Όταν ακούτε τον όρο «μακροζωία» πιθανότατα σκέφτεστε την παράταση της ζωής και την κατάκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων ετών. Ωστόσο, αυτό είναι το μισό ζητούμενο. Ο πραγματικός στόχος δεν είναι απλώς να ζήσετε περισσότερο, αλλά να απολαμβάνετε περισσότερα χρόνια με καλή υγεία.

Άλλωστε, ποιος άνθρωπος θα επιθυμούσε επιπλέον χρόνια ζωής με αδυναμία, εξάρτηση και σοβαρούς περιορισμούς. Αυτό που πραγματικά θέλουμε είναι να αισθανόμαστε καλά, να κινούμαστε ελεύθερα, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παραμένουμε ενεργοί και συνδεδεμένοι με τους ανθρώπους και τις δραστηριότητες που αγαπάμε.

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για τη μακροζωία και την υγιή γήρανση έχει αυξηθεί εντυπωσιακά. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις επιστημονικές ανακαλύψεις, οι οποίες σήμερα είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσες και ελπιδοφόρες σε σχέση με όσα γνωρίζαμε πριν από μία δεκαετία.

Ο τρόπος ζωής βρίσκεται στο επίκεντρο της μακροζωίας

Παρότι είναι ξεκάθαρο ότι τα γονίδια παίζουν ρόλο στο πόσο θα ζήσετε και στο πόσο υγιείς θα παραμείνετε, ο τρόπος ζωής φαίνεται να είναι εξίσου σημαντικός.

Η καλή υγεία, όπως επισημαίνουν ειδικοί του Χάρβαρντ για τη μακροζωία, δεν βασίζεται σε κάτι εντυπωσιακό ή μυστηριώδες. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι οι βασικές συνήθειες τις οποίες οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν, αλλά δυσκολεύονται να εφαρμόσουν με συνέπεια για πολλά χρόνια.

Δεν υπάρχει κάποια μαγική λύση. Πέντε βασικά πρότυπα επανεμφανίζονται σταθερά στις έρευνες για τη μακροζωία:

η σωματική κίνηση,

η διατροφή,

ο ύπνος,

η διαχείριση του στρες,

οι κοινωνικές σχέσεις.

1. Κίνηση

Η κίνηση θεωρείται βασικός πυλώνας ευεξίας. Μπορεί να βελτιώσει σχεδόν όλα τα συστήματα του σώματος ταυτόχρονα, από την ευαισθησία στην ινσουλίνη και την υγεία του εγκεφάλου μέχρι την οστική πυκνότητα.

Παράλληλα, η καρδιοαναπνευστική φυσική κατάσταση αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους δείκτες που έχουν καταγραφεί για την πρόβλεψη του κινδύνου θανάτου. Για τη μεγιστοποίηση των οφελών, οι ειδικοί προτείνουν να συνδυάζετε διαφορετικές μορφές άσκησης.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμά σας θα πρέπει να περιλαμβάνει:

δύο προπονήσεις με αντιστάσεις,

150 λεπτά αερόβιας δραστηριότητας μέτριας έντασης ή 75 λεπτά έντονης αερόβιας δραστηριότητας.

Ωστόσο, δεν μετρά μόνο η οργανωμένη άσκηση. Ακόμη και η καθημερινή κίνηση έχει ανεξάρτητη αξία. Το να διακόπτετε τα μεγάλα διαστήματα καθιστικής ζωής με δύο έως τρία λεπτά ελαφριάς δραστηριότητας μπορεί να βελτιώσει με μετρήσιμο τρόπο την απόκριση του οργανισμού στη γλυκόζη και την αρτηριακή πίεση.

2. Διατροφή

Η διατροφή διαμορφώνει καθημερινά το μεταβολικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν τα κύτταρά σας. Επηρεάζει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, τη φλεγμονή και την παροχή των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών για τη διατήρηση των μυών και την αποκατάσταση του οργανισμού.

Οι διατροφικές συστάσεις που έχουν αντέξει στον χρόνο και επιβεβαιώνονται από δεκαετίες ερευνών είναι απλές και σταθερές: τα γεύματά σας πρέπει να βασίζονται κυρίως σε ολόκληρες, ελάχιστα επεξεργασμένες τροφές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης. Η πρωτεΐνη δεν γίνεται λιγότερο σημαντική καθώς μεγαλώνετε. Αντιθέτως, οι ανάγκες για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας και την υποστήριξη του οργανισμού αυξάνονται με την ηλικία.

Παράλληλα, θα πρέπει να αποφεύγετε τις μεγάλες απότομες αυξήσεις της γλυκόζης που προκαλούνται όταν καταναλώνετε επεξεργασμένους υδατάνθρακες χωρίς να τους συνδυάζετε με άλλες τροφές. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι κάθε γεύμα είναι καλό να περιλαμβάνει:

μια πηγή πρωτεΐνης,

υγιεινά λιπαρά,

φυτικές ίνες.

Ο συγκεκριμένος συνδυασμός συμβάλλει σε πιο σταθερή απελευθέρωση ενέργειας και σε καλύτερο μεταβολικό έλεγχο.

3. Ύπνος

Ο ύπνος αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της μακροζωίας, καθώς κατά τη διάρκειά του το σώμα πραγματοποιεί κρίσιμες εργασίες συντήρησης. Ενώ κοιμάστε, ο οργανισμός απομακρύνει μεταβολικά απόβλητα από τον εγκέφαλο, εδραιώνει τις αναμνήσεις και επαναρυθμίζει τις ορμόνες που ελέγχουν την όρεξη και το στρες.

Οι ειδικοί συνιστούν στους ενήλικες να κοιμούνται επτά έως οκτώ ώρες κάθε βράδυ. Ωστόσο, οι έρευνες δείχνουν ότι η συνέπεια στο ωράριο μπορεί να είναι ακόμη σημαντικότερη από τη συνολική διάρκεια. Αυτό αποτελεί σημαντική διαπίστωση, καθώς η διατήρηση μιας σταθερής ώρας αφύπνισης, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, είναι ένας στόχος που οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους.

4. Μείωση και διαχείριση του στρες

Το στρες δεν είναι από μόνο του πρόβλημα. Πρόκειται για μια φυσική αντίδραση του οργανισμού απέναντι σε μια απειλητική κατάσταση που απαιτεί όξυνση της προσοχής και αύξηση των επιπέδων ενέργειας για να αντιμετωπιστεί.

Το πρόβλημα ξεκινά όταν η συγκεκριμένη αντίδραση δεν απενεργοποιείται ποτέ. Για την ακρίβεια όταν ενεργοποιείται σε καταστάσεις που δεν είναι πραγματικές απειλές, αλλά εμείς τις αντιλαμβανόμαστε ως τέτοιες, βάσει του σύγχρονου τρόπου ζωής (για παράδειγμα η παρουσίαση και η ολοκλήρωση ενός project στη δουλειά, μια ομιλία μπροστά σε κοινό ή καθυστέρηση λόγω κίνησης σε ένα ραντεβού κλπ).

Το χρόνιο στρες διατηρεί το σώμα σε μια παρατεταμένη κατάσταση συναγερμού. Με την πάροδο των ετών, αυτή η συνεχής επιβάρυνση φθείρει το καρδιαγγειακό και το ανοσοποιητικό σύστημα, διαταράσσει τον ύπνο και τον μεταβολισμό και φαίνεται ότι επιταχύνει αρκετές από τις βιολογικές διαδικασίες που συνδέονται με τη γήρανση.

Οι πιο αξιόπιστοι τρόποι ρύθμισης του στρες είναι συχνά σωματικοί και κοινωνικοί και όχι αποκλειστικά νοητικοί. Πολλοί άνθρωποι στρέφονται αμέσως σε μια εφαρμογή χαλάρωσης, παραβλέποντας ότι η σωματική δραστηριότητα, ο επαρκής ύπνος, η έκθεση στο φυσικό φως και ο χρόνος με ανθρώπους εμπιστοσύνης μπορεί να αποτελούν πολύ ισχυρότερα εργαλεία.

Ειδικά η τακτική άσκηση συγκαταλέγεται στις καλύτερα τεκμηριωμένες παρεμβάσεις για τη μείωση του στρες και τη βελτίωση της διάθεσης.

5. Κοινωνικές σχέσεις

Οι κοινωνικές σχέσεις είναι πιθανότατα ο πυλώνας της μακροζωίας που παραμελείται περισσότερο. Πολλοί άνθρωποι παρακολουθούν με απόλυτη ακρίβεια την πρόσληψη πρωτεϊνών, υδατανθράκων και λιπαρών ή μετρούν καθημερινά τα βήματά τους, αλλά δεν σκέφτονται να προστατεύσουν τις φιλίες και τις προσωπικές τους σχέσεις με την ίδια πρόθεση και συνέπεια.

Κι όμως, τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη σχέση ανάμεσα στις κοινωνικές επαφές και την επιβίωση είναι εξίσου ισχυρά με τα στοιχεία για πολλές από τις μετρήσεις στις οποίες δίνεται καθημερινά μεγαλύτερη προσοχή. Εάν αισθάνεστε απομονωμένοι, δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε με κάποια μεγάλη ή εντυπωσιακή κοινωνική κίνηση. Είναι προτιμότερο απλώς να μετατρέψετε την επαφή με τους άλλους σε μια τακτική δέσμευση.

Μπορείτε για παράδειγμα να ξεκινήσετε με ένα επαναλαμβανόμενο σημείο επαφής χωρίς ιδιαίτερη πίεση, όπως:

ένα σταθερό εβδομαδιαίο τηλεφώνημα με ένα πρόσωπο,

τη συμμετοχή σε μια δραστηριότητα,

μια εθελοντική δραστηριότητα που σας φέρνει συχνά κοντά στους ίδιους ανθρώπους,

έναν καθημερινό περίπατο σε ένα μέρος όπου θα συναντάτε γείτονες.

Όπως σημειώνουν ειδικοί του Χάρβαρντ, επιλέξτε μία τακτική μορφή κοινωνικής επαφής και προστατεύστε την όπως θα προστατεύατε ένα σημαντικό ραντεβού. Αντιμετωπίστε μερικές ουσιαστικές σχέσεις με την ίδια σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζετε την αρτηριακή σας πίεση ή το πρόγραμμα άσκησής σας.

Ποιος πυλώνας της μακροζωίας είναι ο σημαντικότερος;

Όπως τονίζουν ειδικοί του Χάρβαρντ, είναι αδύνατο να καθοριστεί ποιος από τους πέντε πυλώνες είναι ο σημαντικότερος για όλους. Η βαρύτητα κάθε πυλώνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το σημείο εκκίνησης του κάθε ανθρώπου. Για κάποιον που ακολουθεί καθιστική ζωή, η προσθήκη περισσότερης κίνησης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Για κάποιον που λειτουργεί καθημερινά με μόλις πέντε ώρες κακής ποιότητας ύπνου, η βελτίωση του ύπνου πιθανότατα θα προσφέρει μεγαλύτερο όφελος από μία ακόμη προπόνηση. Αντίστοιχα, για έναν άνθρωπο που βιώνει κοινωνική απομόνωση, η αποκατάσταση των σχέσεων και της επαφής με τους άλλους μπορεί να αποτελεί την αλλαγή με τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση.

Οι κοινωνικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από τους ειδικούς ως ο πιο υποτιμημένος πυλώνας. Την ίδια στιγμή, ο ύπνος, η σωματική δραστηριότητα και η διατροφή θεωρούνται οι πιο θεμελιώδεις καθημερινές βάσεις, καθώς πάνω σε αυτές στηρίζονται και οι υπόλοιπες συνήθειες.

Το πιο χρήσιμο ερώτημα, επομένως, δεν είναι ποιος πυλώνας «κερδίζει» θεωρητικά τη «μάχη» της μακροζωίας. Είναι ποιος από τους πέντε αποτελεί αυτή τη στιγμή το πιο αδύναμο σημείο της δικής σας ζωής. Εκεί βρίσκεται πιθανότατα και η αλλαγή που θα σας προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος.