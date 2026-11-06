Οι επιπτώσεις από τις πολλές ώρες που περνάτε σκυμμένοι πάνω από το γραφείο είναι γνωστοί: καμπούριασμα, σφιγμένα ισχία και ενοχλήσεις στη μέση. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσετε αυτές τις επιπτώσεις είναι να κινητοποιήσετε το σώμα σας προς όλες εκείνες τις κατευθύνσεις στις οποίες δεν κινείται.

Αυτός είναι και ο στόχος της παρακάτω ρουτίνας 15 λεπτών. Όπως επισημαίνεται από personal trainer στο Fit&Well, είναι ιδανική για όσους περνούν έξι ή περισσότερες ώρες την ημέρα καθισμένη μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή.

Πώς να κάνετε την προπόνηση

Για την εκτέλεση του προγράμματος δεν χρειάζεστε εξοπλισμό. Μόνο ένα μακρύ λάστιχο αντίστασης για μια από τις ασκήσεις. Ακόμη κι αν δεν το διαθέτετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια απλή πετσέτα. Εκτελέστε τις ασκήσεις με τη σειρά, ως κυκλικό πρόγραμμα, ολοκληρώνοντας συνολικά τρεις ή τέσσερις γύρους.

Η ρουτίνα είναι κατάλληλη για όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης, ακόμη και για εντελώς αρχάριους. Η σύσταση είναι να κινείστε αργά, να αφήνετε την αναπνοή να καθοδηγεί την κίνησή σας και να δίνετε χρόνο στις ενοχλήσεις από τις πολύωρη καθιστική στάση να υποχωρούν σταδιακά και ήπια.

6 ασκήσεις – Λιγότερη δυσκαμψία, καλύτερη στάση

1. Cat-cow

Επαναλήψεις: 10

Ξεκούραση: 30 δευτερόλεπτα

2. Thread the needle

Επαναλήψεις: 8 σε κάθε πλευρά

Ξεκούραση: 30 δευτερόλεπτα

3. Ανοίγματα χεριών με λάστιχο αντίστασης (ή πετσέτα)

Επαναλήψεις: 15

Ξεκούραση: 30 δευτερόλεπτα

4. Wall slide

Επαναλήψεις: 10

Ξεκούραση: 30 δευτερόλεπτα

5. Διάταση καμπτήρων του ισχίου με το ένα γόνατο στο έδαφος

Διάρκεια: 30 δευτερόλεπτα σε κάθε πλευρά

Ξεκούραση: 30 δευτερόλεπτα

6. Άνοιγμα στήθους από όρθια θέση

Διάρκεια: 30 δευτερόλεπτα

Ξεκούραση: 30 δευτερόλεπτα