένοι ασθενείς εμφανίζουν έως και 20 υδαρείς κενώσεις την ημέρα, ενώ τα συμπτώματα μπορεί να επιμένουν για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, εάν δεν χορηγηθεί η κατάλληλη αντιπαρασιτική αγωγή.

Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμώξεων (ESCMID) και το CDC επισημαίνουν ότι η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπεία είναι καθοριστικής σημασίας για την αποφυγή επιπλοκών και την πλήρη αποκατάσταση του ασθενούς.

Πώς προστατευόμαστε από την κυκλοσπορία

Η καλύτερη θεραπεία απέναντι στην κυκλοσπορία παραμένει η πρόληψη. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, επειδή το παράσιτο μεταδίδεται κυρίως μέσω μολυσμένων τροφίμων και νερού, η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο λοίμωξης. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι ακόμη και το σχολαστικό πλύσιμο των φρέσκων προϊόντων δεν εξασφαλίζει πάντοτε την πλήρη απομάκρυνση του παρασίτου, γι’ αυτό και η παρακολούθηση των τροφιμογενών εξάρσεων από τις υγειονομικές αρχές παραμένει καθοριστικής σημασίας.

Σύμφωνα με το CDC, συνιστάται:

σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι πριν από την προετοιμασία ή την κατανάλωση τροφίμων,

καλό πλύσιμο φρούτων και λαχανικών κάτω από τρεχούμενο νερό,

κατανάλωση ασφαλούς πόσιμου νερού, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ταξιδιών,

προσοχή στις ανακοινώσεις ανάκλησης τροφίμων όταν καταγράφονται επιδημικές εξάρσεις.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών δεν πρέπει να προκαλεί φόβο. Αντίθετα, αποτελούν βασικό πυλώνα μιας υγιεινής διατροφής και τα οφέλη τους υπερτερούν κατά πολύ του κινδύνου μιας σπάνιας παρασιτικής λοίμωξης, όταν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής.

Πότε πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό

Η κυκλοσπορία δεν είναι μια απλή γαστρεντερίτιδα που «θα περάσει μόνη της». Οι ειδικοί συνιστούν άμεση επικοινωνία με γιατρό όταν η διάρροια διαρκεί περισσότερες από λίγες ημέρες, όταν συνοδεύεται από έντονη αφυδάτωση, αδυναμία, απώλεια βάρους ή όταν τα συμπτώματα υποχωρούν και επανεμφανίζονται.

Η θεραπεία είναι αποτελεσματική, αρκεί να τεθεί έγκαιρα η διάγνωση. Χωρίς αντιμετώπιση, όμως, η λοίμωξη μπορεί να επιμείνει για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, προκαλώντας σημαντική απώλεια υγρών και διαταραχές στην απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών.

Όταν το TikTok γίνεται σύμβουλος υγείας

Η υπόθεση της κυκλοσπορίας είναι ακόμη μία υπενθύμιση του πώς μια σοβαρή ιατρική κατάσταση μπορεί να μετατραπεί μέσα σε λίγες ώρες σε διαδικτυακή «πρόκληση». Οι επιστήμονες εκφράζουν έντονο προβληματισμό για την ευκολία με την οποία επικίνδυνες ή παραπλανητικές πληροφορίες διαδίδονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα όταν αφορούν την απώλεια βάρους.

Η Δρ. Gupta είναι κατηγορηματική: «Αυτό το παράσιτο δεν είναι ένα κόλπο απώλειας βάρους. Πρόκειται για μια σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία που πρέπει να αντιμετωπίσουμε υπεύθυνα. Οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν πώς να προστατεύονται, να πλένουν σωστά τα χέρια τους και να χειρίζονται με ασφάλεια τα τρόφιμά τους».

Το μήνυμα των ειδικών είναι ξεκάθαρο: η γρήγορη απώλεια κιλών που προκαλεί μια σοβαρή λοίμωξη δεν αποτελεί επιτυχία, αλλά ένδειξη ότι ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση στρες και αφυδάτωσης.

Η ουσία

Η κυκλοσπορία δεν είναι μια νέα «δίαιτα» του διαδικτύου ούτε ένας εύκολος δρόμος προς την απώλεια βάρους. Είναι μια παρασιτική νόσος που μπορεί να προκαλέσει έντονη ταλαιπωρία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σοβαρές επιπλοκές.

Όπως επισημαίνουν το CDC, ο ΕΟΔΥ και διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί, η αντιμετώπιση τέτοιων λοιμώξεων δεν περνά μέσα από τα trends των social media, αλλά από την έγκυρη ενημέρωση, την πρόληψη και την έγκαιρη ιατρική φροντίδα.

Γιατί το βάρος που χάνεται από μια σοβαρή διάρροια επιστρέφει. Η βλάβη, όμως, που μπορεί να προκαλέσει η παραπληροφόρηση στην υγεία, είναι πολύ πιο δύσκολο να αναστραφεί.