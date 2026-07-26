Οι περισσότεροι άνθρωποι ξεχνούν περιστασιακά μικρότερα ή μεγαλύτερα πράγματα. Όταν, όμως, τα κενά μνήμης γίνονται υπερβολικά συχνά, μπορεί να αποτελούν ένδειξη ενός σοβαρότερου προβλήματος που σχετίζεται με την υγεία του εγκεφάλου.

Η λειτουργία της μνήμης εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους τα διαφορετικά νευρωνικά μονοπάτια του εγκεφάλου. Ορισμένες καταστάσεις μπορούν να επηρεάσουν αυτήν την επικοινωνία και να προκαλέσουν προσωρινά προβλήματα μνήμης.

Το άγχος, η έλλειψη ύπνου, η ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργασιών και η γήρανση μπορούν να σας κάνουν περισσότερο αφηρημένους. Όταν, ωστόσο, τα περιστατικά γίνονται όλο και συχνότερα, επηρεάζοντας τις καθημερινές σας δραστηριότητες, χρειάζονται ιατρική διερεύνηση και αξιολόγηση.

Τι θεωρείται φυσιολογική λήθη

Φυσιολογική λήθη θεωρείται το να χάνετε περιστασιακά αντικείμενα καθημερινής χρήσης, να ξεχνάτε ένα όνομα αλλά να το θυμάστε αργότερα ή να μπαίνετε σε ένα δωμάτιο και να μην μπορείτε για λίγο να θυμηθείτε για ποιον λόγο πήγατε εκεί.

Αυτά τα περιστατικά μπορεί να οφείλονται στην επιβράδυνση της ανάκλησης πληροφοριών που σχετίζεται με την ηλικία, αλλά συνήθως είναι προσωρινά. Νευρολόγοι επισημαίνουν ότι η φυσιολογική λήθη περιλαμβάνει συνήθως μικρά και παροδικά κενά μνήμης, τα οποία δεν επηρεάζουν την ικανότητά σας να λειτουργείτε ανεξάρτητα.

Για παράδειγμα, είναι συνηθισμένο να ξεχνάτε πού αφήσατε τα γυαλιά σας και να τα βρίσκετε λίγο αργότερα, να χάνετε περιστασιακά ένα ραντεβού ή να χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για να θυμηθείτε ένα γνώριμο όνομα.

Αυτά τα περιστατικά μπορεί να γίνονται συχνότερα όσο μεγαλώνετε, επειδή ο εγκέφαλος επεξεργάζεται και ανακαλεί τις πληροφορίες με πιο αργό ρυθμό. Δεν αποτελούν, όμως, απαραίτητα ένδειξη άνοιας.

Οι συνηθέστερες αιτίες της καθημερινής λήθης

1. Στρες και άγχος

Το στρες και το άγχος συγκαταλέγονται στις αιτίες που μπορεί να βρίσκονται πίσω από προβλήματα μνήμης, καθώς αυξάνουν τα επίπεδα της κορτιζόλης που παράγει ο οργανισμός.

Έρευνες έχουν δείξει πως μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται και ανακαλεί τις πληροφορίες. Μάλιστα το πρόβλημα μπορεί να επιδεινώνεται σε καταστάσεις έντονης πίεσης.

2. Κακή ποιότητα ύπνου

Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Neuroscience Reports επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου ο εγκέφαλος οργανώνει και ενοποιεί τις αναμνήσεις. Όταν ο φυσιολογικός κύκλος του ύπνου διαταράσσεται, μπορεί να εμφανιστούν κενά μνήμης και αυξημένη αφηρημάδα.

Η παρατεταμένη έλλειψη ύπνου μπορεί να προκαλέσει οξειδωτικό στρες και νευροφλεγμονή, επηρεάζοντας τη λειτουργία του εγκεφάλου και κάνοντάς τον να εκτελεί ορισμένες δραστηριότητες σαν να βρίσκεται στον «αυτόματο πιλότο».

3. Ελλείψεις βιταμινών

Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Obesity Medicine Journal αναφέρει ότι η έλλειψη βιταμινών, όπως η βιταμίνη Β12 και η βιταμίνη D, μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση προβλημάτων που σχετίζονται με την υγεία του εγκεφάλου. Η διαδικασία μπορεί να αρχίσει με ήπια νευροφλεγμονή και να επηρεάσει σταδιακά τα νευρωνικά μονοπάτια, όταν ο εγκέφαλος δεν λαμβάνει επαρκείς ποσότητες απαραίτητων βιταμινών.

4. Ορισμένα φάρμακα

Φάρμακα, όπως τα αντιισταμινικά, τα υπνωτικά και κάποια αντικαταθλιπτικά, μπορεί να προκαλέσουν αφηρημάδα και προβλήματα μνήμης. Η επικοινωνία με έναν ειδικό είναι σημαντική ώστε να σας βοηθήσει σχετικά με τον ασφαλή τρόπο λήψης αυτών των φαρμάκων και να περιορίσετε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κενά μνήμης.

Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να διακόπτετε ή να τροποποιείτε μόνοι σας τη φαρμακευτική αγωγή σας χωρίς προηγουμένως να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

5. Εμμηνόπαυση και ορμονικές αλλαγές

Οι διακυμάνσεις των ορμονικών επιπέδων και οι αλλαγές που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση μπορούν να επηρεάσουν τη συγκέντρωση και τη μνήμη.

Πότε η λήθη μπορεί να υποδηλώνει κάτι σοβαρότερο

Υπάρχουν ορισμένα προειδοποιητικά σημάδια τα οποία δεν θα πρέπει να αγνοείτε. Οι νευρολόγοι προειδοποιούν ότι χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση όταν κάποιος:

Κάνει επανειλημμένα τις ίδιες ερωτήσεις.

Ξεχνά πληροφορίες που έμαθε πρόσφατα.

Δυσκολεύεται στον σχεδιασμό ή στην επίλυση προβλημάτων

Χάνεται σε γνώριμα μέρη

Δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα οικονομικά του ή τη λήψη φαρμάκων του

Δεν μπορεί να παρακολουθήσει εύκολα μια συζήτηση

Εμφανίζει προβλήματα με τη γλώσσα και την επικοινωνία

Εμφανίζει σύγχυση σχετικά με τον χρόνο ή τον τόπο όπου βρίσκεται.

Παρουσιάζει μειωμένη κρίση και δυσκολία στη λήψη αποφάσεων

Οι αλλαγές στην προσωπικότητα και η απώλεια ενδιαφέροντος για τις καθημερινές δραστηριότητες μπορεί επίσης να αποτελούν ενδείξεις πρώιμης γνωστικής εξασθένησης ή άνοιας.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από εξασθένηση της μνήμης

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η άνοια δεν είναι η μοναδική νευρολογική αιτία απώλειας μνήμης. Παθήσεις και καταστάσεις όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο, η νόσος Πάρκινσον, οι λοιμώξεις του εγκεφάλου, η επιληψία, οι τραυματικές εγκεφαλικές κακώσεις και ορισμένα αυτοάνοσα νοσήματα μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη μνήμη και τη σκέψη.

Η έγκαιρη διάγνωση είναι απαραίτητη, επειδή ορισμένες αιτίες μπορούν να αντιμετωπιστούν, ενώ άλλες μπορούν να ελεγχθούν αποτελεσματικότερα όταν εντοπιστούν στα αρχικά τους στάδια. Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι όσοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Παράγοντες που συνδέονται με μεγαλύτερη πιθανότητα εξασθένησης της μνήμης είναι:

Η ηλικία άνω των 65 ετών.

Το οικογενειακό ιστορικό άνοιας.

Ο διαβήτης.

Η υπέρταση.

Η παχυσαρκία.

Το κάπνισμα.

Η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας.

Η κοινωνική απομόνωση.

Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, καθώς μπορούν να έχουν άμεση επίδραση στα προβλήματα μνήμης.

Πώς να προστατεύσετε την υγεία του εγκεφάλου και τη μνήμη σας

Η διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου γνωστικής εξασθένησης.

Οι νευρολόγοι συνιστούν:

Να ασκείστε τακτικά.

Να ακολουθείτε μια ισορροπημένη διατροφή.

Να εξασφαλίζετε επαρκή και ποιοτικό ύπνο.

Να ελέγχετε την αρτηριακή πίεση και τον διαβήτη.

Να παραμένετε κοινωνικά δραστήριοι.

Να εξασκείτε τον εγκέφαλό σας μέσω του διαβάσματος ή της επίλυσης παζλ και γρίφων.

Να αποφεύγετε το κάπνισμα.

Να περιορίζετε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Όλες αυτές οι συνήθειες υποστηρίζουν την υγιή λειτουργία του εγκεφάλου.

Πότε πρέπει να επισκεφτείτε γιατρό

Θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό όταν τα περιστατικά λήθης γίνονται συχνά. Δεν πρέπει να καθυστερείτε την ιατρική αξιολόγηση όταν:

Η απώλεια μνήμης επιδεινώνεται.

Μέλη της οικογένειάς σας παρατηρούν αλλαγές.

Οι καθημερινές δραστηριότητες γίνονται δύσκολες.

Η σύγχυση θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά σας.

Εμφανίζονται αλλαγές στη συμπεριφορά.

Παρότι η περιστασιακή λήθη αποτελεί συνήθως φυσιολογικό μέρος της γήρανσης, τα επίμονα ή επιδεινούμενα προβλήματα μνήμης δεν πρέπει ποτέ να αποδίδονται απλώς στο γεγονός ότι «μεγαλώνετε».

Η έγκαιρη αξιολόγηση από νευρολόγο μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της αιτίας, στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας και στη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας και της ποιότητας ζωής για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.