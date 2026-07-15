Η καθημερινότητα κυλά με καταιγιστικούς ρυθμούς. Υποχρεώσεις, ατελείωτες ώρες μπροστά σε οθόνες, εργασιακή πίεση και ελάχιστος χρόνος για ξεκούραση έχουν μετατρέψει τη μόνιμη κόπωση σε μια σχεδόν αναμενόμενη κατάσταση. Πόσες φορές, άλλωστε, έχουμε απαντήσει «είμαι κουρασμένος» στην ερώτηση «πώς είσαι;».

Όμως η επιστήμη είναι ξεκάθαρη: η συνεχής εξάντληση δεν αποτελεί φυσιολογικό τίμημα της σύγχρονης ζωής ούτε ένδειξη μεγαλύτερης παραγωγικότητας. Αντίθετα, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του εγκεφάλου, το ανοσοποιητικό σύστημα, την ψυχική υγεία και να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων.

Τα καλά νέα είναι ότι η «επαναφόρτιση» δεν απαιτεί δραστικές αλλαγές ή ακριβά προγράμματα ευεξίας. Μικρές, καθημερινές συνήθειες, που υποστηρίζονται από τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, μπορούν να βοηθήσουν το σώμα και το μυαλό να ανακτήσουν σταδιακά την ενέργειά τους, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής.

«Το ανθρώπινο σώμα είναι σχεδιασμένο να εναλλάσσει περιόδους δραστηριότητας και ανάπαυσης. Όταν το στρες γίνεται χρόνιο και η ανάπαυση δεν επαρκεί, διαταράσσεται η ομοιόσταση, δηλαδή η ισορροπία που επιτρέπει στον οργανισμό να λειτουργεί σωστά», εξηγεί η Ενδοκρινολογική Μονάδα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο το χρόνιο στρες επηρεάζει τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό σύστημα και τον μεταβολισμό.

Η διαρκής ενεργοποίηση των ορμονών του στρες, όπως η κορτιζόλη, δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεση. Συνδέεται με:

δυσκολία στη συγκέντρωση,

προβλήματα μνήμης,

διαταραχές ύπνου,

αυξημένη φλεγμονή και

μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων.

Οι τρεις μπαταρίες που αδειάζουν ταυτόχρονα

Η επαναφόρτιση δεν αφορά μόνο τον ύπνο. Οι ψυχολόγοι περιγράφουν την ανθρώπινη ενέργεια σαν τρεις αλληλένδετες «μπαταρίες».

Η πρώτη είναι η ψυχική : Όταν εξαντλείται, η συγκέντρωση μειώνεται, οι αποφάσεις γίνονται δυσκολότερες και ακόμη και απλές εργασίες μοιάζουν περίπλοκες.

: Όταν εξαντλείται, η συγκέντρωση μειώνεται, οι αποφάσεις γίνονται δυσκολότερες και ακόμη και απλές εργασίες μοιάζουν περίπλοκες. Η δεύτερη είναι η συναισθηματική : Εκεί εμφανίζεται η ευερεθιστότητα, η έλλειψη κινήτρου, η αίσθηση ότι τίποτα δεν μας αγγίζει ή, αντίθετα, ότι όλα μας κατακλύζουν.

: Εκεί εμφανίζεται η ευερεθιστότητα, η έλλειψη κινήτρου, η αίσθηση ότι τίποτα δεν μας αγγίζει ή, αντίθετα, ότι όλα μας κατακλύζουν. Η τρίτη είναι η σωματική: Είναι η στιγμή που ακόμη και μια μικρή βόλτα ή μια απλή καθημερινή υποχρέωση μοιάζει βουνό.

Το σημαντικό είναι ότι οι τρεις αυτές μορφές κόπωσης δεν λειτουργούν ανεξάρτητα.

Ο Αμερικανός νευροεπιστήμονας και ειδικός στον ύπνο Matthew Walker, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, έχει επισημάνει ότι ο ανεπαρκής ύπνος επηρεάζει σχεδόν κάθε σύστημα του οργανισμού: από τη μνήμη και τη λήψη αποφάσεων έως τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και τη συναισθηματική σταθερότητα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο βιβλίο του Why We Sleep, «ο ύπνος είναι το πιο αποτελεσματικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για να επανεκκινήσουμε τον εγκέφαλο και το σώμα μας».

Το μεγαλύτερο λάθος της σύγχρονης ζωής λέγεται multitasking

Πόσες φορές έχετε απαντήσει σε email ενώ μιλούσατε στο τηλέφωνο, παρακολουθώντας ταυτόχρονα μια διαδικτυακή σύσκεψη; Αυτό που πολλοί θεωρούν παραγωγικότητα, οι νευροεπιστήμονες το περιγράφουν ως συνεχή εναλλαγή της προσοχής.

Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (APA) επισημαίνει ότι το ανθρώπινο μυαλό δεν εκτελεί πραγματικό multitasking. Αντίθετα, μεταπηδά γρήγορα από τη μία εργασία στην άλλη, αυξάνοντας τη γνωστική επιβάρυνση, τα λάθη και το αίσθημα εξάντλησης. Γι’ αυτό οι ειδικοί προτείνουν κάτι που ακούγεται απλό αλλά αποδεικνύεται δύσκολο: μία εργασία κάθε φορά.

Μια καθημερινή λίστα προτεραιοτήτων, η διάσπαση των μεγάλων έργων σε μικρότερα βήματα και η καταγραφή όσων ολοκληρώθηκαν μειώνουν την αίσθηση χάους και βοηθούν τον εγκέφαλο να αντιλαμβάνεται την πρόοδο.

Το κινητό μάς εξαντλεί περισσότερο απ’ όσο πιστεύουμε

Το smartphone είναι ίσως το πιο χρήσιμο εργαλείο της εποχής μας. Είναι όμως και μία από τις μεγαλύτερες πηγές νοητικής κόπωσης.

Ερευνητές από τα Πανεπιστήμια Alberta, Georgetown, Texas και British Columbia, σε μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2025 στο επιστημονικό περιοδικό PNAS Nexus, ζήτησαν από εκατοντάδες συμμετέχοντες να αποκλείσουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του κινητού τους τηλεφώνου για δύο εβδομάδες. Τα αποτελέσματα εντυπωσίασαν ακόμη και τους ίδιους τους ερευνητές.

Η συνεχής προσοχή των συμμετεχόντων βελτιώθηκε σημαντικά, η ψυχική τους υγεία παρουσίασε αξιοσημείωτη ενίσχυση, ενώ αυξήθηκε και η συνολική ικανοποίηση από τη ζωή. Το 91% εμφάνισε βελτίωση σε τουλάχιστον έναν από αυτούς τους δείκτες.

Ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Adrian Ward, σχολίασε ότι οι άνθρωποι «δεν είναι φτιαγμένοι να βρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ψηφιακής διέγερσης» και ότι ακόμη και ένας προσωρινός περιορισμός της χρήσης του smartphone μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην ψυχική λειτουργία.

Δεν χρειάζεται να εξαφανιστούμε από το διαδίκτυο. Αρκεί να δημιουργήσουμε μικρές «νησίδες αποσύνδεσης»: χωρίς κινητό στο τραπέζι του φαγητού, χωρίς οθόνες πριν από τον ύπνο, χωρίς ειδοποιήσεις κάθε λίγα λεπτά.

Η γραφή μπορεί να λειτουργήσει σαν… ψυχολογική αποσυμπίεση

Ένα λευκό φύλλο χαρτί μπορεί να λειτουργήσει σαν βαλβίδα εκτόνωσης. Ο διάσημος Αμερικανός ψυχολόγος James Pennebaker, καθηγητής στο University of Texas και πρωτοπόρος στην έρευνα της εκφραστικής γραφής, απέδειξε μέσα από δεκάδες μελέτες ότι η συστηματική καταγραφή σκέψεων και συναισθημάτων βοηθά πολλούς ανθρώπους να οργανώσουν καλύτερα τις εμπειρίες τους, να μειώσουν το ψυχικό φορτίο και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα το στρες.

Μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε το 2023 στο Family Medicine and Community Health επιβεβαίωσε ότι η εκφραστική γραφή μπορεί να συμβάλει στη μείωση του άγχους, της κατάθλιψης και του στρες, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζεται συστηματικά και όχι περιστασιακά.

Δεν χρειάζονται λογοτεχνικές ικανότητες. Αρκούν λίγα λεπτά στο τέλος της ημέρας για να γράψει κανείς τι τον δυσκόλεψε, τι τον προβληματίζει ή ακόμη και τρία πράγματα για τα οποία νιώθει ευγνωμοσύνη.

Όπως έχει πει ο Καθηγητής Pennebaker: «Όταν μετατρέπουμε τις εμπειρίες μας σε λέξεις, αρχίζουμε να τις οργανώνουμε και να τις κατανοούμε διαφορετικά.»

Η δημιουργικότητα «ξεκουράζει» τον εγκέφαλο

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί άνθρωποι νιώθουν καλύτερα όταν ζωγραφίζουν, χορεύουν, ασχολούνται με τη μουσική ή καλλιεργούν τον κήπο τους. Οι δραστηριότητες αυτές δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά έναν διαφορετικό τρόπο ενεργοποίησης του εγκεφάλου.

Ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Public Health κατέληξε ότι η ενασχόληση με τις τέχνες συνδέεται με:

καλύτερη ψυχική ευεξία,

χαμηλότερα επίπεδα άγχους και

βελτίωση της ποιότητας ζωής,

ιδιαίτερα όταν εντάσσεται σταθερά στην καθημερινότητα.

Οι συγγραφείς, ωστόσο, επισημαίνουν ότι οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι ως υποκατάστατο της ιατρικής ή ψυχολογικής θεραπείας.

«Η δημιουργικότητα δεν απαιτεί ταλέντο. Απαιτεί μόνο χρόνο», σχολιάζουν οι ερευνητές, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και λίγα λεπτά δημιουργικής ενασχόλησης μπορούν να λειτουργήσουν ως μηχανισμός αποφόρτισης από το χρόνιο στρες.

Η δύναμη των ανθρώπινων σχέσεων

Υπάρχουν ημέρες που αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο δεν είναι ένας ακόμη καφές, αλλά ένας άνθρωπος που θα μας ακούσει πραγματικά.

Η καθηγήτρια Ψυχολογίας στο University of Houston, Kristin Neff, η οποία έχει αφιερώσει το ερευνητικό της έργο στην αυτοσυμπόνια, τονίζει ότι η αποδοχή των δύσκολων συναισθημάτων και η καλοσύνη απέναντι στον εαυτό μας αποτελούν βασικούς μηχανισμούς ψυχικής ανθεκτικότητας.

«Η αυτοσυμπόνια δεν σημαίνει να λυπόμαστε τον εαυτό μας. Σημαίνει να του φερόμασταν όπως θα φερόμασταν σε έναν καλό φίλο που υποφέρει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), η κοινωνική υποστήριξη αποτελεί προστατευτικό παράγοντα απέναντι στο άγχος, την κατάθλιψη και τη συναισθηματική εξουθένωση.

Γι’ αυτό και οι ειδικοί συμβουλεύουν να μη διστάζουμε να ζητήσουμε βοήθεια, να μιλήσουμε με φίλους ή συγγενείς και να απομακρυνόμαστε, όταν είναι απαραίτητο, από σχέσεις που μας εξαντλούν ψυχικά.

Ύπνος: Η σημαντικότερη «επένδυση» στην υγεία

Ο ύπνος εξακολουθεί να είναι το πρώτο πράγμα που θυσιάζουμε όταν πιεζόμαστε. Η επιστήμη, όμως, λέει ακριβώς το αντίθετο.

«Για την πλειονότητα των ανθρώπων απαιτούνται 7 έως 8 ώρες ύπνου το 24ωρο», επισημαίνουν οι ειδικοί της Ενδοκρινολογικής Μονάδας του ΕΚΠΑ, εξηγώντας ότι η χρόνια έλλειψη ύπνου οδηγεί σε γνωστική δυσλειτουργία, αυξημένη φλεγμονή, μεταβολικές διαταραχές και εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Ανάλογες είναι και οι συστάσεις των Centers for Disease Control and Prevention (CDC), σύμφωνα με τις οποίες οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται τουλάχιστον επτά ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ για να διατηρήσουν τη σωματική και ψυχική τους υγεία.

Ο καθηγητής Matthew Walker είναι ακόμη πιο κατηγορηματικός: «Ο ύπνος είναι το μοναδικό αποτελεσματικό μέτρο που διαθέτουμε για να επανεκκινήσουμε καθημερινά τον εγκέφαλο και το σώμα μας».

Οι ειδικοί προτείνουν:

σταθερό ωράριο ύπνου,

απομάκρυνση των ηλεκτρονικών συσκευών μία ώρα πριν από την κατάκλιση,

περιορισμό της καφεΐνης τις απογευματινές ώρες και

ένα σκοτεινό, δροσερό περιβάλλον στο υπνοδωμάτιο.

Κίνηση: Το φυσικό «φάρμακο» κατά της κόπωσης

Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, όταν αισθανόμαστε κουρασμένοι, μία από τις καλύτερες λύσεις είναι… να κινηθούμε.

Μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο Psychological Bulletin έδειξε ότι η τακτική άσκηση αυξάνει σημαντικά τα επίπεδα ενέργειας και μειώνει το αίσθημα κόπωσης, ακόμη και σε ανθρώπους που πάσχουν από χρόνια νοσήματα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπογραμμίζει ότι η φυσική δραστηριότητα δεν προστατεύει μόνο την καρδιά και το μυοσκελετικό σύστημα, αλλά βελτιώνει τη διάθεση, μειώνει τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης και συμβάλλει σε καλύτερο ύπνο.

Δεν χρειάζεται έντονη γυμναστική. Ένα γρήγορο περπάτημα, λίγες διατάσεις ή μισή ώρα ποδηλασίας μπορούν να ενεργοποιήσουν τον οργανισμό και να λειτουργήσουν σαν φυσικός «φορτιστής» της ενέργειας.

Η διατροφή παίζει τον δικό της ρόλο

Η συνεχής κόπωση συχνά οδηγεί σε πρόχειρο φαγητό, πολλή ζάχαρη και υπερβολική καφεΐνη. Πρόκειται όμως για έναν φαύλο κύκλο.

Η Harvard T.H. Chan School of Public Health επισημαίνει ότι μια ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε λαχανικά, φρούτα, όσπρια, προϊόντα ολικής άλεσης, καλής ποιότητας πρωτεΐνες και υγιεινά λιπαρά, συμβάλλει στη σταθερότητα της ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας και μειώνει τις έντονες διακυμάνσεις του σακχάρου που προκαλούν αίσθημα εξάντλησης.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν επίσης τη σημασία της επαρκούς ενυδάτωσης, καθώς ακόμη και η ήπια αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει τη συγκέντρωση και την πνευματική απόδοση.

Πότε η κόπωση είναι μήνυμα κινδύνου

Δεν είναι κάθε εξάντληση αποτέλεσμα έντονου προγράμματος. Η επίμονη κόπωση μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα αναιμίας, διαταραχών του θυρεοειδούς, σακχαρώδη διαβήτη, συνδρόμου υπνικής άπνοιας, κατάθλιψης, αγχωδών διαταραχών ή άλλων παθήσεων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι η κατάθλιψη μπορεί να εκδηλωθεί όχι μόνο με θλίψη, αλλά και με απώλεια ενδιαφέροντος, διαταραχές ύπνου, έντονη κόπωση και δυσκολία συγκέντρωσης.

Εάν η εξάντληση επιμένει για εβδομάδες, συνοδεύεται από ανεξήγητη απώλεια βάρους, δύσπνοια, πόνο, έντονες μεταβολές της διάθεσης ή επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα, η αξιολόγηση από γιατρό είναι απαραίτητη.

Η επαναφόρτιση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη.

Η κοινωνία μάς έχει μάθει να θαυμάζουμε όσους δεν σταματούν ποτέ. Η επιστήμη, όμως, λέει κάτι διαφορετικό.

Το σώμα και ο εγκέφαλος χρειάζονται χρόνο για να ανακάμψουν. Χρειάζονται:

ύπνο,

κίνηση,

ισορροπημένη διατροφή,

δημιουργικότητα,

ανθρώπινες σχέσεις και

μικρές στιγμές αποσύνδεσης από τον καταιγισμό πληροφοριών.

Η πραγματική παραγωγικότητα δεν γεννιέται από την εξάντληση. Γεννιέται από έναν οργανισμό που έχει τη δύναμη να ξεκουράζεται, να ανακάμπτει και να ξεκινά ξανά. Γιατί η επαναφόρτιση δεν είναι ένδειξη αδυναμίας. Είναι ίσως η πιο έξυπνη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε στην υγεία μας.