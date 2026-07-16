Μια νέα επιστημονική στρατηγική επιχειρεί να χτυπήσει τον καρκίνο του παγκρέατος εκεί όπου μέχρι σήμερα κρύβεται μεγάλο μέρος της δύναμής του: όχι μόνο στα καρκινικά κύτταρα, αλλά στο πυκνό, φλεγμονώδες και ανοσοκατασταλτικό «οχυρό» που αυτά χτίζουν γύρω τους.

Ερευνητές από το Sylvester Comprehensive Cancer Center της Ιατρικής Σχολής Miller του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι εντόπισαν έναν κρίσιμο κόμβο φλεγμονώδους σηματοδότησης, τον υποδοχέα IL1RAP, ο οποίος φαίνεται να συνδέει τα καρκινικά κύτταρα με τους ινοβλάστες και τα ανοσοκύτταρα του όγκου. Η διακοπή αυτής της επικοινωνίας θα μπορούσε να αποδυναμώσει την προστατευτική ασπίδα του παγκρεατικού καρκίνου και να τον καταστήσει πιο ευάλωτο στις ήδη διαθέσιμες θεραπείες.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουνίου 2026 στο επιστημονικό περιοδικό JCI Insight και συνδύασε αναλύσεις δεδομένων από προηγούμενη κλινική δοκιμή, μονοκυτταρική χαρτογράφηση ανθρώπινων όγκων, μελέτη βιοδεικτών και πειράματα σε ζωικά μοντέλα. Οι συγγραφείς χαρακτηρίζουν τα δίκτυα μυελοειδών και στρωματικών κυττάρων που εκφράζουν IL1RAP ως μια θεραπευτικά αξιοποιήσιμη ευπάθεια του παγκρεατικού πορογενούς αδενοκαρκινώματος.

Το εύρημα δεν αποτελεί ακόμη νέα εγκεκριμένη θεραπεία. Πρόκειται, όμως, για ένα ισχυρό μεταφραστικό βήμα που φέρνει μια εργαστηριακή ανακάλυψη πιο κοντά στην κλινική δοκιμή και ανοίγει ένα νέο μέτωπο απέναντι σε έναν από τους πιο ανθεκτικούς και θανατηφόρους καρκίνους.

Ο καρκίνος που δεν πολεμά μόνος του

Οι όγκοι του παγκρέατος δεν αποτελούνται αποκλειστικά από κακοήθη κύτταρα. Γύρω τους συγκροτείται ένα εξαιρετικά σύνθετο μικροπεριβάλλον από:

ουλώδη ιστό,

αιμοφόρα αγγεία, ανοσοκύτταρα,

φλεγμονώδεις παράγοντες και

υποστηρικτικά κύτταρα, όπως οι καρκινο-σχετιζόμενοι ινοβλάστες.

Αυτό το στρώμα δεν είναι ένας αδρανής «σκελετός». Αποτελεί ενεργό σύμμαχο του καρκίνου.

Η έντονη ίνωση μπορεί να δυσκολεύει τη διείσδυση των αντικαρκινικών φαρμάκων. Τα ανοσοκατασταλτικά κύτταρα μπορούν να εξουδετερώνουν την αντικαρκινική απάντηση. Οι ινοβλάστες και τα καρκινικά κύτταρα ανταλλάσσουν σήματα που συντηρούν τη φλεγμονή, ευνοούν την ανάπτυξη του όγκου και βοηθούν τη νόσο να επιβιώνει ακόμη και όταν δέχεται το πλήγμα της χημειοθεραπείας.

Το αμερικανικό National Cancer Institute έχει θέσει τη μελέτη και τον επαναπρογραμματισμό του στρώματος του παγκρεατικού καρκίνου στο επίκεντρο εξειδικευμένων ερευνητικών προγραμμάτων, με στόχο να προσδιοριστούν τα στοιχεία του μικροπεριβάλλοντος που καθορίζουν την εξέλιξη της νόσου και την ανταπόκριση στη θεραπεία. Παράλληλα, πάνω από το 90% των καρκίνων του παγκρέατος συνδέονται με μεταλλάξεις γονιδίων της οικογένειας RAS, γεγονός που εξηγεί γιατί η ανάπτυξη αποτελεσματικών θεραπειών κατά του KRAS αποτελεί μία από τις μεγάλες προτεραιότητες της διεθνούς ογκολογικής έρευνας.

Γιατί ο όγκος αντιστέκεται τόσο σθεναρά στη θεραπεία

Ο καρκίνος του παγκρέατος θεωρείται ένας «ψυχρός» ανοσολογικά όγκος. Αυτό σημαίνει ότι συνήθως δεν προκαλεί μια αρκετά ισχυρή αντικαρκινική ανοσολογική απάντηση, ενώ περιβάλλεται από κύτταρα και μηχανισμούς που περιορίζουν τη δράση των Τ-λεμφοκυττάρων.

Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, μορφές ανοσοθεραπείας που έχουν αλλάξει θεαματικά την πορεία άλλων κακοηθειών παρουσιάζουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα στους περισσότερους ασθενείς με παγκρεατικό καρκίνο. Το NCI περιλαμβάνει τον καρκίνο του παγκρέατος μεταξύ των χαρακτηριστικών «ψυχρών» όγκων, οι οποίοι συνήθως δεν ανταποκρίνονται εύκολα στην ανοσοθεραπεία.

Ακόμη και όταν η χημειοθεραπεία προκαλεί βλάβες στα καρκινικά κύτταρα, το περιβάλλον δίκτυο μπορεί:

να βοηθήσει τη νόσο να ανακάμψει,

να προσαρμοστεί και τελικά

να αναπτύξει αντίσταση.

Η κατανόηση αυτού του μηχανισμού αποτελεί πλέον διεθνή ερευνητική προτεραιότητα, καθώς η θεραπευτική αντίσταση και η υποτροπή δεν εξαρτώνται μόνο από τα χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων, αλλά και από τη συνεχή αλληλεπίδρασή τους με το μικροπεριβάλλον.

Η πρόσφατη πρόοδος με φάρμακα που στοχεύουν συγκεκριμένες μεταλλάξεις του KRAS έχει δημιουργήσει νέες προσδοκίες, ιδιαίτερα για τη μεταστατική νόσο. Ωστόσο, η ενσωμάτωση ανάλογων εξελίξεων στη θεραπεία ασθενών με χειρουργήσιμο καρκίνο του παγκρέατος απαιτεί χρόνο και κλινική τεκμηρίωση. Για αυτόν τον λόγο, οι στρατηγικές που μπορούν να δοκιμαστούν νωρίτερα, πριν από το χειρουργείο, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

IL1RAP: Ο υποδοχέας που ενώνει την άμυνα του όγκου

Στο επίκεντρο της νέας εργασίας βρίσκεται η IL1RAP, η βοηθητική πρωτεΐνη του υποδοχέα της ιντερλευκίνης-1. Πρόκειται για έναν υποδοχέα που συμμετέχει στη μετάδοση πολλαπλών φλεγμονωδών σημάτων.

Η ομάδα, με κύριο συγγραφέα τον Jashodeep Datta, MD, διαπίστωσε ότι η IL1RAP εκφράζεται σε διαφορετικά τμήματα του όγκου: στα καρκινικά κύτταρα, στα μυελοειδή ανοσοκύτταρα και στους καρκινο-σχετιζόμενους ινοβλάστες.

Με άλλα λόγια, δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμη μοριακό δείκτη. Φαίνεται να λειτουργεί ως κοινός δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στους διαφορετικούς κυτταρικούς πληθυσμούς που προστατεύουν τον όγκο.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα μονοκυτταρικής αλληλούχισης από 654.997 κύτταρα ανθρώπινων παγκρεατικών όγκων. Διαπίστωσαν αυξημένη έκφραση της IL1RAP στα ανοσολογικά, στρωματικά και καρκινικά διαμερίσματα, ενώ η σχετική σηματοδότηση εμφανιζόταν ενισχυμένη σε δείγματα που παρουσίαζαν αντίσταση στη χημειοθεραπεία.

Ο Jashodeep Datta, χειρουργός ογκολόγος παγκρέατος και ηπατοχολαγγειακής χειρουργικής, συν-επικεφαλής της Ομάδας Γαστρεντερικών Νοσημάτων στο Sylvester και κύριος συγγραφέας της μελέτης, εξηγεί τη σημασία της στόχευσης: «Όταν στοχεύουμε την IL1RAP, μπλοκάρουμε έναν κοινόχρηστο “βοηθητικό” υποδοχέα στον οποίο βασίζονται πολλά φλεγμονώδη σήματα για να μεταδώσουν το μήνυμά τους».

Ακριβώς επειδή η IL1RAP βρίσκεται σε κοινό σημείο του δικτύου σηματοδότησης, η αναστολή της μπορεί να επηρεάζει ταυτόχρονα περισσότερες από μία φλεγμονώδεις οδούς. Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία σε έναν όγκο όπου η φλεγμονή και η ανοσοκαταστολή συνυπάρχουν και αλληλοτροφοδοτούνται.

Ένας όγκος γεμάτος φλεγμονή, αλλά ανίκανος να αμυνθεί

Το παράδοξο του παγκρεατικού καρκίνου είναι ότι μπορεί να εμφανίζει έντονη φλεγμονώδη δραστηριότητα και, την ίδια στιγμή, να παραμένει βαθιά ανοσοκατασταλμένος. Υπάρχουν πολλά ανοσολογικά σήματα, αλλά όχι αποτελεσματική αντικαρκινική ανοσία.

Τα Τ-λεμφοκύτταρα, τα οποία φυσιολογικά θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν και να εξοντώσουν τα καρκινικά κύτταρα, συχνά παραμένουν έξω από τον πυρήνα του όγκου, είναι λειτουργικά εξασθενημένα ή οδηγούνται σε κατάσταση εξάντλησης.

Ταυτόχρονα, μυελοειδή κύτταρα και συγκεκριμένοι πληθυσμοί μακροφάγων δημιουργούν ένα περιβάλλον που αναστέλλει την ανοσολογική επίθεση. Η IL1RAP φαίνεται να βρίσκεται στο κέντρο αυτού του σύνθετου δικτύου.

Το πρώτο ρήγμα στην προστατευτική ασπίδα

Στα προκλινικά πειράματα, η αναστολή της IL1RAP δεν προκάλεσε απλώς μια μεμονωμένη βιολογική αλλαγή. Αναδιαμόρφωσε πολλαπλές πτυχές του μικροπεριβάλλοντος του όγκου.

Στα ζωικά μοντέλα, η χορήγηση του πειραματικού αντισώματος που αντιστοιχεί στο κλινικό φάρμακο nadunolimab περιόρισε σημαντικά την ανάπτυξη των όγκων και τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων. Παράλληλα, η ιστολογική ανάλυση έδειξε μείωση της ίνωσης και της δεσμοπλασίας, δηλαδή της πυκνής ινώδους αντίδρασης που χαρακτηρίζει τον παγκρεατικό καρκίνο.

Η θεραπεία μείωσε επίσης τα ενδοογκικά μυελοειδή κύτταρα και αύξησε τη διείσδυση των Τ-λεμφοκυττάρων. Σε περιορισμένο αριθμό ζευγαρωμένων ανθρώπινων βιοψιών πριν και μετά τη θεραπεία, οι ερευνητές παρατήρησαν μείωση συγκεκριμένων μυελοειδών πληθυσμών και αύξηση ενεργοποιημένων CD8+ Τ-κυττάρων μέσα στις καρκινικές εστίες.

Οι μοριακές αναλύσεις έδειξαν ακόμη ότι ο αποκλεισμός της IL1RAP περιόρισε ανοσοκατασταλτικά προγράμματα των μυελοειδών κυττάρων, ενώ ενίσχυσε μηχανισμούς παρουσίασης αντιγόνων και αποκρίσεις ιντερφερόνης.

Την ίδια στιγμή, τα Τ-λεμφοκύτταρα εμφάνισαν χαρακτηριστικά περισσότερο «μνημονικά» και λειτουργικά, με περιορισμό των υπογραφών τελικής εξάντλησης.

Το εύρημα είναι κρίσιμο: η θεραπεία φαίνεται να μην επιτίθεται μόνο στον όγκο, αλλά να προσπαθεί να επαναφέρει το ανοσοποιητικό σύστημα στο πεδίο της μάχης.

Από την άμεση επίθεση στη διάλυση του συστήματος υποστήριξης

Η συγκεκριμένη θεραπευτική λογική διαφοροποιείται από την κλασική αντίληψη της αντικαρκινικής θεραπείας: Αντί να στοχεύει αποκλειστικά στην καταστροφή των καρκινικών κυττάρων, επιχειρεί να διαλύσει το βιολογικό σύστημα υποστήριξης που τα περιβάλλει.

Να μειώσει την ίνωση.

Να περιορίσει τα κύτταρα που καταστέλλουν την ανοσία.

Να επιτρέψει στα Τ-λεμφοκύτταρα να πλησιάσουν και να επιτεθούν.

Να ανοίξει δρόμο ώστε η χημειοθεραπεία και η ανοσοθεραπεία να φτάσουν στον στόχο τους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Ο στόχος, όπως εξηγεί ο Καθηγητής Datta, είναι να γίνει το μικροπεριβάλλον λιγότερο προστατευτικό για τον όγκο, ώστε οι υφιστάμενες θεραπευτικές παρεμβάσεις να μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα.

Η συνδυαστική θεραπεία παρέτεινε την επιβίωση στα πειραματικά μοντέλα

Η ερευνητική ομάδα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, συνδυάζοντας την αναστολή της IL1RAP με χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία έναντι του PD-1.

Στα πειραματικά μοντέλα, το τετραπλό σχήμα παρέτεινε τη διάμεση επιβίωση στις 54 ημέρες, έναντι 43 ημερών τόσο στην ομάδα ελέγχου όσο και στην ομάδα που έλαβε μόνο χημειοανοσοθεραπεία. Ακόμη και η μονοθεραπεία με αναστολή της IL1RAP βελτίωσε τη διάμεση επιβίωση από 43 σε 50 ημέρες. Πρόκειται για αποτελέσματα ζωικών μοντέλων και όχι ασθενών, επομένως δεν μπορούν ακόμη να μεταφραστούν σε κλινικό όφελος για τον άνθρωπο. Δείχνουν, όμως, ότι η στρατηγική διαθέτει ισχυρό βιολογικό υπόβαθρο για περαιτέρω αξιολόγηση.

Το nadunolimab και τα πρώτα ανθρώπινα δεδομένα

Η νέα εργασία αξιοποίησε επίσης εκ των υστέρων δεδομένα της κλινικής δοκιμής CANFOUR, στην οποία το αντίσωμα nadunolimab συνδυάστηκε με γεμσιταβίνη και nab-πακλιταξέλη σε ασθενείς με προχωρημένο ή μεταστατικό παγκρεατικό καρκίνο.

Οι αναλύσεις έδειξαν ότι οι ασθενείς με υψηλότερη έκφραση της IL1RAP σε συγκεκριμένα κυτταρικά διαμερίσματα του όγκου εμφάνισαν μεγαλύτερη διάρκεια ανταπόκρισης στο συνδυαστικό σχήμα. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την υπόθεση ότι η IL1RAP μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως θεραπευτικός στόχος αλλά ενδεχομένως και ως βιοδείκτης επιλογής ασθενών. Ωστόσο, πρόκειται για αναδρομικές, διερευνητικές αναλύσεις και απαιτείται προοπτική επιβεβαίωση σε σχεδιασμένες κλινικές δοκιμές.

Η μεγάλη δοκιμασία πριν από το χειρουργείο

Με βάση τα ευρήματα, οι ερευνητές του Sylvester προετοιμάζουν μια νεοεπικουρική κλινική δοκιμή, η οποία θα συνδυάσει τη θεραπεία που στοχεύει την IL1RAP με χημειοανοσοθεραπεία σε ασθενείς με χειρουργήσιμο παγκρεατικό καρκίνο.

Η νεοεπικουρική θεραπεία χορηγείται πριν από τη χειρουργική επέμβαση, ενώ ο όγκος παραμένει ακόμη στη θέση του.

Η προσέγγιση μπορεί να προσφέρει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα. Πρώτον, να αποδυναμώσει ή να συρρικνώσει τον όγκο πριν από την αφαίρεσή του. Δεύτερον, να επιτρέψει στους ερευνητές να μελετήσουν με πρωτοφανή ακρίβεια τι συνέβη μέσα στον ίδιο τον καρκίνο.

Ιστός που θα έχει ληφθεί πριν από τη θεραπεία θα μπορεί να συγκριθεί με το χειρουργικό παρασκεύασμα μετά τη θεραπεία. Έτσι, οι επιστήμονες θα αναζητήσουν αλλαγές:

στην ανοσολογική δραστηριότητα,

στη διείσδυση των Τ-λεμφοκυττάρων,

στην έκταση της ίνωσης,

στη φλεγμονώδη σηματοδότηση,

στους πληθυσμούς των μυελοειδών κυττάρων,

στην κυτταρική εξάντληση,

και στην ίδια τη βιωσιμότητα του όγκου.

Η μελέτη του JCI Insight αναφέρει ότι η συγκεκριμένη δοκιμή βρίσκεται κοντά στην έναρξη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν ήδη παρουσιαστεί αποτελέσματα σε ασθενείς με χειρουργήσιμη νόσο.

«Ορόσημο για το πρόγραμμα καρκίνου του γαστρεντερικού σωλήνα»

Ο Jashodeep Datta υπογραμμίζει τη σημασία της μετάβασης από το εργαστήριο στην κλινική πράξη: «Η μεταφορά αυτής της εργασίας σε μια κλινική δοκιμή είναι ένα ορόσημο για το πρόγραμμα καρκίνου του γαστρεντερικού σωλήνα στο Sylvester. Δοκιμάζουμε μια σαφή, ασθενοκεντρική στρατηγική για τη διαταραχή της IL1RAP, χρησιμοποιώντας ένα σχέδιο θεραπείας που μπορεί να εφαρμοστεί στην κλινική».

Ο σχεδιασμός αναμένεται επίσης να βοηθήσει τους ερευνητές να κατανοήσουν γιατί ορισμένοι ασθενείς μπορεί να ανταποκρίνονται περισσότερο και άλλοι λιγότερο.

Αυτή η διαφοροποίηση είναι καθοριστική για το μέλλον της εξατομικευμένης ογκολογίας. Η ίδια θεραπεία δεν είναι εξίσου αποτελεσματική για όλους. Η αναγνώριση των μοριακών και κυτταρικών χαρακτηριστικών που προβλέπουν την ανταπόκριση μπορεί να οδηγήσει στην επιλογή εκείνων των ασθενών που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να ωφεληθούν.

Ένα μοναδικό παράθυρο από το εργαστήριο στον ασθενή

Ο Peter Hosein, MD, συν-συγγραφέας της μελέτης, συν-επικεφαλής της Ομάδας Γαστρεντερικών Καρκίνων στο Sylvester, αναπληρωτής διευθυντής κλινικής έρευνας και καθηγητής κλινικής ιατρικής στη Σχολή Miller, τονίζει: «Κάθε νέα προσέγγιση μας βοηθά να μάθουμε περισσότερα. Αυτή η δοκιμή μάς δίνει ένα μοναδικό παράθυρο για να συνδέσουμε την επιστήμη άμεσα με τα αποτελέσματα των ασθενών, κάτι που είναι απαραίτητο για την προώθηση του πεδίου».

Η φράση συμπυκνώνει την ουσία της μεταφραστικής έρευνας: δεν αρκεί μια θεραπεία να δείχνει αποτελεσματική σε κύτταρα ή πειραματόζωα. Πρέπει να αποδειχθεί ότι αλλάζει ουσιαστικά τη βιολογία του ανθρώπινου όγκου και, τελικά, ότι βελτιώνει την έκβαση των ασθενών.

Τι σημαίνει η ανακάλυψη για τους ασθενείς

Η ανακάλυψη δεν σημαίνει ότι βρέθηκε θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος. Δεν σημαίνει επίσης ότι η αναστολή της IL1RAP έχει ήδη αποδειχθεί πως παρατείνει τη ζωή ασθενών με χειρουργήσιμη νόσο.

Σημαίνει, όμως, ότι οι επιστήμονες εντόπισαν έναν πιθανό κεντρικό διακόπτη της άμυνας του όγκου και διαθέτουν πλέον ισχυρά προκλινικά δεδομένα για να τον δοκιμάσουν σε ένα αυστηρά σχεδιασμένο κλινικό περιβάλλον.

Η πραγματική καινοτομία βρίσκεται στην αλλαγή της οπτικής: ο καρκίνος δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως μια μάζα κακοήθων κυττάρων, αλλά ως ένα πολύπλοκο οικοσύστημα. Και για να ηττηθεί, ίσως χρειαστεί πρώτα να διαλυθούν οι συμμαχίες που τον κρατούν ζωντανό.

Η ελληνική διάσταση μιας παγκόσμιας μάχης

Ο καρκίνος του παγκρέατος αποτελεί σοβαρή πρόκληση και για την Ελλάδα, ιδιαίτερα επειδή η έγκαιρη διάγνωσή του παραμένει δύσκολη και η νόσος συχνά γίνεται αντιληπτή όταν έχει ήδη προχωρήσει.

Τα ευρωπαϊκά δεδομένα καταγράφονται μέσω του European Cancer Information System, το οποίο συγκεντρώνει και συγκρίνει στοιχεία επίπτωσης, θνησιμότητας και επιβίωσης για τις ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή και με χρήση ηλικιακά προτυποποιημένων δεικτών, ώστε να είναι δυνατές οι αξιόπιστες συγκρίσεις μεταξύ πληθυσμών με διαφορετική ηλικιακή σύνθεση.

Για την ελληνική επιστημονική και ογκολογική κοινότητα, η ανάπτυξη νέων βιοδεικτών, η μοριακή ταυτοποίηση των όγκων, η πρόσβαση σε κλινικές μελέτες και η συνεργασία χειρουργών, ογκολόγων, γαστρεντερολόγων, ακτινολόγων και παθολογοανατόμων αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Η δυνατότητα να προβλεφθεί ποιος ασθενής μπορεί να ανταποκριθεί σε μια θεραπεία κατά της IL1RAP θα μπορούσε μελλοντικά να ενταχθεί σε αυτό το ευρύτερο μοντέλο εξατομικευμένης φροντίδας. Για να συμβεί αυτό, απαιτούνται πολυκεντρικές κλινικές δοκιμές, αξιόπιστοι βιοδείκτες και ανεξάρτητη επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.

Η ταυτότητα της μελέτης

Η εργασία δημοσιεύθηκε με τίτλο: «IL1RAP-expressing myeloid-stromal networks represent a therapeutic vulnerability to improve chemoimmunotherapy sensitivity in pancreatic cancer»

Συγγραφείς είναι οι: Erin M. Dickey, Harper M. Marsh, Camilla Rydberg-Millrud, Haleh Amirian, Karthik Rajkumar, Manan Patel, Andrew Adams, Anuroop Allena, Kevin Van der Jeught, Nipun Merchant, Peter J. Hosein, Anna Bianchi, David Liberg και Jashodeep Datta.

Η ηλεκτρονική δημοσίευση πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2026 στο JCI Insight. DOI: 10.1172/jci.insight.202487.

Η χρηματοδότηση και οι δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη εργασία, η έρευνα υποστηρίχθηκε από το National Cancer Institute των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ, από εκπαιδευτική επιχορήγηση του NIH, από ερευνητική σύμβαση με την Cantargia AB και από επιχορήγηση Idea Development Award του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας.

Στη δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων αναφέρεται ότι ο Jashodeep Datta λαμβάνει ερευνητική χρηματοδότηση από την Cantargia AB και αμοιβές συμβούλου από την Boston Scientific. Οι πληροφορίες αυτές είναι σημαντικές για τη διαφάνεια και δεν ακυρώνουν τα αποτελέσματα, τα οποία αξιολογούνται με βάση τη μεθοδολογία, την αναπαραγωγιμότητα και την ανεξάρτητη επιβεβαίωσή τους.

Η επόμενη μάχη θα δοθεί μέσα στον ίδιο τον όγκο

Ο καρκίνος του παγκρέατος έχει κερδίσει τη φήμη ενός σχεδόν απόρθητου αντιπάλου, όχι μόνο επειδή εξελίσσεται επιθετικά, αλλά επειδή μετατρέπει το περιβάλλον γύρω του σε φρούριο. Η νέα στρατηγική έρχεται να αμφισβητήσει αυτή την υπεροχή.

Δεν προσπαθεί απλώς να ρίξει περισσότερα πυρά επάνω στον όγκο. Προσπαθεί να του στερήσει την κάλυψη, να αποσυντονίσει τους κυτταρικούς συμμάχους του, να ανοίξει περάσματα μέσα στην ίνωση και να αφυπνίσει την ανοσολογική απάντηση.

Εάν η προσέγγιση επιβεβαιωθεί στους ανθρώπους, η IL1RAP θα μπορούσε να αποτελέσει έναν νέο κρίκο στη συνδυαστική θεραπεία του παγκρεατικού καρκίνου.

Μέχρι τότε, η επιστημονική αισιοδοξία οφείλει να παραμένει συγκρατημένη αλλά ζωντανή. Για πρώτη φορά, όμως, οι ερευνητές δεν κοιτούν μόνο τον εχθρό. Στοχεύουν και το φρούριο που τον προστατεύει.