«Μην αφήνεις τον εγκέφαλο της σαύρας να σε ελέγχει». Πρόκειται για μια φράση που ακούγεται σε βιβλία αυτοβελτίωσης, σε podcasts, σε σεμινάρια ηγεσίας, ακόμη και σε ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις. Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα: Δεν έχουμε “εγκέφαλο σαύρας”.

Και όμως, δεκάδες χρόνια μετά την ανατροπή της συγκεκριμένης θεωρίας από τη σύγχρονη νευροεπιστήμη, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σαν να αποτελεί αδιαμφισβήτητη επιστημονική αλήθεια.

Δεν είναι η μοναδική περίπτωση

Ο «λογικός αριστερός εγκέφαλος», ο «δημιουργικός δεξιός εγκέφαλος», η θεωρία ότι χρησιμοποιούμε μόνο το 10% του εγκεφάλου μας ή ότι οι λεγόμενοι mirror neurons εξηγούν σχεδόν τα πάντα, συνεχίζουν να αναπαράγονται σε βιβλία, άρθρα, βίντεο και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το ερώτημα είναι εύλογο: Πώς γίνεται μύθοι που έχουν εγκαταλειφθεί από την επιστημονική κοινότητα να εξακολουθούν να κυκλοφορούν ως σύγχρονη γνώση;

Η απάντηση δεν βρίσκεται μόνο στην παραπληροφόρηση. Βρίσκεται και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ίδια η επιστήμη.

Η επιστήμη προχωρά με άλματα. Η κοινωνία ακολουθεί με βήματα

Η νευροεπιστήμη είναι ένας από τους ταχύτερα εξελισσόμενους επιστημονικούς κλάδους. Τα τελευταία είκοσι χρόνια οι εξελίξεις:

στη λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI),

στη γενετική,

στη μοριακή βιολογία και

στην υπολογιστική νευροεπιστήμη

έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εγκέφαλο.

Πολλές θεωρίες που διδάσκονταν ως δεδομένες τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 σήμερα είτε έχουν αναθεωρηθεί είτε έχουν εγκαταλειφθεί. Το πρόβλημα είναι ότι η νέα γνώση δεν φτάνει αμέσως στους ανθρώπους.

Μια από τις πιο γνωστές μελέτες στην επιστήμη της εφαρμογής της γνώσης υπολόγισε ότι χρειάζονται κατά μέσο όρο περίπου 17 χρόνια μέχρι ένα τεκμηριωμένο ερευνητικό εύρημα να περάσει στην καθημερινή κλινική πρακτική. Δεκαεπτά χρόνια. Και αυτό αφορά την ιατρική. Στην ψυχολογία, στη συμβουλευτική και στην εκπαίδευση η καθυστέρηση συχνά είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Γιατί η γνώση καθυστερεί τόσο πολύ;

Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται. Οι ερευνητές δημοσιεύουν τα ευρήματά τους σε εξειδικευμένα επιστημονικά περιοδικά.

Τα περισσότερα από αυτά:

απαιτούν ακριβές συνδρομές,

απευθύνονται κυρίως σε πανεπιστημιακούς,

χρησιμοποιούν ιδιαίτερα τεχνική γλώσσα,

και συχνά προϋποθέτουν βαθιά γνώση στατιστικής και ερευνητικής μεθοδολογίας.

Έτσι δημιουργείται ένα παράδοξο: Η επιστήμη προχωρά. Οι ειδικοί ενημερώνονται. Οι κλινικοί επαγγελματίες προσπαθούν να ακολουθήσουν. Το ευρύ κοινό, όμως, συνεχίζει να ενημερώνεται από βιβλία ή άρθρα που βασίζονται σε θεωρίες περασμένων δεκαετιών.

Οι πιο διάσημοι νευρομύθοι εξακολουθούν να ζουν

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν πλέον τον όρο neuromyths (νευρομύθοι) για να περιγράψουν ιδέες που βασίζονται σε παρερμηνευμένα ή ξεπερασμένα επιστημονικά δεδομένα.

Ανάμεσα στους πιο γνωστούς είναι:

ότι χρησιμοποιούμε μόνο το 10% του εγκεφάλου μας,

ότι υπάρχουν άνθρωποι «δεξιού» και «αριστερού» εγκεφάλου,

ότι οι mirror neurons εξηγούν σχεδόν κάθε κοινωνική συμπεριφορά,

ότι τα συναισθήματα «ζουν» αποκλειστικά στο μεταιχμιακό σύστημα,

και φυσικά ο περίφημος «εγκέφαλος της σαύρας».

Οι περισσότεροι από αυτούς τους μύθους ξεκίνησαν από πραγματικές επιστημονικές παρατηρήσεις. Στην πορεία, όμως, απλοποιήθηκαν τόσο πολύ ώστε τελικά αλλοιώθηκαν.

Ο «εγκέφαλος της σαύρας»: μια πανέμορφη θεωρία που αποδείχθηκε λανθασμένη

Η ιδέα εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1960 από τον Αμερικανό νευροεπιστήμονα Paul MacLean. Ο MacLean πρότεινε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από τρία εξελικτικά στρώματα.

Το πρώτο ήταν ο λεγόμενος εγκέφαλος της σαύρας, υπεύθυνος για τα ένστικτα επιβίωσης. Πάνω του είχε προστεθεί ο εγκέφαλος των θηλαστικών, όπου υποτίθεται κατοικούσαν τα συναισθήματα. Και τέλος είχε αναπτυχθεί ο νεοφλοιός, το μέρος της λογικής, της γλώσσας και της σκέψης. Η θεωρία ήταν εξαιρετικά ελκυστική. Ήταν απλή. Ήταν εύκολη να εξηγηθεί.

Και έδινε την αίσθηση ότι μπορούσε να ερμηνεύσει την εσωτερική μας σύγκρουση ανάμεσα στο συναίσθημα και στη λογική. Το πρόβλημα είναι ότι η εξέλιξη δεν λειτούργησε ποτέ έτσι.

Σήμερα οι συγκριτικοί νευροεπιστήμονες θεωρούν το μοντέλο του Triune Brain ιστορικά σημαντικό, αλλά εξελικτικά λανθασμένο. Οι δομές του εγκεφάλου δεν προστέθηκαν σαν διαδοχικά στρώματα πάνω σε έναν «παλιό εγκέφαλο». Αντίθετα, εξελίχθηκαν παράλληλα και αλληλεπιδρούν διαρκώς μεταξύ τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σύγχρονη ανασκόπηση: «Ο εγκέφαλός μας δεν είναι ένα κρεμμύδι με μια μικρή σαύρα στο κέντρο του.»

Δεν υπάρχει «μάχη» ανάμεσα στη λογική και στα συναισθήματα

Ένα ακόμη συμπέρασμα του μοντέλου του MacLean ήταν ότι ο νεοφλοιός προσπαθεί συνεχώς να ελέγξει τον «πρωτόγονο» εγκέφαλο. Η σύγχρονη νευροεπιστήμη δείχνει κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν υπάρχει ένας εγκέφαλος που σκέφτεται και ένας άλλος που αισθάνεται:

Τα συναισθήματα,

η μνήμη,

η προσοχή,

η λήψη αποφάσεων και

η λογική

ενεργοποιούν μεγάλα αλληλοσυνδεόμενα δίκτυα νευρώνων. Η λήψη ακόμη και μιας απλής απόφασης απαιτεί συνεχή συνεργασία πολλών διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου.

Με άλλα λόγια, δεν “νικά” ο εγκέφαλος της σαύρας ούτε “επικρατεί” ο λογικός εγκέφαλος. Ολόκληρος ο εγκέφαλος συνεργάζεται συνεχώς.

Γιατί όμως εξακολουθούμε να το πιστεύουμε;

Επειδή οι καλές ιστορίες ταξιδεύουν πιο γρήγορα από τις δύσκολες επιστημονικές εξηγήσεις. Η ιδέα ότι υπάρχει μέσα μας μια μικρή σαύρα που αναλαμβάνει τον έλεγχο όταν θυμώνουμε είναι εύκολη, κινηματογραφική και αξέχαστη. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη. Και γι’ αυτό δυσκολεύεται να γίνει viral. Η σύγχρονη νευροεπιστήμη δεν προσφέρει απλές μεταφορές. Προσφέρει πολύπλοκα δίκτυα, αλληλεπιδράσεις και δυναμικά συστήματα. Και ίσως αυτός είναι ο λόγος που οι παλιοί μύθοι εξακολουθούν να έχουν τόσο μεγάλη απήχηση.

«Είσαι αριστερός ή δεξιός εγκέφαλος;»

Για δεκαετίες πιστεύαμε ότι οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.

Οι « αριστερόστροφοι » ήταν λογικοί, οργανωτικοί και αναλυτικοί.

» ήταν λογικοί, οργανωτικοί και αναλυτικοί. Οι «δεξιόστροφοι» ήταν δημιουργικοί, καλλιτεχνικοί και διαισθητικοί.

Η ιδέα έγινε τεράστια εμπορική επιτυχία. Βιβλία αυτοβελτίωσης, τεστ προσωπικότητας, εκπαιδευτικά προγράμματα και εταιρικά σεμινάρια βασίστηκαν πάνω της. Μόνο που η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.

Είναι αλήθεια ότι ορισμένες λειτουργίες παρουσιάζουν λειτουργική εξειδίκευση στα δύο ημισφαίρια. Για παράδειγμα, η γλώσσα εντοπίζεται συχνότερα στο αριστερό ημισφαίριο στους δεξιόχειρες. Αυτό, όμως, απέχει πολύ από την ιδέα ότι κάποιος «σκέφτεται» μόνο με το ένα μισό του εγκεφάλου.

Μελέτη του University of Utah, που ανέλυσε εγκεφάλους περισσότερων από 1.000 ανθρώπων, δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι υπάρχουν άνθρωποι που χρησιμοποιούν κυρίως το ένα ημισφαίριο. Αντίθετα, σχεδόν όλες οι σύνθετες λειτουργίες ενεργοποιούν ταυτόχρονα δίκτυα και στα δύο ημισφαίρια.

Όπως επισημαίνει και η American Psychological Association, η προσωπικότητα, η δημιουργικότητα και η νοημοσύνη δεν καθορίζονται από ένα μόνο ημισφαίριο, αλλά από την πολύπλοκη συνεργασία πολλών εγκεφαλικών δικτύων.

Ο μύθος του 10%: Η πιο διάσημη επιστημονική παρανόηση

«Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μόνο το 10% του εγκεφάλου τους.» Ίσως είναι η πιο διάσημη ψευδοεπιστημονική φράση όλων των εποχών. Εμφανίζεται σε κινηματογραφικές ταινίες, βιβλία προσωπικής ανάπτυξης και διαφημίσεις που υπόσχονται να «ξεκλειδώσουν το υπόλοιπο 90%». Δεν υπάρχει καμία επιστημονική βάση γι’ αυτό.

Σύμφωνα με το ΜΙΤ, δεν υπάρχει καμία απεικονιστική ή νευρολογική μελέτη που να δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του εγκεφάλου παραμένει ανενεργό. Αντίθετα, ακόμη και απλές καθημερινές δραστηριότητες ενεργοποιούν διαφορετικά νευρωνικά δίκτυα, ενώ κατά τη διάρκεια μιας ημέρας χρησιμοποιούνται σχεδόν όλες οι περιοχές του εγκεφάλου, ανάλογα με το τι κάνουμε.

Οι νευροεπιστήμονες εξηγούν ότι ο εγκέφαλος είναι το πιο ενεργοβόρο όργανο του σώματος, καταναλώνοντας περίπου 20% της συνολικής ενέργειας, παρότι αντιστοιχεί μόλις στο 2% του σωματικού βάρους. Από εξελικτική άποψη, θα ήταν εξαιρετικά απίθανο να διατηρούμε ένα τόσο ενεργοβόρο όργανο, αν το 90% του ήταν άχρηστο.

Οι mirror neurons: Η μεγάλη υπόσχεση που παρερμηνεύτηκε

Λίγες ανακαλύψεις ενθουσίασαν τόσο πολύ την επιστημονική κοινότητα όσο οι νευρώνες-καθρέφτες (mirror neurons). Ανακαλύφθηκαν τη δεκαετία του 1990 από την ομάδα του Ιταλού νευροεπιστήμονα Giacomo Rizzolatti, όταν διαπιστώθηκε ότι συγκεκριμένοι νευρώνες ενεργοποιούνταν τόσο όταν ένας πίθηκος εκτελούσε μια κίνηση όσο και όταν έβλεπε κάποιον άλλο να την εκτελεί. Η ανακάλυψη ήταν πραγματική. Οι υπερβολές που ακολούθησαν ήταν το πρόβλημα.

Σταδιακά άρχισε να διαδίδεται ότι οι mirror neurons εξηγούν:

την ενσυναίσθηση,

τη γλώσσα,

την κοινωνική συμπεριφορά,

την εκπαίδευση,

ακόμη και τον αυτισμό.

Η σύγχρονη επιστημονική εικόνα είναι πολύ πιο προσεκτική. Οι mirror neurons αποτελούν ένα ενδιαφέρον κομμάτι του εγκεφαλικού δικτύου, όμως δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι εξηγούν από μόνοι τους τόσο σύνθετες ανθρώπινες λειτουργίες.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος ο Giacomo Rizzolatti, η λειτουργία τους εξακολουθεί να ερευνάται και απέχει πολύ από τις υπεραπλουστευμένες ερμηνείες που κυκλοφόρησαν στην ποπ ψυχολογία.

Τα συναισθήματα δεν είναι αντίπαλος της λογικής

Για δεκαετίες πιστεύαμε ότι τα συναισθήματα εμποδίζουν τη λογική σκέψη. Η σύγχρονη νευροεπιστήμη δείχνει ακριβώς το αντίθετο.

Ο διάσημος νευροεπιστήμονας Antonio Damasio, μέσα από δεκαετίες έρευνας σε ασθενείς με εγκεφαλικές βλάβες, απέδειξε ότι άνθρωποι που αδυνατούν να βιώσουν φυσιολογικά συναισθήματα δυσκολεύονται εξαιρετικά να πάρουν ακόμη και απλές καθημερινές αποφάσεις. Η λογική χωρίς συναίσθημα δεν γίνεται πιο αποτελεσματική. Γίνεται δυσλειτουργική. Τα συναισθήματα δεν είναι εμπόδιο στη σκέψη: Είναι μέρος της.

Το μέλλον ανήκει στα εγκεφαλικά δίκτυα

Ίσως η μεγαλύτερη αλλαγή στη νευροεπιστήμη των τελευταίων είκοσι χρόνων είναι ότι οι επιστήμονες εγκαταλείπουν σταδιακά την ιδέα πως κάθε λειτουργία βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο του εγκεφάλου.

Σήμερα ο εγκέφαλος αντιμετωπίζεται ως ένα τεράστιο δίκτυο που βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία:

μνήμη,

προσοχή,

συναίσθημα,

γλώσσα,

δημιουργικότητα και

λήψη αποφάσεων

προκύπτουν από τη συνεργασία πολλών περιοχών και όχι από έναν μοναδικό «κόμβο».

Η καθηγήτρια Ψυχολογίας και Νευροεπιστημών του Northeastern University, Lisa Feldman Barrett, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερευνήτριες των συναισθημάτων, υποστηρίζει ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί κυρίως ως ένα όργανο πρόβλεψης. Δεν αντιδρά απλώς στα γεγονότα, αλλά χρησιμοποιεί προηγούμενες εμπειρίες για να προβλέπει συνεχώς τι πρόκειται να συμβεί και να προετοιμάζει το σώμα και τη συμπεριφορά μας.

Γιατί επιμένουν οι νευρομύθοι;

Η απάντηση βρίσκεται στην ανθρώπινη φύση. Ο εγκέφαλος αγαπά τις απλές ιστορίες. Είναι πιο εύκολο να πιστέψουμε ότι υπάρχει ένας «εγκέφαλος της σαύρας» που μας κάνει να θυμώνουμε ή ότι είμαστε άνθρωποι του «δεξιού εγκεφάλου», παρά να αποδεχθούμε ότι η συμπεριφορά μας προκύπτει από δισεκατομμύρια νευρώνες που συνεργάζονται ταυτόχρονα.

Οι απλές αφηγήσεις είναι εύκολες. Η επιστήμη, όμως, σπάνια είναι απλή. Και όσο εξελίσσεται, τόσο περισσότερο μας υποχρεώνει να εγκαταλείψουμε βολικές βεβαιότητες.

Το πραγματικό μάθημα της σύγχρονης νευροεπιστήμης

Η μεγαλύτερη ανακάλυψη ίσως δεν αφορά κάποιο νέο τμήμα του εγκεφάλου. Αφορά την ίδια την επιστήμη. Μας υπενθυμίζει ότι η γνώση δεν είναι στατική. Θεωρίες που κάποτε θεωρούνταν επαναστατικές μπορεί σήμερα να έχουν εγκαταλειφθεί.

Αυτό δεν αποτελεί αδυναμία της επιστήμης. Είναι η μεγαλύτερη δύναμή της. Η επιστήμη προχωρά επειδή αμφισβητεί ακόμη και τις πιο αγαπημένες της θεωρίες.

Και ίσως αυτό να είναι το σημαντικότερο μάθημα για όλους μας: να αντιμετωπίζουμε με υγιή περιέργεια όσα ακούμε για τον εγκέφαλο, ιδιαίτερα όταν παρουσιάζονται ως απλές, απόλυτες αλήθειες.

Γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι ένας «υπολογιστής», ούτε μια «σαύρα», ούτε ένα όργανο που λειτουργεί με εύκολους κανόνες. Είναι το πιο πολύπλοκο σύστημα που γνωρίζουμε στο σύμπαν. Και όσο περισσότερο τον μελετούμε, τόσο περισσότερο αντιλαμβανόμαστε πόσα ακόμη έχουμε να μάθουμε.