Λίγα συμπτώματα είναι τόσο συνηθισμένα και ταυτόχρονα τόσο παρεξηγημένα όσο το φούσκωμα. Για εκατομμύρια ανθρώπους αποτελεί μια σχεδόν καθημερινή ενόχληση που επηρεάζει την άνεση, την ενέργεια, τη διάθεση και την ποιότητα ζωής τους. Κι όμως, πίσω από αυτή τη φαινομενικά «αθώα» ενόχληση μπορεί να κρύβονται δεκάδες διαφορετικές αιτίες.

Από διατροφικές συνήθειες και τροφικές δυσανεξίες μέχρι ορμονικές αλλαγές, στρες ή ακόμα και σοβαρότερα γαστρεντερολογικά προβλήματα, το φούσκωμα συχνά λειτουργεί σαν ένα μήνυμα που στέλνει το σώμα μας ζητώντας προσοχή.

«Το φούσκωμα είναι μακράν ένα από τα πιο συχνά γαστρεντερικά προβλήματα που βλέπω στην κλινική μου. Από τους 20 ασθενείς που εξέτασα σήμερα, οι τέσσερις ήρθαν λόγω φουσκώματος», αναφέρει η Δρ. Sripathi Kethu, MD, FACG, FASGE, γαστρεντερολόγος και δημιουργός περιεχομένου για την υγεία του εντέρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια εικόνα μεταφέρει και η Δρ. Asma Khapra, MD, AGAF, γαστρεντερολόγος στο Gastro Health. «Το φούσκωμα είναι ένα από τα συχνότερα παράπονα που ακούω από τους ασθενείς μου», σημειώνει.

Οι πολλοί «ένοχοι» πίσω από το φούσκωμα

Η αναζήτηση της αιτίας του φουσκώματος συχνά θυμίζει παζλ. Οι ειδικοί εξηγούν ότι το σύμπτωμα μπορεί να οφείλεται σε:

δυσανεξία στη λακτόζη

λοίμωξη από Helicobacter pylori

δυσκοιλιότητα

σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS)

βακτηριακή υπερανάπτυξη του λεπτού εντέρου (SIBO)

κοιλιοκάκη

υπερβολική κατανάλωση φυτικών ινών σε σύντομο χρονικό διάστημα

ενδομητρίωση

Με τόσες διαφορετικές πιθανές αιτίες, η συνεργασία με έναν γαστρεντερολόγο μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για τον εντοπισμό της πραγματικής πηγής του προβλήματος και τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου.

Άλλωστε, κανείς δεν θέλει να περνά την καθημερινότητά του νιώθοντας διαρκώς βαρύτητα, πίεση ή δυσφορία στην κοιλιά.

Τι μπορείτε να δοκιμάσετε μόνοι σας πριν επισκεφθείτε γιατρό

Υπάρχουν αρκετά βήματα που μπορούν να γίνουν στο σπίτι πριν προγραμματιστεί ένα ραντεβού με ειδικό. Η Δρ. Kethu προτείνει ως πρώτο βήμα την απομάκρυνση από τη διατροφή:

ανθρακούχων ποτών

αλκοόλ

τεχνητών γλυκαντικών

«Αρκετές φορές μόνο αυτή η αλλαγή μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά», εξηγεί.

Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, η ίδια συνιστά τη δοκιμή ενός προβιοτικού συμπληρώματος. «Δώστε του τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν αποφασίσετε εάν λειτουργεί. Εάν δεν υπάρχει σαφής βελτίωση, σταματήστε το», τονίζει.

Η Δρ. Khapra συμφωνεί ότι τα προβιοτικά αποτελούν ένα καλό πρώτο βήμα για όσους αντιμετωπίζουν συχνά φούσκωμα.

Τα προβιοτικά μπορούν να ενισχύσουν τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου, να βελτιώσουν την ισορροπία του μικροβιώματος και να συμβάλουν στη μείωση της φλεγμονής.

Μήπως φταίνε τα γαλακτοκομικά;

Η δυσανεξία στη λακτόζη αποτελεί μία από τις πιο συχνές αιτίες φουσκώματος. Γι’ αυτό η Δρ. Khapra προτείνει την πλήρη αποχή από τα γαλακτοκομικά προϊόντα για δύο εβδομάδες.

Εάν τα συμπτώματα υποχωρήσουν αισθητά, τότε είναι πιθανό να έχει εντοπιστεί ο πραγματικός παράγοντας που προκαλεί το πρόβλημα.

Τα καλά νέα είναι ότι σήμερα υπάρχουν πολλές εναλλακτικές επιλογές χωρίς γαλακτοκομικά προϊόντα, από φυτικά ροφήματα μέχρι τυριά και παγωτά.

Τι βοηθά για άμεση ανακούφιση

Όταν η ενόχληση είναι έντονη και απαιτείται γρήγορη ανακούφιση, η Δρ. Kethu αναφέρει ότι τα συμπληρώματα με έλαιο μέντας μπορούν να προσφέρουν βοήθεια.

Παράλληλα, η Δρ. Khapra επισημαίνει ότι προϊόντα που διατίθενται χωρίς συνταγή, όπως τα Beano και Gas-X, μπορούν επίσης να συμβάλουν στη μείωση των συμπτωμάτων.

Πότε το φούσκωμα δεν πρέπει να αγνοείται

Παρότι στις περισσότερες περιπτώσεις το φούσκωμα σχετίζεται με λειτουργικές διαταραχές ή διατροφικούς παράγοντες, υπάρχουν ορισμένα προειδοποιητικά σημάδια που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Οι δύο γαστρεντερολόγοι υπογραμμίζουν ότι πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό το συντομότερο δυνατό εάν εμφανίζετε:

αίμα στα κόπρανα

ανεξήγητη απώλεια βάρους

πυρετό

επίμονο ή έντονο κοιλιακό πόνο

συνεχή εμετό

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να υποδηλώνουν υποκείμενες παθήσεις που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

Η πρώτη ερώτηση που κάνει ένας γαστρεντερολόγος

Αν τελικά φτάσετε στο ιατρείο ενός γαστρεντερολόγου, ίσως εκπλαγείτε μαθαίνοντας ότι το πρώτο βήμα δεν είναι οι εξετάσεις.

Είναι οι σωστές ερωτήσεις. «Θέλω να μάθω το χρονικό μοτίβο του φουσκώματος. Εμφανίζεται μετά τα γεύματα; Συνδέεται με συγκεκριμένες τροφές; Πώς είναι οι εντερικές συνήθειες του ασθενούς; Παράλληλα, αναζητώ προειδοποιητικά σημάδια όπως ανεξήγητη απώλεια βάρους, αίμα στα κόπρανα ή επίμονο έμετο», εξηγεί η Δρ. Kethu στην Parade.

Και συνεχίζει: «Εάν αυτά απουσιάζουν, δεν προχωρώ αμέσως σε εργαστηριακές εξετάσεις, απεικονιστικό έλεγχο ή ενδοσκόπηση. Μια στοχευμένη εξέταση της κοιλιάς είναι συχνά αρκετή για να αποκλείσει γρήγορα οτιδήποτε σοβαρό.»

Άνω ή κάτω κοιλιά; Μια κρίσιμη διάκριση

Για τη Δρ. Khapra, εξίσου σημαντικό είναι να προσδιοριστεί το ακριβές σημείο του φουσκώματος. «Μου αρέσει να διαφοροποιώ αν πρόκειται για φούσκωμα στην άνω ή στην κάτω κοιλιακή χώρα», αναφέρει.

Οι απαντήσεις του ασθενούς δίνουν συχνά πολύτιμες πληροφορίες. Εάν το φούσκωμα εμφανίζεται μετά το γεύμα και συνοδεύεται από ρέψιμο ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, πιθανότατα προέρχεται από το ανώτερο πεπτικό σύστημα.

Αντίθετα, όταν συνδυάζεται με διάρροια ή δυσκοιλιότητα, η αιτία εντοπίζεται συχνότερα στο κατώτερο πεπτικό.

Οι γυναίκες και ένας συχνά παραγνωρισμένος παράγοντας

Στις γυναίκες, το φούσκωμα μπορεί να συνδέεται στενά με τις ορμονικές μεταβολές. Η Δρ. Khapra επισημαίνει ότι τόσο η έμμηνος ρύση όσο και η ενδομητρίωση μπορούν να προκαλέσουν σημαντική κοιλιακή διάταση και δυσφορία.

Γι’ αυτό οι ερωτήσεις σχετικά με τον εμμηνορροϊκό κύκλο αποτελούν βασικό μέρος της διαγνωστικής διαδικασίας.

Όταν έρχεται η ώρα της δίαιτας αποκλεισμού

Μετά την πρώτη αξιολόγηση, η Δρ. Kethu συστήνει την αποφυγή ανθρακούχων ποτών, αλκοόλ και τεχνητών γλυκαντικών, εφόσον δεν έχει ήδη γίνει.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, τότε ακολουθούν οι λεγόμενες δίαιτες αποκλεισμού.

Συνήθως ξεκινούν με:

διακοπή γαλακτοκομικών προϊόντων

διακοπή γλουτένης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Όταν ούτε αυτές οι παρεμβάσεις αποδώσουν, οι δύο ειδικοί στρέφονται στη δίαιτα χαμηλή σε FODMAP.

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο διατροφικό πρωτόκολλο που περιορίζει συγκεκριμένους υδατάνθρακες οι οποίοι είναι δύσκολο να απορροφηθούν και συχνά προκαλούν φούσκωμα.

Η δίαιτα FODMAP θέλει καθοδήγηση

Η Δρ. Kethu προειδοποιεί ότι η δίαιτα χαμηλή σε FODMAP δεν πρέπει να εφαρμόζεται αυθαίρετα και για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Η δίαιτα χαμηλή σε FODMAP μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική, αλλά πρέπει να εφαρμόζεται με σωστή καθοδήγηση. Η μακροχρόνια και υπερβολικά περιοριστική εφαρμογή της μπορεί να οδηγήσει σε διατροφικά κενά και να επηρεάσει αρνητικά το μικροβίωμα του εντέρου.»

Όπως τονίζει: «Ο στόχος είναι πάντα να βρεθεί η πιο ελεύθερη και ισορροπημένη διατροφή που ελέγχει τα συμπτώματα και όχι να παραμείνει κάποιος σε μόνιμο διατροφικό περιορισμό.»

Η σύνδεση μυαλού και εντέρου που δεν πρέπει να αγνοούμε

Υπάρχει ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας που συχνά παραβλέπεται: ο άξονας εντέρου – εγκεφάλου. Το άγχος και το στρες μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

«Το στρες και το άγχος επιδεινώνουν άμεσα το φούσκωμα αυξάνοντας την ευαισθησία του εντέρου και μεταβάλλοντας την κινητικότητά του. Δεν είναι μόνο ψυχολογικό», τονίζει η Δρ. Kethu.

Σε περιπτώσεις όπου το στρες αποτελεί βασικό παράγοντα, η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία και η υπνοθεραπεία που στοχεύει στον άξονα εντέρου-εγκεφάλου έχουν δείξει εντυπωσιακά αποτελέσματα.

«Οι θεραπείες αυτές λειτουργούν τροποποιώντας τον άξονα εγκεφάλου-εντέρου, μειώνοντας τη σπλαχνική υπερευαισθησία και περιορίζοντας την αντίδραση στο στρες. Είναι από τις πιο αποτελεσματικές μακροπρόθεσμες επιλογές που διαθέτουμε για το λειτουργικό φούσκωμα και περισσότεροι ασθενείς πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν», υπογραμμίζει.

Το σημαντικότερο μήνυμα

Το φούσκωμα δεν είναι μια κατάσταση που πρέπει να θεωρείται «φυσιολογική» όταν επιμένει. Μπορεί να αποτελεί ένδειξη μιας απλής τροφικής δυσανεξίας, αλλά και μιας πιο σύνθετης κατάστασης που απαιτεί διάγνωση και θεραπεία.

Το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι υπάρχουν λύσεις. Χρειάζεται υπομονή, σωστή διερεύνηση και μερικές φορές μια διαδικασία αποκλεισμού μέχρι να βρεθεί η πραγματική αιτία.

Αν όμως το φούσκωμα επηρεάζει την καθημερινότητά σας, περιορίζει τις δραστηριότητές σας ή συνοδεύεται από ανησυχητικά συμπτώματα, μην το αγνοείτε.

Το σώμα σας προσπαθεί να σας πει κάτι. Και οι γαστρεντερολόγοι είναι οι άνθρωποι που μπορούν να σας βοηθήσουν να ακούσετε το μήνυμά του.