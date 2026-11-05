Τα βάρη είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να χτίσετε μυς. Αν όμως είστε αρχάριος δεν αποτελούν απαραίτητο στοιχείο της προπόνησής σας. Μόνο το βάρος του σώματός σας αρκεί και τα αποτελέσματα που μπορείτε να πετύχετε θα σας εκπλήξουν.

Η προπόνηση Barre αξιοποιεί αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα, προσφέροντας μια απαιτητική ρουτίνα χωρίς αλτήρες, λάστιχα αντίστασης ή ειδικό εξοπλισμό. Όπως εξηγούν personal trainers στο Fit And Well, το barre χρησιμοποιεί το ίδιο σας το σώμα ως αντίσταση για να ενισχύσει τη δύναμη.

Αντλεί έμπνευση από τις αρχές του μπαλέτου, δανείζεται ορισμένες θέσεις του και έχει σχεδιαστεί ώστε να ενεργοποιεί τους μυς με παρόμοιο τρόπο. Στην πράξη, ωστόσο, θυμίζει περισσότερο Pilates. Παρά την ονομασία του, δεν χρειάζεστε ούτε μπάρα μπαλέτου. Αρκούν μια σταθερή καρέκλα, ο πάγκος της κουζίνας ή ένας τοίχος, εφόσον χρειάζεστε λίγη υποστήριξη για την ισορροπία σας.

Αν δεν έχετε δοκιμάσει ξανά αυτού του είδους την άσκηση, ενδέχεται να σας φανεί αρκετά διαφορετική από άλλες προπονήσεις. Το μυστικό βρίσκεται στον έλεγχο της κίνησης και όχι στη ένταση. Ακόμη και οι μικρές κινήσεις μπορούν να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές.

Το παρακάτω πρόγραμμα Barre περιλαμβάνει έξι ασκήσεις για όλο το σώμα. Εκτελέστε τη ρουτίνα μία φορά για μια προπόνηση διάρκειας 15–20 λεπτών. Αν θέλετε μεγαλύτερη διάρκεια, επαναλάβετε ολόκληρο το πρόγραμμα δύο ή τρεις φορές.

1. Διαγώνια προβολή προς τα πίσω — Curtsy lunge

Επαναλήψεις: 8–10 σε κάθε πλευρά.

Συμβουλή personal trainer: Κρατήστε την κίνηση ελεγχόμενη και σκεφτείτε ότι πιέζετε το έδαφος με τη φτέρνα του μπροστινού ποδιού, ώστε να ενεργοποιήσετε περισσότερο τους γλουτούς.

2. Πλιέ σε ανοιχτή δεύτερη θέση

Επαναλήψεις: 12–15 και στη συνέχεια 10 μικρές παλμικές κινήσεις.

Συμβουλή personal trainer: Φανταστείτε ότι η πλάτη σας γλιστρά προς τα κάτω πάνω σε έναν αόρατο τοίχο. Κρατήστε το στήθος ψηλά και τους ώμους χαλαρούς.

3. Άρσεις ποδιού σε τετραποδική θέση

Επαναλήψεις: 10 άρσεις με τεντωμένο πόδι και στη συνέχεια 10 άρσεις με λυγισμένο γόνατο, σε κάθε πλευρά.

Συμβουλή personal trainer: Κρατήστε τον κορμό ενεργοποιημένο και τη λεκάνη όσο πιο σταθερή γίνεται. Όσο πιο ελεγχόμενη είναι η κίνηση, τόσο περισσότερο δουλεύουν οι γλουτοί.

4. Αργό mountain climber

Επαναλήψεις: 10 σε κάθε πλευρά και στη συνέχεια στατικό κράτημα για 30 δευτερόλεπτα σε κάθε πλευρά.

Συμβουλή personal trainer: Σκεφτείτε ότι κινείστε σε αργή κίνηση, χωρίς να βιάζεστε να ολοκληρώσετε την άσκηση. Κρατήστε τους ώμους ακριβώς πάνω από τους καρπούς και τη λεκάνη σταθερή, χωρίς να γέρνει, σε όλη τη διάρκεια, ώστε ο κορμός να δουλεύει περισσότερο.

5. Αγγίγματα των δαχτύλων των ποδιών στο έδαφος από θέση tabletop

Επαναλήψεις: 10 σε κάθε πλευρά.

6. Εναλλάξ εκτάσεις ποδιών

Επαναλήψεις: 8–10 σε κάθε πλευρά και στη συνέχεια στατικό κράτημα για 20–30 δευτερόλεπτα.

Συμβουλή personal trainer: Όσο πιο χαμηλά εκτείνετε τα πόδια, τόσο περισσότερο χρειάζεται να δουλέψει ο κορμός. Κατεβάστε τα, λοιπόν, μόνο μέχρι το σημείο στο οποίο μπορείτε να διατηρείτε τον έλεγχο της κίνησης.