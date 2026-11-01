Κάποιες ημέρες, το γυμναστήριο απλώς δεν χωράει στο πρόγραμμα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάσετε και την προπόνηση. Το σαλόνι μπορεί να γίνει ο χώρος για την ενδυνάμωσή σας, αφιερώνοντας λίγο χρόνο και χωρίς να χρειαστείτε ούτε ένα βαράκι.

Η παρακάτω προπόνηση ποδιών διάρκειας περίπου 15 λεπτών περιλαμβάνει τέσσερις ασκήσεις – μόνο με το βάρος του σώματος – και συστήνεται από personal trainer. Ακολουθεί τη λογική της κυκλικής προπόνησης: εκτελείτε κάθε άσκηση για 30 δευτερόλεπτα και συνεχίζετε στην επόμενη. Αφού ολοκληρώσετε και τις τέσσερις, ξεκουράζεστε για ένα λεπτό και ξεκινάτε ξανά από την αρχή.

Ο στόχος είναι να ολοκληρώσετε πέντε κύκλους. Αν, όμως, βρίσκεστε στην αρχή, ξεκινήστε με τρεις, προσθέτοντας διαλείμματα και ανάμεσα στις ασκήσεις. Καθώς δυναμώνετε και βελτιώνεται η φυσική σας κατάσταση, μπορείτε να μειώνετε σταδιακά αυτά τα διαλείμματα και να αυξάνετε τον αριθμό των κύκλων.

Παρότι οι κινήσεις είναι σχετικά απλές, ενδέχεται να δυσκολέψουν έναν αρχάριο. Αν μόλις ξεκινήσατε να γυμνάζεστε, δώστε βαρύτητα στη σωστή τεχνική και εξετάστε με κάποιον ειδικό το ενδεχόμενο προσαρμογών, ανάλογα με το επίπεδό σας.

1. Καθίσματα — 30 δευτερόλεπτα

Στα καθίσματα, κρατήστε το στήθος ψηλά και αποφύγετε να καμπουριάζετε την πλάτη. Τα πέλματα πρέπει να παραμένουν σταθερά στο έδαφος σε όλη τη διάρκεια της κίνησης, χωρίς να σηκώνονται ούτε οι φτέρνες ούτε τα δάχτυλα των ποδιών.

2. Προβολές προς τα πίσω — 30 δευτερόλεπτα

Κατά την προβολή, φροντίστε το μπροστινό γόνατο να παραμένει ευθυγραμμισμένο με το μέσο του πέλματος. Κρατήστε το στήθος ψηλά και την πλάτη ίσια. Αν το πίσω γόνατο δεν φτάνει μέχρι το έδαφος, δεν χρειάζεται να πιεστείτε. Κινηθείτε μέσα σε ένα εύρος που σας είναι άνετο. Αν δυσκολεύεστε με την ισορροπία σας, χρησιμοποιήστε μια καρέκλα ή κάποιο άλλο σταθερό στήριγμα.

3. Γέφυρα γλουτών — 30 δευτερόλεπτα

Καθώς σηκώνετε τη λεκάνη, αποφύγετε την υπερβολική καμπύλωση της μέσης και μην αφήνετε τα γόνατα να συγκλίνουν προς τα μέσα.

4. Πλάγιες προβολές — 30 δευτερόλεπτα

Κρατήστε τα δάχτυλα των ποδιών στραμμένα προς τα εμπρός σε όλη τη διάρκεια της άσκησης. Όταν κάνετε το βήμα στο πλάι, αποφύγετε να στρέφετε το πόδι προς τα έξω. Το στήθος πρέπει να παραμένει ψηλά καθώς εκτελείτε την κίνηση.

* Προσοχή: Αν σε οποιοδήποτε σημείο της προπόνησης αισθανθείτε οξύ πόνο, σταματήστε αμέσως και επικοινωνήστε με τον γιατρό σας.