Ο καρκίνος του προστάτη έχει έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο να «κρύβεται» από το ανοσοποιητικό σύστημα, περιορίζοντας σημαντικά τη δράση της ανοσοθεραπείας. Μια νέα πειραματική τεχνολογία, όμως, φαίνεται να μπορεί να τον «αποκαλύψει», κάνοντάς τον ευκολότερο στόχο για τα κύτταρα που καταπολεμούν τον καρκίνο.

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο CRISPR που δρα στο RNA, ερευνητές κατάφεραν να αποκαταστήσουν ένα κρίσιμο μοριακό «σήμα» στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων. Το αποτέλεσμα ήταν να εισέλθουν περισσότερα Τ λεμφοκύτταρα στους όγκους και να ενισχυθεί σημαντικά η αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας.

Τα ευρήματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature Biomedical Engineering, ανοίγουν τον δρόμο για μια εντελώς νέα προσέγγιση, με τους επιστήμονες να εκτιμούν πως η συγκεκριμένη μέθοδος θα μπορούσε στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί μαζί με τις υπάρχουσες θεραπείες, όχι μόνο στον καρκίνο του προστάτη αλλά ενδεχομένως και σε άλλες δύσκολα αντιμετωπίσιμες μορφές καρκίνου.

Πώς οι ερευνητές «αποκάλυψαν» τους όγκους

Οι περισσότεροι όγκοι του προστάτη θεωρούνται «ανοσολογικά ψυχροί», επειδή προσελκύουν πολύ λίγα Τ λεμφοκύτταρα, τον τύπο κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος. Χωρίς αρκετά Τ λεμφοκύτταρα να εισέρχονται στον όγκο, η ανοσοθεραπεία έχει ελάχιστες πιθανότητες να λειτουργήσει.

Σε εργαστηριακές μελέτες, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ένα εργαλείο που βασίζεται στην τεχνολογία CRISPR, προκειμένου να τροποποιήσουν το RNA μέσα στα καρκινικά κύτταρα του προστάτη. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν ουσιαστικά να κάνουν τους όγκους περισσότερο ορατούς για τα ανοσοκύτταρα που καταπολεμούν τον καρκίνο.

Τα ευρήματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature Biomedical Engineering, έδειξαν ότι αυτή η μέθοδος βελτίωσε την αποτελεσματικότητα της ανοσοποθεραπείας με αναστολείς σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος σε ποντίκια. Περισσότερα ανοσοκύτταρα εισήλθαν στους όγκους, όπου επιτέθηκαν στα καρκινικά κύτταρα και τα κατέστρεψαν.

«Ο καρκίνος είναι έξυπνος, αλλά δεν είναι “μάγος”»

Η ανοσοθεραπεία αποτελεί έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης του καρκίνου. Το σημαντικό πλεονέκτημά της είναι ότι δεν απαιτεί απαραίτητα τη χορήγηση ιδιαίτερα επιβαρυντικών φαρμάκων, τα οποία σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα αλλά ταυτόχρονα βλάπτουν και υγιείς ιστούς.

Το πρόβλημα είναι ότι ορισμένοι καρκίνοι ανταποκρίνονται καλά στην ανοσοθεραπεία, ενώ άλλοι αναπτύσσουν αντίσταση ή δεν ανταποκρίνονται καθόλου. Το νέο εργαλείο ενισχύει την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να εξουδετερώνει τον καρκίνο και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες ανοσοθεραπείες, τόσο στον καρκίνο του προστάτη όσο ενδεχομένως και σε άλλους «ανοσολογικά ψυχρούς» όγκους.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, κανείς δεν είχε εφαρμόσει στο παρελθόν τη συγκεκριμένη προσέγγιση. Και όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν, ο καρκίνος έχει εντυπωσιακή ικανότητα να εξελίσσεται, αλλά «δεν είναι μάγος». Εάν αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα με ανοσοθεραπεία και ένα δεύτερο, συνεργατικό, φάρμακο που ενισχύει την ανοσολογική απόκριση, θα μπορούσε δυνητικά να επιτευχθεί ακόμη και ίαση. Ο όγκος, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, δεν θα προλάβαινε να εξελιχθεί αρκετά γρήγορα ώστε να ξεφύγει από

Δοκιμές και σε άλλους «ψυχρούς» όγκους

Οι επιστήμονες σχεδιάζουν τώρα να διερευνήσουν εάν η ίδια προσέγγιση μπορεί να λειτουργήσει και σε άλλους «ανοσολογικά ψυχρούς» καρκίνους. Η ερευνητική ομάδα έλαβε πρόσφατα πιλοτική χρηματοδότηση προκειμένου να δοκιμάσει την τεχνολογία στον καρκίνο του παγκρέατος. Πρόκειται για έναν ακόμη τύπο όγκου που συχνά ανταποκρίνεται ανεπαρκώς στην ανοσοθεραπεία.

Τα αποτελέσματα των επόμενων ερευνών θα δείξουν εάν η πειραματική μέθοδος μπορεί να αποτελέσει μια ευρύτερη στρατηγική, ικανή να μετατρέπει τους «αόρατους» όγκους σε στόχους που το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει και να καταστρέψει.