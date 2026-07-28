Μια κάψουλα για την αλλεργία. Ένα χάπι για τα οξέα του στομάχου. Και μια υπόσχεση που εξαπλώνεται με ταχύτητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: λιγότερες εξάψεις, καθαρότερο μυαλό, περισσότερη ενέργεια, λιγότερο άγχος.

Το αποκαλούν «κοκτέιλ εμμηνόπαυσης».

Δεν πρόκειται, όμως, για αναγνωρισμένη θεραπεία, ούτε για συνδυασμό που έχει δοκιμαστεί επαρκώς σε γυναίκες που βρίσκονται στην περιεμμηνόπαυση ή την εμμηνόπαυση. Πρόκειται για μια viral πρακτική αυτοθεραπείας, η οποία συνδυάζει φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή (συνήθως ένα αντιισταμινικό και έναν αναστολέα της γαστρικής οξύτητας).

Οι ιστορίες γυναικών που δηλώνουν ότι ένιωσαν καλύτερα είναι πολλές. Τα ισχυρά επιστημονικά δεδομένα, όμως, παραμένουν ελάχιστα.

Και κάπου ανάμεσα στην απελπισία των συμπτωμάτων και στην αλγοριθμική βεβαιότητα του TikTok, οι ειδικοί υψώνουν μια ξεκάθαρη κόκκινη σημαία: το γεγονός ότι ένα φάρμακο πωλείται χωρίς συνταγή δεν σημαίνει ότι είναι ακίνδυνο, ούτε ότι μπορεί να λαμβάνεται επ’ αόριστον χωρίς ιατρική παρακολούθηση.

Τι περιέχει το «κοκτέιλ»

Το λεγόμενο κοκτέιλ περιλαμβάνει συνήθως ένα αντιισταμινικό δεύτερης γενιάς, όπως:

τη φεξοφεναδίνη

ή την κετιριζίνη

σε συνδυασμό με τη φαμοτιδίνη, έναν ανταγωνιστή των υποδοχέων ισταμίνης H2, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μείωση της παραγωγής γαστρικού οξέος.

Οι υποστηρικτές της τάσης αναφέρουν ότι ο συνδυασμός αυτός μπορεί να περιορίσει:

τις εξάψεις,

τη νυχτερινή εφίδρωση,

την κόπωση,

το άγχος,

τη λεγόμενη «εγκεφαλική ομίχλη»,

τις διαταραχές του ύπνου,

ακόμη και το φούσκωμα ή τις μεταβολές της διάθεσης.

Ορισμένοι χρήστες υποστηρίζουν, επίσης, ότι το ίδιο σχήμα προσφέρει ανακούφιση από συμπτώματα της προεμμηνορροϊκής δυσφορικής διαταραχής — PMDD, όπως οι έντονες αλλαγές στη διάθεση, οι πονοκέφαλοι και το φούσκωμα.

Πρόκειται, ωστόσο, για προσωπικές μαρτυρίες και όχι για αποτελέσματα καλά σχεδιασμένων, τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών.

«Δεν υποστηρίζεται από υψηλής ποιότητας στοιχεία»

Η Kecia Gaither, MD, διπλά πιστοποιημένη στην Μαιευτική-Γυναικολογία και στην Ιατρική Μητέρας-Εμβρύου και αναπληρώτρια καθηγήτρια Κλινικής Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο Weill Cornell Medicine, είναι κατηγορηματική: «Αυτή η τάση δεν υποστηρίζεται από κανένα υψηλής ποιότητας στοιχείο και ενέχει πραγματικούς κινδύνους, ιδιαίτερα με τη μακροχρόνια και χωρίς επίβλεψη χρήση».

Η δήλωσή της περιλαμβάνεται σε σχετικό δημοσίευμα του Healthline για το viral “menopause cocktail”.

Η ουσία της προειδοποίησης είναι απλή: μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος συνδυασμός μειώνει με ασφάλεια και συνέπεια τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης.

Η Haleigh Larson, MD, διευθύντρια συνεργασιών στο Clair Health, αναγνωρίζει ότι υπάρχει μια θεωρητική βιολογική υπόθεση πίσω από τη χρήση των φαρμάκων, υπογραμμίζει όμως το χάσμα ανάμεσα στη θεωρία και την κλινική απόδειξη: «Υπάρχει κάποια βιολογική βάση εδώ, αλλά είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό δεν έχει αξιολογηθεί ικανοποιητικά σε κλινικές μελέτες ειδικά για αυτόν τον πληθυσμό γυναικών στην εμμηνόπαυση».

Η ισταμίνη στο μικροσκόπιο

Η ισταμίνη είναι ένας χημικός μεσολαβητής που συμμετέχει:

στις αλλεργικές αντιδράσεις,

στη ρύθμιση της γαστρικής έκκρισης,

στη λειτουργία του νευρικού συστήματος και

σε μηχανισμούς θερμορύθμισης.

Από εκεί ξεκινά και η θεωρία γύρω από το «κοκτέιλ».

Οι ορμονικές μεταβολές της περιεμμηνόπαυσης μπορεί να επηρεάζουν πολλαπλά νευροχημικά συστήματα. Παράλληλα, πειραματικά δεδομένα και παλαιότερες παρατηρήσεις έχουν εξετάσει πιθανές σχέσεις ανάμεσα στην ισταμίνη, στη διαστολή των αγγείων και στη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί πως τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης οφείλονται σε «δυσανεξία στην ισταμίνη» ή ότι τα κοινά αντιισταμινικά αποτελούν αποτελεσματική θεραπεία για τις εξάψεις.

Η Δρ. Gaither σημειώνει: «Η ισταμίνη παίζει ρόλο στη θερμορύθμιση και στα αγγειοκινητικά συμπτώματα σε ζωικά μοντέλα και ορισμένες παλαιότερες μελέτες για την ισταμίνη και τις εξάψεις πραγματοποιήθηκαν πριν από δεκαετίες».

Και προσθέτει: «Ωστόσο, τα σύγχρονα αντιισταμινικά δεύτερης γενιάς δεν έχουν δοκιμαστεί αυστηρά σε κλινικές δοκιμές για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης».

Η διάκριση είναι κρίσιμη: μια βιολογικά εύλογη υπόθεση δεν ισοδυναμεί με αποδεδειγμένη θεραπεία.

Τι συμβαίνει με τη φαμοτιδίνη

Η φαμοτιδίνη ανήκει στους ανταγωνιστές των υποδοχέων H2. Μειώνει την έκκριση γαστρικού οξέος και χρησιμοποιείται κυρίως για τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, τη δυσπεψία και ορισμένες μορφές πεπτικού έλκους.

Παρότι δρα σε υποδοχείς ισταμίνης, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι επηρεάζει ουσιαστικά τις κεντρικές νευρολογικές οδούς που ευθύνονται για τις εξάψεις.

Οι αγγειοκινητικές εκδηλώσεις της εμμηνόπαυσης συνδέονται σήμερα κυρίως με τη διαταραχή του θερμορυθμιστικού κέντρου στον υποθάλαμο και με νευρωνικά κυκλώματα στα οποία συμμετέχουν η νευροκινίνη Β και άλλοι νευροδιαβιβαστές και όχι απλώς με την παραγωγή ισταμίνης ή γαστρικού οξέος.

Η Δρ. Gaither το θέτει χωρίς περιστροφές: «Οι κύριες οδηγίες (των ACOG και Menopause Society) δεν συνιστούν τα αντιισταμινικά ως τυπική θεραπεία για τις εξάψεις και τα άλλα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης».

Πράγματι, η Menopause Society, στην επίσημη θέση της για τις μη ορμονικές θεραπείες, δεν περιλαμβάνει τα αντιισταμινικά ή τη φαμοτιδίνη στις θεραπείες που συστήνονται για τα αγγειοκινητικά συμπτώματα.

Το γεγονός ότι είναι OTC δεν σημαίνει ότι είναι αθώα

Κάθε φάρμακο μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες, αλληλεπιδράσεις ή προβλήματα όταν λαμβάνεται σε λάθος δόση, για λάθος ένδειξη ή για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ιατρική καθοδήγηση.

Η Δρ. Gaither απαριθμεί μεταξύ των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών:

απαριθμεί μεταξύ των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών:

καταστολή,

κόπωση,

ξηροστομία,

κατακράτηση ούρων,

πονοκεφάλους,

πιθανότητα πτώσεων,

φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις,

πιθανή γνωστική επιβάρυνση,

κυρίως όταν χρησιμοποιούνται πιο κατασταλτικά ή αντιχολινεργικά φάρμακα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δεν εμφανίζουν όλα τα αντιισταμινικά το ίδιο προφίλ κινδύνου. Τα αντιισταμινικά δεύτερης γενιάς, όπως η φεξοφεναδίνη και η κετιριζίνη, προκαλούν συνήθως λιγότερη καταστολή από τα παλαιότερα αντιισταμινικά πρώτης γενιάς. Η κετιριζίνη, πάντως, μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή κόπωση σε ορισμένους ανθρώπους.

Το 2025, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ — FDA απαίτησε νέα προειδοποίηση για έναν σπάνιο αλλά σοβαρό κίνδυνο έντονου κνησμού μετά τη διακοπή μακροχρόνιας καθημερινής χρήσης κετιριζίνης ή λεβοσετιριζίνης.

Η προειδοποίηση δεν σημαίνει ότι τα φάρμακα αυτά είναι γενικώς επικίνδυνα. Σημαίνει, όμως, ότι ακόμη και ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο OTC φάρμακο δεν πρέπει να μετατρέπεται αυθαίρετα σε χρόνια αγωγή για μια διαφορετική πάθηση.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος: Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τα συμπτώματα

«Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι τι μπορεί να καλύπτει αυτός ο συνδυασμός», προειδοποιεί η Δρ. Larson.

Και συνεχίζει: «Οι εξάψεις, η ερυθρίαση και άλλα αγγειοκινητικά συμπτώματα δεν είναι πάντα εμμηνόπαυση. Μπορούν επίσης να σηματοδοτούν προβλήματα θυρεοειδούς, αυτοάνοσες παθήσεις, καρδιακά προβλήματα ή άλλες ορμονικές ανισορροπίες. Η θεραπεία των συμπτωμάτων χωρίς να γνωρίζει κανείς την αιτία κινδυνεύει να καθυστερήσει μια διάγνωση που πραγματικά χρειάζεται».

Οι νυχτερινές εφιδρώσεις, οι ταχυκαρδίες, η ανεξήγητη κόπωση, οι μεταβολές του βάρους, η αϋπνία και η διαταραχή της διάθεσης μπορεί πράγματι να σχετίζονται με την περιεμμηνόπαυση. Μπορεί, όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις να συνδέονται με:

διαταραχές του θυρεοειδούς,

αναιμία,

λοιμώξεις,

αγχώδεις ή καταθλιπτικές διαταραχές,

καρδιακές αρρυθμίες,

παρενέργειες άλλων φαρμάκων,

διαταραχές ύπνου,

σπανιότερα, άλλες σοβαρότερες παθήσεις.

Η αυτοθεραπεία μπορεί να αμβλύνει προσωρινά ένα σύμπτωμα, χωρίς να απαντήσει στο σημαντικότερο ερώτημα: γιατί εμφανίστηκε;

Μια viral τάση που αποκαλύπτει ένα πραγματικό κενό

Το «κοκτέιλ εμμηνόπαυσης» δεν είναι απλώς ακόμη ένα διαδικτυακό trend. Είναι, σύμφωνα με τους ειδικούς, το σύμπτωμα ενός βαθύτερου προβλήματος: πολλές γυναίκες αισθάνονται ότι δεν ακούγονται, δεν ενημερώνονται επαρκώς ή δεν έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα.

«Το γεγονός ότι αυτή η τάση έχει γίνει viral λέει πολλά για το κενό στη φροντίδα της εμμηνόπαυσης που είναι διαθέσιμη στην πλειονότητα των γυναικών», υποστηρίζει η Δρ. Larson.

Η περιεμμηνόπαυση μπορεί να αρχίσει χρόνια πριν από την τελευταία έμμηνο ρύση. Τα συμπτώματα δεν είναι ίδια για όλες τις γυναίκες, ούτε ακολουθούν μια ενιαία, προβλέψιμη διαδρομή.

Εξάψεις, νυχτερινές εφιδρώσεις, αϋπνία, ημικρανίες, μεταβολές στη διάθεση, δυσκολία συγκέντρωσης, κολπική ξηρότητα, πόνος στις αρθρώσεις και διαταραχές της σεξουαλικής λειτουργίας μπορούν να εμφανίζονται με διαφορετική ένταση και διάρκεια.

Η Δρ. Larson επισημαίνει: «Ο πειραματισμός με μη συνταγογραφούμενα φάρμακα που βασίζονται σε μια τάση στο TikTok αποτελεί ένδειξη ότι οι άνθρωποι δεν λαμβάνουν ή δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκή υποστήριξη και θα μπορούσε να είναι επικίνδυνος».

Και προσθέτει: «Τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, όπως όλες οι φυσιολογικές καταστάσεις, δεν είναι απαραίτητα ένα μέγεθος που ταιριάζει σε όλους και η μη στοχευμένη χρήση αυτού του μη συνταγογραφούμενου συνδυασμού είναι απίθανο να αντιμετωπίσει αυτό που πραγματικά προκαλεί τα συμπτώματα κάθε ατόμου».

Στην Ελλάδα, η Ελληνική Εταιρεία Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης παρέχει ενημέρωση και επιστημονικό υλικό για τη διαχείριση των προβλημάτων που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση, ενώ η Ελληνική Εταιρεία Εμμηνόπαυσης — ΕΛΕΤΕΜ έχει ως στόχο την προαγωγή της υγείας και της ποιότητας ζωής των γυναικών στη μέση ηλικία και μετά.

Η ίδια η ύπαρξη αυτών των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων αναδεικνύει την ανάγκη η εμμηνόπαυση να πάψει να αντιμετωπίζεται ως μια αόριστη, «φυσιολογική δυσκολία» που οι γυναίκες οφείλουν απλώς να υπομένουν.

Τι λειτουργεί πραγματικά σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες

Η αντιμετώπιση της εμμηνόπαυσης δεν βασίζεται σε μία μοναδική θεραπεία. Βασίζεται στην εξατομίκευση. Η επιλογή εξαρτάται από:

την ηλικία,

το είδος και την ένταση των συμπτωμάτων,

τον χρόνο που έχει περάσει από την τελευταία περίοδο,

το προσωπικό και οικογενειακό ιστορικό,

τον κίνδυνο θρόμβωσης,

το ιστορικό καρκίνου του μαστού ή άλλων ορμονοεξαρτώμενων παθήσεων,

την κατάσταση της μήτρας,

τις προσωπικές προτιμήσεις της γυναίκας.

Ορμονική θεραπεία εμμηνόπαυσης

Η ορμονική θεραπεία παραμένει η αποτελεσματικότερη θεραπεία για τις εξάψεις και τις νυχτερινές εφιδρώσεις.

Το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων — ACOG αναφέρει ότι η συστηματική θεραπεία με οιστρογόνα, μόνα τους ή σε συνδυασμό με προγεσταγόνο όπου απαιτείται, αποτελεί την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αγγειοκινητικών συμπτωμάτων.

Αντίστοιχα, η Menopause Society τονίζει ότι η ορμονική θεραπεία παραμένει η πιο αποτελεσματική επιλογή και μπορεί να εξετάζεται, μετά από εξατομικευμένη αξιολόγηση, ιδιαίτερα σε γυναίκες μικρότερες των 60 ετών ή εντός δέκα ετών από την έναρξη της εμμηνόπαυσης.

Δεν είναι κατάλληλη για όλες τις γυναίκες και δεν πρέπει να λαμβάνεται χωρίς ιατρική εκτίμηση. Τα οφέλη και οι κίνδυνοι διαφέρουν ανάλογα με το είδος της θεραπείας, τη δόση, την οδό χορήγησης και το ατομικό ιστορικό.

Κολπικά οιστρογόνα

Για συμπτώματα όπως η κολπική ξηρότητα, ο πόνος κατά τη σεξουαλική επαφή και ορισμένα ουρολογικά προβλήματα, μπορεί να εξεταστεί η τοπική θεραπεία με χαμηλή δόση κολπικών οιστρογόνων.

Η τοπική αγωγή δεν είναι το ίδιο με τη συστηματική ορμονική θεραπεία και έχει διαφορετικό βαθμό απορρόφησης και προφίλ κινδύνου.

Μη ορμονικά φάρμακα

Για γυναίκες που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να λάβουν ορμονική θεραπεία, υπάρχουν τεκμηριωμένες μη ορμονικές επιλογές, όπως:

ορισμένοι SSRIs και SNRIs,

η γκαμπαπεντίνη,

η οξυβουτυνίνη σε επιλεγμένες περιπτώσεις,

νεότεροι ανταγωνιστές του υποδοχέα της νευροκινίνης 3, όπου είναι διαθέσιμοι και ενδεδειγμένοι.

Η θέση της Menopause Society για τις μη ορμονικές θεραπείες περιλαμβάνει συγκεκριμένες θεραπευτικές επιλογές με βάση το επίπεδο των διαθέσιμων αποδείξεων.

Τα αντικαταθλιπτικά δεν χορηγούνται επειδή η εμμηνόπαυση είναι «ψυχολογικό πρόβλημα». Ορισμένα από αυτά επηρεάζουν νευροδιαβιβαστές που εμπλέκονται στη θερμορύθμιση και έχουν αποδειχθεί ότι μπορούν να μειώσουν τη συχνότητα ή την ένταση των εξάψεων.

Γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία

Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει:

στη διαχείριση του άγχους,

της χαμηλής διάθεσης,

της αϋπνίας και

της επιβάρυνσης που προκαλούν οι εξάψεις.

Οι επικαιροποιημένες οδηγίες του NICE για την εμμηνόπαυση αναγνωρίζουν τον ρόλο της γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας, είτε ως συμπληρωματικής προσέγγισης είτε ως επιλογής για γυναίκες που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να λάβουν ορμονική θεραπεία.

Άσκηση, ύπνος και καθημερινές συνήθειες

Η ισορροπημένη διατροφή, η τακτική σωματική δραστηριότητα, η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ, η διακοπή του καπνίσματος και η διαχείριση του σωματικού βάρους συμβάλλουν στη συνολική υγεία και μπορούν να βοηθήσουν ορισμένες γυναίκες στη διαχείριση των συμπτωμάτων.

Η προπόνηση ενδυνάμωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για:

τη μυϊκή μάζα,

την υγεία των οστών,

την ισορροπία,

τη μεταβολική υγεία,

τη λειτουργικότητα στη μέση και μεγαλύτερη ηλικία.

Η άσκηση δεν αποτελεί πάντα αυτόνομη θεραπεία των εξάψεων, αλλά έχει σημαντικά οφέλη για:

την καρδιαγγειακή υγεία,

την ψυχική ευεξία και

την πρόληψη της οστεοπόρωσης.

Μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε το 2023 διαπίστωσε ότι οι παρεμβάσεις άσκησης μπορούν να βελτιώσουν την αϋπνία και την ποιότητα ύπνου στις γυναίκες κατά την εμμηνοπαυσιακή μετάβαση. Η σχετική μελέτη είναι διαθέσιμη στην ιατρική βάση PubMed Central.

Τα προβλήματα ύπνου είναι από τα συχνότερα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Σε μελέτη αθλητριών μέσης ηλικίας που δημοσιοποιήθηκε το 2025, το 88% ανέφερε προβλήματα ύπνου που συνδέονταν με εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα. Το εύρημα είναι εντυπωσιακό, αλλά αφορά συγκεκριμένο πληθυσμό και δεν πρέπει να γενικεύεται αυτομάτως σε όλες τις γυναίκες.

Συμπληρώματα και «φυσικά» προϊόντα: Το φυσικό δεν σημαίνει αποδεδειγμένο

Μεταξύ των προϊόντων που χρησιμοποιούνται συχνά για τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης περιλαμβάνονται:

το κόκκινο τριφύλλι,

το black cohosh,

οι ισοφλαβόνες σόγιας.

Η αποτελεσματικότητά τους, όμως, δεν είναι εξίσου καλά τεκμηριωμένη με εκείνη των εγκεκριμένων φαρμακευτικών θεραπειών. Τα αποτελέσματα των μελετών είναι συχνά αντικρουόμενα, τα σκευάσματα δεν έχουν πάντα σταθερή περιεκτικότητα και μπορεί να προκαλέσουν αλληλεπιδράσεις ή ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε γυναίκες με ιστορικό ορμονοεξαρτώμενου καρκίνου, ηπατικής νόσου ή λήψη πολλών φαρμάκων.

Η Menopause Society δεν κατατάσσει τα περισσότερα φυτικά ή συμπληρωματικά προϊόντα στις θεραπείες με ισχυρή τεκμηρίωση για τις εξάψεις.

«Οι γυναίκες πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε γιατρούς με γνώση»

Η εμμηνόπαυση δεν είναι μια στιγμιαία αλλαγή. Είναι μια ορμονική μετάβαση που μπορεί να διαρκέσει χρόνια και να επηρεάσει διαφορετικά κάθε γυναίκα.

Η Δρ. Larson επισημαίνει: «Οι γυναίκες πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε παρόχους με γνώσεις και εμπειρία στη θεραπεία των ορμονικών παραγόντων που προκαλούν τα συμπτώματα της περιεμμηνόπαυσης και της εμμηνόπαυσης».

Και συμπληρώνει: «Οι γυναίκες θα πρέπει να αισθάνονται αρκετά υποστηριγμένες ώστε να υπερασπίζονται τον εαυτό τους και να έχουν ειλικρινείς συζητήσεις με τους γιατρούς τους για να βρουν τη σωστή πορεία, είτε πρόκειται για θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης είτε για μη ορμονικές επιλογές».

Οι ορμονικές διακυμάνσεις της περιεμμηνόπαυσης δεν αποτυπώνονται πάντα με ακρίβεια σε μία και μοναδική εξέταση αίματος. Η διάγνωση συχνά βασίζεται στην ηλικία, στο ιστορικό του κύκλου, στα συμπτώματα και στη συνολική κλινική εικόνα.

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους ορισμένες γυναίκες αναφέρουν ότι τα συμπτώματά τους δεν αναγνωρίζονται ή υποτιμώνται.

«Το να μην σε πιστεύουν υπονομεύει όχι μόνο τη σωματική υγεία, αλλά και την εμπιστοσύνη μιας γυναίκας στο σώμα της και την αυτοπεποίθησή της να υπερασπιστεί τον εαυτό της, επιπλέον του στρες που ήδη διαχειρίζεται», υποστηρίζει η Δρ. Larson.

Και καταλήγει: «Βρείτε έναν γιατρό που θα συνεργαστεί πραγματικά μαζί σας σε αυτό. Το κλείσιμο αυτού του χάσματος ξεκινά με το να έχουν οι γυναίκες μια πιο σαφή εικόνα της ορμονικής τους υγείας».

Το συμπέρασμα

Το «κοκτέιλ εμμηνόπαυσης» κέρδισε εκατομμύρια βλέμματα επειδή απευθύνεται σε ένα κοινό που αναζητά απεγνωσμένα ανακούφιση.

Αλλά η δημοφιλία δεν είναι απόδειξη. Οι προσωπικές μαρτυρίες δεν αντικαθιστούν τις κλινικές μελέτες. Και ένας συνδυασμός φαρμάκων για την αλλεργία και τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση δεν μετατρέπεται σε θεραπεία της εμμηνόπαυσης επειδή έγινε viral.

Το πραγματικό μήνυμα πίσω από αυτή την τάση δεν είναι ότι βρέθηκε ένα φθηνό και εύκολο «μυστικό». Είναι ότι πάρα πολλές γυναίκες εξακολουθούν να παλεύουν μόνες τους για να ακουστούν.

Η ασφαλής απάντηση δεν βρίσκεται σε ένα αυτοσχέδιο κοκτέιλ.

Βρίσκεται στην ενημέρωση, στην εξατομικευμένη αξιολόγηση και σε μια ειλικρινή συζήτηση με επαγγελματία υγείας που γνωρίζει την εμμηνόπαυση και είναι έτοιμος να ακούσει.