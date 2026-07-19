Το να ξυπνάτε με έναν έντονο πονοκέφαλο είναι πάντα μια δυσάρεστη αρχή για την ημέρα σας. Ωστόσο, ο πόνος στο κεφάλι τα πρωινά είναι ένα συχνό φαινόμενο. Έρευνες δείχνουν ότι περίπου 1 στους 13 ανθρώπους αντιμετωπίζει επαναλαμβανόμενους πρωινούς πονοκεφάλους, με τις γυναίκες και τα άτομα ηλικίας 45 έως 64 ετών να εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να υποφέρουν από αυτούς.

Αν πρόκειται για σπάνιο φαινόμενο, τότε ενδεχομένως να οφείλεται σε κάτι συμπτωματικό – παροδικό. Όμως οι χρόνιοι πρωινοί πονοκέφαλοι μπορεί να αποτελούν ένδειξη κάποιας υποκείμενης κατάστασης υγείας, γι’ αυτό είναι σημαντικό να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία τους.

Για αυτόν τον σκοπό χρειάζεται προσεκτική παρατήρηση των συμπτωμάτων, των συνηθειών σας και των συνθηκών υπό τις οποίες εμφανίζεται ο πονοκέφαλος. Ακολουθούν επτά από τις συχνότερες αιτίες των πρωινών πονοκεφάλων, καθώς και τα σοβαρά συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε, σύμφωνα με νευρολόγους στην Washington Post.

1. Υπνική άπνοια

Η υπνική άπνοια είναι μια διαταραχή που προκαλεί επαναλαμβανόμενες αποφράξεις στους ανώτερους αεραγωγούς κατά τη διάρκεια του ύπνου και αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες πρωινού πονοκεφάλου. Το δυνατό ροχαλητό, η δύσπνοια ή η αίσθηση ότι λαχανιάζετε κατά τη διάρκεια του ύπνου και η υπερβολική υπνηλία μέσα στην ημέρα μπορεί να αποτελούν πρόσθετες ενδείξεις υπνικής άπνοιας.

Δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως γιατί οι άνθρωποι με υπνική άπνοια μπορεί να ξυπνούν με πονοκέφαλο. Ωστόσο, η μειωμένη πρόσληψη οξυγόνου κατά τη διάρκεια της νύχτας ενδέχεται να παίζει σημαντικό ρόλο. Σε μελέτη του 2023, οι συμμετέχοντες που υποβλήθηκαν σε θεραπεία για αποφρακτική υπνική άπνοια παρουσίασαν βελτίωση κατά 72% ως προς τη σοβαρότητα των πρωινών πονοκεφάλων τους.

2. Ημικρανία

Η ημικρανία είναι μια νευρολογική νόσος που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενους πονοκεφάλους και επηρεάζει περίπου έναν στους επτά ανθρώπους παγκοσμίως. Αποτελεί επίσης μία από τις συχνότερες αιτίες πρωινού πονοκεφάλου, καθώς οι κρίσεις ημικρανίας συχνά αρχίζουν αργά τη νύχτα ή ακριβώς την ώρα που κάποιος ξυπνά.

Ο πονοκέφαλος της ημικρανίας μπορεί να μοιάζει με παλλόμενο ή σφυγμώδη πόνο και να συνοδεύεται από συμπτώματα όπως ευαισθησία στο φως και στους ήχους, ναυτία και εμετό, πόνο στον αυχένα, δυσκολία στη συγκέντρωση και αίσθημα εγκεφαλικής «θολούρας».

Επίσης, περίπου το 30% των ανθρώπων με ημικρανία εμφανίζουν αύρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να παρουσιάζονται και διαταραχές της όρασης, όπως φωτεινά ή λαμπερά μοτίβα και γραμμές σε σχήμα ζιγκ-ζαγκ.

Παρότι η ημικρανία συχνά ξεκινά στην εφηβεία ή στην πρώιμη ενήλικη ζωή, είναι πιθανό κάποιος να εμφανίσει για πρώτη φορά συμπτώματα ακόμη και μετά τα 30 ή τα 40 του χρόνια.

Παράλληλα, η υπερβολική εξάρτηση από φάρμακα για την αντιμετώπιση της ημικρανίας ή άλλων διαταραχών κεφαλαλγίας μπορεί να οδηγήσει σε πονοκεφάλους από κατάχρηση (rebound headaches). Στις περιπτώσεις αυτές, η δράση του φαρμάκου μπορεί να εξασθενεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να ξυπνάτε το πρωί με πονοκέφαλο.

3. Μη ποιοτικός και ανεπαρκής ύπνος

Η έλλειψη επαρκούς και ποιοτικού ύπνου, ανεξάρτητα από την αιτία της, μπορεί να οδηγήσει σε πρωινούς πονοκεφάλους.

Οι άνθρωποι που ζουν με αϋπνία παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα πρωινών πονοκεφάλων. Μελέτη διαπίστωσε ότι περίπου το 14,4% των ατόμων με διαταραχή αϋπνίας αντιμετωπίζει χρόνιους πρωινούς πονοκεφάλους, σε σύγκριση με το 6,9% των ανθρώπων που δεν δυσκολεύονται να κοιμηθούν. Η αϋπνία αποτελεί επίσης γνωστό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση ημικρανίας.

4. Ακατάλληλο μαξιλάρι ή στάση ύπνου

Ο ύπνος σε μια άβολη θέση ή η χρήση ενός μαξιλαριού που δεν παρέχει τη σωστή υποστήριξη μπορεί να προκαλέσει πόνο στον αυχένα ή στο κεφάλι από τις πρώτες πρωινές ώρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να αισθάνεστε ότι ο πονοκέφαλος ξεκινά από τον αυχένα και στη συνέχεια αντανακλά προς το μπροστινό μέρος του κεφαλιού.

Εάν οι πρωινοί πονοκέφαλοι συνοδεύονται συστηματικά από δυσκαμψία ή ενόχληση στον αυχένα, αξίζει να εξετάσετε τη θέση στην οποία κοιμάστε και κατά πόσο το μαξιλάρι σας διατηρεί τον αυχένα σε ουδέτερη και άνετη θέση.

5. Βρουξισμός ή διαταραχές της γνάθου

Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να ξυπνούν με πονοκέφαλο επειδή τρίζουν ή σφίγγουν τα δόντια τους κατά τη διάρκεια της νύχτας, μια κατάσταση γνωστή ως βρουξισμός.

Μια ακόμη πιθανή αιτία είναι οι κροταφογναθικές διαταραχές, δηλαδή μια ομάδα παθήσεων που μπορούν να προκαλέσουν πόνο και δυσκαμψία στη γνάθο.

Είτε προκαλείται από κάποια κροταφογναθική διαταραχή είτε από το τρίξιμο και το σφίξιμο των δοντιών, η ένταση στην άρθρωση της γνάθου μπορεί να δημιουργήσει μυϊκό πόνο. Ο πόνος αυτός μπορεί να μεταφέρεται προς το μέτωπο.

6. Κατάθλιψη ή άγχος

Έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι με διαταραχές της διάθεσης, όπως η κατάθλιψη και το άγχος, παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά πρωινών πονοκεφάλων. Παρουσιάζουν επίσης συχνότερα διαφορετικούς τύπους πονοκεφάλου γενικότερα, συμπεριλαμβανομένης της ημικρανίας.

Οι ειδικοί δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα εάν οι ίδιες οι διαταραχές της διάθεσης προκαλούν τους πρωινούς πονοκεφάλους ή εάν επιδεινώνουν την ποιότητα του ύπνου, γεγονός που στη συνέχεια συμβάλλει στην εμφάνιση του πόνου. Ωστόσο, η συσχέτιση μεταξύ των δύο έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα και μάλιστα – βάσει ερευνών – οι καταθλιπτικές διαταραχές συγκαταλέγονταν στους σημαντικότερους παράγοντες που συνδέονταν με χρόνιους πρωινούς πονοκεφάλους.

7. Δεν είναι μόνο το αλκοόλ αλλά και η καφεΐνη

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται σημαντικά με την εμφάνιση πρωινών πονοκεφάλων. Ωστόσο, και η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης μπορεί να προκαλέσει πόνο στο κεφάλι μόλις ξυπνήσετε.

Εάν, για παράδειγμα, πίνετε μεγάλες ποσότητες καφέ μέσα στην ημέρα, μπορεί να εμφανίσετε πονοκέφαλο στέρησης το πρωί, επειδή τα επίπεδα καφεΐνης στον οργανισμό σας έχουν μειωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επομένως, τόσο η ποσότητα όσο και η συχνότητα κατανάλωσης αλκοόλ και καφεΐνης αξίζει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διερεύνηση επαναλαμβανόμενων πρωινών πονοκεφάλων.

Πότε πρέπει να μιλήσετε με τον γιατρό σας

Οι επαναλαμβανόμενοι πρωινοί πονοκέφαλοι πρέπει πάντοτε να αξιολογούνται από γιατρό. Παρότι οι σοβαρές αιτίες είναι λιγότερο συχνές, οι πρωινοί πονοκέφαλοι μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αποτελούν ένδειξη νευρολογικών καταστάσεων ή ακόμα και όγκου στον εγκέφαλο.

Η υπέρταση έχει επίσης συσχετιστεί με πονοκεφάλους όταν παρατηρείται πολύ μεγάλη και απότομη άνοδος της αρτηριακής πίεσης. Μια τέτοια κατάσταση θεωρείται επείγον ιατρικό περιστατικό.

Στις προειδοποιητικές ενδείξεις που μπορεί να σχετίζονται με σοβαρότερες καταστάσεις περιλαμβάνονται οι πρωινοί πονοκέφαλοι που συνοδεύονται από νευρολογικά συμπτώματα, όπως:

αδυναμία,

μούδιασμα,

διαταραχές της ομιλίας,

εξαιρετικά έντονος ή ασυνήθιστος πόνος.

Σε περίπτωση εμφάνισης τέτοιων συμπτωμάτων απαιτείται άμεση ιατρική αξιολόγηση. Ακόμη όμως κι αν τα συμπτώματα δεν είναι επείγοντα, ο προσωπικός γιατρός σας μπορεί να σας βοηθήσει στην αξιολόγηση, αλλά και στην αντιμετώπισής τους.

Ανάλογα με τα ευρήματα, μπορεί στη συνέχεια να σας παραπέμψει σε ειδικό γιατρό, όπως νευρολόγο ή ειδικό στην ιατρική του ύπνου.

Ακόμη και αν είχατε τάση να εμφανίζετε πονοκεφάλους σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας, θα πρέπει να αναφέρετε στον γιατρό σας εάν ο πόνος αρχίσει να έχει διαφορετική αίσθηση, ένταση ή διάρκεια από ό,τι στο παρελθόν.